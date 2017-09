Дайджест IT событий на сентябрь

В сентябре тяга к знаниям пробуждается в людях практически на уровне инстинкта, так что не будем упускать шанс — благо в ближайшие недели будет где и поучиться, и поделиться опытом. В сегодняшнем наборе мероприятий для IT-сообщества — фротенд и Agile, блокчейн и облака, курсы для начинающих и англоязычные конференции для продвинутых.6 сентябряСанкт-Петербург, Красногвардейский пер., 23, литера Е, офис ГК «СКАУТ»1250 руб.Небольшой мастер-класс научит всех желающих как облегчить себе жизнь, сгрузив часть обязанностей на искусственный разум. Спикер начнет с основ — самого понятия автоматизации тестирования, его целей и областей применения, — затем опишет разновидности и базовую структуру и, наконец, представит стек полезных инструментов для разных ситуаций и потребностей.7 сентябряМосква, ул. Мясницкая, 13, строение 182000 руб.Подходит к концу очередной акселератор от ФРИИ, и организаторы, по традиции, приглашают широкую публику посетить DemoDay — выпускной, где будут представлены лучшие из последнего набора стартапов. В трехминутных питчах основатели расскажут аудитории о своем продукте и клиентах, объемах рынка, планах на будущее и опыте, которые дали им три месяца акселерации. После выступлений у присутствующих будет возможность пообщаться с участниками финального тура, инвесторами и партнерами мероприятия.8 сентябряМосква, Краснопресненская набережная, 14, строение 1бесплатноПредставители компании Jetbrains приглашают всех, у кого еще нет планов на вечер пятницы, к себе в офис на пиццу и разговоры об их новом продукте для анализа и визуализации данных — Datalore. Разработчики в красках расскажут гостям, с чем им пришлось столкнуться в процессе создания инструмента (в частности, внедрения коллаборации и разделяемой памяти), поделятся опытом преодоления, а в качестве бонуса — проведут экскурсию по рабочему пространству.9 сентябряМосква, Берсеневская набережная, 6, стр.325 000 руб.Организаторы поставили себе цель представить жизнь среднего стартапа без прикрас: здесь будут доклады и о неожиданных победах, и рассказы об обидных провалах, и разговоры о насущном — выходе на рынок, трендах завтрашнего дня, эффективных приемах в борьбе против инвесторов и growth hacking. Вдобавок к основной программе на площадке пройдет конкурс стартапов, воркшопы, консультации от опытных товарищей и, конечно, масштабная afterparty, на которой более тысячи ожидаемых представителей молодого бизнеса и добрая сотня инвесторов смогут обсудить дальнейшие планы.9 сентябряОмск, пр. Мира, 55А, ОмГУ им. Достоевского, 1 корпусбесплатноОмские энтузиасты Drupal GTD приглашают местных разработчиков на мероприятие, целиком посвященное этой теме с участием непосредственных разработчиков платформы. Конференция проходит в рамках международной инициативы по популяризации этой CMS. Участники познакомятся с историей Drupal и ее сообщества, пробегутся по основам программирования на этой платформе, узнают про все преимущества, которые она дает, а затем плавно перейдут от теории к практике, создав собственный сайт на пробу.9 сентябряРостов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, ДГТУ1500 руб.У Google длинные руки: в прошлом году глобальная конференция, посвященная технологиям их производства и их применению, прошла, в частности, и в южном регионе России. Этой осенью компания намерена повторить успешный опыт. Силами местного сообщества Google Developer Group будет проведена серия лекций о самых свежих разработках, воркшопы, дискуссии и интерактивы. Доклады охватывают достаточно широкий круг тем: Unity, React, Kotlin, AR и многое другое.9 сентябряСанкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 61, корпус 23500 руб.