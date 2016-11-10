Flussonic Watcher для интернет провайдера
Перенасыщенный конкурентный рынок телекома, дешевеющая связь и услуги, увеличивающиеся требования к сервису и обременение государства к инфраструктуре операторов приводят к тому, что падающая прибыль операторов не позволяет им расти как прежде. А кому-то совсем нездоровится. В борьбе за лояльность пользователей и увеличение среднего чека у операторов есть один понятный путь — предлагать своим клиентам дополнительные услуги.
Три самых популярных направления у телеком-операторов — это домашний и мобильный интернет и, конечно, цифровое телевидение. Размышляя над тем, что может быть интересно абоненту, стоит обратить внимание на уличное, подъездное и домашнее видеонаблюдение. Организовать подобный сервис в масштабах многоквартирного дома сам пользователь, при всем желании и даже для себя любимого, не сможет по ряду причин, так что подобная услуга может стать вашим козырем.
Как минимум это незаконно, так как по жилищному кодексу для установки видеонаблюдения на территории многоквартирного дома нужно согласия всех жильцов. К тому же, всем сразу же понадобиться доступ к камерам, даже тем, кто об этом никогда не задумывался. Это легко может положить интернет-канал, по которому подключен регистратор, и это будет самая маленькая из проблем, которая у вас возникнет… Если же обычный человек захочет повесить камеру на столб во дворе, то согласований потребуется еще больше: от монтажа и подведения к ней питания до вопросов подключения к интернету. Да и кто за это всё будет платить? Как обслуживать?
К тому же все недорогие китайские видеорегистраторы и камеры с заводской прошивкой не имеют защиты от взлома и могут быстро стать частью ботнета, например, Mirai, и принимать участие в хакерских атаках. Вот карта заражений Mirai по миру:
Организация таких систем — непростой процесс, требующий серьезных компетенций и ресурсов. Конечно, если речь идет о небольшой сети для частного дома, то с этим вопросом справится практически любая компания, которая занимается видеонаблюдением. Однако, если речь идёт о большом количестве пользователей и тем более о видеонаблюдении, как коммерческой услуге, то придется признать, что необходимы ресурсы телеком-операторов, без которых не решить задачу. Для запуска сервиса облачного видеонаблюдения, помимо получения всех необходимых разрешений для установки и возможностей для дальнейшей поддержке, требуется соблюсти ряд условий:
И если с установкой камер и их подключением у оператора проблем не возникнет, то самостоятельная разработка решения, которое будет закрывать все вышеперечисленные условия, без многолетнего опыта и глубокой релевантной задачам экспертизы в видео связана с серьезными техническими сложностями. Создание собственного программного обеспечения — это несколько лет разработки. Естественно, придется «бежать» сломя голову, чтобы успевать за теми, кто уже многие годы на рынке. Все это оттянет момент заработка первых денег на огромный срок, вплоть до вероятности не дойти до них вовсе. Вы будете вынуждены все больше и больше наращивать функциональность сырого продукта, что приведет к понятным всем последствиям для бизнеса. В этом случае эффективнее воспользоваться готовым, отлаженным решением, которое позволит опробовать бизнес-идею с минимальной подготовкой и сроком старта.
Flussonic Watcher — это программный комплекс, который разработан специально для запуска систем видеонаблюдения с возможностями подключения и управления практически любыми IP-камерами, интеграцией с биллингом или системой инвентаризации и мобильными приложениями для пользователей. С его помощью оператор может в считанные дни запустить услугу облачного видеонаблюдения, тем самым расширив пул предоставляемых абонентам услуг.
Может возникнуть вопрос: зачем для камеры ещё какое-то дополнительное программное обеспечение? Ведь почти любой производитель и так предлагает возможности для подключения к своему оборудованию через личный кабинет.
Чтобы рассказать, зачем нужен агент и что это такое, рассмотрим типичное внедрение видеонаблюдения у оператора:
Отдельной проблемой может оказаться настройка видимости камеры из интернета (за пределами локальной сети). Есть три классических схемы как это сделать:
Все эти решения обладают определенными недостатками: от трудоемкости настройки каждой камеры до нестабильности доставки видео до пользователей. Особенно остро этот вопрос встает тогда, когда нужно выдать персональный доступ к конкретной камере с конкретной глубиной архива согласно тарифному плану, который выберет абонент. Как это сделать в режиме Plug-n-play для абонента? А как это сделать, если камеры продаются в магазине и до первого включения оператор ничего не знает о ее существовании и тем более о том, кто купил и какой доступ нужно выдать?
