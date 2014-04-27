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Онлайн школа EnglishDom
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вчера в 16:20

Правила английского, которые нарушают ваши иностранные коллеги

  • Tutorial

Если вы общаетесь с коллегами на английском, вы наверняка не хотите ударить перед ними в грязь лицом и стараетесь говорить максимально правильно, по всем правилам грамматики, фонетики и еще какой-нибудь -тики. А что, если бы мы сказали вам, что можно спокойно нарушать эти самые правила и оставаться пОнятыми? В этой статье мы постараемся описать случаи, когда можно допускать ошибки и почему это можно делать.

Двойное отрицание


Вы же помните, что в предложении на английском достаточно одного отрицания? А потом вдруг слушаем песню Rolling Stones и слышим “I can’t get no satisfaction”. Все дело в том, что это песня, тут можно, скажите вы. И это верно. Но еще стоит упомянуть, что двойное отрицание делает фразу эмоциональнее. Поэтому такие фразы и стали популярны. Но это неформальный способ, так что не увлекайтесь с двойными отрицаниями.

Глаголы состояния


Есть ряд глаголов, которые никогда нельзя ставить в Present Continuous. Например, глаголы, которые выражают наши чувства и желания - I like, love, hate, want и так далее. И вот смотрим мы рекламу McDonald's и слышим их лозунг “I’m loving it”. А потом включаете Scorpions и слышите “Still Loving You”. Как так-то?

На эту тему было много споров и рассуждений, но большинство сходятся на неформальности этой фразы (I’m loving it) и на том, что речь идет только о каких-то мелких моментах, типа отдыха, еды или вечеринки. Но не реальных чувств. И еще, что все реально началось именно с McDonald's, а потом стало популярным. В общем, можно сказать “I’m loving this restaurant”, но нельзя сказать “I’m loving you”, ведь с людьми все серьезнее!

Present Perfect и Past Simple


В большинстве случаев разница между этими временами четко разграничена словами-маркерами (yesterday, ago, last и подобные для Past Simple и recently, already, yet, never, и так далее для Present Perfect). Но, когда дело касается сегодняшнего дня или каких-то новостей, возникает путаница.

Например, “I went swimming today” или “I have gone swimming today”? Вроде бы то, что имеет связь с настоящим периодом времени, должно быть в Present Perfect. Некоторые считают, что эта разница между американским и британским английским. На самом деле это просто разница между формальным и неформальным английским. Сами носители советуют говорить “have gone swimming today”, но считают, что не будет грубой ошибкой сказать и “I went swimming today” в неформальном общении с друзьями или коллегами.

Will и Going to


Тут полная путаница. Есть правило, согласно которому “will” означает какой-то факт в будущем, который обязательно случится - I will have my birthday next year. Согласно другому правилу, то, что точно произойдет и основано на каких-то очевидных доказательствах, лучше описывать с помощью “going to” — Look, the guy on the left can’t see a light post. He is going to hit it! И как тут быть? Носители отвечают на вопрос так:

  • Will подходит для предсказаний, прогнозов, быстрых решений и обещаний;
  • Going to помогает описать планы, намерения, будущее, которое случится на основании очевидных фактов.

Скорей всего, что вас поймут в любом из случаев, просто фраза “I’ll have a new house” или “she’ll hit the wall” может показаться неестественной.

If I was или I were?


If I were” считается наиболее верным способом сказать что-то в условном наклонении. Правда, все равно можно услышать фразы типа “If I was wrong, I’m sorry”. Это значит, что кто-то извиняется, что был неправ. А вот “If I were wrong, I would have apologized” уже значит, что человек не признает своей вины, а просто моделирует ситуацию — мол, если бы был не прав, извинился бы.

Запятая в перечислении


Вот вам пара предложений:

  • She saw some girls, Jamie, and Julie.
  • She saw some girls, Jamie and Julie.

Они чем-то отличаются? Многие англоговорящие люди, и носители в том числе, могут сказать, что отличий нет. Хотя существует правило под названием “Oxford comma”, или же запятая при перечислении. Вся суть станет ясна только при переводе:

  • She saw some girls, Jamie, and Julie. — Она видела девочек, а еще Джейми и Джули.
  • She saw some girls, Jamie and Julie. — Она видела девочек, которых звали Джейми и Джули.

