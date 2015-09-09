Как получить более 3500 звезд на GitHub за неделю и зачем это нужно
- Перевод
Недавно мы запустили новый проект под названием Froala Design Blocks. Через несколько дней мы попали в список самых популярных репозиториев GitHub. Спустя неделю мы набрали 3500 звезд и в течении следующих двух стабильно собирали еще по 500 в сутки.
В отличие от Twitter или Facebook, где можно набрать подписчиков или лайки через рекламные схемы, на GitHub звезды вам ставят только те, на кого ваш проект действительно произвел впечатление. Поэтому их число о многом говорит — это надежный показатель, который пробуждает доверие и влияет на решение людей, когда они думают, стоит ли пробовать продукт.
Froala Design Blocks — не первый наш продукт, мы на GitHub уже несколько лет. Но я только недавно стала осознавать ценность звезд и вникать, каких правил нужно придерживаться, чтобы люди их ставили. Так что надеюсь, и новички, и ветераны найдут здесь что-нибудь новое для себя о том, как в полной мере использовать потенциал звезд для представления и усовершенствования своего проекта.
README файл на GitHub — все равно что главная страница вебсайта. Это первое, что видят посетители, поэтому важно произвести хорошее впечатление. Не исключено, что кто-то кликнет на звездочку просто потому, что картинки классные и проект вроде с виду интересный.
Хороший README содержит всю ключевую информацию, чтобы разработчики могли сразу понять, в чем суть проекта, почему его стоит использовать и как это сделать. Существует много шаблонов, я бы посоветовала вот этот от Billie Thompson.
Хотя README обычно пишется на Markup, постарайтесь все-таки оформить его красиво. Хорошего содержания недостаточно, помимо полезных сведений в нем должен быть и дизайн. Наш мозг очень хорошо считывает визуальную информацию, а вот для расшифровки текста нужно больше когнитивных усилий. Я бы даже сказала так: то, как выглядит README, более важно, чем то, что в нем говорится.
Как сделать README красивым? Мы изучили для этого несколько отличных примеров из списка, который составил Matias Singers. Но если у вас нет на это времени, то вот краткая выжимка:
То, что ваша ЦА — разработчики, не значит, что можно лениться. Мы ведь тоже люди, хотя тут со мной, наверное, не все согласятся.
Дайте людям знать, если хотите, чтобы они принимали участие в работе, вносили свой вклад или делали предложения. Как говорит администрация GitHub, вы должны сами активно выстраивать сотрудничество.
Мы взяли кое-какие идеи из своего списка планируемых доработок и обновлений и добавили из в Issues. Issues на GitHub — это необязательно именно «проблемы» в том смысле, который предполагает это слово. Среди них можно увидеть не только баги (то есть действительно проблемы), но и новые функции. Кроме того, у нас в коде есть некоторые фрагменты, которые написаны не самым оптимальным образом, и мы это понимаем; также есть некоторые темы, которые нам хотелось бы обсудить. Все это подойдет, чтобы завязать разговор.
Наконец, мы проставили на свои Issues такие метки, как help wanted, good first issue, enhancement и discuss (требуется помощь, для начинающих, усовершенствование и обсуждение). Некоторые из меток служат не только для организации. GitHub советует тем, кто хочет приложить руку к чужим проектам, просматривать issues и pull request'ы под метками help wanted и good first issue. Последние указывают на то, что авторы заинтересованы в сотрудничестве.
Теперь, когда ваша страница готова поражать людей красотой, остается только заманить их туда любыми возможными способами. Тут все зависит от вашей фантазии.
Мы лично добавили на вебсайт несколько кнопок, перенаправляющих пользователей на GitHub. При этом мы либо просили посетителей высказать свое мнение или проголосовать за нас, либо просто использовали кнопку со звездочкой. Наш сайт остается основным источником переходов, хотя других рефералов у репозитория тоже хватает:
Начнем с того, что разработчики сидят как раз-таки на GitHub, поэтому проставляйте темы для своих репозиториев — так ваш проект будет легче найти тем, кто специализируется в соответствующих областях или пытается найти решение для конкретной проблемы.
Далее, размещение проекта в популярных системах управления пакетами — отличный способ привлечь внимание аудитории. Если ваш проект рассчитан на фронтенд-разработчиков, обратите внимание на NPM и CDNJS. Выбирайте систему в зависимости от того, на каком языке программирования пишете. Скажем, разработчики на Ruby используют RubyGems, для PHP есть Composer, к Python подходит PyPi, а библиотеки .NET обычно публикуют на NuGet.
