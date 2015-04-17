Дайджест интересных материалов для мобильного разработчика #224 (6 ноября — 12 ноября)
- Разработка под iOS,
- Разработка под Android,
- Разработка мобильных приложений,
- Разработка игр,
- Блог компании Everyday Tools
В новой подборке мы обозреваем материалы прошедшей короткой недели: продуктизацию мозга, хаос в тестах, разностороннюю разработку Badoo, пустые экраны и полные архитектуры.
Сегодня я расскажу вам о том, как за одни выходные мы сделали предложение о работе восьми мобильным разработчикам. И снова приглашу вас поучаствовать в нашем рекрутинговом мероприятии, по итогам которого лучших Android- и iOS-разработчиков мы заберём работать в лондонский офис Badoo.
Мобильный рынок развивается настолько стремительно, что для того, чтобы понравиться пользователям, уже недостаточно разработать просто хорошее приложение. Нужно ориентироваться на аудиторию, предлагать интересные и полезные фичи, но при этом не переборщить. Как балансировать между написанием кода и творческими идеями, где сейчас самые интересные проекты и нужны ли пользовательские данные для создания классного приложения?
Мы проводим ежегодный опрос, связанный с работой и зарплатой российских разработчиков. Обобщенный отчет о состоянии дел с “мобильной” работой будет опубликован на нашем сайте в конце ноября 2017 года.
Дайджест доступен и в виде рассылки. Подписаться вы можете тут.
iOS
• Podlodka #32: GraphQL
• Apple готовит AR-гарнитуру
• Pusher Chatkit: чат для приложений
• React Native и iPhone X
• Как сделать приложение дополненной реальности с ARKit и Unity
• Как использовать Хаос в ваших iOS-тестах
• Оптимизация времени сборки Swift-проекта
• Лучшее из iOS-дизайна в октябре
• PullUpController: выдвигающийся контроллер с несколькими позициями
Android
• (+23) Android Oreo: чего ждать разработчикам?
• (+7) Delegate Adapter — зачем и как
• (+6) Современная Android разработка на Kotlin. Часть 1
• (+4) Стратегии в Moxy (Часть 2)
• (+2) Обнаружение зависимостей Android компонентов
• Google выпустил новый файловый менеджер Files Go
• Android Architecture Components достигли стабильной версии 1.0
• Android Dev Подкаст. Выпуск 47. Все о приложении. Badoo
• Руководство начинающих по Gradle
• Шаблоны Kotlin: компоненты Android Architecture (Rx, Dagger & Realm)
• Realm против ObjectBox: сравнение транзакций записи
• Как программно использовать Dagger2
• Фото DSLR качества на мобильных устройствах со свёрточной нейронной сетью
• У меня 1 год опыта в Android. Что дальше?
• Компиляция Android-приложений с Buck
• Лучшие практики глубоких ссылок на Android
• Лучшее из материального дизайна: Октябрь 2017
• Как сделать VR 360 видео приложение для Android на Unity
• Architecture Components: ViewModel
• Architecture Components: LiveData and Lifecycle
Разработка
• (+50) Создаём собственный физический 2D-движок: части 2-4
• (+40) UE4 для Unity разработчиков: создание 2D-игр
• (+23) «Наше приложение как ТАРДИС: внутри больше, чем кажется снаружи» — Avito о мобильной разработке
• (+18) MVP – это не черновой вариант! Точно?
• (+7) Как я перестал беспокоиться и начал резать прямоугольники в Unity правильно
• (+6) UX-писатель: анатомия единорога
• (+5) Простой плагин для локализации приложений на Unity3D
• Зарплата мобильных продуктовых менеджеров
• Проблемы распознавания речи: что еще предстоит решить
• Алексей Коровянский (Mobilatorium): камера смартфона – оптимальная точка входа в технологии дополненной реальности
• Mail.Ru Group и МФТИ запускают школу мобильной разработки в Сочи
• Snapchat ждет редизайн
• Как работает Netflix: что происходит, когда вы нажимаете кнопку Play
• Дмитрий Желнин (65apps): Как попасть в Топ-5 мобильных разработчиков России за три года
• Google выпускает SDK для пространственного звука
• Искусство создания пустых экранов
• Кроссплатформенная разработка на Kotlin
• Распространенные UX-ошибки, которые могут убить ваш проект
• Что мы узнали 4 года используя Firebase
• DBS открывает банковские API для разработчиков
• Как мы сделали приложение Quartz для быстрого чтения новостей
• Правильный способ отвечать на запросы фич
• Почему нативным разработчикам стоит всерьез изучить Flutter
• RIBs: кроссплатформенная архитектура от Uber
Аналитика, маркетинг и монетизация
• (+13) Денис Литвинов (COO FunCorp): продуктовые метрики для мобильных приложений в США
• (+7) Мобильный маркетинг: расхождения в статистике установок
• (+1) Руководство к созданию собственного когортного отчёта по возвратности
• Как заработать 20 тысяч долларов на двух простых играх
• 4 способа избежать проблемы «толстых пальцев» в мобильной рекламе
• App Store Optimization: успех вашего приложения
Устройства, IoT, AI
• (+22) Видео на электронной книжке. Попытка использовать е-ink reader в качестве второго монитора в linux
• Дайджест интернета вещей: Октябрь 2017
• Ким Кардашьян сделала Shazam для одежды – Screenshop
• Умные колонки могут стать самым успешным технологическим продуктом
• Живые деньги: в США взяты новые рубежи медицины
• Система распознавания номерных знаков на Keras и Supervisely за 15 минут
• Учебный курс «Теория глубокого обучения»
• Uber AI Labs открывает Pyro, вероятностный язык программирования
• Как разработать Blockchain приложение
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Как Badoo набирает разработчиков
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Продуктизация мозга разработчика: как перестать писать код и начать писать приложения
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Опрос: Зарплаты российских мобильных разработчиков
Дайджест доступен и в виде рассылки. Подписаться вы можете тут.
