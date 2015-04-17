Дайджест интересных материалов для мобильного разработчика #231 (20 ноября — 26 ноября)
- Разработка под iOS,
- Разработка под Android,
- Разработка мобильных приложений,
- Разработка игр,
- Блог компании Everyday Tools
В новом дайджесте мы собрали истории про A/B-тестирование в Яндексе, про Google и Swift, про закрытие проектов, про новых тамагочи, про автоматизацию всего сущего и многое другое.
AB-тестирование на сервисах Яндекса проводится постоянно. «Раскатить на такую-то долю аудитории» и посмотреть на реакцию людей — настолько стандартная практика, что ни у кого в команде не возникает вопроса, зачем это нужно. А чтобы не было проблем с самим тестированием, у нас есть специальная инфраструктура для экспериментов.
О том, как мы работали по 10 часов в сутки без выходных, получили инвестиции, прошли во ФРИИ, набрали более ста тысяч пользователей в США, нас хотел купить Sports Illustrated, но в итоге мы закрыли компанию.
Дайджест доступен и в виде рассылки. Подписаться вы можете тут.
iOS
• (+11) Готовимся к релизу в App Store. Инструкция для новичков и лайфхаки
• (+6) Обновление приложений Xamarin под iOS на Iphone X
• Apple приобрела стартап Vrvana, который делает шлем расширенной реальности
• Что такое Product Page Artwork: ответ Apple на Feature Graphics
• Podlodka #34: Микросервисная архитектура
• Unit-тестирование MVVM с Swift
• Как создать собственную выдвижную навигацию на Swift
• “Кремний не прощает”: интервью руководителя разработки процессоров в Apple
• Как создавать красивый растягивающийся дизайн на iOS с Auto Layout и SnapKit
• Введение в RxSwift
• Захват выражения лица на iPhone X в реальном времени на Unity
• Погружаемся в iOS 11 с UIDebuggingInformationOverlay
• Видео iOS Conference SG 2017
• FunctionalTableData: декларативная UITableView
• Chronology: библиотека управления датой/временем для Swift
Android
• (+20) Использование buildSrc для внедрения дополнительной логики в Gradle
• (+11) Приложение для инспекторов CarPrice
• (+10) RxPM — реактивная реализация паттерна Presentation Model
• (+6) Берегите ревьюверов: методы автоматизации анализа кода
• (+2) Понимание Dagger 2
• Android собирал данные о геолокации даже с выключенной службой
• Для чего Google форкнул Swift
• Google Play Referrer API отслеживает установки с точностью до секунды
• Использование Downloadable Fonts в приложении
• Android Dev Подкаст. Выпуск 49. Новости
• Уменьшение размера APK, увеличение установок
• Онбординг пользователей с Lottie и Spritz
• 10 вещей, знакомых любому начинающему Android-разработчику
• Android Architecture Components: Room — миграция
• Dagger 2 для начинающих
• Искусство Android DevOps
• Простые, но болезненные шаги в написании лучшего кода
• Создание библиотек для Kotlin
• Тестовое приложение на Kotlin с RxJava и Dagger 2
• Развертывание WaveNet на Android с помощью TensorFlow
• Пример геолокационных предупреждений на Android с Google Maps, Geofencing API и Geocoder
• Test Driven разработка
• RxValidationTextInputLayout: проверка форм
Разработка
• (+33) Как я получил 365K загрузок в App Store за две недели (и почему после этого ушёл из геймдева)
• (+20) LiveXAML — полезный инструмент для Xamarin разработчика
• (+11) Short-линч приложения Райффайзен-Онлайн
• (+11) Как PacketZoom Mobile Expresslane увеличивает производительность приложений
• (+6) WebGL: перевод игры с мобильной платформы на десктопную
• (+5) Разработка для Sailfish OS: работа со звуком на примере приложения DayTimer
• (+4) Плюсы и минусы разработки на Xamarin
• (+3) История создания второй игры на Unity (или как я нашел силы после первого провала)
• (+1) Как сделать простую трехмерную игрушку на Unity за два дня
• Bandai делает новую версию Тамагочи
• Как культура сверхурочной работы наносит вред компаниям
• Skillz запускает чаты для мобильного eSport
• Автоматизируй это
• Почему вам стоит бояться призрачных кнопок
• История конструктора AppyGEN: почему я ненавижу проект, приносящий мне $6K в месяц
• Сессия вопросов и ответов AMA с командой Redmadrobot
• Недостаток разработчиков 2018 – качество, а не только количество
• Мифы о мобильных интерфейсах, которые вам следует выбросить в окно
• Как искать самые распространенные ошибки в приложениях
• Я получил работу в Facebook: вот как я готовился к интервью
• Самое важное правило в UX-дизайне, о котором все забывают
Аналитика, маркетинг и монетизация
• (+13) Почему у вас нет будущего без стратегии?