Не стесняйтесь вступать в новые группы на Facebook, Google+ и LinkedIn и просить участников помочь вам или поделиться мнениями. Только осторожней: если не знать меры, это может вылиться в спам и дать обратный эффект.
Так что не спамьте. Советую сначала проверить, допускают ли правила сообщества подобные посты, а потом уже публиковаться. Во многих сообществах, которые имеют отношение к нашим продуктам, мы к моменту публикации уже успели показать себя активными участниками. Также мы принимали в расчет специфику каждой из групп, подгоняли под нее текст сообщения и подбирали наиболее уместные изображения.
Если у вас есть сайт и люди подписываются там на новости, сейчас самое время напомнить им о вашем существовании.
У нас был собран список из более 2000 адресов — мы разослали всем эти людям письма с новостями о запуске. Лучше использовать специальные инструменты для автоматической рассылки, чтобы обошлось без неприятных сюрпризов.
Twitter — один из самых лучших каналов для распространения информации среди разработчиков. Однако если им самим придется писать какой-то пояснительный текст, то процесс растянется на лишний шаг.
Помогите людям легко разместить твит — добавьте рядом с заголовком README кнопку «Поделиться» и заранее составьте готовый текст сообщения.
Ниже мы приводим код, который использовали для кнопки перехода на Twitter; скорректируйте его, изменив параметры text, url, via и hashtags:
Реклама — это дополнительный канал, по которому можно привлечь людей на репозиторий, если, конечно, у вас есть на это деньги. Но не забывайте: звезды не покупаются. Даже те, кто приходит на вашу страницу по рекламному объявлению, поставят звезду только в том случае, если проект им понравится. Если те каналы, о которых я упоминала, работают как следует, то реклама просто теряет смысл.
Наши затраты на рекламу исчерпывались 3 $ в день за кампанию на Facebook. Ее продолжительность составила 5 дней, соответственно, обошлась она нам в 15 $. Нужно это было только для того, чтобы положить делу начало и собрать несколько первых сотен звезд. Первые два дня она, возможно, действительно на нас работала, но оставшиеся три мы бросали деньги на ветер — проект и так уже стал набирать обороты.
В следующий проект на GitHub я планирую вложить побольше, но только в первые пару дней, чтобы запустить процесс.
Это имеет огромное значение. Люди часто ставят звезды бесплатным проектам просто в знак уважения или благодарности, а вот за платные некоторые пользователи не станут голосовать чисто из принципа.
Froala Design Blocks — бесплатный проект с открытым кодом, и это очень нам помогло. Для сравнения, другой наш проект, который распространяется платно, но заслужил внимание и одобрение ведущих IT-компаний, такой популярности не удостоился.
Попасть туда крайне сложно. Вы будете соперничать с самыми сильными разработчиками со всего земного шара. Пробиться в топ конкретного языка немного проще, но вот занять первую позицию удается не каждому. Советы, которые я приводила до этого, должны помочь вам пробиться наверх. Если получится, вас будет видеть намного больше людей, что приведет к органическому росту. Во-первых, ранние последователи обычно просматривают эти списки. Во-вторых, GitHub напишет о вас на Twitter, и новости разлетятся.
Все люди разные, наши потребности и предпочтения сильно отличаются. Если ваш проект завоевал популярность, будьте готовы к нелестным отзывам. Какие-то из них могут помочь вам усовершенствовать продукт, какие-то можно рассматривать как дело вкуса, а какие-то явно оставили просто из желания придраться.
Не отворачивайтесь от негатива, постарайтесь понять, откуда он вообще происходит. Всегда найдутся люди, которым то, что вы делаете, просто не нужно в принципе. Если из отрицательного отзыва можно извлечь что-то, что позволит улучшить продукт, то возьмите на заметку. Если же нет — не стоит вступать в споры.
На выходных трафик на GitHub всегда падает. Но решение, публиковать ли ваш проект в будние дни или в конце недели, должно базироваться на том, кого вы таргетируете.
Трафик падает для всех проектов, не только для вашего. Публикация на выходных не даст отрицательного эффекта, но может замедлить рост.
Однако фрилансеры и ранние последователи, напротив, становятся активнее на выходных. Если вы рассчитываете привлечь в первую очередь их внимание и уверены, что вам это удастся, тогда это может дать вам фору в попытках попасть в список популярных продуктов.
