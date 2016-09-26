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Edison
Изобретаем успех: софт и стартапы
сегодня в 17:28

[Опрос] Ваш самый нелегальный/неэтичный проект

https://www.quora.com/What-is-the-most-illegal-or-unethical-code-you-ever-wrote
  • Перевод

История первая


Не я, но мой бывший советник тогда в Индии рассказывал нам эту поучительную историю на тему «зачем нужно проверять код» (Примечание: это было лет 30 назад)

Чувак в адрес компании: если уволите меня, ваша система прекратит работать.

Компания планировала сокращения, а глава этого проекта, чтобы сохранить свою должность, выступил с вышеуказанной угрозой руководству. Сначала это сработало, но потом они все же решили уволить его, в пятницу. И, конечно же, в понедельник утром система прекратила работать. Они рьяно пытались устранить проблему, но потом решили взять его обратно. Когда он на следующей неделе вернулся на работу, все опять заработало.

В чем был фокус?

Он устроил так, что система делала проверку на факт проведения его бейджа сотрудника через считывающее устройство, и похоронил это в каком-то зашифрованном коде, который никто не удостоился посмотреть/понять.

Нелегально? Возможно. Неэтично? Ага. Отличная история? А то!

Nupul Kukreja, Senior Engineer at Credit Karma


Перевод выполнен при поддержке компании EDISON Software, которая профессионально занимается тестированием ПО, контент-маркетингом и продвижением, и немного интеграцией систем видеонаблюдения.


История вторая


Этот код сэкономил мне кучу денег в детстве, когда я сидел в интернет-кафе.

“REG add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v DisableTaskMgr /t REG_DWORD /d 0 /f”

Теперь к истории.

Большинство интернет-кафе в моей стране использовали программу «Cyber client» для отслеживания времени, которые вы покупали, а когда оплаченный период истекал, сеанс завершался, и на мониторе возникало следующее:

image


Эти интернет-кафе отключали диспетчер задач, т.к. он позволял удалить программы.

А теперь вот что делал я:

Я покупал, например, 10 минут

логинился на их компьютере

Включал диспетчер задач, используя CMD и вышеуказанный код

наконец, я зажимал «Ctrl+Alt+Delete», открывал диспетчер задач, завершал программу «Cyber client» и продолжал сидеть в интернете.

МЕНЯ НИ РАЗУ НЕ ПОЙМАЛИ

Maduka Kalu, studied Computer Programming at Google University

История третья


Когда я учился в старших классах, я сделал простенький скрипт, который определял установленную версию Windows и копировал небольшой командный файл (batch файл) в соответствующую папку автозагрузки, который содержал просто «shutdown -f -s -t 0», и выключал комп. Я также подготовил файл autorun.inf, который выполнял это. Все это было для того, чтобы создать CD-диск, с которым я бы разыгрывал своих друзей: их компьютеры выключались, стоило им только запустить его. Довольно безобидно и легко исправляемо: нужно просто загрузиться в безопасном режиме и удалить файл из загрузочной папки.

Я записал все файлы на дискету, намереваясь взять ее домой, и записать все на диск, но как раз в тот момент, когда я вытаскивал дискету, ИТ-админ заметил это и конфисковал ее.

Неделей позже меня вызывают в кабинет к директору и говорят, что я отстранен от компьютерного класса за то, что написал вирус, который очевидно «распространился по всей сети». Вот такой вот, блин, безмозглый у нас был админ.

А вот учитель информатики был крутой. Во время родительского собрания он поднял этот вопрос и просто сказал моей маме, что он высоко оценил мое творчество, потом повернулся ко мне и сказал, что все же надо быть поосторожней, пока ты в школе, и подмигнул мне.

Даже сегодня я все еще думаю, что, подмигнув, он имел в виду «не попадайся», а не «не делай этого больше». Позже я нарезал кучу таких дисков и оставил их среди стопки дисков, которые мы прятали в классе, подписанные как игры (все копировали свои компьютерные/консольные игры и оставляли копии в неиспользовавшемся школьном шкафу у нас в классе, чтобы делиться. Это было довольно круто, если честно). И веселился, слушая, как народ жалуется через несколько дней. А потом помогал им исправить этот баг.

