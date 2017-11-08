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DockStation
Инструменты для работы с Docker-ом
сегодня в 11:21

Краткий сравнительный обзор GUI решений для работы с Docker

     Инструментов для работы с Docker существует огромное множество, аналоночно как и статей с подборками решений. Однако на просторах бескрайнего интернета мало доводилось встречаться с краткими обзорными статьями, исходя из которых можно было бы понять какой инструмент мне нужен под конкретную задачу. Данная статья является лишь отражением того с чем довелось столкнуться и поработать лично, поэтому в список попали наиболее часто используемые и популярные инструменты.

    1. DockStation
    2. Portainer
    3. Kitematic
    4. Shipyard

    Хотелось сделать пометку, что все эти инструменты затрагивают проблемы по взаимодействию с Docker. Если Вы DevOps и у вас стоит задача развертывания, деплоя, масштабирования и т.п., то вышеописанные решения маловероятно что чем-то смогут вам помочь. Но наверняка вам сможет помочь Rancher.

    Итак, начнем:

    DockStation — мощный функциональный комбайн для работы с Docker. Главным преимуществом является ориентация на проектную разработку под Docker и работа с Docker Compose. 

    Сайт: dockstation.io

    Преимущества: Работа с Docker Compose. Нативная поддержка Compose конфигураций, в следствие чего получается полноценная поддержка всех возможностей Docker функционала. Очень богатый функционал в виде возможностей работы над Docker проектами в целом, работа с удаленными нодами, мониторинг ресурсов и многое, многое другое. Очень быстрая и дружелюбная поддержка. 

    Недостатки: Закрытый исходный код.

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    Portainer — мощное решение для работы и конфигурирования Docker контейнеров. Представляет из себя Web приложение которое позволяет проводить настройку и манипуляции с контейнерами. В отличие от Kitematic и Shipyard имеет очень богатый функционал, который позволяет проводить очень качественную и полноценную настройку. 

    Сайт: portainer.io

    Преимущества: OpenSource. Богатый функционал, который позволяет как полноценно настроить проект, так и управлять контейнерами этого проекта. Позволяет подключаться к удаленным нодам и просматривать статистику контейнеров. 

    Недостатки: Непродуманный и перегруженный UI. Работа в веб версии для многих может быть неудобной. Неудобен если работа происходит более чем с 1-м проектом.

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    Kitematic — официальное приложение от Docker. Kitematic это OpenSource решение которое было выкуплено компанией Docker в 2015-м году. Основное назначение и применение — управление и конфигурирование отдельных контейнеров.  

    Сайт: kitematic.com

    Преимущества: OpenSource. Официальное приложение. 

    Недостатки: Приложение очень ограниченное в возможностях. Очень слабое покрытие функционала Docker-а. Неудобен если работа происходит более чем с 1-м проектом.

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    Shipyard — решение для работы с контейнерами Docker. Представляет из себя Web приложение которое позволяет проводить настройку и базовые манипуляции с Docker контейнерами.  

    Сайт: shipyard-project.com

    Преимущества: OpenSource. Простой в использовании.

     Недостатки: Так же как и Kitematic имеет ограниченный функционал. Работа в веб версии для многих может быть неудобной. Неудобен если работа происходит более чем с 1-м проектом. 

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    Таблица функций, которые вы наверняка будете использовать:
    DockStation Kitematic Portainer Shipyard
    Работа с Docker Compose + - - -
    Работа с Docker Machine + + + +
    Конфигурирование отдельных контейнеров - + + +
    Базовые манипуляции с контейнерами (старт, стоп, рестарт, ...) + + + +
    Вывод логов контейнеров + + + +
    Поиск по логам + - - -
    Группировка и поиск контейнеров + - - -
    Мониторинг потребления ресурсов + - + +
    Работа с удаленными нодами + - + -
    Шаблоны приложений - - + -
    Работа с кастомными хабами - - + -

    Выводы:

    Каждый инструмент имеет свои плюсы и минусы. Подходить к выбору инструмента необходимо из поставленной задачи. Если у вас всего один проект в работе и на локальной машине, вам не нужен функционал больше чем запустить, остановить, перезагрузить контейнер, посмотреть его логи или настроить что-то примитивное, то Kitematic будет являться хорошим решением. Если же стоят такие же условия, но нужно это делать на удаленной машине, то для этого вполне подойдет Shipyard.

    Если же у вас более серьезные проекты, то остановиться можно на 2-х решениях DockStation и Portainer. По своим функциональным возможностям эти решения очень мощные. Если вы не любите заморачиваться с развертыванием приложений, если на ваших проектах используется Docker Compose или собираетесь переходить на Docker Compose, если вы работаете более чем с 1-м проектом на Docker, если есть необходимость мониторинга состояния и потребления ресурсов как отдельных контейнеров, так и проектов в целом, то однозначно для работы более подходящим решением будет являться DockStation. На случай если работа ведется над одним проектом и вам необходима веб панель и возможность конфигурирования отдельных контейнеров, то Portainer будет являться хорошим выбором.

    UPD:
    На момент написания статьи произошло неприятное событие. Проект Shipyard официально мертв.
    Метки:
    DockStation 65,83
    Инструменты для работы с Docker-ом
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    Комментарии 2
    • 0
      Не сразу заметил что вы DockStation )))
      А не поделитесь стеком на котором разрабатывали приложение по скриншотам выглядит приятно но так как код закрыт было бы интересно узнать. Местами кажется что там bootstrap на UI
      • 0
        Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу


        Да, конечно. Electron + React + Redux + Saga. UI сделан с помощью ANT DESIGN.

        P.S. можете подписаться, т.к. в скором времени в свет выйдет один небольшой OpenSource проект, на котором будет базироваться сл. версия DockStation.

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      Информация
      • Дата основания 30 апреля 2017
      • Локация Минск
        Беларусь
      • Сайт dockstation.io
      • Численность 2–10 человек
      • Дата регистрации 28 августа 2017
      Блог на Хабрахабре
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