• (+8) Интервью с представителями Google Play Apps and Games о рынке мобильных игр в России
• Rovio разочаровала инвесторов результатами квартала
• Как потерять доверие пользователей к продукту и чем это чревато?
• Второй экран покоряет телевидение
• Бельгийская комиссия по играм признала лутбоксы формой гэмблинга
• Altair Capital инвестировал $500,000 в мемы GagBot
• AR стала частью реальности: что дальше?
• Исследование Google: в чем реальная польза геосервисов?
• Окончательно руководство по App Store Optimization 2017
Устройства, IoT, AI
• (+32) RNN: может ли нейронная сеть писать как Лев Толстой? (Спойлер: нет)
• (+21) Визуализация процесса обучения нейронной сети средствами TensorFlowKit
• (+21) Чатбот, который «как Siri, только круче» на наивном Байесовском классификаторе
• (+14) 6 строк глубокого обучения
• (+12) Машинное обучение своими руками (часть 2). Сервис для классификации обращений в тех. поддержку
• (+6) Вышла DuerOS — новая ОС с элементами ИИ
• (+2) Направленный Bluetooth-маяк (iBeacon) и полный мобильный факап
• Победители конкурса Android Things
• AWS обновил Rekognition: больше лиц и распознавание текста на фото
• Тинейджеры на Новый год хотят iPhone, а взрослые Galaxy S8
• Определение объектов с помощью TensorFlow в Azure
• Большая проблема в глубинном обучении: тренировочные данные
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Как у нас устроено AB-тестирование. Лекция Яндекса
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Моя компания не взлетела, 6 уроков ценою в 4 года жизни и $150 000
Дайджест доступен и в виде рассылки. Подписаться вы можете тут.
iOS
• (+11) Готовимся к релизу в App Store. Инструкция для новичков и лайфхаки
• (+6) Обновление приложений Xamarin под iOS на Iphone X
• Apple приобрела стартап Vrvana, который делает шлем расширенной реальности
• Что такое Product Page Artwork: ответ Apple на Feature Graphics
• Podlodka #34: Микросервисная архитектура
• Unit-тестирование MVVM с Swift
• Как создать собственную выдвижную навигацию на Swift
• “Кремний не прощает”: интервью руководителя разработки процессоров в Apple
• Как создавать красивый растягивающийся дизайн на iOS с Auto Layout и SnapKit
• Введение в RxSwift
• Захват выражения лица на iPhone X в реальном времени на Unity
• Погружаемся в iOS 11 с UIDebuggingInformationOverlay
• Видео iOS Conference SG 2017
• FunctionalTableData: декларативная UITableView
• Chronology: библиотека управления датой/временем для Swift
Android
• (+20) Использование buildSrc для внедрения дополнительной логики в Gradle
• (+11) Приложение для инспекторов CarPrice
• (+10) RxPM — реактивная реализация паттерна Presentation Model
• (+6) Берегите ревьюверов: методы автоматизации анализа кода
• (+2) Понимание Dagger 2
• Android собирал данные о геолокации даже с выключенной службой
• Для чего Google форкнул Swift
• Google Play Referrer API отслеживает установки с точностью до секунды
• Использование Downloadable Fonts в приложении
• Android Dev Подкаст. Выпуск 49. Новости
• Уменьшение размера APK, увеличение установок
• Онбординг пользователей с Lottie и Spritz
• 10 вещей, знакомых любому начинающему Android-разработчику
• Android Architecture Components: Room — миграция
• Dagger 2 для начинающих
• Искусство Android DevOps
