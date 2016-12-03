Советы самому себе в молодости (дизайнерская версия)

Найдите наставников для всего

Найти наставника нужно не для того, чтобы научится всему в короткие сроки, это должно быть двустороннее взаимодействие.

Ходите на митапы и конференции

Связывайтесь с людьми с помощью Twitter (используйте Twitter как инструмент)

Найдите устоявшуюся команду

Узнавайте о работе других людей

Оставайтесь вдохновленными, а не напуганными

Учите, чтобы учиться

Понимайте бизнес

Уважайте процесс (визуальный контроль, UX, команду)

Играйте роль, пока роль не станет вами

Будьте терпеливы по отношению к себе

Я переехал в Сан-Франциско в 2013 году будучи младшим дизайнером с довольно небольшим опытом и огромным желанием с головой окунуться в мир дизайна. Я много что испытал за последние 4 года — и мне все еще нужно многому учиться как дизайнеру и профессионалу в своей области — я решил записать некоторые из самых больших уроков, которые я хотел бы преподнести себе из прошлого, в то время, когда я только переехал в Сан-ФранцискоИдеальный наставник, который научит вас всему необходимому для успешной карьеры, это довольно редкий случай. Когда я наконец отрекся от этого воображаемого образа идеального наставника, я стал видеть учителей повсюду в своем окружении. Каждый человек, которого ты встречаешь, может тебя чему-то научить. Некоторые из моих лучших наставников ничего не знали о дизайне, но помогли мне лучшим образом общаться, подавать себя и быть лидером. Директор по маркетингу на одном из моих первых рабочих мест был замечательным наставником. Он никак не был связан с дизайном, но он научил меня многому касающемуся общения и немедленному фидбэку. Марк научил меня ценности вопросов и стремления понять.Подходите к своим друзьям, коллегам и членам семьи и впитывайте в себя все, что они вам говорят. Я постоянно начинаю такие беседы и открыто говорю обо всем меня интересующем. Получение наставника существует не для того, чтобы вы научились всему в короткие сроки, это должно быть двустороннее взаимодействие. Вам есть что дать взамен, даже если это просто уши, готовые слушать.События, посвященные фрилансу это отличный способ найти сообщество и установить связи. Не все встречи/конференции/мероприятия одинаковы. Чередуйте их, пока не найдете тех, у кого есть объединение, к которому вы сможете присоединиться. Но следите за тем, как вы представляете себя - у дизайнеров есть привычка привязывать много “Я” в работе. Делитесь тем, над чем вы сейчас работаете и чем увлекаетесь, но будьте открыты тому, что другие считают интересным. Один из первых митапов, на который я отправился в Сан-Франциско, был для предприятия UX дизайнеров. Я думал, что эти люди сумасшедшие, “Почему вы не хотите напрямую связаться с потребителями?”. Прошло четыре года и я стою в лагере корпоративного программного обеспечения и мне это нравится.Принятие обоснованных решений и быстрых суждений это то чем мы зарабатываем на жизнь, но мы все знаем что судить, не зная всех фактов, это плохая идея. Не стремитесь осуждать выбор профессии других людей. Слушайте и учитесь.Twitter это мощный инструмент и я считаю его настолько же полезным (если не более) как LinkedIn, который помог мне в моей карьере дизайнера. Я использовал Twitter в качестве визитной карточки и способа связаться с людьми, которых я уважаю, вроде других дизайнеров в SF. Я бы сказал, около четверти из них на самом деле отвечали на мои вопросы или желание связаться с ними. Сначала это меня расстроило. Но это абсолютно нормально. Люди заняты и пропускают некоторые новости в своей ленте, особенно если у них много подписчиков. Ищите реальные связи и делайте то, что вам кажется правильным. Но Твиттер не для всех, поэтому не расстраивайтесь, если это не сработает для вас.Когда я только начинал, я сделал много работы в качестве одиночного дизайнера. Иногда вам приходится это делать, чтобы создать себе портфолио и доказать, кто вы есть на самом деле. Однако если вы получите первый шанс поработать с опытной командой — соглашайтесь. В работе с опытной командой я отказался от оплаты и изменения названий и могу сказать, что это полностью себя окупило в долгосрочной перспективе.Узнайте, что делают люди, сидящие вокруг вас. Они могут быть теми, кто пишет код, чтобы воплотить ваши проекты в жизнь, теми, кто продает ваш продукт или теми, кто работает с клиентами, которые были недовольны вашим выбором дизайна. Вам есть чему у них поучиться, чтобы стать более хорошим специалистом и в итоге лучшим дизайнером.Я сидел напротив команды поддержки клиентов в компании, занимающейся онлайн-коммерцией, на которую я работал несколько лет назад. Истории, которые они рассказывали мне, порой даже комичные, были явным показателем плохой связи в конечном потоке оформления заказа. Они помогли улучшить методику проверки, которая принесла пользу нашим клиентам и сделала работу команды поддержки проще.Легко листать свою ленту Instagram или Dribbble и чувствовать себя разбитым. Я сам это испытываю время от времени. Остерегайтесь вещей, которые высасывают вашу энергию и заставляют вас говорить: ”Я недостаточно хорош”. Я чувствую вдохновение от общения с другими дизайнерами на приятельском уровне. Иногда я получаю это от встречи с новыми людьми на митапах или беседуя с друзьями за кружкой пива. Выражайте ваши разочарования, но не зацикливайтесь на них; старайтесь перенять страсть других дизайнеров в ваших беседах. Она чрезвычайно заразительна.Вы можете узнать понятие на гораздо более глубоком уровне, когда попытаетесь объяснить его другим. Оно расширяет ваше сознание, позволяя учесть все тонкости проблемы. Это очень важно на практике, даже если вы начинаете не с дизайна. Если вы знаете что-то полезное о готовке, фотографии, путешествиях или даже об ежедневной рутине, велики шансы, что вы знаете то, что не знают другие. Написание постов в блоге или посиделки с другом/коллегой будут неплохим началом.Узнайте как сходятся цифры, чтобы сделать вашу компанию успешной. Легко разобраться с созданием идеальных пиксельных иконок или корректировкой пользовательской карты, но все это не будут иметь никакого смысла, если вам не заплатят. Мой диплом в бизнесе очень помог мне в этой области. Если вы не настолько подкованы, задавайте некоторые простые вопросы о доходе, удержании клиентов и росте компании. Они могут быть чрезвычайно востребованными. Я не работаю в компании, в которую я не верю, потому что ее успех/неудачи сказываются на мне. Когда вы только начинаете, вы не всегда можете себе позволить выбирать, но важно задавать вопросы и быть в курсе состояния компании для вашей собственной безопасности работы и карьерного роста.Учиться хорошему процессу и практиковать его это отличное умение само по себе. Хороший дизайнер может сидеть в углу и пробить себе путь к впечатляющему дизайну. Отличный дизайнер может привести с собой целую команду. Процесс всегда идет, так что не бойтесь повторять. Адаптируйте свой процесс, чтобы соответствовать новым вызовам. Это большая область для получения обратной связи способствующей улучшению и/или наведению справок о других перспективах.Все в индустрии так говорят. Многие из них все еще притворяются. Вы будете удивлены тому, сколько людей, на которых вы смотрите сегодня, все еще учатся чему-то новому. И более чем вероятно, что есть что-то чему вы могли бы их научить.Вы не станете великим дизайнером в одночасье. Вы уже опережаете игру, потому что читаете эту статью. Найдите баланс в своей жизни. Дизайн это то, что вы делаете, а не вы сами.Какие советы вы дали бы себе молодому?