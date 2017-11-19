[Опрос от программиста из Google] Есть ли жизнь после 35-40 лет? (для разработчика софта)
https://www.quora.com/Is-software-development-really-a-dead-end-job-after-age-35-40/answer/Jeff-Nelson-32?share=1
- Перевод
Джеф Нельсон (Jeff Nelson), придумал Chromebook, #Xoogler.
Думаю, этот вопрос следует разбить на три разных вопроса или по-другому его сформулировать. Давайте разделим вот так:
- Является ли возрастной признак определяющим в карьере программиста?
- Не стоит ли мне подумать о карьере технического руководителя вместо должности наемного профессионала?
- Является ли совершенствование себя как разработчик софта тупиковым вариантом карьеры?
Вряд ли кто-то будет отрицать, что в отрасли совсем не обращают внимания на возраст сотрудника. Посмотреть хотя бы на средний возраст нанимаемых новых сотрудников в компаниях Кремниевой долины. Подозреваю, что многие, если не все, сильно младше тридцати. В то же время это совершенно не означает, что действует какая-то официальная корпоративная установка не нанимать кандидатов старше определенного возраста, определенного пола, сексуальной ориентации или в зависимости от других признаков.
Причины, по которым возрастная тенденция наблюдается в компьютерной индустрии, многообразны и не свидетельствуют о наличии какого-то сговора не нанимать сотрудников старшего возраста. Во-первых, некоторые компании считают, что легче всего набирать новых работников из числа выпускников топовых вузов (Массачусетского института, Стенфорда и т.д.). Недавние выпускники дешево обходятся. У них стабильный уровень подготовки. У них нет отрицательного опыта работы в других компаниях. Они как чистый лист, поэтому в какой-то степени их легче обучить корпоративной культуре, методологии разработки ПО, передовым технологиям и объединить с такими же выпускниками для работы над новым стартапом.
Хотя я не думаю, что кто-то в Кремниевой долине будет спорить с тем, что кандидат с трехлетним солидным опытом программирования в профильной технологической среде, да еще с дипломом престижного вуза, тоже будет хорошим вариантом, если не лучшим. Я даже позволю себе сказать, что при всех прочих равных показателях, стаж работы имеет определяющее значение, при условии, что он соответствует сфере деятельности компании.
Мифу о том, что технологии меняются слишком быстро, чтобы навыки программистов могли оставаться актуальными, может и было место когда-то, но основные технологии, на которых построена сеть, с нами уже несколько десятилетий. Язык программирования С появился в конце далеких 1970-х годов, более сорока лет назад. Язык Javascript, такой, как он есть сейчас, впервые появился в 1997 г., 20 лет назад. Получается, есть программисты предпенсионного возраста, чья карьера на протяжении нескольких десятилетий строилась на работе с языком С и серверами Unix. Все же не так много программистов такого уровня, с таким стажем и опытом, и я сомневаюсь, что кто-то назовет 22-летнего выпускника лучшим кандидатом, чем 60-летний специалист со стажем работы с данными технологиями более 40 лет. Да, такие кадры – редкость.
Поэтому, возвращаясь к вопросу, я не думаю, что работа в области программного обеспечения бесперспективна с точки зрения карьеры. Но стоит отметить, что она на самом деле после нескольких лет достигает определенного предела в отношении заработной платы. Частично это обусловлено тем, что программисты – массовый продукт. Если вы не очень выдающийся разработчик, вас всегда легко будет заменить другим. Я думаю, именно поэтому зарплаты программистов в какой-то степени меньше, чем у специалистов в других конкурентных отраслях. В то же время можно почти с уверенностью гарантировать превышение спроса на программистов над предложением, в том числе со стороны вузов, поэтому у вас всегда будет работа. Правда, вы не будете получать те сладкие 10% прибавки к зарплате каждый следующий год, только первые два-три года.
И, наконец, что касается того, что управленческая должность лучше, мне интересно, к чему рассматривать только эту возможность? Ведь точно существуют другие возможности развития карьеры, которые можно выбрать. Вы можете обратиться к иной сфере программирования. Например, многие разработчики, не получающие удовлетворения от создания продукта, переходят к другим обязанностям, зачастую в той же компании, к операционным вопросам, к менеджменту продукта или проекта, контролю качества или к чему-нибудь менее техничному вроде продаж и к общему руководству. Также у меня есть друзья, которые полностью поменяли сферу деятельности, к примеру, стали работать преподавателями на полную ставку.
Подводя итог, скажу, что я очень ценю, когда менеджер, с которым я работаю, имеет уверенный опыт работы в области разработки ПО, особенно если он совпадает с технологической областью компании, поэтому не спешите сразу браться за карьеру менеджера в технологической компании. Ради тех из нас, кому придется работать с вами в будущем, приобретите 5-6 лет опыта работы рядовым сотрудником. Изучите, как устроена отрасль с позиции тех, кто ее создает. И только потом рассматривайте вариант о карьере менеджера. Вы же не наймете флориста строить Бруклинский мост. Не нанимайте технического менеджера, который не отдал свой долг программированию.
Перевод выполнен при поддержке компании EDISON Software, которая профессионально занимается разработкой веб-приложений и сайтов, а так же разработкой мобильных приложений Android и iOS для крупных заказчиков.
Вопрос для разработчиков, каков ваш возраст?
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