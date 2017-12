Как быстро спроектировать сайт с помощью CSS Grid

Наш Grid

Модуль CSS Grid — это фантастический инструмент для создания макетов веб-сайтов. Он позволяет вам экспериментировать с макетами быстрее, чем любой другой инструмент, которые я пробовал.В этой статье я научу вас, как это сделать.Во-первых, я объясню HTML и CSS, которые нам нужны для этой задачи, которую я разбил на четыре части. Как только вы с этим разберетесь, мы перейдем к экспериментам с макетами.Если вы совершенно не знакомы с CSS Grid, вам может понадобиться просмотреть мою предыдущую статью Учим CSS Grid за 5 минут Мы собираемся начать с очень простой сетки, которая имитирует классический веб-сайт:Первое, что нам нужно, это немного HTML. Контейнер (элемент который мы превратим в сетку) и элементы (хедер, меню, контент, футер).Затем нам нужно настроить нашу сетку и указать, сколько строк и столбцов нам нужно. Вот изначальный CSS для этого:Я собираюсь добавить еще, но сначала хочу, чтобы вы разобрались с этим.Вот что говорит вышеприведенный код: создать сетку с двенадцатью столбцами, каждый шириной доли единицы (1/12 общей ширины). Создать три строки, где первая будет 50px высотой, вторая 350px и третья 50px. Наконец, добавить промежуток между элементами в сетке.Функция, которая позволит нам легко экспериментировать с макетом, называется шаблоном.Чтобы добавить его в Grid, мы просто дадим контейнеру свойство. Синтаксис может быть немного странным, поскольку он отличается от любого другого синтаксиса CSS. Вот он:Логикой свойства grid-template-areas является то, что вы создаете визуальное представление вашей сетки в коде. Как видите, он имеет три строки и двенадцать столбцов, точно так же, как мы определили вКаждая из четырех букв теперь образует прямоугольнуюКак вы могли догадаться, я выбрал символыпотому что наш Grid состоит из. Разумеется, я мог бы назвать их так, как захочу, но имеет смысл использовать первый символ элементов, которые они описывают.Теперь нам нужно связать эти символы с нашими элементами в сетке. Для этого мы будем использовать свойствоВот что мы получим:Теперь мы наконец достигли красоты этой функции, так как мы можем легко экспериментировать с макетом. Это просто изменения положения символов в свойстве. Давайте, например, переместим меню в правую сторону:Вот такой результат получится в этом макете:Мы можем использовать точки для создания пустых ячеек сетки.Вот как это будет выглядеть:Теперь я рекомендую вам посмотреть этот скринкаст моего курса CSS Grid , где вы сможете экспериментировать с кодом самостоятельно.Сочетание этого с адаптивностью также является функцией убийцей, так как это просто не могло быть возможно только с HTML и CSS. Предположим, вы хотите, чтобы меню поднималось к хедеру, когда страница просматривается на мобильном устройстве. В этом случае вы можете просто сделать так:И это приведет к следующему:Помните, что все эти изменения выполняются с помощью чистого CSS, не касаясь HTML. Мы можем перемещать элементы так, как мы хотим, независимо от того, как теги div находятся в разметке.Это называется независимостью от источника, и это огромный шаг вперед для CSS.Это позволяет HTML быть тем, для чего он был предназначен: разметка для контента. А не для стилизации, так как это работа CSS. Доступ к бесплатному курсу CSS Grid от автора поста.