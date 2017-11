Берегите ревьюверов: методы автоматизации анализа кода

Управление ресурсами.



Порядок вызова функций в методе.



Соглашение по реализации наследников абстрактных классов.



Чем будем проверять

Настройка окружения для разработки плагина FindBugs

build.gradle dependencies { compile fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar']) compile 'org.apache.bcel:bcel:6.1' }

Из чего состоит плагин

<FindbugsPlugin xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://findbugs.googlecode.com/svn-history/r13379/trunk/findbugs/etc/findbugsplugin.xsd" pluginid="ru.sberbank.android.log.plugin" provider="Find Android.Util.Log class" defaultenabled="true" website="https://find-sec-bugs.github.io"> <Detector class="ru.sbt.detector.AndroidLogCallDetector"/> <BugPattern type="ANDROID_LOG_CALL_DETECTED" abbrev="ANDR_LOG" category="CORRECTNESS"/> </FindbugsPlugin>

<MessageCollection> <Detector class="ru.sbt.detector.AndroidLogCallDetector"> <Details>ANDROID_LOG_CALL_DETECTED alala.</Details> </Detector> <BugPattern type="ANDROID_LOG_CALL_DETECTED"> <ShortDescription>android.util.Log usage detected !</ShortDescription> <LongDescription>android.util.Log usage detected !</LongDescription> <Details> <![CDATA[ <p> Please not use android.util.Log ! Use 'ru.sberbank.mobile.core.log.Logger' instead. ]]> </Details> </BugPattern> <BugCode abbrev="ANDR_LOG">android.util.Log usage detected !</BugCode> </MessageCollection>

Код кастомного детектора

javap -c LoginActivity.class Compiled from "LoginActivity.java" public class ru.sbrf.testandroidapp.LoginActivity extends android.support.v7.app.AppCompatActivity implements android.app.LoaderManager$LoaderCallbacks<android.database.Cursor> { public ru.sbrf.testandroidapp.LoginActivity(); protected void onCreate(android.os.Bundle); Code: 0: aload_0 1: aload_1 2: invokespecial #10 // Method android/support/v7/app/AppCompatActivity.onCreate:(Landroid/os/Bundle;)V 5: ldc #11 // String aaa 7: ldc #12 // String bbb 9: invokestatic #13 // Method android/util/Log.d:(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)I 12: pop 13: aload_0 14: ldc #15 // int 2130968603 16: invokevirtual #16 // Method setContentView:(I)V

Код детектора

public class AndroidLogCallDetector extends BytecodeScanningDetector implements StatelessDetector { public static final String BUG_TYPE = "ANDROID_LOG_CALL_DETECTED"; public static final String ANDROID_UTIL_LOG = "android/util/Log"; public static final String ALLOWED_LOGER_CLASS = "ru.sberbank.mobile.core.log.Logger"; private final BugReporter bugReporter; private String clsName; public AndroidLogCallDetector(BugReporter bugReporter) { this.bugReporter = bugReporter; } @Override public void visitClassContext(ClassContext classContext) { JavaClass cls = classContext.getJavaClass(); clsName = cls.getClassName(); //skip allowed logger class if (!ALLOWED_LOGER_CLASS.equals(clsName)) { super.visitClassContext(classContext); } } @Override public void sawOpcode(int seen) { if (seen == Const.INVOKESTATIC && ANDROID_UTIL_LOG.equals(getClassConstantOperand())) { BugInstance bug = new BugInstance(this, BUG_TYPE, NORMAL_PRIORITY).addClassAndMethod(this) .addSourceLine(this); bugReporter.reportBug(bug); } } }

./gradlew jar

Тестирование

Проверка стиля кода

наличие java doc для public методов,



порядок членов в классе(поля, методы)



порядок модификаторов переменных



наличие магических чисел



обязательность { } в if



дефолтная ветка в switch



парность и ковариантность hashcode и equals



<i><?</i>xml version="1.0"<i>?></i> <!DOCTYPE module PUBLIC "Check Configuration" "http://checkstyle.sourceforge.net/dtds/configuration_1_3.dtd"<i>></i> <module name="Checker"> <property name="charset" value="UTF-8" /> <property name="severity" value="warning" /> <module name="TreeWalker"> <module name="EqualsHashCode" /> <module name="CovariantEquals" /> <module name="MagicNumber" /> <module name="DeclarationOrder" /> <module name="JavadocMethod"> <property name="scope" value="public" /> <property name="allowMissingParamTags" value="true" /> <property name="allowMissingThrowsTags" value="true" /> <property name="allowMissingReturnTag" value="true" /> <property name="allowThrowsTagsForSubclasses" value="true" /> </module> <module name="LineLength"> <property name="max" value="160" /> <property name="ignorePattern" value="^package.*|^import.*|a href|href|http://|https://|ftp://" /> </module> <module name="EmptyBlock"> <property name="option" value="TEXT" /> <property name="tokens" value="LITERAL_TRY, LITERAL_FINALLY, LITERAL_IF, LITERAL_ELSE, LITERAL_SWITCH" /> </module> <module name="NeedBraces" /> <module name="MissingSwitchDefault" /> <module name="ModifierOrder" /> <module name="OverloadMethodsDeclarationOrder" /> </module> </module>