На все эти вопросы мы ответили небольшой программой под названием Flussonic Agent, который устанавливает на камеры оператора (входит в коробку Flussonic Watcher). От оператора требуется лишь добавить серийный номер камеры в свою систему инвентаризации или биллинга, а остальную работу сделает агент — передаст нужную информацию для активации и связи камеры с пользователем в биллинг или напрямую в Watcher и начнет отдавать видео на стриминговый сервер оператора. К тому же, агент умеет шифровать видеопоток, защищая его от риска «китайских бэкдоров» а заодно улучшает стабильность доставки. Никаких сыплющихся картинок, проксирующих серверов, сложной настройки и десктоп-программ.
Доступ к видеонаблюдению для клиентов предоставляется через современные браузеры и мобильные приложения. Для оператора в Flussonic Watcher доступна панель управления для контроля пользователей. Также в панели можно создавать частный или публичный доступ к камерам, а также работать с архивом записей. Есть возможность собрать серверный кластер. Дополнительно доступны карта с камерами, создание мозаики из камер и многое другое.
«Из коробки» есть возможность брендировать интерфейс. Например, поставить свой логотип, фирменные цвета, дать возможность авторизации через операторский логин и пароль, а также забрендировать e-mail-оповещения.
Для тех, кому неудобно работать с браузером, чтобы проверить ребёнка во дворе или машину на стоянке, у Flussonic Watcher есть собственные мобильные приложения для iOS и Android.
Наш комплекс уже адаптирован под обкатанную на разных операторах бизнес-модель и готов для быстрого развёртывания, чтобы это направление бизнеса оператора начало приносить деньги.
Три самых популярных направления у телеком-операторов — это домашний и мобильный интернет и, конечно, цифровое телевидение. Размышляя над тем, что может быть интересно абоненту, стоит обратить внимание на уличное, подъездное и домашнее видеонаблюдение. Организовать подобный сервис в масштабах многоквартирного дома сам пользователь, при всем желании и даже для себя любимого, не сможет по ряду причин, так что подобная услуга может стать вашим козырем.
Почему с видеонаблюдением не справится сам клиент?
Как минимум это незаконно, так как по жилищному кодексу для установки видеонаблюдения на территории многоквартирного дома нужно согласия всех жильцов. К тому же, всем сразу же понадобиться доступ к камерам, даже тем, кто об этом никогда не задумывался. Это легко может положить интернет-канал, по которому подключен регистратор, и это будет самая маленькая из проблем, которая у вас возникнет… Если же обычный человек захочет повесить камеру на столб во дворе, то согласований потребуется еще больше: от монтажа и подведения к ней питания до вопросов подключения к интернету. Да и кто за это всё будет платить? Как обслуживать?
К тому же все недорогие китайские видеорегистраторы и камеры с заводской прошивкой не имеют защиты от взлома и могут быстро стать частью ботнета, например, Mirai, и принимать участие в хакерских атаках. Вот карта заражений Mirai по миру:
Организация таких систем — непростой процесс, требующий серьезных компетенций и ресурсов. Конечно, если речь идет о небольшой сети для частного дома, то с этим вопросом справится практически любая компания, которая занимается видеонаблюдением. Однако, если речь идёт о большом количестве пользователей и тем более о видеонаблюдении, как коммерческой услуге, то придется признать, что необходимы ресурсы телеком-операторов, без которых не решить задачу. Для запуска сервиса облачного видеонаблюдения, помимо получения всех необходимых разрешений для установки и возможностей для дальнейшей поддержке, требуется соблюсти ряд условий:
- Необходим надежный транспорт, хранение, резервирование видеопотока с камер. Каждый стрим с камеры, каждый абонентский архив — это то, что нельзя потерять.
- Нужен удобный, как для администраторов, так и для пользователей, веб-интерфейс с полным набором необходимых функций, а также мобильные приложения.
- Нужно уметь работать с зоопарком IP-камер и быть готовым к огромному количеству технических проблем, которые нужно решать.
- Необходимо наладить процесс быстрого запуска IP-камер в работу. От продажи и установки до появления видео в веб-интерфейсе должно уходить очень мало времени.
- Нужно отладить процесс коммуникации с вендором камер: от прошивки до логистики.
- Важно заранее позаботиться о масштабировании. Структура серверов должна быть в виде кластера и позволять в горячем режиме добавлять дополнительные юниты. А администрирование должно быть простым и наглядным, чтобы рост системы не усложнял процесс контроля.
