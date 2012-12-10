EPAM + вузы: как мы сотрудничаем с университетами России
EPAM уже много лет плотно сотрудничает с вузами во многих городах, где есть наши офисы. Мы читаем в университетах открытые лекции, проводим хакатоны, воркшопы, участвуем в организации олимпиад и ярмарок вакансий, курируем производственные практики.
А еще мы учим студентов в наших лабораториях. Сначала проводим для них курсы на территории вуза, которые называем внешней лабораторией. Затем приглашаем ребят в наш тренинговый центр – внутреннюю лабораторию. О ней мы уже рассказывали, поэтому сегодня более подробно поговорим о внешних курсах.
Внешняя лаборатория – совместный образовательный проект EPAM и вузов. Это подготовительные курсы для студентов, которые хотят получить опыт и знания для работы на реальных проектах.
Вузовская программа меняется медленно, поэтому часто отстает от современных реалий. Технические университеты пачками выпускают специалистов, которые никогда не работали с технологиями, востребованными в производстве здесь и сейчас. Но мы можем помочь. Для студента наша лаборатория в вузе – возможность выбрать перспективную специализацию и начать в ней развиваться. Мы постоянно добавляем в программу актуальные технологии и подходы, даем много практических заданий, учим работать в команде.
Университеты заинтересованы в трудоустройстве своих выпускников, поэтому активно сотрудничают с нами. Для нас вузы – место, где мы рассказываем студентам о компании и приглашаем учиться в наших лабораториях, чтобы в будущем предложить работу.
Мы проводим тренинги по Frontend, Java, .NET, Test Automation, бизнес-анализу для студентов крупных университетов Петербурга, Рязани, Саратова, Ижевска и Твери. Список курсов, которые мы читаем в каждом из этих городов, можно посмотреть на инфографике и на нашем тренинговом портале.
Изначально во внешнюю лабораторию мы брали только студентов третьего-четвертого курсов IT-специальностей. Но постепенно к нам начали приходить ребята с других направлений, которые хотят сменить профессию. И сейчас нашей лаборатории можно встретить историков, экологов или даже медиков. Обычно они выбирают тренинги по тестированию и бизнес-анализу, проходят все этапы обучения и через несколько лет успешно работают в продакшене.
Курсы в среднем длятся около семестра. Группы состоят из 12-15 человек. Занятия проходят примерно 2-3 раза в неделю до или после пар. Ведут их практикующие разработчики, тестировщики, бизнес-аналитики EPAM уровня Senior и выше или преподаватели вузов, которых мы предварительно обучили в компании.
Учеба во внешней лаборатории состоит из лекций, практических занятий и самостоятельных работ. Преподаватели серьезно относятся к учебному процессу и от студентов требуют того же, поэтому по ходу курса отсеивают тех, кто не посещает лекции или не выполняет домашние задания.
Занятия, как правило, проходят в аудиториях университета. Но есть исключения. Например, в Саратове мы перешли на онлайновый формат обучения после успеха пилотного запуска. Студенты слушают лекции-вебинары, выполняют домашние задания и получают фидбэк от тренера. Раз в месяц они приезжают в офис, чтобы лично пообщаться с преподавателем и сдать промежуточный срез.
Все курсы, в зависимости от направления, заканчиваются экзаменом, тестированием либо финальным проектом. Студенты на практике показывают, чему научились.
Тем, кто успешно сдает экзамен или защищает проект, мы предлагаем продолжить учебу во внутреннем тренинговом центре EPAM. До этого этапа доходит примерно 50-60% учащихся. Программа во внутренней лаборатории рассчитана на студентовы выпускных курсов, которые более подготовлены и готовы погрузиться в процесс учебы и через три-четыре месяца начать работу над реальным проектом.
Отбор в нашу внешнюю лабораторию состоит из пяти этапов.
1. Регистрация
Сначала нужно зарегистрироваться на тренинговом портале, выбрать курс и подать заявку на участие.
2. Интервью с рекрутером
Рекрутер проводит телефонное интервью со всеми потенциальными участниками. Им нужно рассказать о своей мотивации учиться у нас и ответить на базовые технические вопросы. На этом этапе часть студентов отсеивается.
3. Техническое интервью
Тех, кто проходит дальше, приглашают на очное интервью. Там с кандидатами беседуют сотрудники из производства. Они задают более сложные технические вопросы и просят решить две-три задачи.
Как правило, студенту за пару дней до интервью дают список тем, по которым его будут спрашивать, поэтому он может подготовиться.
Иногда ребята показывают такой хороший результат, что мы сразу зовем их во внутреннюю лабораторию.
4. Проверка уровня английского
После технического интервью мы проверяем уровень английского. Он должен быть не ниже Pre-Intermediate.
5. Обратная связь
Студентов, которые успешно прошли все этапы, зачисляем во внешнюю лабораторию. А тем, кто по пути отсеялся, объясняем, какие темы нужно подтянуть, и приглашаем прийти в следующий раз.
