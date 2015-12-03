Использование SVG в качестве Placeholder’a
https://medium.freecodecamp.org/using-svg-as-placeholders-more-image-loading-techniques-bed1b810ab2c
- Перевод
Генерация SVG из изображений может использоваться для Placeholder’ов.
Я занимаюсь оптимизацией изображений и картинок для их быстрой загрузки. Одна из самых интересных областей исследования это Placeholder’ы: что показывать, когда изображение еще не загружено.
В последние дни я сталкивался с некоторыми методами загрузки, которые используют SVG, и я хотел бы описать их в этом посте.
В этом посте мы рассмотрим следующие темы:
- Обзор различных типов Placeholder’ов
- Placeholder на основе SVG (контуры, фигуры и силуэты)
- Автоматизация процесса.
Перевод выполнен при поддержке компании EDISON Software, которая профессионально занимается созданием корпоративных сайтов на WordPress, а так же дизайнит персонажей для фирменного стиля.
Обзор различных типов Placeholder’ов
В прошлом посте я писал о Placeholder’e и ленивой загрузке изображений, а также говорил об этом. Когда вы делаете ленивую загрузку изображений, неплохо подумать о том, что делать в качестве Placeholder’а, поскольку это может иметь большое влияние на восприятие пользователя. Недавно я описывал несколько вариантов:
Несколько вариантов заполнения области изображения перед его загрузкой.
Сохранение пространства для изображения пустым: в мире адаптивного дизайна это предотвращает сдвиг контента. Эти изменения компоновки плохи с точки зрения пользователя, и для представления. Браузер вынужден выполнять вычисления компоновки каждый раз, когда он извлекает размеры изображения, оставляя для него пространство.
- Placeholder: Представьте, что мы показываем изображение профиля пользователя. Мы могли бы отобразить силуэт на месте изображения. Он отображается не только при загрузке основного изображения, но также и при неудачном выполнении запроса или когда пользователь вообще не установил изображение профиля. Эти изображения, как правило, основаны на векторах, и из-за их небольшого размера являются хорошим кандидатом, который должен быть встроен.
- Solid colour: возьмите цвет из изображения и используйте его в качестве цвета фона для Placeholder’а. Это может быть доминирующим цветом, наиболее ярким… Идея состоит в том, что он основан на загружаемом изображении и должен помочь сделать переход между “без изображения” на изображение более плавным.
- Размытое изображение: также называется техникой размытия. Вы создаете малую версию изображения, а затем переходите к полной. Начальное изображение маленькое как в пикселях, так и в размерах. Для удаления артефактов изображение масштабируется и размывается. Ранее я писал об этом в этих статьях How Medium does progressive image loading, Using WebP to create tiny preview images и More examples of Progressive Image Loading.
- Оказывается, есть много других вариантов, и многие умные люди разрабатывают другие методы создания Placeholder’ов.
Один из них это использование градиентов вместо сплошных цветов. Градиенты могут создавать более точный предварительный просмотр конечного изображения с минимальными расходами (увеличение полезной нагрузки).
Использование градиентов в качестве фона. Скриншот от Gradify, который больше не в сети. Код на GitHub.
Другой метод — использование SVG на основе изображения.
Placeholder’ы на основе SVG
Мы знаем, что SVG идеально подходит для векторных изображений. В большинстве случаев мы хотим загрузить растровое изображение, поэтому вопрос заключается в том, как векторизировать изображение. Некоторые опции используют контуры, фигуры и области.
Контуры
В предыдущем посте я объяснил, как узнать контуры в изображении и создать анимацию. Моя первоначальная цель состояла в том, чтобы попытаться нарисовать области, векторизируя изображение, но я не знал, как это сделать. Я понял, что использование контуров также может быть инновационным, и я решил оживить их, создав эффект «рисования».
Codepen
Drawing images using edge detection and SVG animation
Формы
SVG также может использоваться для рисования областей из изображения без использования контуров / границ. В некотором смысле, мы будем векторизовать растровое изображение для создания Placeholder’a.
Когда-то я пытался сделать что-то подобное с треугольниками. Вы можете увидеть результат в моих беседах в CSSConf и Render Conf.
Codepen выше является доказательством концепции Placeholder’ов на основе SVG, состоящий из 245 треугольников. Генерация треугольников основана на триангуляции Делоне с использованием polyserver Поссана. Как и ожидалось, чем больше треугольников использует SVG, тем больше размер файла.
Primitive и SQIP, метод LQIP на основе SVG
Тобиас Балдауф работает над другим методом низкого качества изображения, используя SVG, называемый SQIP. Прежде чем копаться в SQIP, я дам обзор Primitive, библиотеки, на которой основан SQIP.
Primitive довольно увлекательный, и я определенно рекомендую вам его попробовать. Он преобразует растровое изображение в SVG, состоящий из перекрывающихся фигур. Его небольшие размеры делают его подходящим для наложения его прямо на страницу. Еще один хороший вариант, а также значимый placeholder в начальной загрузки HTML.
Primitive генерирует изображение, основанное на таких фигурах, как треугольники, прямоугольники и круги (и несколько других). На каждом шаге он добавляет новую. Чем больше шагов, тем результирующее изображение выглядит ближе к исходному. Если у вас на выходе SVG, это также означает, что размер выходного кода будет больше.
Чтобы понять, как работает Primitive, я провел его через пару изображений. Я сгенерировал SVG для художественной работы, используя 10 фигур и 100 фигур:
к картинкам(Обработка этого изображения с помощью Primitive, используя 10 Фигур и 100 фигур.)
