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Онлайн школа EnglishDom
Лидер в онлайн образовании
вчера в 12:38

13​ ​выводов​ ​которые​ ​я​ ​сделал,​ ​после​ ​4​ ​лет​ ​использования​ ​Ext JS

    Привет, Хабр. Хочу поделиться опытом использования Ext JS для быстрого построения сложных интерфейсов. Я фронтенд-разработчик в EnglishDom, и мы разрабатываем онлайн-сервисы для изучения английского языка. У меня 6 лет коммерческого опыта в фронтенде, и 4 из них я работаю с Ext JS. Также имею опыт работы с Backbone, React и Ember. Сегодня поговорим про Ext JS, я расскажу свою историю использования, особенности разработки и после каждой небольшой истории я буду делать вывод. Прошу всех под кат.

    Небольшая предыстория


    Я пришел в EnglishDom в 2013 году, и первая моя задача была — разработать административную панель для текущего функционала и для будущих сервисов. Мне хотелось взять Backbone и Bootstrap или Ember и Bootstrap слепить из этого архитектуру и написать свой UI фреймворк. Одним из вариантов было использовать Ext JS как UI фреймворк, что показалось мне интересным, несмотря на то, что я не имел опыта работы с ним.

    Я пошел разбираться в документации, смотреть примеры, и через полдня я написал первую таблицу (grid) с локальными данными.

    Вывод 1: порог вхождения небольшой, все ясно и просто.

    Выглядит это модуль сейчас так же как и раньше.

    image

    Обратил внимание, что за первые 2 дня работы я не написал ни одного html-тега и уже забыл, как пишутся селекторы в CSS. Но то, что у меня получилось, было кроссбраузерно.

    Вывод 2: в Ext JS создавать UI кроссбраузерно приятно и быстро.

    Еще один момент, который я заметил: это длинные (более двух сотен строк) конфигурации для представлений, хранилища (store) и транспорта (proxy). Было непривычно их писать, так как вместо определений я писал объекты, вложенные в массивы, которые вложены в другие объекты и так далее. Плохо это или хорошо — я не знаю, но мне тогда это было непривычно.

    Вывод 3: код на Ext JS напоминает большой конфигурационный файл.

    Например, вот так выглядит код таблицы: 109 строк и много вложенности, и это без хранилища, только представление.

    Код представления таблицы
    Ext.define('KitchenSink.view.grid.ArrayGrid', {
    extend: 'Ext.grid.Panel',
    requires: [
        'Ext.grid.column.Action'
    ],
    xtype: 'array-grid',
    store: 'Companies',
    stateful: true,
    collapsible: true,
    multiSelect: true,
    stateId: 'stateGrid',
    height: 350,
    title: 'Array Grid',
    viewConfig: {
        stripeRows: true,
        enableTextSelection: true
    },

    initComponent: function () {
        this.width = 600;
        this.columns = [
            {
                text     : 'Company',
                flex     : 1,
                sortable : false,
                dataIndex: 'company'
            },
            {
                text     : 'Price',
                width    : 75,
                sortable : true,
                renderer : 'usMoney',
                dataIndex: 'price'
            },
            {
                text     : 'Change',
                width    : 80,
                sortable : true,
                renderer : function(val) {
                    if (val > 0) {
                        return '<span style="color:' + 'green' + ';">' + val + '</span>';
                    } else if (val < 0) {
                        return '<span style="color:' + 'red' + ';">' + val + '</span>';
                    }
                    return val;
                },
                dataIndex: 'change'
            },
            {
                text     : '% Change',
                width    : 75,
                sortable : true,
                renderer : function(val) {
                    if (val > 0) {
                        return '<span style="color:' + 'green' + '">' + val + '%</span>';
                    } else if (val < 0) {
                        return '<span style="color:' + 'red' + ';">' + val + '%</span>';
                    }
                    return val;
                },
                dataIndex: 'pctChange'
            },
            {
                text     : 'Last Updated',
                width    : 85,
                sortable : true,
                renderer : Ext.util.Format.dateRenderer('m/d/Y'),
                dataIndex: 'lastChange'
            },
            {
                menuDisabled: true,
                sortable: false,
                xtype: 'actioncolumn',
                width: 50,
                items: [{
                    iconCls: 'sell-col',
                    tooltip: 'Sell stock',
                    handler: function(grid, rowIndex, colIndex) {
                        var rec = grid.getStore().getAt(rowIndex);
                        Ext.Msg.alert('Sell', 'Sell ' + rec.get('company'));
                    }
                }, {
                    getClass: function(v, meta, rec) {
                        if (rec.get('change') < 0) {
                            return 'alert-col';
                        } else {
                            return 'buy-col';
                        }
                    },
                    getTip: function(v, meta, rec) {
                        if (rec.get('change') < 0) {
                            return 'Hold stock';
                        } else {
                            return 'Buy stock';
                        }
                    },
                    handler: function(grid, rowIndex, colIndex) {
                        var rec = grid.getStore().getAt(rowIndex),
                            action = (rec.get('change') < 0 ? 'Hold' : 'Buy');

