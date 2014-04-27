Английские фразы, которые не стоит переводить буквально
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В английском языке много интересных и необычных слов, которые могут быть похожими на слова в русском по произношению, звучанию и написанию. Мы говорили о них в одной из предыдущих статей. Но бывает еще интереснее — целые фразы, которые не стоит переводить буквально. О них мы и поговорим в этой статье.
Повседневные фразы и инструкции
Тут сразу стоит отметить, что в английском довольно много фразовых глаголов, которые очень популярны, особенно в разговорной речи. Понятное дело, что sit down, stand up или come up уже никого не удивят, но есть другие интересные случаи, и не только с фразовыми глаголами.
Take the second leftЭто не “возьмите второе лево”, как хочется перевести буквально, а “второй поворот налево” или “поверните налево на втором перекрестке”.
How do you do? — All right!Помните эту классику? “Как вы делаете? — Все правой!” Конечно же, смысл у фразы другой. Помимо “как дела”, how do you вообще может быть аналогом слова “привет”, а all right лучше переводить как “все хорошо” (ваш кеп!).
Time is up“Время наверху”, правильно? Хотя нет, стоп, это переводится как “время истекло” или “время вышло”.
Help yourself“Помоги себе сам”, понял! На самом деле, очень близко по смыслу. Но фраза чаще значит “угощайтесь” или “не надо стесняться, кушайте / берите”.
Shame on youАаа, уберите его, уберите этот стыд с меня! Зато смысл можно понять почти сразу, ведь перевод тут будет “как тебе не стыдно”!
Give me a kissНу-ка дай мне этот поцелуй! Да, тут все понятно и так, но буквальный перевод фразы звучит забавнее, чем “поцелуй меня”.
Over hereЗдесь конец! Хотя стоп, это же просто более разговорный способ сказать “тут” или “здесь”.
Make up your mindТут нас не призывают сделать себе ум или разум. А просто просят определиться или решиться на что-то.
Come up with new ideasСвистать всех наверх с новыми идеями, так можно было бы перевести дословно. Хотя вернее будет сказать “готовьте новые идеи” или “предлагайте новые варианты”.
What are you up to?Эту фразу точно не стоит дословно переводить как “в чем ты наверх” или что-то подобное. На самом деле перевод звучит как “чем занимаешься?”.
Идиомы
Тут-то и начинается веселье, ведь идиомы изначально не предназначены для дословного перевода. А их в английском языке и повседневном обиходе немало.
As cool as a cucumber«Прохладный как огурец», что ли? На самом деле, это просто «крут и спокоен», или же «сама невозмутимость».
Kick the bucketЭто не “пинать ведро”, а “умереть”. Вот так печально, да. Но английский полон эвфемизмов (таких слов или фраз, чтобы более деликатно описывать темы жизни и смерти, религии и многие другие щекотливые вопросы).
Let’s get hammered«Давай напьемся», такой вот правильный перевод. А дословно это бы звучало как “пусть по нам молотком пройдутся”.
Bob’s your uncleНе спешите переводить как “тамбовский Боб тебе дядя”. Фраза на самом деле означает “дело в шляпе”, или “дело сделано”, или “вуаля, и готово”.
All talk and no trousersВсе говоришь и говоришь, а штанов нет! В принципе, и по дословному переводу можно понять смысл — “одни разговоры” или “пустозвон”.
This party is on fire!Эта вечеринка «горит»! Но не нужно бросаться и что-то тушить. Наоборот, можно присоединяться к тусовке, ведь реально значение будет “на этой вечеринке круто зажигают”.
Cut the mustardБуквально звучит как “резать горчицу”. Даже британцы против таких зверских переводов, поэтому реальное значение фразы — это “оправдать надежды”.
Heart in your mouthФраза вовсе не означает очередную сцену ужасов (сердце во рту), а лишь показывает, что человек «до смерти напуган».
Hairy at the heelДословно означает “волосатая пятка”. Но переносное значение фразы звучит как “невоспитанный” или “грубый”.
Cat got your tongueСпокойно, никакой кот не собирается «захватить ваш язык». Образно выражаясь, это что-то типа “ты что, язык проглотил?”.
More holes than a Swiss cheese«Больше дыр, чем в швейцарском сыре». В смысле, «больше проблем, чем пользы».
You are the apple of my eye!«Да ты просто мое глазное яблоко», хочется перевести дословно. Только вот значение у фразы совсем другое — “ты свет моих очей” или “ты мне очень дорог(а)”.
I’ve got my eye on you!Прямо Сайлент Хилл какой-то! Если серьезно, то это просто означает, что за вами пристально следят (глаз с нас не сводят).
I've got my father's eyesГоворит главный герой старой комедии “Горячие головы” и буквально достает их из красивого чехольчика. Шутка здесь в том, что эта фраза означает “мои глаза очень похожи на глаза отца”, а не в том, чтобы их постоянно с собой таскать.
Cry me a riverСтарательно пел Тимберлейк. И это не было его просьбой, он просто немного злорадствовал над девушкой, которая упустила свое счастье и бросила Джастина. Вот он и не выдержал, и сказал ей с сарказмом “сейчас расплачусь”.
You stole my thunderХватит «красть мой гром»! Хотя стоп, реальное значение другое — “перехватить инициативу”.
Милитаризмы
Вы знали, что в английском языке, особенно американской версии, нередко звучат милитаризмы? Так исторически сложилось, что моряки и военные оказали сильное влияние на язык.
We start at nine hundred hoursВроде и о времени сказано, но что за девятьсот часов? Это просто такой способ сказать “ровно в 9” (время 9.00 внешне напоминает цифру 900).
Do you read me?Речь не идет о том, чтобы читать кого-то в соцсеточках. Это просто аналог нашего “Как слышно меня?” или “прием”.
Do you copy?Копируешь там, небось? Шутка. Перед нами еще один способ сказать “прием”.
Roger thatРоджер это (а кто ж еще). Реальный перевод звучит как “принято” или “вас понял”. Кстати, можно и просто “Roger” сказать.
Stand byНе просто стоять рядом. Это значить “быть наготове”.
Stand downНу вот как можно стоять вниз? Поэтому и значение другое — “отступать” или “не вмешиваться”, или даже “отменить боевую готовность”.
WILCOВы скажите, что это вообще не фраза, а имя какое-то. Хотя это значит “will comply” — аналог нашего “будет сделано”.
Fire in the holeОгонь в дыре или дыра в огне, так хочется перевести дословно. Реальное же значение фразы не так уж далеко от такого перевода: “осторожно, граната” или “сейчас рванет”.
Enemy spottedБерегись, там у врага какая-то сыпь по телу! Или аллергия. Но у слова “spot” есть еще значение “замечать”, которое тут и используется — “замечен противник”.
May DayНе только «первомай». Чаще всего это ситуация СОС, особенно если повторить фразу пару раз — будет сразу понятно, что вы просите о помощи.
Мы надеемся, что эта подборка немного поднимет вам настроение и поможет добавить ярких красок в вашу английскую речь. А с какими фразами сталкивались вы? Давайте расширим этот список!
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