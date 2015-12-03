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Изобретаем успех: софт и стартапы
сегодня в 13:20

Использование SVG в качестве Placeholder’a

https://medium.freecodecamp.org/using-svg-as-placeholders-more-image-loading-techniques-bed1b810ab2c
  • Перевод
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Генерация SVG из изображений может использоваться для Placeholder’ов.

Я занимаюсь оптимизацией изображений и картинок для их быстрой загрузки. Одна из самых интересных областей исследования это Placeholder’ы: что показывать, когда изображение еще не загружено.

В последние дни я сталкивался с некоторыми методами загрузки, которые используют SVG, и я хотел бы описать их в этом посте.

В этом посте мы рассмотрим следующие темы:

  • Обзор различных типов Placeholder’ов
  • Placeholder на основе SVG (контуры, фигуры и силуэты)
  • Автоматизация процесса.


Перевод выполнен при поддержке компании EDISON Software, которая профессионально занимается созданием корпоративных сайтов на WordPress, а так же дизайнит персонажей для фирменного стиля.

Обзор различных типов Placeholder’ов


В прошлом посте я писал о Placeholder’e и ленивой загрузке изображений, а также говорил об этом. Когда вы делаете ленивую загрузку изображений, неплохо подумать о том, что делать в качестве Placeholder’а, поскольку это может иметь большое влияние на восприятие пользователя. Недавно я описывал несколько вариантов:

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Несколько вариантов заполнения области изображения перед его загрузкой.

Сохранение пространства для изображения пустым: в мире адаптивного дизайна это предотвращает сдвиг контента. Эти изменения компоновки плохи с точки зрения пользователя, и для представления. Браузер вынужден выполнять вычисления компоновки каждый раз, когда он извлекает размеры изображения, оставляя для него пространство.

  • Placeholder: Представьте, что мы показываем изображение профиля пользователя. Мы могли бы отобразить силуэт на месте изображения. Он отображается не только при загрузке основного изображения, но также и при неудачном выполнении запроса или когда пользователь вообще не установил изображение профиля. Эти изображения, как правило, основаны на векторах, и из-за их небольшого размера являются хорошим кандидатом, который должен быть встроен.
  • Solid colour: возьмите цвет из изображения и используйте его в качестве цвета фона для Placeholder’а. Это может быть доминирующим цветом, наиболее ярким… Идея состоит в том, что он основан на загружаемом изображении и должен помочь сделать переход между “без изображения” на изображение более плавным.
  • Размытое изображение: также называется техникой размытия. Вы создаете малую версию изображения, а затем переходите к полной. Начальное изображение маленькое как в пикселях, так и в размерах. Для удаления артефактов изображение масштабируется и размывается. Ранее я писал об этом в этих статьях How Medium does progressive image loading, Using WebP to create tiny preview images и More examples of Progressive Image Loading.
  • Оказывается, есть много других вариантов, и многие умные люди разрабатывают другие методы создания Placeholder’ов.

Один из них это использование градиентов вместо сплошных цветов. Градиенты могут создавать более точный предварительный просмотр конечного изображения с минимальными расходами (увеличение полезной нагрузки).

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Использование градиентов в качестве фона. Скриншот от Gradify, который больше не в сети. Код на GitHub.

Другой метод — использование SVG на основе изображения.

Placeholder’ы на основе SVG


Мы знаем, что SVG идеально подходит для векторных изображений. В большинстве случаев мы хотим загрузить растровое изображение, поэтому вопрос заключается в том, как векторизировать изображение. Некоторые опции используют контуры, фигуры и области.

Контуры


В предыдущем посте я объяснил, как узнать контуры в изображении и создать анимацию. Моя первоначальная цель состояла в том, чтобы попытаться нарисовать области, векторизируя изображение, но я не знал, как это сделать. Я понял, что использование контуров также может быть инновационным, и я решил оживить их, создав эффект «рисования».

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Codepen

Drawing images using edge detection and SVG animation

Формы


SVG также может использоваться для рисования областей из изображения без использования контуров / границ. В некотором смысле, мы будем векторизовать растровое изображение для создания Placeholder’a.

Когда-то я пытался сделать что-то подобное с треугольниками. Вы можете увидеть результат в моих беседах в CSSConf и Render Conf.

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Codepen выше является доказательством концепции Placeholder’ов на основе SVG, состоящий из 245 треугольников. Генерация треугольников основана на триангуляции Делоне с использованием polyserver Поссана. Как и ожидалось, чем больше треугольников использует SVG, тем больше размер файла.

Primitive и SQIP, метод LQIP на основе SVG


Тобиас Балдауф работает над другим методом низкого качества изображения, используя SVG, называемый SQIP. Прежде чем копаться в SQIP, я дам обзор Primitive, библиотеки, на которой основан SQIP.

Primitive довольно увлекательный, и я определенно рекомендую вам его попробовать. Он преобразует растровое изображение в SVG, состоящий из перекрывающихся фигур. Его небольшие размеры делают его подходящим для наложения его прямо на страницу. Еще один хороший вариант, а также значимый placeholder в начальной загрузки HTML.

Primitive генерирует изображение, основанное на таких фигурах, как треугольники, прямоугольники и круги (и несколько других). На каждом шаге он добавляет новую. Чем больше шагов, тем результирующее изображение выглядит ближе к исходному. Если у вас на выходе SVG, это также означает, что размер выходного кода будет больше.

Чтобы понять, как работает Primitive, я провел его через пару изображений. Я сгенерировал SVG для художественной работы, используя 10 фигур и 100 фигур:

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к картинкам(Обработка этого изображения с помощью Primitive, используя 10 Фигур и 100 фигур.)

