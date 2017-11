Дайджест IT событий на декабрь

Итак, незаметно подошло время для заключительного дайджеста 2017 года. Декабрь, похоже, будет посвящен поиску талантов: по России прокатится волна хакатонов и разнообразных мероприятий для стартаперов. В перерывах сообщество продолжит обсуждение как модных тем вроде IoT и криптоэкономики, так и вневременных проблем тестирования, геймдева и разработки на Java.1-3 декабряТюмень, ул. Мельникайте, 72, к.1бесплатно, требуется регистрацияТюменский университет ставит перед сообществом задачу: сделать город «умнее». Цель хакатона — генерация идей в областях Smart City, IoT и Big Data для последующего внедрения разработанных технологий в городскую среду. Подойдут проекты для апгрейда транспортной системы, ЖКХ-сектора, безопасности, наработки для умного дома или офиса, а также любые другие устройства и системы, которые способны решать прикладные задачи. Главный приз — 250 000 руб.1-3 декабряТаганрог, пер. Некрасовский, 44бесплатно, требуется регистрацияТаганрогский дев-марафон для специалистов в области отрытых данных. Награждение будет проходить по трем номинациям: лучшее приложение, лучшее решение по развитию инфраструктуры и лучшее решение творческого задания; предусмотрены и поощрительные призы от партнеров. Трое победителей, выбранных жюри, пойдут далеко, а если точнее — на следующий этап конкурса «Открытые данные Российской федерации».2 декабряКраснодар, ул. Красная, 109, 2 этаж, конференц-зал «Интурист»бесплатно, требуется регистрацияРай для местных стартаперов от ФРИИ: заинтересрованные инвесторы, экспертная комиссия для индивидуальных сессий, короткие полезные доклады о том, как вывести проект на рынок, и кейсы от тех, косу удалось успешно взлететь (B2B Family, HealBe, Lightbox). Между двумя сериями выступлений организаторы проведут конкурс питч-презентаций, на который еще не поздно подать заявку.2-3 декабряСанкт-Петербург, проспект Медиков, 3, лит. Абесплатно, требуется регистрацияСнова хакатон, на этот раз для тех, кто постиг блокчейгн и финтех. Темы для проектов заявлены такие: международные финансовые транзакции, статистика и учёт данных, работа с криптоактивами и алгоритмизация и квантовые коммуникации в блокчейне. Призовые колеблются от 60 000 до 15 000 тыс. рублей, но не деньгами едиными — отличившимся командам предложат также стажировки, партнерство и другие возможности для роста и выведения проекта на рынок.2-3 декабряМосква, Каширское шоссе, 3, к. 2, строение 9бесплатно, требуется регистрацияХакатон от производителей смарт-темриналов Эватор пройдет под лозунгом «живое для живых». Компания просит решений, которые реально были бы полезны ее клиентам, а в ответ обязуется не только наградить справившихся, но и всеми силами продвигать их продукты на новом рынке. В первую очередь, организаторов интересуют проекты с применением Big Data, облачные сервисы и приложения на кассе, но они охотно послушают и более неожиданные предложения. К участию принимаются также «заочники» с готовыми проектами, хотя призовой фонд для них предусмотрен поскромнее.2 декабряМосква, Ленинская Слобода, 19, строение 7бесплатноВ этом месяце дружная компания разработчиков на iOS обсуждает создание собственных библиотек, инструменты и приемы, которые помогают сэкономить время, адаптацию приложения для iPhone X и CI. технологии в процессе разработки. Ну и ест пиццу, разумеется.5 декабряМосква, ул. Льва Толстого, 16, офис Яндекса, конференц-зал «Экстрополис»бесплатно, проводится отбор участниковКоманды, работающие над iOS версиями Яндекс.Барузера и соответствующего мобильного приложения, сорвут покровы и позволят любопытствующим заглянуть под капот. В своих выступлениях руководители групп коснутся и стека технологий, и специфики командной работы (общий код, code review), и любых других вопросов, которые возникнут у слушателей.7 декабряМосква, ул.Кирпичная, 33 стр. 2200 руб.Очередное собрание пройдет в обычном формате: три минуты на изложение своего питча, идеи или проблемы и щедрая помощь зала. Публика, как всегда будет разношерстная: от тех, кто просто хочет понять, как поднимаются молодые проекты и с какими трудностями это сопряжено, до стартаперов с реальными продуктами и историями; от желающих присоединиться к какому-нибудь проекту до экспертов из ВШЭ. Заявки на выступления принимаются вплоть до 6 декабря.8 декабряМосква, Площадь Европы, 2, гостиница «Славянская Рэдиссон»26 000 руб.Конференция для тех, чей рабочий процесс так или иначе включает в себя тестирование. В программе доклады от русских (Яндекс, Тинькофф, Badoo, Avito, EPAM Systems и т.д.) и зарубежных (The Selenium Project, Unity) участников, в которых будет рассматриваться широкий круг тем: ручное и автоматическое тестирование, бенчмаркинг, инструментарий и окружение, тестирование в разработке приложений и геймдеве, тестирование распределенных и модульных систем и многое другое. Дискуссионная зона и тренинги прилагаются.8 декабряНовая ул., 100, Сколково (бесплатный трансфер)5 500 — 11 000 тыс.