Дайджест интересных материалов для мобильного разработчика #230 (13 ноября — 19 ноября)
- Разработка под iOS,
- Разработка под Android,
- Разработка мобильных приложений,
- Разработка игр,
- Блог компании Everyday Tools
Microsoft выпустила несколько интересных инструментов для мобильных и ML разработчиков, Apple написала как определяет лица, Google как работает смешанная стабилизация в новых Pixel, а разработчики Shadow Fight 3 о том, как они делали новую версию игры. Все это и многое-многое другое в нашей еженедельной подборке.
В рамках этой статьи мы расскажем, с помощью каких приемов мы смогли уложиться в это ограничение на проекте Gardenscapes для платформы iOS. Статья касается в основном мобильных игр, но методы сжатия универсальны и могут пригодиться для любых проектов с тяжелой графикой.
В Нью-Йорке в эти дни проходит ежегодная конференция Microsoft Connect 2017. На ней уже анонсировали множество обновлений существующих продуктов и большое количество новых инструментов.
Дайджест доступен и в виде рассылки. Подписаться вы можете тут.
iOS
• (+34) Как получить D-U-N-S number бесплатно
• (+3) Swift не нужен?
• (+3) Приглашаем на iOS-meetup SuperJob
• Обновленный курс «Разработка iOS 11 приложений на Swift»
• Исследователям удалось взломать Face ID
• Умный способ управлять цветовыми схемами в iOS-приложении
• Спонтанно решение судоку на Swift
• Что вы можете делать с ARKit и какие приложения его используют
• Нейронная сеть для определения лиц, работающая на устройстве
• Обзор гетерогенных ядер A11
• SkeletonView: показ временного экрана во время длительных операций
Android
• (+20) Kotlin Night Moscow в Avito 25 ноября
• (+9) Не используйте лямбды в качестве слушателей в Kotlin
• Google запрещает использовать Accessibility API неподобающим образом
• Google удалил UC Browser из магазина приложений для Android
• Измерение производительности работы приложения
• MOSDROID #4: 2 декабря в Яндексе
• Пишем свой кредитный калькулятор
• Android Dev Подкаст. Выпуск 48. 20 минут о Mobius 2017
• Как работает смешанная стабилизация видео в Pixel 2 и Pixel 2 XL
• Миллиард Android-устройств устарел
• Kotlin Edu: Изучайте и учите Kotlin
• Реактивное программирование для Android
• Ферма устройств в Mercari
• Система плагинов на Dagger
• Android Color Management: что надо знать разработчикам и дизайнерам
• Test Driven разработка для Android с MVVM
• Создаем NFC-ридер для Android
• Android Protobuf на Kotlin с примером
• У меня было 10 интервью за последние два года и вот их вопросы
• Как подготовить Android-приложение к Автозаполнению
• Почему Flutter не использует OEM-виджеты
• Android Architecture Components вредны
• Видео Mobilization 2017
• MVC vs MVP vs MVVM vs MVI
• Лучшие приложения с векторыми ассетами
• Architecture Components: LiveData и Lifecycle
• Видео KotlinConf 2017
Разработка
• (+23) От Kotlin до плётки: как прошёл Mobius 2017 Moscow
• (+19) Технопарк, Техносфера, Технотрек: проекты выпускников
• (+17) О PVS-Studio в преддверии открытой конференции ИСП РАН им. В.П. Иванникова
• (+15) Игра в разработке: Chronicles of cyberpunk — часть 2
• (+14) UniRx — Rx для Unity3d
• (+11) Как создавать графику для VR — рекомендации Google
• (+3) Интеграция физических тел полученных в редакторе Physics Body Editor в cocos2d-x-сцену
• (+2) Как запустить и продвигать своё приложение на базе SAP Cloud Platform с помощью «Сколково» и SAP
• Применение инженерного подхода к собеседованиям
• Почему не надо патентовать идею мобильного приложения
• Игра мечты: история создания Shadow Fight 3
• Яндекс запустил систему управления процессами в компании: Трекер
• Visual Studio App Center: сборка, тестирование, распространение и отслеживание приложений
• У GameMaker Studio 2 появилась лицензия за $39
• Google выпустил developer preview версию TensorFlow Lite