                        Ext.Msg.alert(action, action + ' ' + rec.get('company'));
                    }
                }]
            }
        ];

        this.callParent();
    }
});


    Через какое-то время начали приходить более сложные задачи. Например, в одной задаче понадобилось динамически изменить конфигурацию представления, в другой изменить стандартный транспорт под бекенд, в третьей нужно получить в одном из методов контекст текущего представления. Так же заметил, что уже появляется дублируемый код в нескольких компонентах.

    Вывод 4: порог вхождения небольшой, но построить сразу качественную архитектуру не получится.

    Для решения этих задач мне пришлось сделать паузу и перечитывать заново документацию и профильные сайты. Сделав несколько открытий, я начал более вдумчиво, масштабируемо, модульно и расширяемо, писать новый код и рефакторить старый.

    Вывод 5: Фреймворк пропагандирует свой архитектурный подход (MVC and MVVM), следуя которому у тебя не будет велосипедов и проблем

    После этого я начал более чаще проводить время за чтением документации. В документации у каждого компонента есть иерархия компонента (цепочка наследования), какие модули он использует, можно посмотреть исходный код конкретного метода, посмотреть публичные / приватные / запрещенные / новые / цепочные методы, и список всех событий.

    Вывод 6: Документация великолепна, JSDuck — хороший инструмент

    Вот так в JSDuck выглядит иерархия наследования, зависимости, саб-классы для компонента таблицы.



    А так документация к таблицам.



    Я писал в основном простые компоненты, так как задачи были тоже простые. Чаще всего это вывести таблицу, сделать дерево (treepanel). Но после приемки нового функционала продуктовой командой они указали на некоторые недостатки предоставленного интерфейса.
    Необходимо была другая пагинация, фильтрация таблицы и еще пару мелочей, которых в стандартном наборе не было. И их не было даже в официальных плагинах.
    У таблиц например 184 метода и 105 разных событий. Вроде этого должно хватать даже для самой каверзной задачи и интерфейса.

    105 событий таблиц
    activate
    add
    added
    afterlayout
    afterrender
    beforeactivate
    beforeadd
    beforecellclick
    beforecellcontextmenu
    beforecelldblclick
    beforecellkeydown
    beforecellmousedown
    beforecellmouseup
    beforeclose
    beforecollapse
    beforecontainerclick
    beforecontainercontextmenu
    beforecontainerdblclick
    beforecontainermousedown
    beforecontainermouseout
    beforecontainermouseover
    beforecontainermouseup
    beforedeactivate
    beforedeselect
    beforedestroy
    beforeexpand
    beforehide
    beforeitemclick
    beforeitemcontextmenu
    beforeitemdblclick
    beforeitemmousedown
    beforeitemmouseenter
    beforeitemmouseleave
    beforeitemmouseup
    beforereconfigure
    beforeremove
    beforerender
    beforeselect
    beforeshow
    beforestaterestore
    beforestatesave
    blur
    boxready
    cellclick
    cellcontextmenu
    celldblclick
    cellkeydown
    cellmousedown
    cellmouseup
    close
    collapse
    columnhide
    columnmove
    columnresize
    columnschanged
    columnshow
    containerclick
    containercontextmenu
    containerdblclick
    containermouseout
    containermouseover
    containermouseup
    deactivate
    deselect
    destroy
    disable
    dockedadd
    dockedremove
    enable
    expand
    filterchange
    float
    focus
    glyphchange
    headerclick
    headercontextmenu
    headertriggerclick
    hide
    iconchange
    iconclschange
    itemclick
    itemcontextmenu
    itemdblclick
    itemmousedown
    itemmouseenter
    itemmouseleave
    itemmouseup
    lockcolumn
    move
    processcolumns
    reconfigure
    remove
    removed
    render
    resize
    select
    selectionchange
    show
    sortchange
    staterestore
    statesave
    titlechange
    unfloat
    unlockcolumn
    viewready

