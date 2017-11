Программа ZeroNights 2017

На конференции будет рассказано об уязвимостях современных автомобилей. В живом режиме мы покажем:

перехват управления автомобилем через шину CAN, подключение к шине, основы протокола передачи данных, подделку команд, имитацию блоков управления, режимы работы блоков управления;

получение доступа в автомобиль через CAN-шину, воздействие на блоки управления, обман штатного иммобилайзера;

воздействие на блоки управления через шину LIN, подключение к шине, основы протокола передачи данных, подделку запросов и ответов блоков управления;

доступ к шинам CAN и LIN через GSM-сигнализации, использование сигнализаций в качестве аппаратных закладок, использование уязвимостей сигнализаций для атаки на автомобиль;

доступ к шинам CAN и LIN через устройства «ЭРА Глонасс», использование систем экстренного реагирования при аварии в качестве аппаратных закладок, использование их уязвимостей для атаки на автомобиль;

доступ к шинам CAN и LIN через штатные мультимедийные системы средствами подключенного по каналу BlueTooth мобильному телефону, получение дистанционного доступа к самому мобильному устройству, перенастройку мультимедийных систем для работы в качестве аппаратных закладок, управляемых через подключенный по BlueTooth телефон;

доступ к шинам CAN и LIN через штатную мультимедийную систему, оборудованную беспроводными стандартами GSM и WiFi, внешнее подключение к беспроводным системам в автомобиле и использование мультимедии в качестве аппаратной закладки для атаки на автомобиль;

пререхват ключевой информации из оптической шины MOST, прослушивание салона, получение координат и шпионаж за автомобилем и его водителем;

имитацию аппаратных закладок в реальных блоках управления, перепрошивку реальных блоков управления с внедрением вредоносного ПО для работы блока управления в качестве программной закладки.

Так же будут продемонстрирована реализация некоторых из данных угроз на реальном автомобиле (угон авто, взрыв подушек безопасности).