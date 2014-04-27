Правила английского, которые нарушают ваши иностранные коллеги
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Если вы общаетесь с коллегами на английском, вы наверняка не хотите ударить перед ними в грязь лицом и стараетесь говорить максимально правильно, по всем правилам грамматики, фонетики и еще какой-нибудь -тики. А что, если бы мы сказали вам, что можно спокойно нарушать эти самые правила и оставаться пОнятыми? В этой статье мы постараемся описать случаи, когда можно допускать ошибки и почему это можно делать.
Двойное отрицание
Вы же помните, что в предложении на английском достаточно одного отрицания? А потом вдруг слушаем песню Rolling Stones и слышим “I can’t get no satisfaction”. Все дело в том, что это песня, тут можно, скажите вы. И это верно. Но еще стоит упомянуть, что двойное отрицание делает фразу эмоциональнее. Поэтому такие фразы и стали популярны. Но это неформальный способ, так что не увлекайтесь с двойными отрицаниями.
Глаголы состояния
Есть ряд глаголов, которые никогда нельзя ставить в Present Continuous. Например, глаголы, которые выражают наши чувства и желания - I like, love, hate, want и так далее. И вот смотрим мы рекламу McDonald's и слышим их лозунг “I’m loving it”. А потом включаете Scorpions и слышите “Still Loving You”. Как так-то?
На эту тему было много споров и рассуждений, но большинство сходятся на неформальности этой фразы (I’m loving it) и на том, что речь идет только о каких-то мелких моментах, типа отдыха, еды или вечеринки. Но не реальных чувств. И еще, что все реально началось именно с McDonald's, а потом стало популярным. В общем, можно сказать “I’m loving this restaurant”, но нельзя сказать “I’m loving you”, ведь с людьми все серьезнее!
Present Perfect и Past Simple
В большинстве случаев разница между этими временами четко разграничена словами-маркерами (yesterday, ago, last и подобные для Past Simple и recently, already, yet, never, и так далее для Present Perfect). Но, когда дело касается сегодняшнего дня или каких-то новостей, возникает путаница.
Например, “I went swimming today” или “I have gone swimming today”? Вроде бы то, что имеет связь с настоящим периодом времени, должно быть в Present Perfect. Некоторые считают, что эта разница между американским и британским английским. На самом деле это просто разница между формальным и неформальным английским. Сами носители советуют говорить “have gone swimming today”, но считают, что не будет грубой ошибкой сказать и “I went swimming today” в неформальном общении с друзьями или коллегами.
Will и Going to
Тут полная путаница. Есть правило, согласно которому “will” означает какой-то факт в будущем, который обязательно случится - I will have my birthday next year. Согласно другому правилу, то, что точно произойдет и основано на каких-то очевидных доказательствах, лучше описывать с помощью “going to” — Look, the guy on the left can’t see a light post. He is going to hit it! И как тут быть? Носители отвечают на вопрос так:
- Will подходит для предсказаний, прогнозов, быстрых решений и обещаний;
- Going to помогает описать планы, намерения, будущее, которое случится на основании очевидных фактов.
Скорей всего, что вас поймут в любом из случаев, просто фраза “I’ll have a new house” или “she’ll hit the wall” может показаться неестественной.
If I was или I were?
“If I were” считается наиболее верным способом сказать что-то в условном наклонении. Правда, все равно можно услышать фразы типа “If I was wrong, I’m sorry”. Это значит, что кто-то извиняется, что был неправ. А вот “If I were wrong, I would have apologized” уже значит, что человек не признает своей вины, а просто моделирует ситуацию — мол, если бы был не прав, извинился бы.
Запятая в перечислении
Вот вам пара предложений:
- She saw some girls, Jamie, and Julie.
- She saw some girls, Jamie and Julie.
Они чем-то отличаются? Многие англоговорящие люди, и носители в том числе, могут сказать, что отличий нет. Хотя существует правило под названием “Oxford comma”, или же запятая при перечислении. Вся суть станет ясна только при переводе:
- She saw some girls, Jamie, and Julie. — Она видела девочек, а еще Джейми и Джули.
- She saw some girls, Jamie and Julie. — Она видела девочек, которых звали Джейми и Джули.
Their или his / her в связке с everyone, someone, anyone, no one
Использовать в таких случаях “their” ранее считалось ошибкой. Ведь “everyone, someone, anyone, no one” всегда используются в единственном числе. Проблема в том, что нет соответствующих местоимений, которые четко отображали бы принадлежность к неопределенному роду этих слов. Сейчас поясним.
Мы можем сказать he — his, she — her, it — its. А что сказать в случае с everyone, someone, anyone, no one? Ранее всегда говорилось his or her в предложениях типа “everybody needs to show his or her documents”. А теперь эти слова кажутся знатокам языка слишком уж сексистскими. Поэтому можно говорить и “everybody needs to show their documents” — это не будет ошибкой. Но можно использовать и вариант с his or her, только он уже будет звучать не таким современным и менее толерантным.
You and me или you and I?
Во многих песнях можно услышать чаще именно сочетание you and me в роли подлежащего. Например, у Wannabies, Three Doors Down, Lifehouse. Согласно формальным правилам, нужно говорить “You and I are friends” (ты и я — друзья). Но неформально, вы чаще услышите именно ”You and me are here”. Но! Есть правило, когда “you and me” звучат верно — This pizza is for you and me. Тут you и me выступают в роли дополнения (пицца для тебя и меня).
Вы, наверное, уже подумали: “Зачем писать такую статью? Мы же еще больше запутаемся!” Конечно же, если вы только учитесь общаться на английском с коллегами, лучше придерживаться всех правил. Вдаваться в такие подробности стоит уже при уверенном знании языка. Но также очень важно понимать, что английский язык — это живая система, которая напрямую связана с песнями, фильмами, политикой и даже рекламой! Именно поэтому так важно учить не только правила, но и пытаться понять культуру языка, который изучаете. Особенно, если язык приходится применять в работе.
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