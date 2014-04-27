Какие правила английского нарушают наши иностранные коллеги. Часть 2
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В комментариях к нашей прошлой статье накопилось большое количество пожеланий, поэтому по просьбам трудящихся мы решили продолжить эту тему. Ловите еще одну подборку случаев, когда можно говорить не по правилам так, чтобы ваша речь все равно оставалась понятной.
Less vs fewer
В английском языке, как и в русском, есть четкое разграничение между исчисляемыми существительными (a friend — friends) и неисчисляемыми (milk). Для каждого из этих типов существительных есть определенное слово, которое показывает количество. Чтобы показать, что чего-то мало, мы говорим так:
I have little milk. — У меня мало молока.
I have few friends — У меня мало друзей.
Так вот, при сравнении предметов, чтобы показать, что у нас чего-то меньше, мы, говорим так:
I have less milk than you. — У меня меньше молока, чем у тебя.
I have fewer friends than you. — У меня меньше друзей, чем у тебя.
В реальности же, вы можете часто услышать “I have less friends than you”, особенно в неформальной ситуации, кино, песнях и так далее.
There is vs There are
Продолжая тему существительных, вспомним и конструкцию there is / are, которую мы часто с ними используем, чтобы показать местонахождение чего-то или кого-то:
There is a man in the office. — В офисе находится (один) человек (нередко слово “находится” можно спокойно опустить).
There are people in the office. — В офисе находятся люди.
Но, если прислушаться все к тем же фильмам, песням и обычной речи американцев, они часто используют there is со множественными существительными:
There is many of them outside. — Их много на улице.
Носители языка нашей школы подсказали нам, что все дело в произношении — сказать there is проще, чем there are.
That vs which
Если нам нужно как-то более детально описать предмет (чаще неодушевленный) в предложении, мы используем that и which в значении “который”. Согласно правилам английского языка, that несет более серьезную функцию по своему значению и делает больше акцента на характеристике предмета:
A dog that lives here is mine. — Собака, которая здесь живет, моя. — В таком предложении мы как бы заявляем, что именно та собака, который здесь живет, является нашей, и это важно. В итоге, оба факта в предложении равны по значению для нас самих.
Which стоит использовать тогда, когда нужно дать какую-то дополнительную информацию, которая просто интересна и не так важна:
A dog which lives here is mine. — Тут важнее, что собака наша. Ну и, она тут живет, если что. Хотя это не так важно. Главное, что это наша собака!
Да, такая тонкая грань кажется совсем незаметной, поэтому носители языка часто пренебрегают данным правилом и используют that и which взаимозаменяемо.
Which vs what
Еще один случай, когда разницы особо не видно. Обычно, which используется в вопросах, когда мы знаем (или предлагаем) все возможные варианты ответа, а what — когда не знаем:
Which football team is your favourite? — В таком вопросе спикер знает названия всех или почти всех футбольных команд, или же они ранее упоминались в контексте.
What football team is your favourite? — А тут мы уже не особо ориентируемся в возможных вариантах ответа.
В повседневной речи вас все равно поймут при любом из вариантов, так что можно пренебречь и этим правилом.
Порядок прилагательных в предложении
Это вообще больная тема, ведь в родном языке как поставим слова в предложении, так и правильно, хоть и не всегда милозвучно. В английском, если нам нужно несколько прилагательных для описания предмета или человека, есть четкий порядок:
мнение — размер — возраст — форма — цвет — происхождение — материал — цель — существительное
Например, a cool black leather jacket — крутая черная кожаная куртка. Правда же, даже в родном языке сложно все это произнести? Так и англичане или американцы путаются и могут сказать a black leather cool jacket. В общем, как сказали наши носители, никто на вас сильно не обидится, если вы назовете прилагательные не в том порядке в обычной речи. Но на экзамене или тесте лучше соблюдать правильный порядок!
Сравнительные степени прилагательных
Если не сильно вдаваться в правила, то прилагательные из одного слога образуют сравнительную степень с помощью окончания -er: strong — stronger, tall — taller. Все остальные (2 и более слогов) образуют сравнительную степень с помощью слова more: common — more common, beautiful — more beautiful.
Но есть некоторые исключения, которые состоят из двух слогов, а сравнительная степень у них, как и у односложных: happy — happier, simple — simpler. Это список прилагательных из двух слогов и с окончаниями -y, -le, -er, -or, -ow. И тут путаются даже сами носители, поэтому, если вы скажете кому-то more simple, а не simpler, вас прекрасно поймут и не будут придираться.
Оформление заголовков
Есть такое правило в английском, когда все значимые части речи в заголовке газеты, эссе или чего-то еще, пишутся с заглавной буквы:
Harry Potter — A History of Magic — Как видите, слово of написано с маленькой буквы, остальные — с большой. Артикль написан с большой буквы, так как начинает предложение, а в середине предложения он был бы с маленькой (хотя любителя серии книг о Гарри Поттере с нами бы поспорили, так как там часто артикли написаны с большой буквы и посредине предложения).
Но, если вы напишите в названии своего эссе только первое слово с большой буквы, вас также правильно поймут и вряд ли станут наказывать даже на экзамене.
А еще есть один не всегда понятный момент - использование настоящего времени в описании событий прошлого все в тех же заголовках:
Microsoft releases new Windows 10 preview with 5 bug fixes ahead of Fall Creators Update
Правильнее было бы сказать Microsoft has released или просто released new Windows 10.
Речь, на самом деле, идет об уже выпущенных обновлениях, хотя и говорится об этом в настоящем времени. Просто так заголовок короче и проще читается.
И об упущении отдельных слов из заголовков тоже не забываем:
New Version Released
В полной версии это бы звучало, как new version was released.
Мы никоим образом не побуждаем вас нарушать все правила и запреты. Наоборот, они прекрасно помогают понять язык и научиться им пользоваться. Но важно осознавать, что носители языка — это не мифические существа, которые всегда придерживаются эталонного произношения и соблюдают каждое мельчайшее правило. Они также делают ошибки. Просто отношение к ошибкам другое, ведь это отличный шанс понять и изучить что-то более детально. Лучше говорить много, хоть и с ошибками, чем правильно молчать!
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