10/10 что я сделал бы это снова.

Cedric Mamo

История четвертая


Я однажды написал приложение на Visual Basic, которое имитировало картинку входа в систему «ctrl+alt+del», и установил его на загрузку на многих компьютерах в нашей школьной сети.

Приложение запускалось прежде, чем появлялось окно настоящего входа, и записывало введенные логин/пароль, отправляло их мне по электронной почте, и на экране появлялось сообщение об ошибке «неправильный пароль», вне зависимости от того, что они вводили, а потом прекращало свою работу, позволяя пользователю на самом деле залогиниться.

Таким образом мне удалось проникнуть в несколько учительских аккаунтов и получить доступ в интернет! (аккаунты учеников были лишены доступа в интернет). Я часто продавал доступ к аккаунту с интернетом за 50p в день :)

Вот ведь времена были…

Jay Kavanagh, Website manager at tReds.co.uk

История пятая


Не я…

Но кое-кто из моих знакомых поступил довольно неэтично.

Он работал по контракту с компанией, писал встроенные системы на ассемблере (это было в 1980-х).

Им была преднамеренно встроена в код ошибка, которая проявилась бы только через год или два. Сбой был прописан очень изощренно, поэтому проверка кода не выявила бы никакого злого умысла.

И вот его контракт кончится. Система будет работать, а через год или два начнутся сбои. Никто не сможет устранить их, а значит, он получит еще один доходный контракт на устранение этой проблемы.

Не круто.

Glyn Williams, has written many lines of Swift

История шестая


Много лет назад при работе с клиентами я очень часто сталкивался с проблемой неплатежей. Я устал преследовать их, чтобы напомнить, сколько они мне должны. Тогда по большей части речь шла о веб-приложениях, поэтому стоило им получить приложение, и я уже ничего не мог ничего поделать, чтобы остановить его работу.

Мне пришла оригинальная идея встроить лазейки в коде, которые позволяли мне получить доступ к приложению, и часто даже ко всему серверу, на котором оно работало.

Если клиенты задерживали платеж, некоторое время я упрашивал их в надежде, что мне заплатят. Если они не платили в определенный промежуток времени, я делал так, что приложение начинало вести себя некорректно, а в некоторых случаях полностью удалял его.

Это было не самым умным решением, но оно работало. Клиенты писали мне о возникновении проблем с приложением и просили меня разобраться. Само собой, сначала они должны были мне заплатить, что задолжали. Если они платили, я сразу исправлял код приложения, и все были счастливы. Сейчас я так больше не поступаю, т.к. работаю с поэтапной оплатой или предоплатой.

Раньше я писал вредоносные программы, но всегда только с просветительской целью, и я никогда не выпускал их в мир. Еще однажды написал руткит. О многих других вещах я не могу говорить по юридическим соображениям.

James Jeffery, Software Developer for over 12 years
Я писал «нелегальный»/неэтичный код
Проголосовали 179 пользователей. Воздержались 49 пользователей.

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Метки:
Edison 468,16
Изобретаем успех: софт и стартапы
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Комментарии 21
  • 0
    del.
    • 0
      1. Ну это вообще уголовщина. Удивляюсь, что не привлекли полицию.
      2. Кривые руки админов, забывших запретить редактирование реестра.
      3. Это уже нормальная шутка. В меру забавная и недеструктивная.
      4. Странновато. Если у них стояла NT, то до появления «входа в систему ctrl+alt+del» никакой софт запускаться не мог. Если 9х, то там вообще никакого входа по CAD не было.
      5-6. Это примерно как первый, только без прямого вымогательства.
      • +1
        4. Семерка, до экрана с cad запускается vipnet monitor с предложением ввести пароль.
        • +1
          Ну это уже системный сервис получается.
        • +1
          но можно было подделать приложение которое стартует, и оно уже после запускает оболочку ;)
          • +1
            до появления «входа в систему ctrl+alt+del» никакой софт запускаться не мог.

