Дайджест интересных материалов для мобильного разработчика #219 (28 августа — 3 сентября)
- Разработка под iOS,
- Разработка под Android,
- Разработка мобильных приложений,
- Разработка игр,
- Блог компании Everyday Tools
Пока мы разбирались с ARKit, Google представил свой вариант фреймворка дополненной реальности – ARCore. Но всем приложениям по-прежнему нужна оптимизация, локализация, быстрые релизы, аналитика и реклама. Все это в нашем новом дайджесте.
В картах у нас есть такой сценарий: на ходу достать телефон, запустить приложение, быстро определить, где я нахожусь, сориентироваться по компасу, куда мне идти, и убрать телефон.
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iOS
Android
Разработка
Аналитика, маркетинг и монетизация
Устройства, IoT, AI
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Оптимизация времени запуска iOS-приложений
Дайджест доступен и в виде рассылки. Подписаться вы можете тут.
iOS
- (+7) Разработка мобильного приложения для «РосЕвроБанк»: кейс
- (+5) Об операторах Publish, Connect, RefCount и Share в RxSwift
- (+2) Недоработка форматирования блоков Swift в Xcode
- (0) RxSwift: немного о share(), replay(), shareReplayLatestWhileConnected() и других классных операторах
- Apple анонсировала мероприятие 12 сентября
- Почему ARKit лучше альтернатив?
- Более 180,000 приложений несовместимы с iOS 11
- Анимирование 3D модели в дополненной реальности с ARKit и Mixamo
- Гайдлайны Apple для дополненной реальности
- uiGradients Viewer for iOS: открытое приложение для просмотра градиентов с сайта
- AnchorKit: разметка с помощью якорей
Android
- (+23) Kotlin: опыт боевого применения
- (+17) Android Oreo откусывает кусочек от PWA
- (+9) Шпаргалка или Must have для андроид разработчика
- (+5) Dagger 2.11 & Android. Часть 2
- Google вводит новую сертификацию Android-устройств
- Google представил ARCore
- Исследуем лимиты фонового выполнения в Android Oreo
- Введение в безопасность и советы для Android-разработчиков
- 3 месяца Kotlin
- Android Oreo позволяет приложениям калибровать экран
- Создаем кастомный View с Data binding
- Простое Android-приложение на Xamarin
- Android Oreo добавил Splash Screen API
- Что нового в Support Library 26
- Логин в приложении с помощью PHP и MYSQL
- Шаблоны в Android Studio: ускоряем разработку
- Обнаруживаем маячки EddyStone в Android
- Stepper indicator v2: UI для онбординга или ViewPager
- Как сделать социальную сеть на Firebase
- Скрываем креши (и сообщаем о них)
- Эффективное тестирование для мобильных разработчиков
- Исследуем ARCore
- SimpleNewsReader: MVP архитектура в новостном ридере
- Melophile: музыкальное приложение с RxJava2, Retrofit2, Dagger2 и clean architecture
Разработка
- (+25) Сравнение подключенных к Lokalise онлайн-переводчиков
- (+17) Unity 2017: обзор новых возможностей
- (+13) Самодостаточные контроллы на Xamarin.Forms. Часть 3. Разбираемся с NuGet
- (+7) Низкие ветвистые деревья
- (+3) Быстрые релизы огромного масштаба
- Google Launchpad Accelerator снова открывается для России
- Бедные и богатые страны используют разные технологии: исследование Stack Overflow
- Что общего между строительством оперного театра и разработкой?
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- Что я узнал, сделав собственного чат-бота
- UX-процесс: Что это такое, как он выглядит и почему важен
- Что революционного в Flutter
- Как правильно отдавать разработку на аутсорс
- Учим C# в Unity5: семь 2D и 3D игр
- Night in Berlin. UI для приложения
- Уроки Suzy Cube: классные мобильные контролы
Аналитика, маркетинг и монетизация
- (+5) Руководство по локализации приложений для китайского рынка, часть 2
- Devtodev запускает новый онлайн-курс по игровой аналитике
- Руководство по рекламе в поиске App Store: Apple Search Ads Book
- Leela Kids открывает мир подкастов детям
- Как пользователи потребляют приложения: отчет comScore
- Как делать трейлеры для игр
- Политики бюджетирования мобильной рекламы
Устройства, IoT, AI
- (+9) Конкурс Сбербанка среди ИТ-разработчиков
- (+6) Go на устройствах с маленькой памятью
- Lenovo представила шлем Explorer на основе Windows Mixed Reality
- Fitbit выпускает умные часы Ionic
- Мировой рынок самоуправляемых автомобилей 2020-2035
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