    Мне казалось, что текущий функционал тоже подходит и он решает проблемы пользователя, но так как было время, было решено писать интерфейс, как и требовалось. Я пошел на официальный форум и на GitHub искать плагины под эти задачи. Их было достаточное количество, разного качества. Были плагины, которые как раз четко решали поставленные задачи, но они были неофициальные, без хорошей документации, и в них были баги. Мне пришлось их дописывать или вообще многое переписывать.

    Вывод 7: хоть фреймворк содержит много всевозможных компонентов и API к ним, не все задачи можно решить, а open source плагины не всегда “из коробки” работают.

    Прошло время, и у нас уже было более 20 разделов в админке: они позволяли тонко работать и управлять контентом, пользователями, обращениями студентами, рассылками, мониторингом сервера и ошибками. Я был как разработчик рад — все работало, багов почти не было. В какой-то момент начались обращения и жалобы от пользователей админки. Проблема в том, что были подвисания и лаги в их любимом браузере.
    Это было связанно с тем, что Ext JS создает много DOM узлов, очень много происходит repaint, a fps иногда опускается до 0.
    Решение этой проблемы — оптимизировать код (есть советы, как это делать) и апгрейдить железо.

    Вывод 8: Ext JS — «тяжелый» фреймворк.

    Так же случалось, что я не находил ответа на свои вопросы. Вообще я знал, как решить эту проблему (очередной велосипед), но хотел написать “по-правильному”, а «велосипед» оставлял на самый крайний случай. Я задавал вопросы на форуме, и на удивление, достаточно быстро мне отвечали и помогали решать проблемы.

    Вывод 9: сообщество активно помогает в решении проблем и фреймворк действительно живой.

    Конечно, в свете популярности open source, с Ext JS не все так просто и понятно. Про лицензирование на Хабре есть хорошая статья, комментарии к ней тоже полезны.

    Вывод 10: надо внимательно читать лицензию и находить свой вариант использования фреймворка.

    У компании Sencha много других продуктов. Я всеми инструментами не пользовался, но например React Ext JS и Sencha Architect я бы с удовольствием опробовал в деле, так как раньше я не встречал таких продуктов.

    Вывод 11: Хорошая экосистема, которая развивается.

    Так как наша компания очень сильно волнуется за клиентов и их прогрессом обучения, и хочет следить за каждым аспектом обучения. Чтобы выполнить эту задачу, без хорошей CRM не обойтись. Было принято техническим отделом написать свой инструмент, угадайте — на чем? При чем мы его написали вместе с новым цифровым учебником. Задача оказалось простой и за 1 спринт (10 дней) силами 2 разработчиков (frontend и backend) была написана простая MVP CRM которая агрегировала все обращения студентов и преподавателей, создавала задачи в системе и сама система была похожа на Kanban доску со статусами тикета. А по каждому обращению можно в пару кликов решить проблему и вести переписку с юзером (парсинг email писем и переписка со студентом и преподавателями).
    Я уверен, если бы мы выбрали другой фреймворк, эта задача заняла намного больше времени.

    Вот так выглядит этот инструмент.



    Задачи можно переносить между столбиками (drag and drop). Каждая задача открывается в модальном окне. Где можно увидеть всю историю обращений и там же решить сам тикет.

