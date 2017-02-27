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сегодня в 00:14

Как быстро спроектировать сайт с помощью CSS Grid

https://medium.freecodecamp.org/how-to-prototype-websites-quickly-with-css-grid-ffc9cba08583
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Модуль CSS Grid — это фантастический инструмент для создания макетов веб-сайтов. Он позволяет вам экспериментировать с макетами быстрее, чем любой другой инструмент, которые я пробовал.

В этой статье я научу вас, как это сделать.

Во-первых, я объясню HTML и CSS, которые нам нужны для этой задачи, которую я разбил на четыре части. Как только вы с этим разберетесь, мы перейдем к экспериментам с макетами.

Если вы совершенно не знакомы с CSS Grid, вам может понадобиться просмотреть мою предыдущую статью Учим CSS Grid за 5 минут.

Наш Grid


Мы собираемся начать с очень простой сетки, которая имитирует классический веб-сайт:

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Я немного стилизовал наш пример, но это не имеет ничего общего с CSS Grid, поэтому я оставляю это.

1. Разметка


Первое, что нам нужно, это немного HTML. Контейнер (элемент который мы превратим в сетку) и элементы (хедер, меню, контент, футер).

<div class="container">
  <div class="header">HEADER</div>
  <div class="menu">MENU</div>
  <div class="content">CONTENT</div>
  <div class="footer">FOOTER</div>
</div>


2. Базовая настройка CSS


Затем нам нужно настроить нашу сетку и указать, сколько строк и столбцов нам нужно. Вот изначальный CSS для этого:

.container {
    display: grid;    
    grid-template-columns: repeat(12, 1fr);
    grid-template-rows: 50px 350px 50px;
    grid-gap: 5px;
}


Я собираюсь добавить еще, но сначала хочу, чтобы вы разобрались с этим.

Вот что говорит вышеприведенный код: создать сетку с двенадцатью столбцами, каждый шириной доли единицы (1/12 общей ширины). Создать три строки, где первая будет 50px высотой, вторая 350px и третья 50px. Наконец, добавить промежуток между элементами в сетке.

3. Добавление grid-template-areas


Функция, которая позволит нам легко экспериментировать с макетом, называется шаблоном.
Чтобы добавить его в Grid, мы просто дадим контейнеру свойство grid-template-areas. Синтаксис может быть немного странным, поскольку он отличается от любого другого синтаксиса CSS. Вот он:

.container {
    display: grid;
    grid-gap: 5px;    
    grid-template-columns: repeat(12, 1fr);
    grid-template-rows: 50px 350px 50px;
    grid-template-areas:
        "h h h h h h h h h h h h"
        "m m c c c c c c c c c c"
        "f f f f f f f f f f f f";
}


Логикой свойства grid-template-areas является то, что вы создаете визуальное представление вашей сетки в коде. Как видите, он имеет три строки и двенадцать столбцов, точно так же, как мы определили в grid-template-columns и grid-template-rows.

Каждая строка кода представляет строку в макете, и каждый из символов (h, m, c, f) представляет ячейку сетки.

Каждая из четырех букв теперь образует прямоугольную grid-area.

Как вы могли догадаться, я выбрал символы h, m, c, f, потому что наш Grid состоит из header, menu, content и footer. Разумеется, я мог бы назвать их так, как захочу, но имеет смысл использовать первый символ элементов, которые они описывают.

4. Предоставление областей для элементов


Теперь нам нужно связать эти символы с нашими элементами в сетке. Для этого мы будем использовать свойство grid-area:

.header {
    grid-area: h;
}

.menu {
    grid-area: m;
}

.content {
    grid-area: c;
}

.footer {
   grid-area: f;
}


Вот что мы получим:

image


Эксперименты с макетом


Теперь мы наконец достигли красоты этой функции, так как мы можем легко экспериментировать с макетом. Это просто изменения положения символов в свойстве grid-template-areas. Давайте, например, переместим меню в правую сторону:

grid-template-areas:
        “h h h h h h h h h h h h”
        "c c c c c c c c c c m m”
        “f f f f f f f f f f f f”;


Вот такой результат получится в этом макете:

image

Мы можем использовать точки для создания пустых ячеек сетки.

grid-template-areas:
        “. h h h h h h h h h h .”
        "c c c c c c c c c c m m”
        “. f f f f f f f f f f .”;


Вот как это будет выглядеть:

image


Теперь я рекомендую вам посмотреть этот скринкаст моего курса CSS Grid, где вы сможете экспериментировать с кодом самостоятельно.

Добавление адаптивности


Сочетание этого с адаптивностью также является функцией убийцей, так как это просто не могло быть возможно только с HTML и CSS. Предположим, вы хотите, чтобы меню поднималось к хедеру, когда страница просматривается на мобильном устройстве. В этом случае вы можете просто сделать так:

@media screen and (max-width: 640px) {
    .container {
        grid-template-areas:
            "m m m m m m h h h h h h"
            "c c c c c c c c c c c c"
            "f f f f f f f f f f f f";
    }
}


И это приведет к следующему:

image


Помните, что все эти изменения выполняются с помощью чистого CSS, не касаясь HTML. Мы можем перемещать элементы так, как мы хотим, независимо от того, как теги div находятся в разметке.
Это называется независимостью от источника, и это огромный шаг вперед для CSS.
Это позволяет HTML быть тем, для чего он был предназначен: разметка для контента. А не для стилизации, так как это работа CSS.

Доступ к бесплатному курсу CSS Grid от автора поста.
Превью курса.


Перевод выполнен при поддержке компании EDISON Software, которая профессионально занимается разработкой сайтов на Amiro.CMS и WordPress и для крупных заказчиков.
Метки:
Edison 452,19
Изобретаем успех: софт и стартапы
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  • Сайт edsd.ru
  • Численность 31–50 человек
  • Дата регистрации 14 сентября 2015
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