Добавим плагин checkstyle в android приложение

apply plugin: 'checkstyle' task checkstyle(type: Checkstyle) { configFile file("$project.rootDir/app/checkstyle.xml") source 'src/main/java' include '**/*.java' exclude '**/gen/**' exclude '**/R.java' exclude '**/BuildConfig.java' classpath = files() } tasks.withType(Checkstyle) { reports { xml.enabled false html.enabled true } }

20 static public double getCount(){ 21 if(true) Log.<i>i</i>("a","b"); 22 return 43.2*15.0; 23 }

Ревью кода — это не какая-то формальная мера, а бесценная возможность для начинающих программистов быстрее вникать в специфику проекта. Но связан этот этап с рисками кровоизлияния в глаза от того количества материалов, которые ревьюверам приходится просматривать и обмозговывать.В этой статье мы расскажем, как снять с ревьюверов заботу о таких банальных, но важных вещах, как проверка на соответствие принятому стилю написания кода, соблюдение соглашений, специфичных только для конкретного проекта. В качестве примера будем брать код Android-приложений, но методику можно использовать и для любого Java-кода.С ростом проекта накапливается множество соглашений о реализации отдельных модулей, инструкций по использованию библиотек, собственных фреймворков. Приведем примеры таких соглашений:Открытый ресурс после использования должен быть закрыт. Иначе получим утечку ресурсов и связанные с этим проблемы. Многие инструменты статик-анализа умеют делать такую проверку для известных ресурсов. Частые ресурсы — это сокеты, соединения к базам данных, области памяти. Но вы можете добавить проверку для своих, специфичных ресурсов.Например, во всех методах, где есть доступ к базе данных, перед обращением к ней надо вызвать определенную функцию аудита с нужными параметрами.Мы знаем, что обе функции hashCode() и equals() в классах-наследниках всегда надо переопределять. У вас в проекте могут быть свои подобные соглашения. Другой пример из этой категории — проверка, что в переопределенном методе используются ожидаемые вами переменные. Этим можно проверить, что метод используется по назначению.Справедливости ради добавим, что проверки — это еще один уровень контроля соглашений. В идеале архитектура приложения должна быть такой, чтобы ее трудно было сломать, но это уже тема другой статьи.Мы будем проверять, что в Android-приложении используется один логгер, ru.project.Logger, а также не используется класс android.util.Log. Это необходимо, чтобы в релизном приложении можно было в одном месте выключить вывод в лог чувствительной к безопасности информации.Плохая новость — популярный FindBugs не развивается с 2015 года. Хорошая — есть SpotBugs : «SpotBugs is the spiritual successor of FindBugs, carrying on from the point where it left off with support of its community».Как он работает? На вход анализатору отдается директория или выбранный файл c байткодом. Для анализа байткода используется библиотека Apache BCEL . Непосредственно проверки реализованы в наследниках класса Detector. Detector — это visitor, который ‘заходит’ в классы, методы и код методов. Существует множество наследников этого интерфейса в коде FindBugs.1. Выкачиваем код spotbugs.2. Собираем проект3. Распаковываем дистрибутив в директорию /spotbugs-4.0.0-SNAPSHOTДля разработки плагина используем intellij idea community edition.4. Создаем новый проект java (gradle) приложения.5. Настраиваем зависимости. Копируем файл spotbugs.jar в директорию /libs проекта.Файл— описание плагинаФайл— шаблон сообщения о найденном багеНапомним, что детектор работает с байткодом. Для понимания работы детектора приведем часть байткода метода onCreate() Activity, где вызывается Lod.d(«aaa»,«bbb»);Строчка 9 и будет искать наш детектор. Это вызов статического метода в классе android.util.LogСобираем плагин:Копируем файл плагина detector-1.0-SNAPSHOT.jar в /spotbugs-4.0.0-SNAPSHOT/plugin. Запускам ui интерфейс spotbugs /spotbugs-4.0.0-SNAPSHOT/bin/spotbugs. Выбираем директорию с байткодом тестового андроид проекта для проверки. /TestAndroidApp/app/build/intermediates/classes/debugКак видим, нашлись все вызовы класса android.util.Log. Теперь наш кастомный детектор можно использовать в системе CI. Он будет сообщать разработчику о найденных багах.Теперь освободим ревьювера от проверки кода на соответствие code-style. Для этого будем использовать плагин Checkstyle . К нему, кстати, прилагается список всех уже реализованных проверок, находится здесь Настраивается плагин с помощью конфигурационного файла. В нем указываются нужные проверки и их параметры. Приведем примеры файла для следующих проверок:Набор готовых правил и возможность их настройки позволяют проверять почти любые требования. Но если вам нужно создать свое особенное правило, то это тоже можно сделать по инструкции Отметим, что Checkstyle работает с исходным кодом проекта, анализ которого сделан с помощью ANTLR . Для реализации проверки надо реализовать visitor, который проходится по синтаксическому дереву исходного кода. В этой статье мы не будем рассматривать создание кастомной проверки code-style.В build.gradle добавляем строкиЗапуск проверкиОтчет будет в директории. Вот пример отчета.А вот код, который проверялиИтак, мы освободили ревьюверов от рутинной работы — проверки code-style и проверки проектных соглашений. Теперь у разработчиков будет больше времени для творчества, а код станет более качественным. Надеемся, материал был полезен, будем рады ответить на ваши вопросы в комментариях.