Вопрос справедливый, ведь все это потребует немало труда, и ради чего — каких-то звездочек на GitHub? Ниже я попыталась обобщить, какую выгоду получили от этого мы и, возможно, получите вы.
Трафик. GitHub сейчас лидирует в списке реферальных сайтов для Froala Design Blocks. Как бы блестяще вы не провели поисковую оптимизацию, вашему сайту или домену все-таки сложно будет тягаться с посещаемостью GitHub.
Возможность узнать что-то новое. GitHub — один из основных каналов для тех, кто хочет развить свои навыки программирования. Тем не менее, им почему-то часто пренебрегают, его потенциал ценят недостаточно высоко. Как разработчик и основатель стартапа, я придерживаюсь мнения, что популярность среди разработчиков — источник практически неограниченного объема нужной вам информации.
Мы узнали много новых концепций, технологий и способов доработать исходный код, благодаря отзывам, которые получали от других пользователей. Это помогло нам и сделать проект лучше, и обогатить свои знания в сфере IT.
Сообщество. «Не забывайте: мы всегда иногда оступаемся. Именно поэтому проще идти рука об руку». — Emily Kimbrough
Рост аудитории. Пользователи начнут подписываться на вас и в социальных сетях. Соответственно, в следующий раз, когда вы решите опубликовать проект, его увидит большее число людей.
Доверие. Если оставить в стороне ранних последователей, разработчики обычно руководствуются популярностью при выборе продуктов, которые планируют использовать. Звезды — один из надежных показателей популярности, так же как и количество Issues и пользователей, взаимодействующих с проектом.
Удовлетворение. Помимо практической пользы, мы как разработчикам испытаем чувство глубокого удовлетворения, когда видим, что тысячи людей пользуются нашим продуктом и голосуют за него.
Удачи с вашим проектом!
В отличие от Twitter или Facebook, где можно набрать подписчиков или лайки через рекламные схемы, на GitHub звезды вам ставят только те, на кого ваш проект действительно произвел впечатление. Поэтому их число о многом говорит — это надежный показатель, который пробуждает доверие и влияет на решение людей, когда они думают, стоит ли пробовать продукт.
Froala Design Blocks — не первый наш продукт, мы на GitHub уже несколько лет. Но я только недавно стала осознавать ценность звезд и вникать, каких правил нужно придерживаться, чтобы люди их ставили. Так что надеюсь, и новички, и ветераны найдут здесь что-нибудь новое для себя о том, как в полной мере использовать потенциал звезд для представления и усовершенствования своего проекта.
Сделайте сногсшибательный README
README файл на GitHub — все равно что главная страница вебсайта. Это первое, что видят посетители, поэтому важно произвести хорошее впечатление. Не исключено, что кто-то кликнет на звездочку просто потому, что картинки классные и проект вроде с виду интересный.
Хороший README содержит всю ключевую информацию, чтобы разработчики могли сразу понять, в чем суть проекта, почему его стоит использовать и как это сделать. Существует много шаблонов, я бы посоветовала вот этот от Billie Thompson.
Хотя README обычно пишется на Markup, постарайтесь все-таки оформить его красиво. Хорошего содержания недостаточно, помимо полезных сведений в нем должен быть и дизайн. Наш мозг очень хорошо считывает визуальную информацию, а вот для расшифровки текста нужно больше когнитивных усилий. Я бы даже сказала так: то, как выглядит README, более важно, чем то, что в нем говорится.
Как сделать README красивым? Мы изучили для этого несколько отличных примеров из списка, который составил Matias Singers. Но если у вас нет на это времени, то вот краткая выжимка:
- Используйте ярлыки — они вызывают доверие и в сжатом виде излагают ту информацию, которая интересует разработчика в первую очередь.
- Используйте картинки или гифки — это может быть баннер, логотип, в идеале что-то такое, что наглядно демонстрировало бы суть продукта. Но не переборщите, чтобы внимание посетителей не рассеивалось.
То, что ваша ЦА — разработчики, не значит, что можно лениться. Мы ведь тоже люди, хотя тут со мной, наверное, не все согласятся.
Скажите напрямую, что вам нужно
Дайте людям знать, если хотите, чтобы они принимали участие в работе, вносили свой вклад или делали предложения. Как говорит администрация GitHub, вы должны сами активно выстраивать сотрудничество.