При использовании 10 фигур в изображении мы начинаем понимать исходное изображение. В контексте placeholder’a изображений существует возможность использовать этот SVG в качестве placeholder’a. На самом деле, код для SVG с 10 фигурами очень мал, около 1030 байт, который снижается до ~ 640 байт при передаче вывода через SVGO.
<path fill=”#817c70" d=”M0 0h1024v1024H0z”/><path fill=”#03020f” d=”M178 994l580 92L402–62"/><path fill=”#f2e2ba” d=”M638 894L614 6l472 440"/><path fill=”#fff8be” d=”M-62 854h300L138–62"/><path fill=”#76c2d9" d=”M410–62L154 530–62 38"/><path fill=”#62b4cf” d=”M1086–2L498–30l484 508"/><path fill=”#010412" d=”M430–2l196 52–76 356"/><path fill=”#eb7d3f” d=”M598 594l488–32–308 520"/><path fill=”#080a18" d=”M198 418l32 304 116–448"/><path fill=”#3f201d” d=”M1086 1062l-344–52 248–148"/><path fill=”#ebd29f” d=”M630 658l-60–372 516 320"/>
Изображения, сгенерированные с 100 фигурами, больше, как и ожидалось, весом ~ 5 КБ после SVGO (ранее 8КБ). Они имеют большой уровень детализации с небольшой полезной нагрузкой. Решение о том, сколько треугольников использовать, будет во многом зависеть от типа изображения (например, контраста, количества цветов, сложности) и уровня детализации.
Можно было бы создать скрипт, похожий на cpeg-dssim, который изменяет количество используемых фигур до тех пор, пока не будет достигнут порог структурного подобия (или максимального количества фигур в худшем случае).
Эти SVG также отлично подходят для использования в качестве фоновых изображений. Будучи ограниченным по размеру и основанным на векторе, они являются хорошим кандидатом для изображений героев и больших бекграундов, которые в противном случае показывали бы артефакты.
SQIP
По словам Тобиаса:
SQIP-это попытка найти баланс между этими двумя крайностями: использование Primitive для генерации SVG, состоящего из нескольких простых фигур, которые приближают основные объекты, видимые внутри изображения, оптимизирует SVG с помощью SVGO и добавляет к нему фильтр Gaussian Blur. Это производит SVG placeholder, который весит всего ~800-1000 байт, выглядит гладко на всех экранах и обеспечивает визуальную реплику содержимого изображения.
Результат аналогичен использованию крошечного изображения Placeholder’a для технологии размытия (что делают Medium и другие сайты). Разница заключается в том, что вместо использования растрового изображения, например JPG или WebP, Placeholder является SVG.
Если мы запустим SQIP против исходных изображений, мы получим следующее:
Выходные изображения с использованием SQIP для первого изображения и второго.
Выходной SVG составляет ~ 900 байт, и, проверяя код, мы можем обнаружить фильтр
feGaussianBlur, применяемый к группе фигур:
SQIP также может выводить тег изображения с содержимым SVG Base 64 encoded:
<img width="640" height="640" src="example.jpg” alt="Add descriptive alt text" style="background-size: cover; background-image: url(data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAw…<stripped base 64>…PjwvZz48L3N2Zz4=);">
Силуэты
Мы просто посмотрели на использование SVG для контуров и примитивных фигур. Другая возможность заключается в векторизации изображений, «прорисовывая» их. Несколько дней назад Mikael Ainalem поделился codepen’он, указав, как использовать 2-цветный силуэт в качестве placeholder’a. Результат очень красивый:
SVG в этом случае были нарисованы вручную, но техника быстро породила интеграцию с инструментами для автоматизации процесса.
- Gatsby, статический генератор сайта, использующий React, поддерживает эти прорисованные SVG сейчас. Он использует JS PORT potrace для векторизации изображений.
- Craft 3 CMS, который также добавил поддержку силуэтов. Он использует PHP Port of potrace.
- image-trace-loader, загрузчик Webpack, который использует potrace для обработки изображений.
Также интересно посмотреть сравнение вывода между загрузчиком Webpack от Emil (основано на potrace) и отрисованными вручную SVG от Mikael.
Я предполагаю, что вывод, генерируемый potrace, использует параметры по умолчанию. Однако их можно настроить. Проверьте параметры для Image-trace-loader, которые в основном передаются в potrace.
Итого
Мы рассмотрели различные инструменты и методы для генерации SVG из изображений и использования их в качестве placeholder’a. Также WebP — фантастический формат для эскизов, SVG также интересный формат для использования в placeholder’ах. Мы можем контролировать уровень детализации (и, следовательно, размер), он очень сжимается и легко управляется с помощью CSS и JS.
Дополнительные ресурсы
- Geometrize — это порт Primitive, написанный на Haxe. Существует также реализация на JS, которую вы можете попробовать прямо в своем браузере.
- Primitive.js, который является портом Primitive в JS. Кроме того, primitive.nextgen, который представляет собой порт приложения Primitive для настольных компьютеров с использованием Primitive.js и Electron.
- Есть несколько аккаунтов Twitter, где вы можете увидеть примеры изображений, созданных с помощью примитива и геометрии. Посмотрите @PrimitivePic и @Geometrizer.
- imagetracerjs, который является трассировщиком растрового изображения и векторизатором, написанным на JavaScript. Есть также порты для Java и Android.
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