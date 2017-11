13​ ​выводов​ ​которые​ ​я​ ​сделал,​ ​после​ ​4​ ​лет​ ​использования​ ​Ext JS

Ext.define('KitchenSink.view.grid.ArrayGrid', { extend: 'Ext.grid.Panel', requires: [ 'Ext.grid.column.Action' ], xtype: 'array-grid', store: 'Companies', stateful: true, collapsible: true, multiSelect: true, stateId: 'stateGrid', height: 350, title: 'Array Grid', viewConfig: { stripeRows: true, enableTextSelection: true }, initComponent: function () { this.width = 600; this.columns = [ { text : 'Company', flex : 1, sortable : false, dataIndex: 'company' }, { text : 'Price', width : 75, sortable : true, renderer : 'usMoney', dataIndex: 'price' }, { text : 'Change', width : 80, sortable : true, renderer : function(val) { if (val > 0) { return '<span style="color:' + 'green' + ';">' + val + '</span>'; } else if (val < 0) { return '<span style="color:' + 'red' + ';">' + val + '</span>'; } return val; }, dataIndex: 'change' }, { text : '% Change', width : 75, sortable : true, renderer : function(val) { if (val > 0) { return '<span style="color:' + 'green' + '">' + val + '%</span>'; } else if (val < 0) { return '<span style="color:' + 'red' + ';">' + val + '%</span>'; } return val; }, dataIndex: 'pctChange' }, { text : 'Last Updated', width : 85, sortable : true, renderer : Ext.util.Format.dateRenderer('m/d/Y'), dataIndex: 'lastChange' }, { menuDisabled: true, sortable: false, xtype: 'actioncolumn', width: 50, items: [{ iconCls: 'sell-col', tooltip: 'Sell stock', handler: function(grid, rowIndex, colIndex) { var rec = grid.getStore().getAt(rowIndex); Ext.Msg.alert('Sell', 'Sell ' + rec.get('company')); } }, { getClass: function(v, meta, rec) { if (rec.get('change') < 0) { return 'alert-col'; } else { return 'buy-col'; } }, getTip: function(v, meta, rec) { if (rec.get('change') < 0) { return 'Hold stock'; } else { return 'Buy stock'; } }, handler: function(grid, rowIndex, colIndex) { var rec = grid.getStore().getAt(rowIndex), action = (rec.get('change') < 0 ? 'Hold' : 'Buy'); Ext.Msg.alert(action, action + ' ' + rec.get('company')); } }] } ]; this.callParent(); } });