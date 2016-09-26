[Опрос] Ваш самый нелегальный/неэтичный проект

История первая

История вторая

“REG add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v DisableTaskMgr /t REG_DWORD /d 0 /f”

История третья

История четвертая

История пятая

История шестая

Не я, но мой бывший советник тогда в Индии рассказывал нам эту поучительную историю на тему «зачем нужно проверять код»Компания планировала сокращения, а глава этого проекта, чтобы сохранить свою должность, выступил с вышеуказанной угрозой руководству. Сначала это сработало, но потом они все же решили уволить его, в пятницу. И, конечно же, в понедельник утром система прекратила работать. Они рьяно пытались устранить проблему, но потом решили взять его обратно. Когда он на следующей неделе вернулся на работу, все опять заработало.В чем был фокус?Он устроил так, что система делала проверку на факт проведения его бейджа сотрудника через считывающее устройство, и похоронил это в каком-то зашифрованном коде, который никто не удостоился посмотреть/понять.Нелегально? Возможно. Неэтично? Ага. Отличная история? А то!Этот код сэкономил мне кучу денег в детстве, когда я сидел в интернет-кафе.Теперь к истории.Большинство интернет-кафе в моей стране использовали программу «Cyber client» для отслеживания времени, которые вы покупали, а когда оплаченный период истекал, сеанс завершался, и на мониторе возникало следующее:Эти интернет-кафе отключали диспетчер задач, т.к. он позволял удалить программы.А теперь вот что делал я:Я покупал, например, 10 минутлогинился на их компьютереВключал диспетчер задач, используя CMD и вышеуказанный коднаконец, я зажимал «Ctrl+Alt+Delete», открывал диспетчер задач, завершал программу «Cyber client» и продолжал сидеть в интернете.МЕНЯ НИ РАЗУ НЕ ПОЙМАЛИКогда я учился в старших классах, я сделал простенький скрипт, который определял установленную версию Windows и копировал небольшой командный файл (batch файл) в соответствующую папку автозагрузки, который содержал просто «shutdown -f -s -t 0», и выключал комп. Я также подготовил файл autorun.inf, который выполнял это. Все это было для того, чтобы создать CD-диск, с которым я бы разыгрывал своих друзей: их компьютеры выключались, стоило им только запустить его. Довольно безобидно и легко исправляемо: нужно просто загрузиться в безопасном режиме и удалить файл из загрузочной папки.Я записал все файлы на дискету, намереваясь взять ее домой, и записать все на диск, но как раз в тот момент, когда я вытаскивал дискету, ИТ-админ заметил это и конфисковал ее.Неделей позже меня вызывают в кабинет к директору и говорят, что я отстранен от компьютерного класса за то, что написал вирус, который очевидно «распространился по всей сети». Вот такой вот, блин, безмозглый у нас был админ.А вот учитель информатики был крутой. Во время родительского собрания он поднял этот вопрос и просто сказал моей маме, что он высоко оценил мое творчество, потом повернулся ко мне и сказал, что все же надо быть поосторожней, пока ты в школе, и подмигнул мне.Даже сегодня я все еще думаю, что, подмигнув, он имел в виду «не попадайся», а не «не делай этого больше». Позже я нарезал кучу таких дисков и оставил их среди стопки дисков, которые мы прятали в классе, подписанные как игры (все копировали свои компьютерные/консольные игры и оставляли копии в неиспользовавшемся школьном шкафу у нас в классе, чтобы делиться. Это было довольно круто, если честно). И веселился, слушая, как народ жалуется через несколько дней. А потом помогал им исправить этот баг.10/10 что я сделал бы это снова.Я однажды написал приложение на Visual Basic, которое имитировало картинку входа в систему «ctrl+alt+del», и установил его на загрузку на многих компьютерах в нашей школьной сети.Приложение запускалось прежде, чем появлялось окно настоящего входа, и записывало введенные логин/пароль, отправляло их мне по электронной почте, и на экране появлялось сообщение об ошибке «неправильный пароль», вне зависимости от того, что они вводили, а потом прекращало свою работу, позволяя пользователю на самом деле залогиниться.Таким образом мне удалось проникнуть в несколько учительских аккаунтов и получить доступ в интернет! (аккаунты учеников были лишены доступа в интернет). Я часто продавал доступ к аккаунту с интернетом за 50p в день :)Вот ведь времена были…Не я…Но кое-кто из моих знакомых поступил довольно неэтично.Он работал по контракту с компанией, писал встроенные системы на ассемблере (это было в 1980-х).Им была преднамеренно встроена в код ошибка, которая проявилась бы только через год или два. Сбой был прописан очень изощренно, поэтому проверка кода не выявила бы никакого злого умысла.И вот его контракт кончится. Система будет работать, а через год или два начнутся сбои. Никто не сможет устранить их, а значит, он получит еще один доходный контракт на устранение этой проблемы.Не круто.Много лет назад при работе с клиентами я очень часто сталкивался с проблемой неплатежей. Я устал преследовать их, чтобы напомнить, сколько они мне должны. Тогда по большей части речь шла о веб-приложениях, поэтому стоило им получить приложение, и я уже ничего не мог ничего поделать, чтобы остановить его работу.Мне пришла оригинальная идея встроить лазейки в коде, которые позволяли мне получить доступ к приложению, и часто даже ко всему серверу, на котором оно работало.Если клиенты задерживали платеж, некоторое время я упрашивал их в надежде, что мне заплатят. Если они не платили в определенный промежуток времени, я делал так, что приложение начинало вести себя некорректно, а в некоторых случаях полностью удалял его.Это было не самым умным решением, но оно работало. Клиенты писали мне о возникновении проблем с приложением и просили меня разобраться. Само собой, сначала они должны были мне заплатить, что задолжали. Если они платили, я сразу исправлял код приложения, и все были счастливы. Сейчас я так больше не поступаю, т.к. работаю с поэтапной оплатой или предоплатой.Раньше я писал вредоносные программы, но всегда только с просветительской целью, и я никогда не выпускал их в мир. Еще однажды написал руткит. О многих других вещах я не могу говорить по юридическим соображениям.