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При использовании 10 фигур в изображении мы начинаем понимать исходное изображение. В контексте placeholder’a изображений существует возможность использовать этот SVG в качестве placeholder’a. На самом деле, код для SVG с 10 фигурами очень мал, около 1030 байт, который снижается до ~ 640 байт при передаче вывода через SVGO.

<path fill=”#817c70" d=”M0 0h1024v1024H0z”/><path fill=”#03020f” d=”M178 994l580 92L402–62"/><path fill=”#f2e2ba” d=”M638 894L614 6l472 440"/><path fill=”#fff8be” d=”M-62 854h300L138–62"/><path fill=”#76c2d9" d=”M410–62L154 530–62 38"/><path fill=”#62b4cf” d=”M1086–2L498–30l484 508"/><path fill=”#010412" d=”M430–2l196 52–76 356"/><path fill=”#eb7d3f” d=”M598 594l488–32–308 520"/><path fill=”#080a18" d=”M198 418l32 304 116–448"/><path fill=”#3f201d” d=”M1086 1062l-344–52 248–148"/><path fill=”#ebd29f” d=”M630 658l-60–372 516 320"/>

Изображения, сгенерированные с 100 фигурами, больше, как и ожидалось, весом ~ 5 КБ после SVGO (ранее 8КБ). Они имеют большой уровень детализации с небольшой полезной нагрузкой. Решение о том, сколько треугольников использовать, будет во многом зависеть от типа изображения (например, контраста, количества цветов, сложности) и уровня детализации.

Можно было бы создать скрипт, похожий на cpeg-dssim, который изменяет количество используемых фигур до тех пор, пока не будет достигнут порог структурного подобия (или максимального количества фигур в худшем случае).

Эти SVG также отлично подходят для использования в качестве фоновых изображений. Будучи ограниченным по размеру и основанным на векторе, они являются хорошим кандидатом для изображений героев и больших бекграундов, которые в противном случае показывали бы артефакты.

SQIP


По словам Тобиаса:
SQIP-это попытка найти баланс между этими двумя крайностями: использование Primitive для генерации SVG, состоящего из нескольких простых фигур, которые приближают основные объекты, видимые внутри изображения, оптимизирует SVG с помощью SVGO и добавляет к нему фильтр Gaussian Blur. Это производит SVG placeholder, который весит всего ~800-1000 байт, выглядит гладко на всех экранах и обеспечивает визуальную реплику содержимого изображения.

Результат аналогичен использованию крошечного изображения Placeholder’a для технологии размытия (что делают Medium и другие сайты). Разница заключается в том, что вместо использования растрового изображения, например JPG или WebP, Placeholder является SVG.

Если мы запустим SQIP против исходных изображений, мы получим следующее:

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Выходные изображения с использованием SQIP для первого изображения и второго.

Выходной SVG составляет ~ 900 байт, и, проверяя код, мы можем обнаружить фильтр feGaussianBlur, применяемый к группе фигур:

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SQIP также может выводить тег изображения с содержимым SVG Base 64 encoded:

<img width="640" height="640" src="example.jpg” alt="Add descriptive alt text" style="background-size: cover; background-image: url(data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAw…<stripped base 64>…PjwvZz48L3N2Zz4=);">

Силуэты


Мы просто посмотрели на использование SVG для контуров и примитивных фигур. Другая возможность заключается в векторизации изображений, «прорисовывая» их. Несколько дней назад Mikael Ainalem поделился codepen’он, указав, как использовать 2-цветный силуэт в качестве placeholder’a. Результат очень красивый:

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SVG в этом случае были нарисованы вручную, но техника быстро породила интеграцию с инструментами для автоматизации процесса.

  • Gatsby, статический генератор сайта, использующий React, поддерживает эти прорисованные SVG сейчас. Он использует JS PORT potrace для векторизации изображений.

    image
  • Craft 3 CMS, который также добавил поддержку силуэтов. Он использует PHP Port of potrace.

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  • image-trace-loader, загрузчик Webpack, который использует potrace для обработки изображений.

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Также интересно посмотреть сравнение вывода между загрузчиком Webpack от Emil (основано на potrace) и отрисованными вручную SVG от Mikael.

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Я предполагаю, что вывод, генерируемый potrace, использует параметры по умолчанию. Однако их можно настроить. Проверьте параметры для Image-trace-loader, которые в основном передаются в potrace.

Итого


Мы рассмотрели различные инструменты и методы для генерации SVG из изображений и использования их в качестве placeholder’a. Также WebP — фантастический формат для эскизов, SVG также интересный формат для использования в placeholder’ах. Мы можем контролировать уровень детализации (и, следовательно, размер), он очень сжимается и легко управляется с помощью CSS и JS.

Дополнительные ресурсы


  • Geometrize — это порт Primitive, написанный на Haxe. Существует также реализация на JS, которую вы можете попробовать прямо в своем браузере.
  • Primitive.js, который является портом Primitive в JS. Кроме того, primitive.nextgen, который представляет собой порт приложения Primitive для настольных компьютеров с использованием Primitive.js и Electron.
  • Есть несколько аккаунтов Twitter, где вы можете увидеть примеры изображений, созданных с помощью примитива и геометрии. Посмотрите @PrimitivePic и @Geometrizer.
  • imagetracerjs, который является трассировщиком растрового изображения и векторизатором, написанным на JavaScript. Есть также порты для Java и Android.
Метки:
Edison 385,01
Изобретаем успех: софт и стартапы
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  • Дата основания 16 января 2002
  • Локация Москва
    Россия
  • Сайт edsd.ru
  • Численность 31–50 человек
  • Дата регистрации 14 сентября 2015
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