Their или his / her в связке с everyone, someone, anyone, no one


Использовать в таких случаях “their” ранее считалось ошибкой. Ведь “everyone, someone, anyone, no one” всегда используются в единственном числе. Проблема в том, что нет соответствующих местоимений, которые четко отображали бы принадлежность к неопределенному роду этих слов. Сейчас поясним.

Мы можем сказать he — his, she — her, it — its. А что сказать в случае с everyone, someone, anyone, no one? Ранее всегда говорилось his or her в предложениях типа “everybody needs to show his or her documents”. А теперь эти слова кажутся знатокам языка слишком уж сексистскими. Поэтому можно говорить и “everybody needs to show their documents” — это не будет ошибкой. Но можно использовать и вариант с his or her, только он уже будет звучать не таким современным и менее толерантным.

You and me или you and I?


Во многих песнях можно услышать чаще именно сочетание you and me в роли подлежащего. Например, у Wannabies, Three Doors Down, Lifehouse. Согласно формальным правилам, нужно говорить “You and I are friends” (ты и я — друзья). Но неформально, вы чаще услышите именно ”You and me are here”. Но! Есть правило, когда “you and me” звучат верно — This pizza is for you and me. Тут you и me выступают в роли дополнения (пицца для тебя и меня).

Вы, наверное, уже подумали: “Зачем писать такую статью? Мы же еще больше запутаемся!” Конечно же, если вы только учитесь общаться на английском с коллегами, лучше придерживаться всех правил. Вдаваться в такие подробности стоит уже при уверенном знании языка. Но также очень важно понимать, что английский язык — это живая система, которая напрямую связана с песнями, фильмами, политикой и даже рекламой! Именно поэтому так важно учить не только правила, но и пытаться понять культуру языка, который изучаете. Особенно, если язык приходится применять в работе.

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Метки:
Онлайн школа EnglishDom 92,07
Лидер в онлайн образовании
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Комментарии 72
  • +12
    We don't need no education!
    • +6
      We don't need no thought control!
    • +18
      We don't need no code convention,
      We don't need no source control,
      … leave the code alone!
      • 0

        No dark sarcasm in the console.
        P.M., leave our code alone.
        All in all it's just a-nother hell in the world.
        8-D


        P.S. А "Oxford comma" в конце — это по-своему очень пайтоновская привычка. Помогает расставлять точки над i.
        :-)

    • 0

      Двойное отрицание часто употребляется с ain't: I ain't got no car :)


      А ещё часто встречается, когда вместо there are говорят there is во множественном числе, типа there's five apples on the table.

      • 0
        это точно! Особенно за американцами замечаем такое)
          • 0

            Нас препада английского (в ВУЗе типа бизнес-школы) учили, что часто использовать ain't — это черта white trash.

            • +1
              мы бы не привязывались лишь к белокожей расе людей в данном случае) Темнокожие носители также могут употреблять эту конструкцию.
              • 0

                Мне всегда казалось это именно шаблон речи темнокожих — Ain't no body got time for that, итд.
                Когда были в Новом Орлеане — это было заметно особенно сильно!

            • 0
              Носители, окультурьте! Два+ персонажа в 3 лице (кролик и змея, Саша, Паша и Даша) в present simple требуют глагола в единственном или множественном числе: run или runs?
              И в случае He and I тоже проясните :)
              • 0
                Если действующих лиц много, то понадобится глагол во множественном числе:
                A snake and a rabbit, Pasha and Dasha are at home. Pasha and Dasha run every day.
                He and I — это подлежащее (он и я), которое является главным членом предложения и исполнителем (исполнителями) действия — He and I work in the same field.
                • 0
                  Благодарю.
                  • 0
                    На самом деле странно использовать безударные местоимения как ударные.
                    Во французском такого нет, т.е. там было бы что-то типа « him and me ».
              • 0
                SQL — «сикуэл»
                • +1
                  Ну вы ещё скажите, что Xeon — это «зион», а GIF — «джиф».
                  • 0
                    Xeon таки Зион
                    • 0
                      По-моему, раньше их называли только Ксеонами.
                      Ну и Xerox — это «зирокс».
              • 0

                А will do будет как устойчивое выражение в случае с правилами о will?