Мы взяли кое-какие идеи из своего списка планируемых доработок и обновлений и добавили из в Issues. Issues на GitHub — это необязательно именно «проблемы» в том смысле, который предполагает это слово. Среди них можно увидеть не только баги (то есть действительно проблемы), но и новые функции. Кроме того, у нас в коде есть некоторые фрагменты, которые написаны не самым оптимальным образом, и мы это понимаем; также есть некоторые темы, которые нам хотелось бы обсудить. Все это подойдет, чтобы завязать разговор.
Наконец, мы проставили на свои Issues такие метки, как help wanted, good first issue, enhancement и discuss (требуется помощь, для начинающих, усовершенствование и обсуждение). Некоторые из меток служат не только для организации. GitHub советует тем, кто хочет приложить руку к чужим проектам, просматривать issues и pull request'ы под метками help wanted и good first issue. Последние указывают на то, что авторы заинтересованы в сотрудничестве.
Привлекайте людей на свою страницу на GitHub
Теперь, когда ваша страница готова поражать людей красотой, остается только заманить их туда любыми возможными способами. Тут все зависит от вашей фантазии.
Мы лично добавили на вебсайт несколько кнопок, перенаправляющих пользователей на GitHub. При этом мы либо просили посетителей высказать свое мнение или проголосовать за нас, либо просто использовали кнопку со звездочкой. Наш сайт остается основным источником переходов, хотя других рефералов у репозитория тоже хватает:
Ищите места скопления разработчиков
Начнем с того, что разработчики сидят как раз-таки на GitHub, поэтому проставляйте темы для своих репозиториев — так ваш проект будет легче найти тем, кто специализируется в соответствующих областях или пытается найти решение для конкретной проблемы.
Далее, размещение проекта в популярных системах управления пакетами — отличный способ привлечь внимание аудитории. Если ваш проект рассчитан на фронтенд-разработчиков, обратите внимание на NPM и CDNJS. Выбирайте систему в зависимости от того, на каком языке программирования пишете. Скажем, разработчики на Ruby используют RubyGems, для PHP есть Composer, к Python подходит PyPi, а библиотеки .NET обычно публикуют на NuGet.
Интересуйтесь мнением сообщества
Не стесняйтесь вступать в новые группы на Facebook, Google+ и LinkedIn и просить участников помочь вам или поделиться мнениями. Только осторожней: если не знать меры, это может вылиться в спам и дать обратный эффект.
Так что не спамьте. Советую сначала проверить, допускают ли правила сообщества подобные посты, а потом уже публиковаться. Во многих сообществах, которые имеют отношение к нашим продуктам, мы к моменту публикации уже успели показать себя активными участниками. Также мы принимали в расчет специфику каждой из групп, подгоняли под нее текст сообщения и подбирали наиболее уместные изображения.
Почтовая рассылка
Если у вас есть сайт и люди подписываются там на новости, сейчас самое время напомнить им о вашем существовании.
У нас был собран список из более 2000 адресов — мы разослали всем эти людям письма с новостями о запуске. Лучше использовать специальные инструменты для автоматической рассылки, чтобы обошлось без неприятных сюрпризов.
Добавьте кнопку «Поделиться на Twitter»
Twitter — один из самых лучших каналов для распространения информации среди разработчиков. Однако если им самим придется писать какой-то пояснительный текст, то процесс растянется на лишний шаг.
Помогите людям легко разместить твит — добавьте рядом с заголовком README кнопку «Поделиться» и заранее составьте готовый текст сообщения.
Ниже мы приводим код, который использовали для кнопки перехода на Twitter; скорректируйте его, изменив параметры text, url, via и hashtags:
[![Tweet](https://img.shields.io/twitter/url/http/shields.io.svg?style=social)](https://twitter.com/intent/tweet?text=Get%20over%20170%20free%20design%20blocks%20based%20on%20Bootstrap%204&url=https://www.froala.com/design-blocks&via=froala&hashtags=bootstrap,design,templates,blocks,developers)
Не увлекайтесь рекламой
Реклама — это дополнительный канал, по которому можно привлечь людей на репозиторий, если, конечно, у вас есть на это деньги. Но не забывайте: звезды не покупаются. Даже те, кто приходит на вашу страницу по рекламному объявлению, поставят звезду только в том случае, если проект им понравится. Если те каналы, о которых я упоминала, работают как следует, то реклама просто теряет смысл.