    Вывод 12: Позволяет сосредоточиться на бизнес-логике приложения и писать ее с первых минут задачи.

    Тут я хотел бы остановиться поподробнее.

    Я считаю этот вывод одним из самых важных, который я сделал после долгого времени работы с Ext JS и параллельной работе с задачами по клиентскому приложению, которое написано на Backbone и ReactJs. Мне есть с чем сравнить.
    Этот один из многих примеров удачного выбора технологии для решения конкретной задачи. Написание бизнес логики — это то, что от разработчика ожидает заказчик и за что ему собственно и платят.

    Чаще бывает так — берут модный фреймворк и тратят кучу времени на то, чтобы подружить разные плагины (например react-redux с react-router при помощи react-router-redux), пишут очередной компонент и выкладывают его в opensource, пишут свой крутой 100500-й роутер или плагин под babel. А можно вообще сделать свой компонент IF, Switch для JSX.

    Все это здорово, но если на это посмотреть со стороны бизнеса, это похоже на то, как разработчик сам создает себе проблему, говорит на каждом углу про сложность ее решения, и через время сам героически ее решает, а наблюдающие ему хлопают. Как-то так.

    Все же вернемся к основной теме.
    Я был единственным человеком, который писал эту систему, и меня всегда мучал вопрос: сможет ли новичок на нашем проекте, который ни разу не работал с Ext JS, разобраться с системой и как скоро он сможет выдавать результат. После ввода нового сотрудника и инструктажа по работе над этим проектом результат оказался очень достойный. Опасения не оправдались.

    С момента начала разработки административной панели прошло 4 года. Появились новые фреймворки, техники и подходы, старые стали не модными, некоторые — сильно не модными. Часть нашего функционала уже не нужна бизнесу, часть давно мы переписали, а часть того кода до сих пор в продакшене и он работает и выполняет то же самое, что и раньше!

    Вывод 13: код на Ext JS прошел проверку временем.

    Итоги


    Благодаря различным задачам, с которыми нам приходилось сталкиваться, опыт в разработки на Ext JS мне очень понравился и он несравним с другим опытом на других фреймворках. Некоторые архитектурные методы, подходы и красота API мне очень понравилось. Я даже мечтал реализовать такие же подходы самостоятельно на других фреймворках (очередной велосипед).

    Исходя из всего вышеизложенного, я сделал вывод — Ext JS отлично подходит для решения задачи по построению сложной административной панели.
    Поделитесь пожалуйста в комментариях, какие вы используете инструменты и фреймворки для решения таких задач, с какими сложностями столкнулись и сколько времени тратите на написание бизнес-логики?

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    Метки:
    Онлайн школа EnglishDom 164,98
    Лидер в онлайн образовании
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    Комментарии 24
    • 0
      А почему не мигрируете на Extjs 6.*?
      • +2
        Я бы с удовольствием. Но это больше вопрос бизнеса.
        Если у меня получиться привести аргументы в духе «это принесет компании столько-то денег» или «нам искать разработчиков будет в 2 раза легче» то конечно мигрируем. Но пока я не могу привести такие аргументы.
        • 0
          Аргументы для бизнеса с ходу:
          1. Sencha touch будет интегрирована в extjs, а это поддержка всех мобильных жестов из коробки — то есть готовая мобильная версия, а там, останется собрать каким-нибудь phonegap и мобильное приложение готово — соответственно экономия на разработчиках и расширение рынка.
          2. Ну и разумеется, чем раньше переходить — тем меньше будет потом боли и времени, что тоже == деньгам.
          • 0
            Вроде речь про админки своего приложения, там, зачастую, даже кроссбраузерность не требуется.
      • 0
        Спасибо за статью. Мы у себя используем ExtJS совместно с Delphi в составе Унигуя. Очень удобно. Вместо того, что бы заниматься велосипедостроением занимаемся своими бизнес-задачами. Сейчас Унигуй активно переписывают на 6-ку. Фаршад писал недавно, что следующий релиз будет уже на 6-ке. Писали, что скорость работы существенно повысится.
        • +1
          Пожалуйста, прекратите спонсировать плохие продукты :(
          Давать совет, если у вас тормозит наш сайт в браузере — обновите железо, это уже вообще за гранью!
          • 0
            Замечу, что гриды в вебе везде такие. Особой скоростью гриды везде не блещут. Упирается всё в сам JS.
            • 0
              Делал в своей жизни несколько гридов, полно информации как грузить в грид десятки тысяч записей. Не вижу тут проблем в реализацией, тут скорее проблемы с постановкой — а реально ли пользователю нужно столько записей в видимом окне браузера?
            • +1
              Вы наверное не правильно поняли, и приняли этот «совет» (хотя я просто делал выводы) на сегодняшний день.
              На тот момент (2013), у юзеров нашей админпанели были Chrome и ноутбк с 2gb RAM. Учитывая количество таких пользователей для бизнеса дешевле им было купить железо получше. Сейчас учитывая новые мощности и на новых версиях ExtJS этой проблемы нет. Так как убрали поддержку старых браузеров.
              Я хотел только донести, что в каждой технической реализации есть плюсы и минусы. И собственно производительность — это как раз тот минус. Но мы понимаем, что взамен мы получаем кросбраузерность аж до IE6 (которая есть в ExtJS 4.*) и конечно же это должно повлиять на другие характеристики системы.

