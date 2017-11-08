Краткий сравнительный обзор GUI решений для работы с Docker

Хотелось сделать пометку, что все эти инструменты затрагивают проблемы по взаимодействию с Docker. Если Вы DevOps и у вас стоит задача развертывания, деплоя, масштабирования и т.п., то вышеописанные решения маловероятно что чем-то смогут вам помочь. Но наверняка вам сможет помочь Rancher.

DockStation Kitematic Portainer Shipyard Работа с Docker Compose + - - - Работа с Docker Machine + + + + Конфигурирование отдельных контейнеров - + + + Базовые манипуляции с контейнерами (старт, стоп, рестарт, ...) + + + + Вывод логов контейнеров + + + + Поиск по логам + - - - Группировка и поиск контейнеров + - - - Мониторинг потребления ресурсов + - + + Работа с удаленными нодами + - + - Шаблоны приложений - - + - Работа с кастомными хабами - - + -

На момент написания статьи произошло неприятное событие. Проект Shipyard официально мертв.

Инструментов для работы с Docker существует огромное множество, аналоночно как и статей с подборками решений. Однако на просторах бескрайнего интернета мало доводилось встречаться с краткими обзорными статьями, исходя из которых можно было бы понять какой инструмент мне нужен под конкретную задачу. Данная статья является лишь отражением того с чем довелось столкнуться и поработать лично, поэтому в список попали наиболее часто используемые и популярные инструменты.Итак, начнем:— мощный функциональный комбайн для работы с Docker. Главным преимуществом является ориентация на проектную разработку под Docker и работа с Docker Compose.Работа с Docker Compose. Нативная поддержка Compose конфигураций, в следствие чего получается полноценная поддержка всех возможностей Docker функционала. Очень богатый функционал в виде возможностей работы над Docker проектами в целом, работа с удаленными нодами, мониторинг ресурсов и многое, многое другое. Очень быстрая и дружелюбная поддержка.Закрытый исходный код.— мощное решение для работы и конфигурирования Docker контейнеров. Представляет из себя Web приложение которое позволяет проводить настройку и манипуляции с контейнерами. В отличие от Kitematic и Shipyard имеет очень богатый функционал, который позволяет проводить очень качественную и полноценную настройку.OpenSource. Богатый функционал, который позволяет как полноценно настроить проект, так и управлять контейнерами этого проекта. Позволяет подключаться к удаленным нодам и просматривать статистику контейнеров.Непродуманный и перегруженный UI. Работа в веб версии для многих может быть неудобной. Неудобен если работа происходит более чем с 1-м проектом.— официальное приложение от Docker. Kitematic это OpenSource решение которое было выкуплено компанией Docker в 2015-м году. Основное назначение и применение — управление и конфигурирование отдельных контейнеров.OpenSource. Официальное приложение.Приложение очень ограниченное в возможностях. Очень слабое покрытие функционала Docker-а. Неудобен если работа происходит более чем с 1-м проектом.— решение для работы с контейнерами Docker. Представляет из себя Web приложение которое позволяет проводить настройку и базовые манипуляции с Docker контейнерами.OpenSource. Простой в использовании.Так же как и Kitematic имеет ограниченный функционал. Работа в веб версии для многих может быть неудобной. Неудобен если работа происходит более чем с 1-м проектом.Каждый инструмент имеет свои плюсы и минусы. Подходить к выбору инструмента необходимо из поставленной задачи. Если у вас всего один проект в работе и на локальной машине, вам не нужен функционал больше чем запустить, остановить, перезагрузить контейнер, посмотреть его логи или настроить что-то примитивное, тобудет являться хорошим решением. Если же стоят такие же условия, но нужно это делать на удаленной машине, то для этого вполне подойдетЕсли же у вас более серьезные проекты, то остановиться можно на 2-х решениях. По своим функциональным возможностям эти решения очень мощные. Если вы не любите заморачиваться с развертыванием приложений, если на ваших проектах используется Docker Compose или собираетесь переходить на Docker Compose, если вы работаете более чем с 1-м проектом на Docker, если есть необходимость мониторинга состояния и потребления ресурсов как отдельных контейнеров, так и проектов в целом, то однозначно для работы более подходящим решением будет являться. На случай если работа ведется над одним проектом и вам необходима веб панель и возможность конфигурирования отдельных контейнеров, тобудет являться хорошим выбором.UPD: