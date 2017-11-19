[Опрос от программиста из Google] Есть ли жизнь после 35-40 лет? (для разработчика софта)

Является ли возрастной признак определяющим в карьере программиста? Не стоит ли мне подумать о карьере технического руководителя вместо должности наемного профессионала? Является ли совершенствование себя как разработчик софта тупиковым вариантом карьеры?

Думаю, этот вопрос следует разбить на три разных вопроса или по-другому его сформулировать. Давайте разделим вот так:Вряд ли кто-то будет отрицать, что в отрасли совсем не обращают внимания на возраст сотрудника. Посмотреть хотя бы на средний возраст нанимаемых новых сотрудников в компаниях Кремниевой долины. Подозреваю, что многие, если не все, сильно младше тридцати. В то же время это совершенно не означает, что действует какая-то официальная корпоративная установка не нанимать кандидатов старше определенного возраста, определенного пола, сексуальной ориентации или в зависимости от других признаков.Причины, по которым возрастная тенденция наблюдается в компьютерной индустрии, многообразны и не свидетельствуют о наличии какого-то сговора не нанимать сотрудников старшего возраста. Во-первых, некоторые компании считают, что легче всего набирать новых работников из числа выпускников топовых вузов (Массачусетского института, Стенфорда и т.д.). Недавние выпускники дешево обходятся. У них стабильный уровень подготовки. У них нет отрицательного опыта работы в других компаниях. Они как чистый лист, поэтому в какой-то степени их легче обучить корпоративной культуре, методологии разработки ПО, передовым технологиям и объединить с такими же выпускниками для работы над новым стартапом.Хотя я не думаю, что кто-то в Кремниевой долине будет спорить с тем, что кандидат с трехлетним солидным опытом программирования в профильной технологической среде, да еще с дипломом престижного вуза, тоже будет хорошим вариантом, если не лучшим. Я даже позволю себе сказать, что при всех прочих равных показателях, стаж работы имеет определяющее значение, при условии, что он соответствует сфере деятельности компании.Мифу о том, что технологии меняются слишком быстро, чтобы навыки программистов могли оставаться актуальными, может и было место когда-то, но основные технологии, на которых построена сеть, с нами уже несколько десятилетий. Язык программирования С появился в конце далеких 1970-х годов, более сорока лет назад. Язык Javascript, такой, как он есть сейчас, впервые появился в 1997 г., 20 лет назад. Получается, есть программисты предпенсионного возраста, чья карьера на протяжении нескольких десятилетий строилась на работе с языком С и серверами Unix. Все же не так много программистов такого уровня, с таким стажем и опытом, и я сомневаюсь, что кто-то назовет 22-летнего выпускника лучшим кандидатом, чем 60-летний специалист со стажем работы с данными технологиями более 40 лет. Да, такие кадры – редкость.Поэтому, возвращаясь к вопросу, я не думаю, что работа в области программного обеспечения бесперспективна с точки зрения карьеры. Но стоит отметить, что она на самом деле после нескольких лет достигает определенного предела в отношении заработной платы. Частично это обусловлено тем, что программисты – массовый продукт. Если вы не очень выдающийся разработчик, вас всегда легко будет заменить другим. Я думаю, именно поэтому зарплаты программистов в какой-то степени меньше, чем у специалистов в других конкурентных отраслях. В то же время можно почти с уверенностью гарантировать превышение спроса на программистов над предложением, в том числе со стороны вузов, поэтому у вас всегда будет работа. Правда, вы не будете получать те сладкие 10% прибавки к зарплате каждый следующий год, только первые два-три года.И, наконец, что касается того, что управленческая должность лучше, мне интересно, к чему рассматривать только эту возможность? Ведь точно существуют другие возможности развития карьеры, которые можно выбрать. Вы можете обратиться к иной сфере программирования. Например, многие разработчики, не получающие удовлетворения от создания продукта, переходят к другим обязанностям, зачастую в той же компании, к операционным вопросам, к менеджменту продукта или проекта, контролю качества или к чему-нибудь менее техничному вроде продаж и к общему руководству. Также у меня есть друзья, которые полностью поменяли сферу деятельности, к примеру, стали работать преподавателями на полную ставку.Подводя итог, скажу, что я очень ценю, когда менеджер, с которым я работаю, имеет уверенный опыт работы в области разработки ПО, особенно если он совпадает с технологической областью компании, поэтому не спешите сразу браться за карьеру менеджера в технологической компании. Ради тех из нас, кому придется работать с вами в будущем, приобретите 5-6 лет опыта работы рядовым сотрудником. Изучите, как устроена отрасль с позиции тех, кто ее создает. И только потом рассматривайте вариант о карьере менеджера. Вы же не наймете флориста строить Бруклинский мост. Не нанимайте технического менеджера, который не отдал свой долг программированию.