Самая социальная конференция для аналитиков. Программа выглядит, на первый взгляд, стандартно: доклады, мастер-классы, неофициальная часть — однако организаторы подчеркивают, что обдумывали формат мероприятия и список приглашенных спикеров с прицелом на активное общение и максимальную вовлеченность аудитории. Одна из главных целей конференции — нетворкинг, поэтому у участников будет много возможностей слиться в сообщество и внести свой вклад в дискуссию. Темы докладов будут касаться как технических аспектов, так и управленческой составляющей.9 сентябряМосква, Казанская, 7, пространство Freedomбесплатно, требуется регистрацияJava-разработчики, так или иначе взаимодействующие с Big Data, все ли вы знаете об Apache Spark? Если нет, однодневный открытый тренинг может поправить положение, если да, однодневный открытый тренинг даст возможность лишний раз в этом убедиться. Занятие будет посвящено не просто основам, но всем хитростям и скрытым возможностям фреймворка, специфике использования компонентов и настройки окружения. Теория и практика будут идти рука об руку, так что готовьтесь на ходу писать код и решать задачи.9 сентябряРязань, ул. Краснорядская, 3бесплатноЕжегодная рязанский конференция, посвященная программированию, разработке и системному администрированию, расширяет свою тематику: в этом году помимо языка Perl в докладах будут рассматриваться и другая проблематика (бэкенд, фронтэнд, DevOps и так далее). Представители сообщества могут не только поучаствовать в воркшопе, но и приложить руку к его организации: набор спикеров еще продолжается.15 сентябряМосква, Берсеневская набережная, 6, стр.325 000 руб.Ежегодная встреча создателей новых технологий в области больших данных и специалистов в области Data Science. Выступления будут проходить по двум потокам — бизнес и технологии, причем оба будут богаты практическими кейсами с пылу с жару (все представленные решения, как заверяет нас программа, были реализованы за последний год). В рамках мероприятия пройдет также научный семинар для студентов и аспирантов соответствующих специальностей, где они смогут представить собственные проекты и наработки.16-17 сентябряЕкатеринбург, ул. Куйбышева, 44Д, ДВЦ Екатеринбург4000 руб. (2000 руб. за один день)Совместная инициатива Яндекса и Школы анализа данных снова собирает специалистов по фронтэнду на двухдневную конференцию. Среди спикеров — эксперты из России, Сербии, Беларуси, Швейцарии и Германии. По причине такой интернациональности, программа разделена на две части по языку: в первый день дискуссии и выступления буду проходить на английском, во второй — соответственно, на русском. В списке тем фигурируют: юзабилити, оптимизация на стороне клиента, выход на рынок, тестирование и валидация.16-17 сентябряМосква, Ленинский проспект, 30АбесплатноЕще одна возможность провести выходные в компании себе подобных, сообразить общими усилиями приложение на языке, который вас вдохновляет, с готовым API и получить за это от 100 до 250 тысяч призовых и прочие приятные бонусы. Организаторов интересуют прежде всего финансовые и lifestyle-утилиты, которые могут помочь клиентам банков. Небольшой нюанс: в качестве портфолио необходимо предъявить профиль пользователь на GitHub со следами активных действий на ресурсе.17 сентябряКраснодар, ул. Гимназическая/Красная, 65/58, Деловое пространство «Централь»750 руб.Сентябрь ознаменуется крупной местной конференцией для разработчиков и в Краснодаре. Фронтенд, бэкенд, мобильная разработка, DevOps — все, что угодно для души. Только конкретика, минимум общетеоретических докладов и никакой организационной проблематики.19 сентябряКазань, ул. Право-Булатная, 51 (трансфер в г. Иннополис)от 2500 руб.Одно из крупнейших IoT событий года для всех, кто заинтересован в будущем индустрии и путях ее развития. Ведущие специалисты из 12 стран соберутся, чтобы рассказать аудитории о инновациях в сфере технологических IoT-экосистем и тех новых бизнес-моделях, которые они порождают. Программа саммита отличается практическим уклоном: спикеры разберут актуальные кейсы от бизнес-лидеров, внедряющих инновации, и предложат действенные практики по трансформации и автоматизации бизнес-систем. Также на площадке пройдут мастер-классы, экспозиция проектов и стратегические сессии, в ходе которых можно не только повысить уровень, но и завязать партнерские отношения.19 сентябряНовосибирск, проспект Академика Коптюга, 4, офис 138 — IT-Академия25 000 руб.