Сейчас у нас открыт набор сразу по нескольким направлениям. На тренинговом портале вы можете выбрать ваш город и зарегистрироваться на подходящий курс. Ждем вас на учебе.
А еще мы учим студентов в наших лабораториях. Сначала проводим для них курсы на территории вуза, которые называем внешней лабораторией. Затем приглашаем ребят в наш тренинговый центр – внутреннюю лабораторию. О ней мы уже рассказывали, поэтому сегодня более подробно поговорим о внешних курсах.
Зачем нужна внешняя лаборатория
Внешняя лаборатория – совместный образовательный проект EPAM и вузов. Это подготовительные курсы для студентов, которые хотят получить опыт и знания для работы на реальных проектах.
Вузовская программа меняется медленно, поэтому часто отстает от современных реалий. Технические университеты пачками выпускают специалистов, которые никогда не работали с технологиями, востребованными в производстве здесь и сейчас. Но мы можем помочь. Для студента наша лаборатория в вузе – возможность выбрать перспективную специализацию и начать в ней развиваться. Мы постоянно добавляем в программу актуальные технологии и подходы, даем много практических заданий, учим работать в команде.
Университеты заинтересованы в трудоустройстве своих выпускников, поэтому активно сотрудничают с нами. Для нас вузы – место, где мы рассказываем студентам о компании и приглашаем учиться в наших лабораториях, чтобы в будущем предложить работу.
Как устроено обучение
Мы проводим тренинги по Frontend, Java, .NET, Test Automation, бизнес-анализу для студентов крупных университетов Петербурга, Рязани, Саратова, Ижевска и Твери. Список курсов, которые мы читаем в каждом из этих городов, можно посмотреть на инфографике и на нашем тренинговом портале.
Изначально во внешнюю лабораторию мы брали только студентов третьего-четвертого курсов IT-специальностей. Но постепенно к нам начали приходить ребята с других направлений, которые хотят сменить профессию. И сейчас нашей лаборатории можно встретить историков, экологов или даже медиков. Обычно они выбирают тренинги по тестированию и бизнес-анализу, проходят все этапы обучения и через несколько лет успешно работают в продакшене.
Курсы в среднем длятся около семестра. Группы состоят из 12-15 человек. Занятия проходят примерно 2-3 раза в неделю до или после пар. Ведут их практикующие разработчики, тестировщики, бизнес-аналитики EPAM уровня Senior и выше или преподаватели вузов, которых мы предварительно обучили в компании.
Учеба во внешней лаборатории состоит из лекций, практических занятий и самостоятельных работ. Преподаватели серьезно относятся к учебному процессу и от студентов требуют того же, поэтому по ходу курса отсеивают тех, кто не посещает лекции или не выполняет домашние задания.
Занятия, как правило, проходят в аудиториях университета. Но есть исключения. Например, в Саратове мы перешли на онлайновый формат обучения после успеха пилотного запуска. Студенты слушают лекции-вебинары, выполняют домашние задания и получают фидбэк от тренера. Раз в месяц они приезжают в офис, чтобы лично пообщаться с преподавателем и сдать промежуточный срез.
Все курсы, в зависимости от направления, заканчиваются экзаменом, тестированием либо финальным проектом. Студенты на практике показывают, чему научились.
Тем, кто успешно сдает экзамен или защищает проект, мы предлагаем продолжить учебу во внутреннем тренинговом центре EPAM. До этого этапа доходит примерно 50-60% учащихся. Программа во внутренней лаборатории рассчитана на студентовы выпускных курсов, которые более подготовлены и готовы погрузиться в процесс учебы и через три-четыре месяца начать работу над реальным проектом.
Как попасть на курсы в вузе
Отбор в нашу внешнюю лабораторию состоит из пяти этапов.
1. Регистрация
Сначала нужно зарегистрироваться на тренинговом портале, выбрать курс и подать заявку на участие.
2. Интервью с рекрутером
Рекрутер проводит телефонное интервью со всеми потенциальными участниками. Им нужно рассказать о своей мотивации учиться у нас и ответить на базовые технические вопросы. На этом этапе часть студентов отсеивается.
3. Техническое интервью
Тех, кто проходит дальше, приглашают на очное интервью. Там с кандидатами беседуют сотрудники из производства. Они задают более сложные технические вопросы и просят решить две-три задачи.
Как правило, студенту за пару дней до интервью дают список тем, по которым его будут спрашивать, поэтому он может подготовиться.
Иногда ребята показывают такой хороший результат, что мы сразу зовем их во внутреннюю лабораторию.
4. Проверка уровня английского
После технического интервью мы проверяем уровень английского. Он должен быть не ниже Pre-Intermediate.
5. Обратная связь
Студентов, которые успешно прошли все этапы, зачисляем во внешнюю лабораторию. А тем, кто по пути отсеялся, объясняем, какие темы нужно подтянуть, и приглашаем прийти в следующий раз.
Сейчас у нас открыт набор сразу по нескольким направлениям. На тренинговом портале вы можете выбрать ваш город и зарегистрироваться на подходящий курс. Ждем вас на учебе.
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