                • 0
                  Устойчивые выражения придется просто запоминать — для них правил, практически, нет)
                  • 0
                    Меня больше интересует является ли эта фраза устойчивым выражением
                    • 0
                      да, вполне можно так сказать
                • 0
                  «She saw some girls, Jamie, and Julie.»
                  «She saw some girls, Jamie and Julie.»

                  А каким образом эти фразы различаются в речи?
                  • 0
                    Чаще всего, паузами при перечислении и дополнительным контекстом. Иначе возникает путаница ;)
                    • 0
                      Я думаю в речи сначала шли бы именованные представители, а потом прочие, что-то вроде «Она видела Джейми, Джулию и ещё несколько девочек»
                    • +15
                      По поводу Oxford comma (простите, не удержался)

                      image

                      • 0
                        отличный наглядный пример)
                      • 0

                        Раздел про their мне здесь представляется неуместным. Это вроде бы не ошибка, а форма вполне легитимного значения they — местоимения ед. ч., обозначающего неопределенную персону, синоним one.

                        • 0
                          Старое смешное видео
                          www.youtube.com/watch?v=N4vf8N6GpdM
                          • 0
                            Спасибо за уточнение! Мы старались осветить не только ошибки, но и проблемные моменты, которые могут вызвать путаницу при общении с иностранными коллегами.
                            • +4
                              Пишете тонкости, которые каждый кто владеет языком на таком уровне, чтобы понимать разницу между ними, способен выцепить уже и сам.
                              Напишите лучше статью по которой ученики «русской школы» выкупаются на раз — про употребление прошлого времени после did, все вот эти вот «did played/did walked/did jumped» — прямо с головой выдают русского сходу, прямо стопроцентно; про будущее время после if — if I will have this job/If I will live another day", и так далее. Про остальные менее распространенные маркеры, но тоже очень яркие, типа разницы между would и will которой многие после школы даже не знают. Но вот эти два что я привел сдают русского с головой мгновенно.
                              • 0
                                С will после if не всё так однозначно, есть отличные ответы и вопросы на english.SE: пример номер раз, пример номер два.
                                • 0
                                  Отличная идея, спасибо!
                                  • 0
                                    Вы так пишете, как будто если вы это поменяете, никто не догадается, что вы русский! :-) Если кавказец или китаец, или немец исправит несколько приёмов своём русском, вы не догадаетесь, что он кавказец или китаец, или немец? :-)
                                    • 0
                                      дело не в догадках, а в том что режет слух. английского языка намного больше чем русского, есть страны где английский язык — родной, но при этом имеет жуткий «акцент». поэтому англоговорящие воспринимают это по другому, не так как мы. по беглости речи, по правильности, по словарному запасу. если вы будете говорить с диким русским прононсом, но бегло и правильно — вы будете намного более «англоговорящим» для носителей языка, чем говорящий гладко, но неверно. более вероятно что говоривший с вами даже не подумает о том чтобы оценить откуда вы, если вы говорите верно и хоть с каким акцентом. но точно будет напрягаться если лепить ошибки ломающие смысл.
                                      это из личного опыта общения с англоговорящими.
                                  • 0

                                    С will и going to не соглашусь, т.к. везде описание такое, что going to это то, что уже запланировано и точно произойдет, а will это решение, которое принимается прямо сейчас, в разговоре, и не точно произойдет.

                                    • 0
                                      Чаще всего, именно так и есть — поэтому мы и сделали подобный вывод в конце этого пункта:
                                      • Will подходит для предсказаний, прогнозов, быстрых решений и обещаний;
                                      • Going to помогает описать планы, намерения, будущее, которое случится на основании очевидных фактов.
                                      • +2
                                        IMHO, гораздо логичнее разграничивать их немного другим, более простым и одновременно более строгим образом, для чего достаточно обращать внимание на буквальный перевод этих слов. Will — «быть» (в будущем). Going to — «собираться» (что-либо сделать). Will следует употреблять, когда мы констатируем факт того, что что-то будет, как standalone fact, независимо от причины в прошлом. В это множество как раз входят «предсказания, прогнозы, обещания» — потому что все они содержат в себе простую констатацию факта. Going to — когда мы описываем причинно-следственную связь, когда мы делаем вывод, что что-то будет, потому что.

