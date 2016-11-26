8 учебных проектов
https://medium.freecodecamp.org/the-secret-to-being-a-top-developer-is-building-things-heres-a-list-of-fun-apps-to-build-aac61ac0736c
- Разработка мобильных приложений,
- Разработка веб-сайтов,
- Программирование,
- JavaScript,
- Блог компании Edison
- Перевод
«Мастер совершает больше ошибок, чем новичок — попыток»
Предлагаем 8 вариантов проектов, которые можно сделать «по фану», дабы получить реальный опыт разработки.
Клон Trello от Indrek Lasn .
Что вы освоите:
Тут пример репозитория, сделанного на React+Redux.
Github Repository.
Простенькое CRUD приложение, идеально подходит для изучения основ. Научимся:
Github repository.
На чем угодно: Swift, Objective-C, React Native, Java, Kotlin.
Изучим:
Попробуйте вот это API. Найдете лучше — напишите в комментах.
Если интересно, вот тут туториал.
Технически, это не приложение, но очень полезная задача, чтобы понять как работает webpack изнутри. Теперь это будет не «черный ящик», а понятный инструмент.
Требования:
Тут потрясный ресурс для полных новичков.
Каждый джедай обязан сделать свой собственный Hackernews.
Что вы освоите по дороге:
TodoMVC.
Серьезно? Тудушка? Их же тысячи. Но поверьте, есть причина такой популярности.
Туду-приложение — это отличный способ удостовериться, что понимаешь основы. Попробуйте написать одно приложение на ванильном Javascript и одно на своем любимом фрэймворке.
Научитесь:
Github repository.
Очень полезно, чтобы понять drag and drop api.
Научимся:
Вы будете понимать как работают и веб приложения и нативные приложения, что выделит вас из серой массы.
Что изучим:
Этого вам хватит на месяц-другой.
Перевод выполнен при поддержке компании EDISON Software, которая профессионально занимается разработкой приложений и сайтов на PHP для крупных заказчиков, а так же разработкой облачных сервисов и мобильных приложений на Java.
Предлагаем 8 вариантов проектов, которые можно сделать «по фану», дабы получить реальный опыт разработки.
Проект 1. Клон Trello
Клон Trello от Indrek Lasn .
Что вы освоите:
- Организация маршрутов обработки запросов (Routing).
- Drag and drop.
- Как создавать новые объекты (доски, списки, карточки).
- Обработка и проверка входных данных.
- Со стороны клиента: как использовать локальное хранилище, как сохранять данные в локальном хранилище, как читать данные из локального хранилища.
- Со стороны сервера: как использовать базы данных, как сохранять данных в базе, как читать данные из базы.
Тут пример репозитория, сделанного на React+Redux.
Проект 2. Панель админа
Github Repository.
Простенькое CRUD приложение, идеально подходит для изучения основ. Научимся:
- Создать пользователей, управлять пользователями.
- Взаимодействовать с базой данных — создавать, читать, редактировать, удалять пользователей.
- Проверка ввода и работа с формами.
Проект 3. Трекер криптовалют (нативное мобильное приложение)
Github repository.
На чем угодно: Swift, Objective-C, React Native, Java, Kotlin.
Изучим:
- Как работают нативные приложения.
- Как извлекать данные из API.
- Как работают нативные макеты страниц.
- Как работать с мобильными симуляторами.
Попробуйте вот это API. Найдете лучше — напишите в комментах.
Если интересно, вот тут туториал.
Проект 4. Настроить собственный конфиг webpack с нуля
Технически, это не приложение, но очень полезная задача, чтобы понять как работает webpack изнутри. Теперь это будет не «черный ящик», а понятный инструмент.
Требования:
- Компилировать es7 в es5 (основы).
- Компилировать jsx в js — или - .vue в .js (придется выучить загрузчики)
- Настроить webpack dev server и hot module reloading. (vue-cli and create-react-app use both)
- Использовать Heroku, now.sh или Github, научиться развертывать webpack проекты.
- Настроить свой любимый препроцессор, чтобы компилировать css — scss, less, stylus.
- Изучить как использовать изображения и svgs с webpack.
Тут потрясный ресурс для полных новичков.
Проект 5. Клон Hackernews
Каждый джедай обязан сделать свой собственный Hackernews.
Что вы освоите по дороге:
- Как взаимодействовать с hackernews API.
- Как создать одностраничное приложение.
- Как реализовать такие фичи, как просмотр комментариев, отдельных комментариев, профилей.
- Организация маршрутов обработки запросов (Routing).
Проект 6. Тудушечка
TodoMVC.
Серьезно? Тудушка? Их же тысячи. Но поверьте, есть причина такой популярности.
Туду-приложение — это отличный способ удостовериться, что понимаешь основы. Попробуйте написать одно приложение на ванильном Javascript и одно на своем любимом фрэймворке.
Научитесь:
- Создавать новык задачи.
- Проверять заполнение полей.
- Фильтровать задачи (завершена, активна, все). Используйте
filterи
reduce.
- Понимать основы Javascript.
Проект 6. Сортируемый drag and drop список
Github repository.
Очень полезно, чтобы понять drag and drop api.
Научимся:
- Drag and drop API
- Создавать rich UIs
Проект 8. Клон мессенджера (нативное приложение)
Вы будете понимать как работают и веб приложения и нативные приложения, что выделит вас из серой массы.
Что изучим:
- Web sockets (мгновенные сообщения)
- Как работают нативные приложения.
- Как работают шаблоны в нативных приложениях.
- Организация маршрутов обработки запросов в нативных приложениях.
Этого вам хватит на месяц-другой.
Перевод выполнен при поддержке компании EDISON Software, которая профессионально занимается разработкой приложений и сайтов на PHP для крупных заказчиков, а так же разработкой облачных сервисов и мобильных приложений на Java.
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