• Podlodka #33: Должность – тимлид
• Как правильно отвечать на запросы пользователей
• Психология пользователей для лучшего онбординга
• Лекционный день по игровой индустрии: 9 декабря в НИУ ВШЭ
• Квантовая эра: как Firefox снова стал быстрым и как будет улучшаться
• Тренды мобильной разработки 2018
• Ошибка в UI, которая чуть не потопила боевой корабль
• Ваша первая инди игра провалилась? Вот что надо делать дальше
• Дополненная реальность с Python и OpenCV
• Сделать раз и запускать везде: как мы создали универсальный шаблон на React Native
• Взлеты и падения функционального дизайна
• Разработка для Game Boy: список материалов
Аналитика, маркетинг и монетизация
• (+15) Формула роста мобильных продуктов
• Tapjoy исследовал поведение игроков в новогодние праздники
• Чему мы можем научиться у growth-маркетинга Tinder
• myTarget запустил поддержку CPI в ВК и Одноклассниках
• TheTool: вся App Store Optimization в “одном флаконе”
• Лучшие мобильные игры 2017 года на премии The Game Awards
• App Annie: исследование монетизации и самых прибыльных приложений в России
• Мобильный маркетинг: расхождения в статистике установок
• 71% мобильных продаж обеспечивают приложения и оптимизированные сайты
• Будущее онлайн-знакомств несексуально и зверски эффективно
• Почему первые 10 минут критически важны для возврата пользователей
Устройства, IoT, AI
(+60) Раскрашиваем чёрно-белую фотографию с помощью нейросети из 100 строк кода
(+57) Pediatric Bone Age Challenge. Deep Learning и много, много костей
(+40) Russian AI Cup 2017 — отчет о бета-тесте, старт чемпионата. Хотели StarCraft, получили странный Total War
(+25) Компьютерное зрение, разработка облака и конкурс
(+19) Классификация на гуманитариев и технарей по комментариям в VK
(+19) Введение в нейросети
(+13) Обнаружение птиц с помощью Azure ML Workbench
(+10) Swift и TensorFlow
(+4) Как мы музицировали с нейронными сетями
Программное обеспечение 2.0
Global Mobile Vision 2017: корейский ответ Industry 4.0
Sketchcase: Whiteboard наклейка для ноутбука
Своя система распознавания текста с Keras и Supervisely за 15 минут
HTC Vive Focus: “автономный” VR шлем
AI позволил разместить ультразвук в смартфоне
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Сжимаем несжимаемое – как уменьшить дистрибутив мобильного приложения
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Ключевые анонсы Connect(); 2017
Дайджест доступен и в виде рассылки. Подписаться вы можете тут.
iOS
• (+34) Как получить D-U-N-S number бесплатно
• (+3) Swift не нужен?
• (+3) Приглашаем на iOS-meetup SuperJob
• Обновленный курс «Разработка iOS 11 приложений на Swift»
• Исследователям удалось взломать Face ID
• Умный способ управлять цветовыми схемами в iOS-приложении
• Спонтанно решение судоку на Swift
• Что вы можете делать с ARKit и какие приложения его используют
• Нейронная сеть для определения лиц, работающая на устройстве
• Обзор гетерогенных ядер A11
• SkeletonView: показ временного экрана во время длительных операций
Android
• (+20) Kotlin Night Moscow в Avito 25 ноября
• (+9) Не используйте лямбды в качестве слушателей в Kotlin
• Google запрещает использовать Accessibility API неподобающим образом
• Google удалил UC Browser из магазина приложений для Android
• Измерение производительности работы приложения
• MOSDROID #4: 2 декабря в Яндексе
• Пишем свой кредитный калькулятор
• Android Dev Подкаст. Выпуск 48. 20 минут о Mobius 2017
• Как работает смешанная стабилизация видео в Pixel 2 и Pixel 2 XL
• Миллиард Android-устройств устарел
• Kotlin Edu: Изучайте и учите Kotlin
• Реактивное программирование для Android
• Ферма устройств в Mercari
• Система плагинов на Dagger
• Android Color Management: что надо знать разработчикам и дизайнерам
• Test Driven разработка для Android с MVVM