                                        He will have his birthday next May. — У него будет день рождения в мае (просто будет и все, это факт).
                                        He is going to have his birthday next May. — Он будет отмечать день рождения в мае (это случится, потому что он этого хочет/запланировал/он до него просто доживет).

                                        Да, да, я знаю, я сказал по сути то же самое, но другими словами, просто мне логичнее задумываться при построении фразы не над контекстом построения, а над смыслом употребляемых слов (потому что он будет определять этот самый контекст).

                                        Заодно соглашусь с комментом выше: такие вещи, какие описаны в статье, для знающего язык человека (а не просто разговаривающего на нем) будут очевидными, лучше разбирать нетривиальные вещи наподобие упомянутого will поcле if.

                                        И еще пара замечаний, если позволите:
                                        Вы же помните, что в предложении на английском достаточно одного отрицания?
                                        /me помнит, что двойные отрицания в английском являются вполне себе нормой и в школе у него были уроки, где разбирались особенности их употребления, что-то изменилось?
                                        Вроде бы то, что имеет связь с настоящим периодом времени, должно быть в Present Perfect.
                                        Today != настоящее. Past Simple — действие без учета его длительности происходило в прошлом и суть есть свершившийся факт. Present Perfect — действие или не-действие происходило в неопределенный период до настоящего момента времени. I went swimming today — обязано быть нормой (здесь присутствует неявное указание на момент времени в прошлом: I went swmming earlier today.). Да, действие произошло сегодня, но в прошлом относительно момента диалога, можете заменить today на this morning. I have gone swimming today — подразумевается already, человек говорит, что сегодня он уже плавал. У двух корректных фраз разный контекст, обусловленный употребляемым временем. Поправьте, если ошибаюсь.

                                        Остальные примеры для меня выглядят как умеренная безграмотность, проникающая в язык из плавающих норм разговорной речи. Особенно пример с their. И я ни разу нигде не встречал употребление her с обобщающими местоимениями типа everyone, обобщающие местоимения относительно одушевленных предметов для меня всегда подразумевали мужской род. На мой взгляд, употребление her — это как раз и есть повод нарваться на SJW. =_=
                                    • 0

                                      Кстати, как правильно — I don't have neither something nor something, или I don't have either nor something, или вообще I don't have either something or something? Встречал все варианты.

                                      • +1
                                        В большинстве случаев, neither идет в паре c nor (ни..., ни...) и показывает, что ни один из предложенных вариантов не подошел. Either идет в паре с or (или..., или...) и показывает, что лишь один из предложенных вариантов подходит. Вот неплохое пояснение на эту тему на английском.
                                        • +2

                                          лично я в таком контексте употребляю


                                          I have neither something nor something

                                          Я не прав? :)

                                          • 0
                                            Верно — I have neither Iphone 8 nor Iphone X
                                          • 0
                                            I have neither something nor something?
                                          • +1
                                            В общем, можно сказать “I’m loving this restaurant”, но нельзя сказать “I’m loving you”, ведь с людьми все серьезнее!

                                            Так Scorpions, выходит, про McDonalds пели?!

                                            • 0
                                              А вот “If I were wrong, I would have apologized” уже значит, что человек не признает своей вины, а просто моделирует ситуацию — мол, если бы был не прав, извинился бы

                                              А разве нет так нужно «If I were wrong, I would apologize»?
                                              • 0
                                                Вы правы, но приведенный в статье пример приводится в формате mixed conditional (я бы тогда извинился, если я не прав).
                                                • 0
                                                  Почему бы не сказать «If I was wrong, I'd have apologized»?
                                              • +6
                                                Заметил в фильмах и сериалах, что часто очень грубо нарушают правило построения вопросительных предложений. Т.е. не ставят глагол в начало, как это следует из грамматики.
                                                Например говорят «You angry?» вместо «Are you angry?»
                                                • 0
                                                  Тоже отличный пример, спасибо!
                                                  • 0
                                                    Насколько я знаю, в неформальном общении могут обрезать фразы. Так же, как и мы: «голоден?» вместо «ты голоден?».
                                                  • +3

                                                    А для меня в английском самым занятным открытием за последнее время стало ударение в слове increase (ну, и decrease, соответсвенно). Может кому пригодится:


                                                    verb: to increase
                                                    noun: the increase

                                                    Аналогичным образом ставятся ударения в import и export — to import, the import.
                                                    Учимся красиво читать вслух свой код =)

                                                    • +1
                                                      Тоже правильно подмечено! Object и to object в ту же копилку)
                                                    • +1
                                                      нельзя сказать “I’m loving you”, ведь с людьми все серьезнее

                                                      Minnie Riperton 1975

                                                      • 0
                                                        Может ли в английском языке двойное отрицание вместо усиления отрицания его отменять?
                                                        То есть в русском «Я НЕ могу НЕ сделать» — это не отрицание, а утверждение, что я сделаю.
                                                        А если сказать на английском «I can't not to do this», то как его поймет носитель?
                                                      • 0
                                                        Англоговорящих очень удивляет наше feel myself вместо просто feel. Они начинают представлять себе, как ты себя ощупываешь, чтобы как следует себя почувствовать.
                                                        • 0
                                                          Кстати, да! Для них фраза I feel myself good может нести сексуальный контекст (трогаю себя и мне от этого хорошо), так что будьте осторожны и скажите I feel good
                                                        • 0

                                                          А в чем совственно разница между I created и I have created?

                                                          • 0
                                                            В том, что в первом случае ты создал и забил, а во втором, то, что ты там создал, сейчас как-то тобой используется; существует в настоящем времени.
                                                          • –1
                                                            Главное, что надо знать при общении на английском с иностранцами — что английский ваш не родной язык, а значит вы имеете право ошибаться, произносить по-своему и не стоит из-за этого переживать. Если вас поняли и вы поняли, то всё отлично. Много ли вы знаете иностранцев, которые говорят по-русски без ошибок?
                                                            • +1
                                                              Сами носители советуют говорить “have gone swimming today”

                                                              Носители какого заболевания советуют так говорить?


                                                              Raymond Murphy очевидным образом говорит вам, что "have gone swimming today" корректно только когда человек объясняет, почему у него мокрые волосы, откуда у него взялся загар, или отказывается с вами пойти плавать, потому что он уже плавал сегодня и больше не хочет. В противном случае "today" — нифига не маркёр для Present, важно событие в прошлом, в данном случае прошлым для вас будет кол-во прошедшего времени, час-два-три, как хотите.


                                                              Я в вашу школу забесплатно не пойду. Какой у вас там уровень образования, если каждый параграф статьи заставляет креститься (хоть я и атеист)?


                                                              Забываем вашу кашу и читаем cambridge.org для повторения.

                                                              • 0
                                                                Спасибо за вашу точку зрения! Вы правы, контекст решает. Очень круто, когда наши читатели помогают нам в пояснении деталей языка! Ох, как было бы круто, если бы вы, все же, решились посетить хотя бы наши онлайн-курсы и воспользовались бы этим промокодом для бесплатного доступа на 3 месяца! Мы были бы очень рады вашей обратной связи!
                                                                • 0

                                                                  Предлагаете мне бета-тестирование? =) Муахаха

                                                                  • 0
                                                                    Просто всегда рады конструктивной и качественной критике, за что вам огромное спасибо)
                                                              • 0
                                                                Про Present Perfect и Past Simple и слова never, ever.
                                                                Я сегодня с удивлением узнал от коллеги-американца, что, оказывается, present perfect с never можно использовать, когда говоришь о собственных достижениях: «I have never done that». И нельзя, использовать, говоря о чём-то, что случилось с тобой. Например, фраза, о которой я его спросил — «I have never received that package» — некорректна; можно сказать «I haven't received that package» или «I never received that package».
                                                                • 0
                                                                  «I have never received that package» = «Я никогда не получал ту посылку» что ли? о_О
                                                                • 0
                                                                  А какая разница между, например, my friend и friend of mine?
                                                                  • 0
                                                                    Скорее, в способе подачи информации и акцентах. A friend of mine добавляет больше доверия с вашей стороны тому человеку, которого вы описываете с помощью этой фразы.
                                                                  • 0

                                                                    Насчет "If I were/was" — здесь нет никакой ошибки, вы говорите о разных вещах. "If I were" — это сослагательное наклонение, "If I was" — это просто прошедшее время.

                                                                    Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

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