Правила английского, которые нарушают ваши иностранные коллеги

Will подходит для предсказаний, прогнозов, быстрых решений и обещаний;

подходит для предсказаний, прогнозов, быстрых решений и обещаний; Going to помогает описать планы, намерения, будущее, которое случится на основании очевидных фактов.

She saw some girls, Jamie, and Julie.

She saw some girls, Jamie and Julie.

She saw some girls, Jamie, and Julie. — Она видела девочек, а еще Джейми и Джули.

— Она видела девочек, а еще Джейми и Джули. She saw some girls, Jamie and Julie. — Она видела девочек, которых звали Джейми и Джули.

Вы же помните, что в предложении на английском достаточно одного отрицания? А потом вдруг слушаем песнюи слышим “ I can’t get no satisfaction ”. Все дело в том, что это песня, тут можно, скажите вы. И это верно. Но еще стоит упомянуть, что двойное отрицание делает фразу эмоциональнее. Поэтому такие фразы и стали популярны. Но это неформальный способ, так что не увлекайтесь с двойными отрицаниями. Есть ряд глаголов, которые никогда нельзя ставить в. Например, глаголы, которые выражают наши чувства и желания -и так далее. И вот смотрим мы рекламу McDonald's и слышим их лозунг “I’m loving it”. А потом включаетеи слышите “ Still Loving You ”. Как так-то?На эту тему было много споров и рассуждений, но большинство сходятся на неформальности этой фразы (I’m loving it) и на том, что речь идет только о каких-то мелких моментах, типа отдыха, еды или вечеринки. Но не реальных чувств. И еще, что все реально началось именно с, а потом стало популярным. В общем, можно сказать “”, но нельзя сказать “I”, ведь с людьми все серьезнее!В большинстве случаев разница между этими временами четко разграничена словами-маркерами (и подобные для, и так далее для). Но, когда дело касается сегодняшнего дня или каких-то новостей, возникает путаница.Например, “” или “”? Вроде бы то, что имеет связь с настоящим периодом времени, должно быть в. Некоторые считают, что эта разница между американским и британским английским. На самом деле это просто разница между формальным и неформальным английским. Сами носители советуют говорить “”, но считают, что не будет грубой ошибкой сказать и “” в неформальном общении с друзьями или коллегами.Тут полная путаница. Есть правило, согласно которому “” означает какой-то факт в будущем, который обязательно случится -. Согласно другому правилу, то, что точно произойдет и основано на каких-то очевидных доказательствах, лучше описывать с помощью “” —И как тут быть? Носители отвечают на вопрос так:Скорей всего, что вас поймут в любом из случаев, просто фраза “” или “” может показаться неестественной.” считается наиболее верным способом сказать что-то в условном наклонении. Правда, все равно можно услышать фразы типа “”. Это значит, что кто-то извиняется, что был неправ. А вот “” уже значит, что человек не признает своей вины, а просто моделирует ситуацию — мол, если бы был не прав, извинился бы.Вот вам пара предложений:Они чем-то отличаются? Многие англоговорящие люди, и носители в том числе, могут сказать, что отличий нет. Хотя существует правило под названием “”, или же запятая при перечислении. Вся суть станет ясна только при переводе:Использовать в таких случаях “” ранее считалось ошибкой. Ведь “” всегда используются в единственном числе. Проблема в том, что нет соответствующих местоимений, которые четко отображали бы принадлежность к неопределенному роду этих слов. Сейчас поясним.Мы можем сказать. А что сказать в случае с? Ранее всегда говорилосьв предложениях типа “”. А теперь эти слова кажутся знатокам языка слишком уж сексистскими. Поэтому можно говорить и “” — это не будет ошибкой. Но можно использовать и вариант с, только он уже будет звучать не таким современным и менее толерантным.Во многих песнях можно услышать чаще именно сочетание you and me в роли подлежащего. Например, у Wannabies Lifehouse . Согласно формальным правилам, нужно говорить “” (ты и я — друзья). Но неформально, вы чаще услышите именно ””. Но! Есть правило, когда “” звучат верно —. Тутвыступают в роли дополнения (пицца для тебя и меня).Вы, наверное, уже подумали: “Зачем писать такую статью? Мы же еще больше запутаемся!” Конечно же, если вы только учитесь общаться на английском с коллегами, лучше придерживаться всех правил. Вдаваться в такие подробности стоит уже при уверенном знании языка. Но также очень важно понимать, что английский язык — это живая система, которая напрямую связана с песнями, фильмами, политикой и даже рекламой! Именно поэтому так важно учить не только правила, но и пытаться понять культуру языка, который изучаете. Особенно, если язык приходится применять в работе.Мы дарим бесплатный доступ на три месяца изучения английского с помощью наших онлайн-курсов. Для этого просто перейдите по ссылке до 31 декабря 2017 года.Будем рады видеть вас на индивидуальных занятиях курса «Английский для IT-специалистов».Пройдите, бесплатный вводный урок и получите комплексную обратную связь по своему уровню знаний, затем выбирайте преподавателя и программу обучения себе по душе!