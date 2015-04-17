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Everyday Tools
Утилиты на все случаи жизни
сегодня в 15:29

Дайджест интересных материалов для мобильного разработчика #231 (20 ноября — 26 ноября)

    В новом дайджесте мы собрали истории про A/B-тестирование в Яндексе, про Google и Swift, про закрытие проектов, про новых тамагочи, про автоматизацию всего сущего и многое другое.



    Как у нас устроено AB-тестирование. Лекция Яндекса
    AB-тестирование на сервисах Яндекса проводится постоянно. «Раскатить на такую-то долю аудитории» и посмотреть на реакцию людей — настолько стандартная практика, что ни у кого в команде не возникает вопроса, зачем это нужно. А чтобы не было проблем с самим тестированием, у нас есть специальная инфраструктура для экспериментов.

    Моя компания не взлетела, 6 уроков ценою в 4 года жизни и $150 000
    О том, как мы работали по 10 часов в сутки без выходных, получили инвестиции, прошли во ФРИИ, набрали более ста тысяч пользователей в США, нас хотел купить Sports Illustrated, но в итоге мы закрыли компанию.

    Дайджест доступен и в виде рассылки. Подписаться вы можете тут.

    iOS

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    Что такое Product Page Artwork: ответ Apple на Feature Graphics
    Podlodka #34: Микросервисная архитектура
    image Unit-тестирование MVVM с Swift
    image Как создать собственную выдвижную навигацию на Swift
    image “Кремний не прощает”: интервью руководителя разработки процессоров в Apple
    image Как создавать красивый растягивающийся дизайн на iOS с Auto Layout и SnapKit
    image Введение в RxSwift
    image Захват выражения лица на iPhone X в реальном времени на Unity
    image Погружаемся в iOS 11 с UIDebuggingInformationOverlay
    image Видео iOS Conference SG 2017
    image FunctionalTableData: декларативная UITableView
    image Chronology: библиотека управления датой/временем для Swift

    Android

    (+20) Использование buildSrc для внедрения дополнительной логики в Gradle
    (+11) Приложение для инспекторов CarPrice
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    (+6) Берегите ревьюверов: методы автоматизации анализа кода
    (+2) Понимание Dagger 2
    Android собирал данные о геолокации даже с выключенной службой
    Для чего Google форкнул Swift
    Google Play Referrer API отслеживает установки с точностью до секунды
    Использование Downloadable Fonts в приложении
    image Android Dev Подкаст. Выпуск 49. Новости
    image Уменьшение размера APK, увеличение установок
    image Онбординг пользователей с Lottie и Spritz
    image 10 вещей, знакомых любому начинающему Android-разработчику
    image Android Architecture Components: Room — миграция
    image Dagger 2 для начинающих
    image Искусство Android DevOps
    image Простые, но болезненные шаги в написании лучшего кода
    image Создание библиотек для Kotlin
    image Тестовое приложение на Kotlin с RxJava и Dagger 2
    image Развертывание WaveNet на Android с помощью TensorFlow
    image Пример геолокационных предупреждений на Android с Google Maps, Geofencing API и Geocoder
    image Test Driven разработка
    image RxValidationTextInputLayout: проверка форм

    Разработка

    (+33) Как я получил 365K загрузок в App Store за две недели (и почему после этого ушёл из геймдева)
    (+20) LiveXAML — полезный инструмент для Xamarin разработчика
    (+11) Short-линч приложения Райффайзен-Онлайн
    (+11) Как PacketZoom Mobile Expresslane увеличивает производительность приложений
    (+6) WebGL: перевод игры с мобильной платформы на десктопную
    (+5) Разработка для Sailfish OS: работа со звуком на примере приложения DayTimer
    (+4) Плюсы и минусы разработки на Xamarin
    (+3) История создания второй игры на Unity (или как я нашел силы после первого провала)
    (+1) Как сделать простую трехмерную игрушку на Unity за два дня
    Bandai делает новую версию Тамагочи
    Как культура сверхурочной работы наносит вред компаниям
    Skillz запускает чаты для мобильного eSport
    Автоматизируй это
    Почему вам стоит бояться призрачных кнопок
    История конструктора AppyGEN: почему я ненавижу проект, приносящий мне $6K в месяц
    Сессия вопросов и ответов AMA с командой Redmadrobot
    image Недостаток разработчиков 2018 – качество, а не только количество
    image Мифы о мобильных интерфейсах, которые вам следует выбросить в окно
    image Как искать самые распространенные ошибки в приложениях
    image Я получил работу в Facebook: вот как я готовился к интервью
    image Самое важное правило в UX-дизайне, о котором все забывают

    Аналитика, маркетинг и монетизация

    (+13) Почему у вас нет будущего без стратегии?
    (+8) Интервью с представителями Google Play Apps and Games о рынке мобильных игр в России
    Rovio разочаровала инвесторов результатами квартала
    Как потерять доверие пользователей к продукту и чем это чревато?
    Второй экран покоряет телевидение
    Бельгийская комиссия по играм признала лутбоксы формой гэмблинга
    Altair Capital инвестировал $500,000 в мемы GagBot
    AR стала частью реальности: что дальше?
    Исследование Google: в чем реальная польза геосервисов?
    image Окончательно руководство по App Store Optimization 2017

    Устройства, IoT, AI

    (+32) RNN: может ли нейронная сеть писать как Лев Толстой? (Спойлер: нет)
    (+21) Визуализация процесса обучения нейронной сети средствами TensorFlowKit
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    (+14) 6 строк глубокого обучения
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    Тинейджеры на Новый год хотят iPhone, а взрослые Galaxy S8
    image Определение объектов с помощью TensorFlow в Azure
    image Большая проблема в глубинном обучении: тренировочные данные

    Предыдущий дайджест. Если у вас есть другие интересные материалы или вы нашли ошибку — пришлите, пожалуйста, на почту.
    Метки:
    Everyday Tools 263,57
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    Информация
    • Дата основания 17 апреля 2015
    • Локация Новосибирск
      Россия
    • Сайт everydaytools.mobi
    • Численность 31–50 человек
    • Дата регистрации 24 октября 2016
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