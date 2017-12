Я создал приложение, которое делает изучение алгоритмов и структур данных гораздо интереснее

Почему я создал это

Мне стало скучно. Мне нравится решение задач, но давайте посмотрим правде в глаза, решение reverseLevelOrder обхода двоичного дерева поиска намного менее интересно, чем решение реальной задачи для вашего последнего приложения. Это заняло много времени. Я работаю полный рабочий день (НЕ пишу код весь день), и мое свободное время для кодинга чрезвычайно ценно. Я знал, что буду тратить на это месяцы, и я стал беспокоиться о том, что потеряю связь с моими более существующими навыками.

Стек технологий и фишки

Фиктивная консоль

import { store } from './index'; export const hijackConsole = () => { const OG_LOG = console.log; console.log = function(...args) { // map over arguments and convert // objects in to readable strings const messages = [...args].map(msg => { return typeof msg !== 'string' ? JSON.stringify(msg) : msg; }).join(' '); store.dispatch({ type: CONSOLE_LOG, messages }); // retain original functionality OG_LOG.apply(console, [...args]); }; };

Сохраняемый код

localStorage

resetState()

DO NOT SAVE

import { store } from './fileWhereStoreLives'; // add this code in your app's entry point file to // set localStorage when navigating away from app window.onbeforeunload = function(e) { const state = store.getState(); localStorage.setItem( 'local-storage-key', JSON.stringify(state.stateYouWantToPersist) ); };

import { importedState } from './fileWhereStateLives'; // define your reducer's initial state: const initialState = { ...importedState; }; // define default state for each subsequent visit. // if localStorage with this key exists, assign it // to this variable, otherwise, use initialState. const defaultState = JSON.parse( localStorage.getItem('local-storage-key') ) || initialState; // set defaultState of reducer to result of above operation const reducer = (state = defaultState, action) => { switch (action.type) { case 'DO_SOMETHING_COOL': return { ...state, ...action.newState }; default: return state; } } export default reducer;

Изменение размеров панели

React refs