              Я ничего не спонсирую и не делал выводы хороший или плохой. Делайте выводы сами. Если я вам помог понять что это плохой продукт, это отлично. Я просто поделился своим опытом работы с этим фреймворком. Цели «продать» что-то у меня нет.

              Пусть нас окружают только хорошие продукты!
              • +2
                Спасибо за развернутый комментарий, для меня посыл статьи был немного другим.
                Спонсорство, оно не только в деньгах меряется :) Использование продукта это тоже своего рода «спонсорство».
                Мой опыт работы с ExtJS сугубо негативный. Объяснение потянет на отдельную статью, но для меня ключевым было 2 вещи:
                1) Безумная иерархия «объектов». Даже на Вашем скриншоте иерархия до грида ужасает! А ведь каждый слой абстракции приносит код, стили и верстку. Вложенность DOM дерева будет огромной (оттуда в общем то и все тормоза растут).
                2) Все хорошо работает ровно до момента, когда нужно сделать что-то нестандартное — сделать дерево-грид (tree-grid) со своей стилизацией и способом загрузки данных, добавить к кнопкам нестандартные штуки, объединить реализацию двух компонентов, чтобы они друг друга взаимодополняли… Уйдет куча времени чтобы осознать как это сделать, потом сделать и отлаживать.
                • 0
                  del
                  • 0
                    добавить к кнопкам нестандартные штуки

                    Зависит от нестандартности штуки, но по большей части всё можно решить, переопределив для своей кнопки шаблон, по которому генерится DOM.
                • –2
                  К сожалению, школьники open-source комьюнити не осилило пока написать ни одного человеческого грида для ангуляров и реактов. Да и просто набора компонент, одинаково выглядящих, и достаточного чтобы делать админки — ни в ангуляре, ни в реакте, нету.

                  Поэтому ExtJS — отличный выбор для всяких опердней и админок, где можно пожертвовать собственным неповторимым фир-стилем, и модным молодежным UX-ом. А если хочется понтов красоты, скорости, и индивидуальности, то надо сильно больше денег — на реактах в проект можно смело закладывать человеко-месяцы на велосипедостроение своих гридов и кнопочек.
                  • 0
                    Есть KendoUI под ангуляр. Стоит 1к$ и предоставляет кучу компонентов.
                • 0
                  Самый главный плюс ExtJS — это, как и сказал автор статьи, возможность не заморачиваться ни с чем, кроме, собственно, бизнес-логики.
                  По большей части бизнесу совершенно второстепенно как система будет выглядеть, главное — чтобы она выполняла возложенные на неё задачи. А свистелки и перделки прикрутить можно потом, когда функционал будет готов.

                  Да, в ExtJS есть проблемы и со скоростью рисования сложных интерфейсов, и баги внутри самого фреймворка встречаются. Но это, пожалуй, единственный фронт-фреймворк, который охватывает вообще всё, от описания бизнес-моделей, до их отображения в UI.