            ctrl-alt-del обрабатывается штукой, которая называется GINA, её можно кастомизировать, написав и зарегистрировав свою DLL.
            • +1
              Да, забыл про то, что существует всякий софт, который может подменять диалог ввода пароля. Сам в саое время таким пользовался, когда вход в систему по флэшке делал.
          • +3
            По первой истории — а в отпуск у них, типа, ходить было не принято? Ну и в принципе про существование автоматизированных СКУД в Индии в окрестностях 1987 года меня терзают смутные сомнения.
            • +1
              N>20 (например, а не N!=0)
              • +1
                «но потом они все же решили уволить его, в пятницу. И, конечно же, в понедельник утром система прекратила работать»
            • +1
              История №4 — делал лично, правда, не под винду, а под FreeBSD 2.3, но потом потерял пароль от исходника (я его crypt'ом шифровал, чтобы не спалили) и не мог допиливать дальше. Но не потребовалось :)
              • +1

                Скрипт, добавляющий и удаляющий в сорцы комментарий для бесплатного использования pvs-studio, считается неэтичным? Проект опенсорсный, лицензия соблюдается. Просто не хочется осквернять релиз молитвой в адрес PVS.

                • +1
                  приложение на Visual Basic, которое эмитировало картинку входа в систему

                  рукалицо) язык оригинала сохранён?))
                  • –1
                    Там еще дальше
                    Он работал по контракту с компанией над встроенной, используя ассемблер (это было в 1980-х).

                    Видимо embedded так «перевели».
                  • +2
                    Иногда прибегал к варианту №6, но не считаю это чем-то неэтичным или нелегальным. Если клиент не оплатил мою работу — он получал проблемы, если оплатил — получал патч с устранением бэкдоров. Лет 10-15 назад, занимаясь фрилансом, только такой способ казался самым надежным.
                    • +1
                      У нас я ядерном центре был отдел системщиков. Которые писали OS под ЕС и СВС. Очень были умные и злобные ботаники. Один по фамилии Прохоров был особенно умный и злой. Разумеется вступил в конфликт с многочисленным начальством. В лихие 90-ые Прохоров со скандалом покинул ядерный центр и оказался в… Нью-Йорке, где до сих пор трудится. Сейчас такое невозможно.

                      Ну ладно, ушел, но ведь он, подлец, оставил в недрах секретной операционной системы саркастическую статью о начальстве. С подробностями. Статья появлялась во всех папках и директориях.

                      Специальные люди все чистили, но победить вирусный файл не смогли.
                      С исчезновением ЕС и БЭСМ статья исчезла. А так бы до сих пор читали…
                      • 0
                        Я как-то в детстве начитался журнала «Хакер».
                        Добыл я .bat файл, который убивает винду.
                        примерно такой
                        Назвал его типа doom2.bat и залил на дискету вместе с какими-то файликами для приятеля.
                        Через пару дней приятель сказал, что винда грохнулась.
                        До сих пор надеюсь, что это просто совпадение.
                        И стыдно.
                        • +1
                          Я как-то в университетском классе написал вариант 4, только для юникса (там, кстати, не было alt-ctrl-del). Меня админ как-то спросил: «а ты знаешь, что все sudo логируются?» я ответил, что знаю :) но мою прогу вроде никто не заметил, а потом и учебный год закончился…

                          А в первом варианте непонятно, он ведь в отпуск или поболеть уходил наверняка…
                          • +1
                            Купил в детстве диск с кучей софта. Дистрибутив чего-то был запакован (авторами диска) в exe-шник, который требовал пароль. Но диалог, спрашивающий этот самый пароль, как оказалось, выводился каким-то интерпретируемым языком и исходник болтался в памяти и имел вид «if password='fasdfa' then ...». Ну, вы поняли.
                            • +1
                              Ну давайте сейчас все кряки вспомним :)

                              Дизассемблировали как-то с другом игрушку и оператор уменьшения количества жизней заменили на nop :)
                              • 0
                                Ну и хекседитом в фоллауте пару сотен тыщ опыта подкинуть…

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                            • Дата основания 16 января 2002
                            • Локация Москва
                              Россия
                            • Сайт edsd.ru
                            • Численность 31–50 человек
                            • Дата регистрации 14 сентября 2015
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