Если вы хотите освоить непростое искусство фронтенда на уровне «чтоб наняли» или углубиться в дизайн сайтов и готовы вложить в это сотню часов и сколько-то денег, решение прямо перед вами. Два самых востребованных языка, HTML/CSS и JavaScript, популярные библиотеки и фреймворки вроде jQuery и Angular.JS, адаптивная верстка — со всем этим слушатели смогут близко познакомиться в ходе аудиторных занятий и домашней практики. Программа разбита на блока, каждый из которых оплачивается отдельно. ПО окончанию курса все справившиеся с программой получат сертификаты, а особо отличившиеся — лестные рекомендации от преподавателю и помощь в трудоустройстве.20 сентябряМосква, Волгоградский проспект, 42/5, технолполис «Москва»20 000 руб.ICO и только ICO. Конференция посвящена всестороннему освещению достаточно узкой проблемы — первичного размещения токенов. В заявленных выступлениях слушатели найдут ответы на многие животрепещущие вопросы: как распознать скам, что могут сказать об ICO маркетологи и юристы, каковы перспективы рынка, каких ошибок избегать и с кого брать пример. Материал будет полезен не только тем, кто работает над собственным проектом, но и потенциальным инвесторам.20-23 сентябряСанкт-Петербург, ул. Ломоносова, 9от 3200 руб.Представители научного сообщества и инноваторы в области ИИ подготовили событие, в котором грань между гуманитарным и техническим стирается. Конференция будет посвящена взаимодействию искусственного интеллекта и естественного языка во всех его проявлениях: интеллектуальный анализ текста, диалоговые системы, машинное обучение, распознавание речи, информационный поиск. Сложность тематики несколько сгладят интерактивный формат и практический подход к подаче материала.20 сентябряНижний Новгород, ул. Тургенева, 30, офис компании Intelбесплатно, требуется регистрацияКомпания Intel созывает нижегородских специалисток, работающих с Big Data, на специализированную встречу молодого сообщества. Женщины-эксперты из компаний Intel и Яндекс представят свой взгляд на технические и психологические сложности, с которыми многие сталкиваются в ходе работы.23-24 сентябряНовосибирск, ул. Николаева, 12, Технопарк3500 руб.DevFest продолжает кочевать по России; на очереди — Западная Сибирь. Google Developers Group организует сессию выступлений о мобильной разработке, VR и AR, веб-приложениях, а также воркшопы, на которых можно поупражняться в хакерстве, дебаггигнге и написании кода в компании единомышленников.26 сентябряМосква, Симоновский Вал, 2, отель Holiday Inn Tagansky9900 руб.Конференция для всех участников жизненного цикла приложения под условным девизом «давайте жизнь дружно». А точнее: как наиболее эффективно применять и сочетать популярные инструменты цифровизации (Agile, DevOps, ITIL), обеспечить непрерывное развертывание ПО и интеграцию процессов и добиться полной гармонии между IT и бизнес-составляющими. Проверенные практики и новые концепции, реальный опыт и свободные дискуссии — в общем, все, чтобы сколотить из разрозненных специалистов единый механизм.26 сентябряМосква, ул. Смоленская, 518 000 руб.В сфере облачных технологий намечаются серьезные перемены, так что задействованным в ней специалистам есть что обсудить. Так, в ближайшем будущем ожидаются следующие крупные изменения: утверждение ответственности облачного провайдера за нарушение SLA, перевод на облачное хранение критически важных информационных ресурсов и сокращение числа корпоративных ЦОД. О последствиях, которые все это принесет финансовому сектору в целом, будут говорить в своих выступлениях представители крупных компаний, страховых агенств и банковских организаций.26 сентябряСанкт-Петербург, ул. Лодейнопольская 5/2, Петроконгресс23 480 руб.На Blockchain Life соберется более тысячи специалистов, в том числе из компаний — лидеров отрасли, чтобы обсудить текущее состояние и тренды развития биткоина, блокчейна, майнинга и криптовалюты. Организаторы обещают здоровый баланс теоретических выкладок с реальными примерами из практики, выставочную зону, на которой можно не только посмотреть на проекты, но и завязать знакомства, плавно переходящие в партнерство, а также After Party с весьма насыщенной программой для закрепления результатов. В числе основных тем обсуждения: сферы использования и регулятивные аспекты применения блокчейна, создание собственного ICO, краткий курс начинающего майнера и другие перспективные способы заработать на биткойне.30 сентябряСанкт-Петербург, ул. Лодейнопольская, 5, ПетроКонгресс1500 руб.Вы еще помните о DevFest от Google? Так вот, рады сообщить, что север России (а именно, Санкт-Петербург и Петрозаводск) тоже внесет свой вклад в общее дело. Отечественные разработчики из северных земель, а также несколько зарубежных специалистов проведут день за дискуссиями о разнообразных технологиях, которые Google предлагает разработчикам: под Android, Maps, App Engine, Chrome, Web Toolkit, Google Plus и так далее.