И если с установкой камер и их подключением у оператора проблем не возникнет, то самостоятельная разработка решения, которое будет закрывать все вышеперечисленные условия, без многолетнего опыта и глубокой релевантной задачам экспертизы в видео связана с серьезными техническими сложностями. Создание собственного программного обеспечения — это несколько лет разработки. Естественно, придется «бежать» сломя голову, чтобы успевать за теми, кто уже многие годы на рынке. Все это оттянет момент заработка первых денег на огромный срок, вплоть до вероятности не дойти до них вовсе. Вы будете вынуждены все больше и больше наращивать функциональность сырого продукта, что приведет к понятным всем последствиям для бизнеса. В этом случае эффективнее воспользоваться готовым, отлаженным решением, которое позволит опробовать бизнес-идею с минимальной подготовкой и сроком старта.
Flussonic Watcher — готовое решения для запуска операторского видеонаблюдения
Flussonic Watcher — это программный комплекс, который разработан специально для запуска систем видеонаблюдения с возможностями подключения и управления практически любыми IP-камерами, интеграцией с биллингом или системой инвентаризации и мобильными приложениями для пользователей. С его помощью оператор может в считанные дни запустить услугу облачного видеонаблюдения, тем самым расширив пул предоставляемых абонентам услуг.
В состав Flussonic Watcher входит:
- медиасервер Flussonic Media Server для хранения и доставки видео;
- веб-интерфейс для администраторов и пользователей;
- мобильные приложения для iOS и Android;
- сервис активации и провижининга камер;
- API для интеграции с биллингом с возможностью управления Watcher через биллинг, а также для разработки внешних модулей и мобильных приложений;
- ПО для камер (агент).
Может возникнуть вопрос: зачем для камеры ещё какое-то дополнительное программное обеспечение? Ведь почти любой производитель и так предлагает возможности для подключения к своему оборудованию через личный кабинет.
Агент
Чтобы рассказать, зачем нужен агент и что это такое, рассмотрим типичное внедрение видеонаблюдения у оператора:
- Покупаются камеры.
- Каждая камера вносится в систему учёта инвентаря.
- Каждой камере выделяется IP-адрес.
- Абонентам в биллинге добавляются соответствующие услуги.
- Камеры добавляются в админку сервиса видеонаблюдения, куда заносятся базовые настройки и передается информация из биллинга.
Отдельной проблемой может оказаться настройка видимости камеры из интернета (за пределами локальной сети). Есть три классических схемы как это сделать:
- Ручной проброс портов.
- Установка проксирующих серверов OpenVPN.
- Выдача белых IP-адресов для каждой камеры.
Все эти решения обладают определенными недостатками: от трудоемкости настройки каждой камеры до нестабильности доставки видео до пользователей. Особенно остро этот вопрос встает тогда, когда нужно выдать персональный доступ к конкретной камере с конкретной глубиной архива согласно тарифному плану, который выберет абонент. Как это сделать в режиме Plug-n-play для абонента? А как это сделать, если камеры продаются в магазине и до первого включения оператор ничего не знает о ее существовании и тем более о том, кто купил и какой доступ нужно выдать?
На все эти вопросы мы ответили небольшой программой под названием Flussonic Agent, который устанавливает на камеры оператора (входит в коробку Flussonic Watcher). От оператора требуется лишь добавить серийный номер камеры в свою систему инвентаризации или биллинга, а остальную работу сделает агент — передаст нужную информацию для активации и связи камеры с пользователем в биллинг или напрямую в Watcher и начнет отдавать видео на стриминговый сервер оператора. К тому же, агент умеет шифровать видеопоток, защищая его от риска «китайских бэкдоров» а заодно улучшает стабильность доставки. Никаких сыплющихся картинок, проксирующих серверов, сложной настройки и десктоп-программ.
Как смотреть видео
Доступ к видеонаблюдению для клиентов предоставляется через современные браузеры и мобильные приложения. Для оператора в Flussonic Watcher доступна панель управления для контроля пользователей. Также в панели можно создавать частный или публичный доступ к камерам, а также работать с архивом записей. Есть возможность собрать серверный кластер. Дополнительно доступны карта с камерами, создание мозаики из камер и многое другое.
«Из коробки» есть возможность брендировать интерфейс. Например, поставить свой логотип, фирменные цвета, дать возможность авторизации через операторский логин и пароль, а также забрендировать e-mail-оповещения.
Для тех, кому неудобно работать с браузером, чтобы проверить ребёнка во дворе или машину на стоянке, у Flussonic Watcher есть собственные мобильные приложения для iOS и Android.
Наш комплекс уже адаптирован под обкатанную на разных операторах бизнес-модель и готов для быстрого развёртывания, чтобы это направление бизнеса оператора начало приносить деньги.
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