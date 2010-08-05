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Everyday Tools
Утилиты на все случаи жизни
сегодня в 17:03 Разработка

Дайджест интересных материалов для мобильного разработчика #219 (28 августа — 3 сентября)

    Пока мы разбирались с ARKit, Google представил свой вариант фреймворка дополненной реальности – ARCore. Но всем приложениям по-прежнему нужна оптимизация, локализация, быстрые релизы, аналитика и реклама. Все это в нашем новом дайджесте.



    Оптимизация времени запуска iOS-приложений
    В картах у нас есть такой сценарий: на ходу достать телефон, запустить приложение, быстро определить, где я нахожусь, сориентироваться по компасу, куда мне идти, и убрать телефон.

    Дайджест доступен и в виде рассылки. Подписаться вы можете тут.

    iOS


    Android


    Разработка


    Аналитика, маркетинг и монетизация


    Устройства, IoT, AI



    < Предыдущий дайджест. Если у вас есть другие интересные материалы или вы нашли ошибку — пришлите, пожалуйста, в почту.
    Метки:
    Everyday Tools 146,85
    Утилиты на все случаи жизни
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    Информация
    • Дата основания 17 апреля 2015
    • Локация Новосибирск
      Россия
    • Сайт everydaytools.mobi
    • Численность 31–50 человек
    • Дата регистрации 24 октября 2016
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