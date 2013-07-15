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Everyday Tools
Утилиты на все случаи жизни
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Дайджест интересных материалов для мобильного разработчика #230 (13 ноября — 19 ноября)

    Microsoft выпустила несколько интересных инструментов для мобильных и ML разработчиков, Apple написала как определяет лица, Google как работает смешанная стабилизация в новых Pixel, а разработчики Shadow Fight 3 о том, как они делали новую версию игры. Все это и многое-многое другое в нашей еженедельной подборке.



    Сжимаем несжимаемое – как уменьшить дистрибутив мобильного приложения
    В рамках этой статьи мы расскажем, с помощью каких приемов мы смогли уложиться в это ограничение на проекте Gardenscapes для платформы iOS. Статья касается в основном мобильных игр, но методы сжатия универсальны и могут пригодиться для любых проектов с тяжелой графикой.

    Ключевые анонсы Connect(); 2017
    В Нью-Йорке в эти дни проходит ежегодная конференция Microsoft Connect 2017. На ней уже анонсировали множество обновлений существующих продуктов и большое количество новых инструментов.

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    iOS

    (+34) Как получить D-U-N-S number бесплатно
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    (+3) Приглашаем на iOS-meetup SuperJob
    Обновленный курс «Разработка iOS 11 приложений на Swift»
    Исследователям удалось взломать Face ID
    image Умный способ управлять цветовыми схемами в iOS-приложении
    image Спонтанно решение судоку на Swift
    image Что вы можете делать с ARKit и какие приложения его используют
    image Нейронная сеть для определения лиц, работающая на устройстве
    image Обзор гетерогенных ядер A11
    image SkeletonView: показ временного экрана во время длительных операций

    Android

    (+20) Kotlin Night Moscow в Avito 25 ноября
    (+9) Не используйте лямбды в качестве слушателей в Kotlin
    Google запрещает использовать Accessibility API неподобающим образом
    Google удалил UC Browser из магазина приложений для Android
    Измерение производительности работы приложения
    MOSDROID #4: 2 декабря в Яндексе
    Пишем свой кредитный калькулятор
    image Android Dev Подкаст. Выпуск 48. 20 минут о Mobius 2017
    image Как работает смешанная стабилизация видео в Pixel 2 и Pixel 2 XL
    image Миллиард Android-устройств устарел
    image Kotlin Edu: Изучайте и учите Kotlin
    image Реактивное программирование для Android
    image Ферма устройств в Mercari
    image Система плагинов на Dagger
    image Android Color Management: что надо знать разработчикам и дизайнерам
    image Test Driven разработка для Android с MVVM
    image Создаем NFC-ридер для Android
    image Android Protobuf на Kotlin с примером
    image У меня было 10 интервью за последние два года и вот их вопросы
    image Как подготовить Android-приложение к Автозаполнению
    image Почему Flutter не использует OEM-виджеты
    image Android Architecture Components вредны
    image Видео Mobilization 2017
    image MVC vs MVP vs MVVM vs MVI
    image Лучшие приложения с векторыми ассетами
    image Architecture Components: LiveData и Lifecycle
    image Видео KotlinConf 2017

    Разработка

    (+23) От Kotlin до плётки: как прошёл Mobius 2017 Moscow
    (+19) Технопарк, Техносфера, Технотрек: проекты выпускников
    (+17) О PVS-Studio в преддверии открытой конференции ИСП РАН им. В.П. Иванникова
    (+15) Игра в разработке: Chronicles of cyberpunk — часть 2
    (+14) UniRx — Rx для Unity3d
    (+11) Как создавать графику для VR — рекомендации Google
    (+3) Интеграция физических тел полученных в редакторе Physics Body Editor в cocos2d-x-сцену
    (+2) Как запустить и продвигать своё приложение на базе SAP Cloud Platform с помощью «Сколково» и SAP
    Применение инженерного подхода к собеседованиям
    Почему не надо патентовать идею мобильного приложения
    Игра мечты: история создания Shadow Fight 3
    Яндекс запустил систему управления процессами в компании: Трекер
    Visual Studio App Center: сборка, тестирование, распространение и отслеживание приложений
    У GameMaker Studio 2 появилась лицензия за $39
    Google выпустил developer preview версию TensorFlow Lite
    Podlodka #33: Должность – тимлид
    Как правильно отвечать на запросы пользователей
    Психология пользователей для лучшего онбординга
    Лекционный день по игровой индустрии: 9 декабря в НИУ ВШЭ
    image Квантовая эра: как Firefox снова стал быстрым и как будет улучшаться
    image Тренды мобильной разработки 2018
    image Ошибка в UI, которая чуть не потопила боевой корабль
    image Ваша первая инди игра провалилась? Вот что надо делать дальше
    image Дополненная реальность с Python и OpenCV
    image Сделать раз и запускать везде: как мы создали универсальный шаблон на React Native
    image Взлеты и падения функционального дизайна
    image Разработка для Game Boy: список материалов

    Аналитика, маркетинг и монетизация

    (+15) Формула роста мобильных продуктов
    Tapjoy исследовал поведение игроков в новогодние праздники
    Чему мы можем научиться у growth-маркетинга Tinder
    myTarget запустил поддержку CPI в ВК и Одноклассниках
    TheTool: вся App Store Optimization в “одном флаконе”
    Лучшие мобильные игры 2017 года на премии The Game Awards
    App Annie: исследование монетизации и самых прибыльных приложений в России
    Мобильный маркетинг: расхождения в статистике установок
    71% мобильных продаж обеспечивают приложения и оптимизированные сайты
    Будущее онлайн-знакомств несексуально и зверски эффективно
    image Почему первые 10 минут критически важны для возврата пользователей

    Устройства, IoT, AI

    (+60) Раскрашиваем чёрно-белую фотографию с помощью нейросети из 100 строк кода
    (+57) Pediatric Bone Age Challenge. Deep Learning и много, много костей
    (+40) Russian AI Cup 2017 — отчет о бета-тесте, старт чемпионата. Хотели StarCraft, получили странный Total War
    (+25) Компьютерное зрение, разработка облака и конкурс
    (+19) Классификация на гуманитариев и технарей по комментариям в VK
    (+19) Введение в нейросети
    (+13) Обнаружение птиц с помощью Azure ML Workbench
    (+10) Swift и TensorFlow
    (+4) Как мы музицировали с нейронными сетями
    Программное обеспечение 2.0
    Global Mobile Vision 2017: корейский ответ Industry 4.0
    Sketchcase: Whiteboard наклейка для ноутбука
    Своя система распознавания текста с Keras и Supervisely за 15 минут
    HTC Vive Focus: “автономный” VR шлем
    image AI позволил разместить ультразвук в смартфоне

    < Предыдущий дайджест. Если у вас есть другие интересные материалы или вы нашли ошибку — пришлите, пожалуйста, на почту.
    Метки:
    Everyday Tools 280,77
    Утилиты на все случаи жизни
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    Информация
    • Дата основания 17 апреля 2015
    • Локация Новосибирск
      Россия
    • Сайт everydaytools.mobi
    • Численность 31–50 человек
    • Дата регистрации 24 октября 2016
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