iOS
• Podlodka #32: GraphQL
• Apple готовит AR-гарнитуру
• Pusher Chatkit: чат для приложений
• React Native и iPhone X
• Как сделать приложение дополненной реальности с ARKit и Unity
• Как использовать Хаос в ваших iOS-тестах
• Оптимизация времени сборки Swift-проекта
• Лучшее из iOS-дизайна в октябре
• PullUpController: выдвигающийся контроллер с несколькими позициями
Android
• (+23) Android Oreo: чего ждать разработчикам?
• (+7) Delegate Adapter — зачем и как
• (+6) Современная Android разработка на Kotlin. Часть 1
• (+4) Стратегии в Moxy (Часть 2)
• (+2) Обнаружение зависимостей Android компонентов
• Google выпустил новый файловый менеджер Files Go
• Android Architecture Components достигли стабильной версии 1.0
• Android Dev Подкаст. Выпуск 47. Все о приложении. Badoo
• Руководство начинающих по Gradle
• Шаблоны Kotlin: компоненты Android Architecture (Rx, Dagger & Realm)
• Realm против ObjectBox: сравнение транзакций записи
• Как программно использовать Dagger2
• Фото DSLR качества на мобильных устройствах со свёрточной нейронной сетью
• У меня 1 год опыта в Android. Что дальше?
• Компиляция Android-приложений с Buck
• Лучшие практики глубоких ссылок на Android
• Лучшее из материального дизайна: Октябрь 2017
• Как сделать VR 360 видео приложение для Android на Unity
• Architecture Components: ViewModel
• Architecture Components: LiveData and Lifecycle
Разработка
• (+50) Создаём собственный физический 2D-движок: части 2-4
• (+40) UE4 для Unity разработчиков: создание 2D-игр
• (+23) «Наше приложение как ТАРДИС: внутри больше, чем кажется снаружи» — Avito о мобильной разработке
• (+18) MVP – это не черновой вариант! Точно?
• (+7) Как я перестал беспокоиться и начал резать прямоугольники в Unity правильно
• (+6) UX-писатель: анатомия единорога
• (+5) Простой плагин для локализации приложений на Unity3D
• Зарплата мобильных продуктовых менеджеров
• Проблемы распознавания речи: что еще предстоит решить
• Алексей Коровянский (Mobilatorium): камера смартфона – оптимальная точка входа в технологии дополненной реальности
• Mail.Ru Group и МФТИ запускают школу мобильной разработки в Сочи
• Snapchat ждет редизайн
• Как работает Netflix: что происходит, когда вы нажимаете кнопку Play
• Дмитрий Желнин (65apps): Как попасть в Топ-5 мобильных разработчиков России за три года
• Google выпускает SDK для пространственного звука
• Искусство создания пустых экранов
• Кроссплатформенная разработка на Kotlin
• Распространенные UX-ошибки, которые могут убить ваш проект
• Что мы узнали 4 года используя Firebase
• DBS открывает банковские API для разработчиков
• Как мы сделали приложение Quartz для быстрого чтения новостей
• Правильный способ отвечать на запросы фич
• Почему нативным разработчикам стоит всерьез изучить Flutter
• RIBs: кроссплатформенная архитектура от Uber
Аналитика, маркетинг и монетизация
• (+13) Денис Литвинов (COO FunCorp): продуктовые метрики для мобильных приложений в США
• (+7) Мобильный маркетинг: расхождения в статистике установок
• (+1) Руководство к созданию собственного когортного отчёта по возвратности
• Как заработать 20 тысяч долларов на двух простых играх
• 4 способа избежать проблемы «толстых пальцев» в мобильной рекламе
• App Store Optimization: успех вашего приложения
Устройства, IoT, AI
• (+22) Видео на электронной книжке. Попытка использовать е-ink reader в качестве второго монитора в linux
• Дайджест интернета вещей: Октябрь 2017
• Ким Кардашьян сделала Shazam для одежды – Screenshop
• Умные колонки могут стать самым успешным технологическим продуктом
• Живые деньги: в США взяты новые рубежи медицины
• Система распознавания номерных знаков на Keras и Supervisely за 15 минут
• Учебный курс «Теория глубокого обучения»
• Uber AI Labs открывает Pyro, вероятностный язык программирования
• Как разработать Blockchain приложение
< Предыдущий дайджест. Если у вас есть другие интересные материалы или вы нашли ошибку — пришлите, пожалуйста, на почту.
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