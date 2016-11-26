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Edison
Изобретаем успех: софт и стартапы
вчера в 23:28

8 учебных проектов

https://medium.freecodecamp.org/the-secret-to-being-a-top-developer-is-building-things-heres-a-list-of-fun-apps-to-build-aac61ac0736c
  • Перевод
«Мастер совершает больше ошибок, чем новичок — попыток»

Предлагаем 8 вариантов проектов, которые можно сделать «по фану», дабы получить реальный опыт разработки.

Проект 1. Клон Trello



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Клон Trello от Indrek Lasn .

Что вы освоите:

  • Организация маршрутов обработки запросов (Routing).
  • Drag and drop.
  • Как создавать новые объекты (доски, списки, карточки).
  • Обработка и проверка входных данных.
  • Со стороны клиента: как использовать локальное хранилище, как сохранять данные в локальном хранилище, как читать данные из локального хранилища.
  • Со стороны сервера: как использовать базы данных, как сохранять данных в базе, как читать данные из базы.


Тут пример репозитория, сделанного на React+Redux.

Проект 2. Панель админа


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Github Repository.

Простенькое CRUD приложение, идеально подходит для изучения основ. Научимся:

  • Создать пользователей, управлять пользователями.
  • Взаимодействовать с базой данных — создавать, читать, редактировать, удалять пользователей.
  • Проверка ввода и работа с формами.


Проект 3. Трекер криптовалют (нативное мобильное приложение)


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Github repository.

На чем угодно: Swift, Objective-C, React Native, Java, Kotlin.

Изучим:

  • Как работают нативные приложения.
  • Как извлекать данные из API.
  • Как работают нативные макеты страниц.
  • Как работать с мобильными симуляторами.


Попробуйте вот это API. Найдете лучше — напишите в комментах.

Если интересно, вот тут туториал.

Проект 4. Настроить собственный конфиг webpack с нуля


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Технически, это не приложение, но очень полезная задача, чтобы понять как работает webpack изнутри. Теперь это будет не «черный ящик», а понятный инструмент.

Требования:

  • Компилировать es7 в es5 (основы).
  • Компилировать jsx в js  — или  -  .vue в .js (придется выучить загрузчики)
  • Настроить webpack dev server и hot module reloading. (vue-cli and create-react-app use both)
  • Использовать Heroku, now.sh или Github, научиться развертывать webpack проекты.
  • Настроить свой любимый препроцессор, чтобы компилировать css  —  scss, less, stylus.
  • Изучить как использовать изображения и svgs с webpack.


Тут потрясный ресурс для полных новичков.

Проект 5. Клон Hackernews


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Каждый джедай обязан сделать свой собственный Hackernews.

Что вы освоите по дороге:

  • Как взаимодействовать с hackernews API.
  • Как создать одностраничное приложение.
  • Как реализовать такие фичи, как просмотр комментариев, отдельных комментариев, профилей.
  • Организация маршрутов обработки запросов (Routing).


Проект 6. Тудушечка


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TodoMVC.

Серьезно? Тудушка? Их же тысячи. Но поверьте, есть причина такой популярности.
Туду-приложение — это отличный способ удостовериться, что понимаешь основы. Попробуйте написать одно приложение на ванильном Javascript и одно на своем любимом фрэймворке.

Научитесь:

  • Создавать новык задачи.
  • Проверять заполнение полей.
  • Фильтровать задачи (завершена, активна, все). Используйте filter и reduce.
  • Понимать основы Javascript.


Проект 6. Сортируемый drag and drop список


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Github repository.

Очень полезно, чтобы понять drag and drop api.

Научимся:

  • Drag and drop API
  • Создавать rich UIs


Проект 8. Клон мессенджера (нативное приложение)


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Вы будете понимать как работают и веб приложения и нативные приложения, что выделит вас из серой массы.

Что изучим:

  • Web sockets (мгновенные сообщения)
  • Как работают нативные приложения.
  • Как работают шаблоны в нативных приложениях.
  • Организация маршрутов обработки запросов в нативных приложениях.


Этого вам хватит на месяц-другой.


Перевод выполнен при поддержке компании EDISON Software, которая профессионально занимается разработкой приложений и сайтов на PHP для крупных заказчиков, а так же разработкой облачных сервисов и мобильных приложений на Java.
Метки:
Edison 485,05
Изобретаем успех: софт и стартапы
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Информация
  • Дата основания 16 января 2002
  • Локация Москва
    Россия
  • Сайт edsd.ru
  • Численность 31–50 человек
  • Дата регистрации 14 сентября 2015
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