• Простые, но болезненные шаги в написании лучшего кода
• Создание библиотек для Kotlin
• Тестовое приложение на Kotlin с RxJava и Dagger 2
• Развертывание WaveNet на Android с помощью TensorFlow
• Пример геолокационных предупреждений на Android с Google Maps, Geofencing API и Geocoder
• Test Driven разработка
• RxValidationTextInputLayout: проверка форм
Разработка
• (+33) Как я получил 365K загрузок в App Store за две недели (и почему после этого ушёл из геймдева)
• (+20) LiveXAML — полезный инструмент для Xamarin разработчика
• (+11) Short-линч приложения Райффайзен-Онлайн
• (+11) Как PacketZoom Mobile Expresslane увеличивает производительность приложений
• (+6) WebGL: перевод игры с мобильной платформы на десктопную
• (+5) Разработка для Sailfish OS: работа со звуком на примере приложения DayTimer
• (+4) Плюсы и минусы разработки на Xamarin
• (+3) История создания второй игры на Unity (или как я нашел силы после первого провала)
• (+1) Как сделать простую трехмерную игрушку на Unity за два дня
• Bandai делает новую версию Тамагочи
• Как культура сверхурочной работы наносит вред компаниям
• Skillz запускает чаты для мобильного eSport
• Автоматизируй это
• Почему вам стоит бояться призрачных кнопок
• История конструктора AppyGEN: почему я ненавижу проект, приносящий мне $6K в месяц
• Сессия вопросов и ответов AMA с командой Redmadrobot
• Недостаток разработчиков 2018 – качество, а не только количество
• Мифы о мобильных интерфейсах, которые вам следует выбросить в окно
• Как искать самые распространенные ошибки в приложениях
• Я получил работу в Facebook: вот как я готовился к интервью
• Самое важное правило в UX-дизайне, о котором все забывают
Аналитика, маркетинг и монетизация
• (+13) Почему у вас нет будущего без стратегии?
• (+8) Интервью с представителями Google Play Apps and Games о рынке мобильных игр в России
• Rovio разочаровала инвесторов результатами квартала
• Как потерять доверие пользователей к продукту и чем это чревато?
• Второй экран покоряет телевидение
• Бельгийская комиссия по играм признала лутбоксы формой гэмблинга
• Altair Capital инвестировал $500,000 в мемы GagBot
• AR стала частью реальности: что дальше?
• Исследование Google: в чем реальная польза геосервисов?
• Окончательно руководство по App Store Optimization 2017
Устройства, IoT, AI
• (+32) RNN: может ли нейронная сеть писать как Лев Толстой? (Спойлер: нет)
• (+21) Визуализация процесса обучения нейронной сети средствами TensorFlowKit
• (+21) Чатбот, который «как Siri, только круче» на наивном Байесовском классификаторе
• (+14) 6 строк глубокого обучения
• (+12) Машинное обучение своими руками (часть 2). Сервис для классификации обращений в тех. поддержку
• (+6) Вышла DuerOS — новая ОС с элементами ИИ
• (+2) Направленный Bluetooth-маяк (iBeacon) и полный мобильный факап
• Победители конкурса Android Things
• AWS обновил Rekognition: больше лиц и распознавание текста на фото
• Тинейджеры на Новый год хотят iPhone, а взрослые Galaxy S8
• Определение объектов с помощью TensorFlow в Azure
• Большая проблема в глубинном обучении: тренировочные данные
← Предыдущий дайджест. Если у вас есть другие интересные материалы или вы нашли ошибку — пришлите, пожалуйста, на почту.
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