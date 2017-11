Данные из Google Таблиц на вашем сайте

1. Открываем Таблицу Google

2. Открываем меню Tools — Script Editor…

3. Добавляем скрипт

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet(), // spreadsheet s = ss.getActiveSheet(); // sheet function getData(){ var result = [], range = 'A:E', // диапазон ячеек, который хотим выгружать values = s.getRange(range).getValues(), last_row = parseInt(s.getLastRow()); for (var i = 1; i < last_row; i++) { result.push(values[i]); } return result; } function doGet() { var data = getData(); if(!data) { data = ''; } return ContentService.createTextOutput( JSON.stringify({'result': data})).setMimeType(ContentService.MimeType.JSON); }

4. Публикация как Web Application

Пример работы на фронтенде

(function () { var app = "https://script.google.com/macros/s/AKfycbzngb-5a3tDdHJ445o5LxqeN63V_ihhF_Nxlkz3gxLyMeG3MA/exec", output = '', xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.open('GET', app); xhr.onreadystatechange = function() { if (xhr.readyState !== 4) return; if (xhr.status == 200) { try { var r = JSON.parse(xhr.responseText), result = r["result"]; for (var i = 0; i < result.length; i++){ var obj = r["result"][i]; output += obj.join("<br/>") + "<br/><hr/>"; } } catch(e) {} } document.getElementById('info').innerHTML = output; } xhr.send() })()

<div id="info"></div>

Привет!Для тех, кто пользуется Google Таблицами, есть хорошая новость — ниже описано решение, которое позволит импортировать данные из таблицы на ваш сайт.Поехали.Для примера, я возьму таблицу, в которую падают результаты из Google Формы. При необходимости переопределите переменную "range".Если вы захотите доработать скрипт, ссылки на документацию:Открываем менюВводим название новой версии проекта (например 1).Меняем значение для "" на "Нажимаем "".При первом деплое, нужно пройти процесс авторизации. Описывать не буду, покажу скриншотами.Далее вам будет показан попап с ссылкой на ваш web app:Вам нужно скопировать эту ссылку.Можете сразу открыть её в браузере. Приложение должно вернуть содержание выбранного диапазона таблицы в формате JSON:То есть любым GET-запросом к этому веб-приложению вы можете получить данные Таблицы. Можно с бекенда или фронтенда, в зависимости от потребностей бизнеса.Ссылка на l.englishdom.com/google-s.html Для простоты восприятия скрипта, я не стал делать дополнительное оформление выводимой информации.JSHTMLУспехов!