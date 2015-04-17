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Everyday Tools
Утилиты на все случаи жизни
сегодня в 15:42

Дайджест интересных материалов для мобильного разработчика #224 (6 ноября — 12 ноября)

    В новой подборке мы обозреваем материалы прошедшей короткой недели: продуктизацию мозга, хаос в тестах, разностороннюю разработку Badoo, пустые экраны и полные архитектуры.



    Как Badoo набирает разработчиков
    Сегодня я расскажу вам о том, как за одни выходные мы сделали предложение о работе восьми мобильным разработчикам. И снова приглашу вас поучаствовать в нашем рекрутинговом мероприятии, по итогам которого лучших Android- и iOS-разработчиков мы заберём работать в лондонский офис Badoo.

    Продуктизация мозга разработчика: как перестать писать код и начать писать приложения
    Мобильный рынок развивается настолько стремительно, что для того, чтобы понравиться пользователям, уже недостаточно разработать просто хорошее приложение. Нужно ориентироваться на аудиторию, предлагать интересные и полезные фичи, но при этом не переборщить. Как балансировать между написанием кода и творческими идеями, где сейчас самые интересные проекты и нужны ли пользовательские данные для создания классного приложения?

    Опрос: Зарплаты российских мобильных разработчиков
    Мы проводим ежегодный опрос, связанный с работой и зарплатой российских разработчиков. Обобщенный отчет о состоянии дел с “мобильной” работой будет опубликован на нашем сайте в конце ноября 2017 года.

    Дайджест доступен и в виде рассылки. Подписаться вы можете тут.

    iOS

    Podlodka #32: GraphQL
    Apple готовит AR-гарнитуру
    image Pusher Chatkit: чат для приложений
    image React Native и iPhone X
    image Как сделать приложение дополненной реальности с ARKit и Unity
    image Как использовать Хаос в ваших iOS-тестах
    image Оптимизация времени сборки Swift-проекта
    image Лучшее из iOS-дизайна в октябре
    image PullUpController: выдвигающийся контроллер с несколькими позициями

    Android

    (+23) Android Oreo: чего ждать разработчикам?
    (+7) Delegate Adapter — зачем и как
    (+6) Современная Android разработка на Kotlin. Часть 1
    (+4) Стратегии в Moxy (Часть 2)
    (+2) Обнаружение зависимостей Android компонентов
    Google выпустил новый файловый менеджер Files Go
    Android Architecture Components достигли стабильной версии 1.0
    image Android Dev Подкаст. Выпуск 47. Все о приложении. Badoo
    image Руководство начинающих по Gradle
    image Шаблоны Kotlin: компоненты Android Architecture (Rx, Dagger & Realm)
    image Realm против ObjectBox: сравнение транзакций записи
    image Как программно использовать Dagger2
    image Фото DSLR качества на мобильных устройствах со свёрточной нейронной сетью
    image У меня 1 год опыта в Android. Что дальше?
    image Компиляция Android-приложений с Buck
    image Лучшие практики глубоких ссылок на Android
    image Лучшее из материального дизайна: Октябрь 2017
    image Как сделать VR 360 видео приложение для Android на Unity
    image Architecture Components: ViewModel
    image Architecture Components: LiveData and Lifecycle

    Разработка

    (+50) Создаём собственный физический 2D-движок: части 2-4
    (+40) UE4 для Unity разработчиков: создание 2D-игр
    (+23) «Наше приложение как ТАРДИС: внутри больше, чем кажется снаружи» — Avito о мобильной разработке
    (+18) MVP – это не черновой вариант! Точно?
    (+7) Как я перестал беспокоиться и начал резать прямоугольники в Unity правильно
    (+6) UX-писатель: анатомия единорога
    (+5) Простой плагин для локализации приложений на Unity3D
    Зарплата мобильных продуктовых менеджеров
    Проблемы распознавания речи: что еще предстоит решить
    Алексей Коровянский (Mobilatorium): камера смартфона – оптимальная точка входа в технологии дополненной реальности
    Mail.Ru Group и МФТИ запускают школу мобильной разработки в Сочи
    Snapchat ждет редизайн
    Как работает Netflix: что происходит, когда вы нажимаете кнопку Play
    Дмитрий Желнин (65apps): Как попасть в Топ-5 мобильных разработчиков России за три года
    Google выпускает SDK для пространственного звука
    image Искусство создания пустых экранов
    image Кроссплатформенная разработка на Kotlin
    image Распространенные UX-ошибки, которые могут убить ваш проект
    image Что мы узнали 4 года используя Firebase
    image DBS открывает банковские API для разработчиков
    image Как мы сделали приложение Quartz для быстрого чтения новостей
    image Правильный способ отвечать на запросы фич
    image Почему нативным разработчикам стоит всерьез изучить Flutter
    image RIBs: кроссплатформенная архитектура от Uber

    Аналитика, маркетинг и монетизация

    (+13) Денис Литвинов (COO FunCorp): продуктовые метрики для мобильных приложений в США
    (+7) Мобильный маркетинг: расхождения в статистике установок
    (+1) Руководство к созданию собственного когортного отчёта по возвратности
    Как заработать 20 тысяч долларов на двух простых играх
    4 способа избежать проблемы «толстых пальцев» в мобильной рекламе
    App Store Optimization: успех вашего приложения

    Устройства, IoT, AI

    (+22) Видео на электронной книжке. Попытка использовать е-ink reader в качестве второго монитора в linux
    Дайджест интернета вещей: Октябрь 2017
    Ким Кардашьян сделала Shazam для одежды – Screenshop
    Умные колонки могут стать самым успешным технологическим продуктом
    Живые деньги: в США взяты новые рубежи медицины
    image Система распознавания номерных знаков на Keras и Supervisely за 15 минут
    image Учебный курс «Теория глубокого обучения»
    image Uber AI Labs открывает Pyro, вероятностный язык программирования
    image Как разработать Blockchain приложение

    < Предыдущий дайджест. Если у вас есть другие интересные материалы или вы нашли ошибку — пришлите, пожалуйста, на почту.
    Метки:
    Everyday Tools 248,48
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    Информация
    • Дата основания 17 апреля 2015
    • Локация Новосибирск
      Россия
    • Сайт everydaytools.mobi
    • Численность 31–50 человек
    • Дата регистрации 24 октября 2016
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