• Создаем NFC-ридер для Android
• Android Protobuf на Kotlin с примером
• У меня было 10 интервью за последние два года и вот их вопросы
• Как подготовить Android-приложение к Автозаполнению
• Почему Flutter не использует OEM-виджеты
• Android Architecture Components вредны
• Видео Mobilization 2017
• MVC vs MVP vs MVVM vs MVI
• Лучшие приложения с векторыми ассетами
• Architecture Components: LiveData и Lifecycle
• Видео KotlinConf 2017
Разработка
• (+23) От Kotlin до плётки: как прошёл Mobius 2017 Moscow
• (+19) Технопарк, Техносфера, Технотрек: проекты выпускников
• (+17) О PVS-Studio в преддверии открытой конференции ИСП РАН им. В.П. Иванникова
• (+15) Игра в разработке: Chronicles of cyberpunk — часть 2
• (+14) UniRx — Rx для Unity3d
• (+11) Как создавать графику для VR — рекомендации Google
• (+3) Интеграция физических тел полученных в редакторе Physics Body Editor в cocos2d-x-сцену
• (+2) Как запустить и продвигать своё приложение на базе SAP Cloud Platform с помощью «Сколково» и SAP
• Применение инженерного подхода к собеседованиям
• Почему не надо патентовать идею мобильного приложения
• Игра мечты: история создания Shadow Fight 3
• Яндекс запустил систему управления процессами в компании: Трекер
• Visual Studio App Center: сборка, тестирование, распространение и отслеживание приложений
• У GameMaker Studio 2 появилась лицензия за $39
• Google выпустил developer preview версию TensorFlow Lite
• Podlodka #33: Должность – тимлид
• Как правильно отвечать на запросы пользователей
• Психология пользователей для лучшего онбординга
• Лекционный день по игровой индустрии: 9 декабря в НИУ ВШЭ
• Квантовая эра: как Firefox снова стал быстрым и как будет улучшаться
• Тренды мобильной разработки 2018
• Ошибка в UI, которая чуть не потопила боевой корабль
• Ваша первая инди игра провалилась? Вот что надо делать дальше
• Дополненная реальность с Python и OpenCV
• Сделать раз и запускать везде: как мы создали универсальный шаблон на React Native
• Взлеты и падения функционального дизайна
• Разработка для Game Boy: список материалов
Аналитика, маркетинг и монетизация
• (+15) Формула роста мобильных продуктов
• Tapjoy исследовал поведение игроков в новогодние праздники
• Чему мы можем научиться у growth-маркетинга Tinder
• myTarget запустил поддержку CPI в ВК и Одноклассниках
• TheTool: вся App Store Optimization в “одном флаконе”
• Лучшие мобильные игры 2017 года на премии The Game Awards
• App Annie: исследование монетизации и самых прибыльных приложений в России
• Мобильный маркетинг: расхождения в статистике установок
• 71% мобильных продаж обеспечивают приложения и оптимизированные сайты
• Будущее онлайн-знакомств несексуально и зверски эффективно
• Почему первые 10 минут критически важны для возврата пользователей
Устройства, IoT, AI
(+60) Раскрашиваем чёрно-белую фотографию с помощью нейросети из 100 строк кода
(+57) Pediatric Bone Age Challenge. Deep Learning и много, много костей
(+40) Russian AI Cup 2017 — отчет о бета-тесте, старт чемпионата. Хотели StarCraft, получили странный Total War
(+25) Компьютерное зрение, разработка облака и конкурс
(+19) Классификация на гуманитариев и технарей по комментариям в VK
(+19) Введение в нейросети
(+13) Обнаружение птиц с помощью Azure ML Workbench
(+10) Swift и TensorFlow
(+4) Как мы музицировали с нейронными сетями
Программное обеспечение 2.0
Global Mobile Vision 2017: корейский ответ Industry 4.0
Sketchcase: Whiteboard наклейка для ноутбука
Своя система распознавания текста с Keras и Supervisely за 15 минут
HTC Vive Focus: “автономный” VR шлем
AI позволил разместить ультразвук в смартфоне
< Предыдущий дайджест. Если у вас есть другие интересные материалы или вы нашли ошибку — пришлите, пожалуйста, на почту.
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