                  И, честно говоря, стильно/модно/молодёжные реакты с ангулярами уступают extjs именно в том, что каждый раз приходится придумывать как данные будут читаться/храниться на клиенте и отправляться на сервер, как сделать простое текстовое поле с валидацией введённого значения, как поля будут связываться с моделями данных.
                  • +4

                    У ExtJS есть пара фатальных недостатков. Минимальная стоимость лицензии 4к$, тормознутость из за тонны оберток и контейнеров и отсутствие поддержки современных фича JS. Ну и лицензия запрещающая делать тулзы с его использованием.

                    • 0
                      Ребята из Sencha вроде же пытаются с каждым обновлением поддерживать новые фичи JS… пускай не сразу, но процесс идет…
                    • 0
                      Спасибо за статью! Мое мнение, в отношении ExtJS, полностью совпадает с Вашим. Это отличный инструмент для корпоративных приложений. Максимум внимания бизнес логике. Сам использую, очень доволен!
                      Хотя есть некоторый минус, этот фреймворк не очень популярен в РФ, понял это когда искал разработчиков под него. Самих кандидатов с опытом использования ExtJS не так много, и от многих был ответ: «Да, опыт с ExtJS есть, но на нем писать не интересно.». В итоге приходится искать кандидатов без опыта и обучать их ExtJS.
                      • 0
                        EXT JS — гуманитарен очень, по сути делаешь конфиги на таблицы и другие элементы. Если какой-нить конфигины не хватает все падает и не показывается, и ты можешь целый день искать. чтоб поставить какую нить фигню: типа autoasync:false. Последний extjs весит полгига, представляете сколько там конфигин? Чуть влево-вправо от стандартных туториалов и все тихо рушится не выдавая ошибок.
                        • 0
                          Есть же Sencha cmd с отладочным режимом (test)… там можно посмотреть ошибки, если все тихо рушится.
                        • 0
                          Времена Ext JS прошли. Современный тренд в веб-разработке — уход от грязных, ручных DOM-манипуляций и переход на декларативный способ построения интерфейса. Ext JS позволяет только поверхностно декларировать поведение своих компонентов, но когда нужно сделать сложный и оптимизированный компонент, начинается беготня по DOM, по дереву компонентов Ext JS и большим колстекам при генерации событий.

                          В React, Vue разработчик может полностью сосредоточится на работе со стейтом приложения, делегировав всю грязную работу с DOM самой библиотеке. Похоже в Sencha это и сами осознают и сделали версию под React — ExtReact.

                          По поводу велосипедов, opensource развивается очень активно, полно решений и для работы с формами и для построения гридов и для грамотной организации стора. Все вопросы гуглятся очень быстро, обучающих материалов хватает с избытком.
                          • 0
                            Спасибо за комментарий.

                            Учитывая что вы написали, расскажите если не сложно как реализовать задачу описанную в статье (CRM с Kanban доской) на основе приведенных вам фреймворков (которые только View) React и Vue. Какие шаги разработчика? Сколько времени на это понадобиться?

                            Попробую я ответить на этот вопрос.
                            Мне что бы эту задачу сделать понадобиться очень много времени. Надо собрать архитектуру, подключить все зависимости, написать документацию, найти UI плагины (DnD, Popup, Grid+(filter+paginator)), написать middleware.

                            Ведь React или Vue это только View. Я не против хоть каждый день собирать свой «фреймворк» — мне как разработчику это очень нравиться, но бизнес ценности я не принесу такой работой.

                            Почему нельзя написать такой фреймворк на подобии Ext JS, где будут все современные тренды разработки, с хорошей документацией и как разработчик написав пару строчек — я решу бизнес задачу? (не забывайте мы говорим про админ-панель).

                            Кстате фронтенд приложение написано у нас React, а мобайл на React Native.
                          • 0
                            Правильней писать «Ext JS», а не как у вас «ExtJs».
                            • 0
                              Спасибо! Везде поправил и обновил.

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