Наши затраты на рекламу исчерпывались 3 $ в день за кампанию на Facebook. Ее продолжительность составила 5 дней, соответственно, обошлась она нам в 15 $. Нужно это было только для того, чтобы положить делу начало и собрать несколько первых сотен звезд. Первые два дня она, возможно, действительно на нас работала, но оставшиеся три мы бросали деньги на ветер — проект и так уже стал набирать обороты.
В следующий проект на GitHub я планирую вложить побольше, но только в первые пару дней, чтобы запустить процесс.
Бесплатно и с открытым кодом
Это имеет огромное значение. Люди часто ставят звезды бесплатным проектам просто в знак уважения или благодарности, а вот за платные некоторые пользователи не станут голосовать чисто из принципа.
Froala Design Blocks — бесплатный проект с открытым кодом, и это очень нам помогло. Для сравнения, другой наш проект, который распространяется платно, но заслужил внимание и одобрение ведущих IT-компаний, такой популярности не удостоился.
Список самых популярных репозиториев на GitHub
Попасть туда крайне сложно. Вы будете соперничать с самыми сильными разработчиками со всего земного шара. Пробиться в топ конкретного языка немного проще, но вот занять первую позицию удается не каждому. Советы, которые я приводила до этого, должны помочь вам пробиться наверх. Если получится, вас будет видеть намного больше людей, что приведет к органическому росту. Во-первых, ранние последователи обычно просматривают эти списки. Во-вторых, GitHub напишет о вас на Twitter, и новости разлетятся.
Принимайте негативные отклики
Все люди разные, наши потребности и предпочтения сильно отличаются. Если ваш проект завоевал популярность, будьте готовы к нелестным отзывам. Какие-то из них могут помочь вам усовершенствовать продукт, какие-то можно рассматривать как дело вкуса, а какие-то явно оставили просто из желания придраться.
Не отворачивайтесь от негатива, постарайтесь понять, откуда он вообще происходит. Всегда найдутся люди, которым то, что вы делаете, просто не нужно в принципе. Если из отрицательного отзыва можно извлечь что-то, что позволит улучшить продукт, то возьмите на заметку. Если же нет — не стоит вступать в споры.
Осторожней с выходными
На выходных трафик на GitHub всегда падает. Но решение, публиковать ли ваш проект в будние дни или в конце недели, должно базироваться на том, кого вы таргетируете.
Трафик падает для всех проектов, не только для вашего. Публикация на выходных не даст отрицательного эффекта, но может замедлить рост.
Однако фрилансеры и ранние последователи, напротив, становятся активнее на выходных. Если вы рассчитываете привлечь в первую очередь их внимание и уверены, что вам это удастся, тогда это может дать вам фору в попытках попасть в список популярных продуктов.
Но зачем?
Вопрос справедливый, ведь все это потребует немало труда, и ради чего — каких-то звездочек на GitHub? Ниже я попыталась обобщить, какую выгоду получили от этого мы и, возможно, получите вы.
Трафик. GitHub сейчас лидирует в списке реферальных сайтов для Froala Design Blocks. Как бы блестяще вы не провели поисковую оптимизацию, вашему сайту или домену все-таки сложно будет тягаться с посещаемостью GitHub.
Возможность узнать что-то новое. GitHub — один из основных каналов для тех, кто хочет развить свои навыки программирования. Тем не менее, им почему-то часто пренебрегают, его потенциал ценят недостаточно высоко. Как разработчик и основатель стартапа, я придерживаюсь мнения, что популярность среди разработчиков — источник практически неограниченного объема нужной вам информации.
Мы узнали много новых концепций, технологий и способов доработать исходный код, благодаря отзывам, которые получали от других пользователей. Это помогло нам и сделать проект лучше, и обогатить свои знания в сфере IT.
Сообщество. «Не забывайте: мы всегда иногда оступаемся. Именно поэтому проще идти рука об руку». — Emily Kimbrough
Рост аудитории. Пользователи начнут подписываться на вас и в социальных сетях. Соответственно, в следующий раз, когда вы решите опубликовать проект, его увидит большее число людей.
Доверие. Если оставить в стороне ранних последователей, разработчики обычно руководствуются популярностью при выборе продуктов, которые планируют использовать. Звезды — один из надежных показателей популярности, так же как и количество Issues и пользователей, взаимодействующих с проектом.
Удовлетворение. Помимо практической пользы, мы как разработчикам испытаем чувство глубокого удовлетворения, когда видим, что тысячи людей пользуются нашим продуктом и голосуют за него.
Удачи с вашим проектом!
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