Эту конференцию называют глобальной не зря — на нее съедутся авторитетные спикеры из Европы, Азии, Северной Америки и, само собой, России. Круг обсуждаемых тем достаточно классический: чего ждать от блокчейна и почему он на подъеме (устами экспертов из NEM, Ethereum и других), различные точки зрения на ICO, перспективы криптотрейдинга и инсайты по специфике этого рынка от крупных игроков, и, наконец, криптовалюта в прессе (Forbes, Inc, Bitcoin Magazine). Доклады будут проходить в четырех залах; стоимость билета зависит от выбранных секций.9-10 декабряМосква, ул. Бутлерова, 17, 4 этажбесплатно, проводится отбор участниковИнгосстрах также присоединяется к параду хакатонов. Те, кто справится с тестовым заданием, получат возможность показать себя и свою способность придумать что-нибудь годное для автотестирования, создать крутой чат-бот, разработать полезный продукт для клиентов страховой компании, выстроить инновационную концепцию взаимодействия для страхового бизнеса или, на закуску, построить модель рейтингования. В призовом фонде — 500 000 руб.9 декабряСанкт-Петербург, ул. Лодейнопольская, 5, конгрессный центр «ПетроКонгресс»бесплатно, требуется регистрацияКонференция для сениоров по трем направлениям: data-специалисты (IOTA архитектура, проектирование с ML, моделирование данных), разработчиков на Java (MongoDB, Terraform, микросервисные проекты), JavaScript и мобильная разработка (масштабирование, Vue.js, распознавание лиц, создание векторного редактора). Докладчики — представители различных команд из компании EPAM.9 декабряМосква, ул. Трифоновcкая, 57, стр. 1бесплатноИстории игрушек от специалистов из известных иностранных компаний (Richard «Levelord» Gray, Tony Watkins и представители русского сектора) для всех, кто интересуется темой. В докладах ожидается всего понемногу: игровые циклы, повышение вовлеченности игроков, сообщество, геймификация. В довесок к выступлениям заявлены шоукейсы проектов от выпускников ВШБИ, несколько партнерских стендов, консультации по юридическим вопросам и локализации, а также возможность начать переговоры о трудоустройстве.10-11 декабряМосква, Площадь Европы, 226 000 руб.JUG.ru Group организует серьезное мероприятие, посвященное только и исключительно JavaScript. Приглашены звезды мирового масштаба (Douglas Crockford, Lea Verou, Martin Splitt) и отечественные специалисты. Темы докладов являют полновесный технический хардкор (архитектура приложений, оптимизаций, парадигмы программирования, синхронизация, тестирование, графика, движки, Node.js, Typescript, ClojureScript, Elm). По большей части, на сцене будет фронтенд, но отдельные доклады затронут также бэкэенд и десктоп-тематику.10 декабряСанкт-Петербург, Красногвардейский пер., 23, литера Е, офис ГК «СКАУТ»1800 руб.Фокусный тренинг для тестировщиков расставит все точки над i в проблемах документации. Спикер из компании EPAM расскажет всем желающим о собственной системе документирования, в частности: какие типа документов она предполагает, что вообще мы понимаем под документом, что следует принимать во внимание при его написании, какие инструменты использовать и какой вообще во всем этом смысл. По завершению этого мини-курса слушатели не только проникнутся важной ролью документации, но и узнают, как работать с ней проще и целенаправленнее.13 декабряСанкт-Петербург, Красногвардейский пер., 23, литера Е, Офис ГК «СКАУТ»2000 руб.Возможность узнать и полюбить UML для начинающих архитекторов, программистов, специалистам по тестированию, аналитиков… На мастер-классе будут разбираться приемы функциональной и структурной декомпозиции, различные типы диаграмм (компонентов, размещения, последовательности, состояний) и эффективные методы описания структурной и поведенческих составляющих.14 декабряСанкт-Петербург, ул. Лодейнопольская, 5, конгрессный Центр «ПетроКонгресс»7000 руб.Обсуждение Интернета вещей на международном уровне. Программа разбита на тематические блоки: первый посвящен разработке и интеграции ПО, второй — всему, связанному с железом. Обзор интересных решений и инновационных продуктов будет проводиться в рамках деловой программы, а также в специально организованной выставочной зоне. Программа находится на стадии формирования, так что у желающих стать спикером, партнером или участником выставки еще есть такая возможность.14-16 декабряКазань, ул. Деревня Универсиады, 32, IT-лицей КФУбесплатноМероприятие смешанного формата — полуконференция, полухакатон — для старшеклассников, примеривающихся к карьере в IT. Для участия необходимо направить организаторам заявку с личным или командным проектом и пройти отбор. Непосредственно на форуме будет проведено открытое обсуждение проектов участников с последующей доработкой в модусе coworking. Затем последует плавный переход в формат конференции — ряд IT-специалистов выступит с докладами и проведет мастер-классы. Завершится форум награждением лучших проектов и экскурсиями по крупным IT-площадкам города.14 декабряСанкт-Петербург, пр. Медиков, 3, литера А, бизнес-инкубатор «Ингрия»бесплатноКонкурс молодых проектов с применением AI. 12 победителей отборочного тура расскажут о своих стартапах жюри, инвесторам и представителям банков, ритейлерам и просто энтузиастам в сфере искусственного интеллекта. К участию приглашают всех, чьи продукты имеют отношение к машинному обучению, интеллектуальному анализу данных, прогнозированию, распознаванию речи и компьютерному зрению, чатботам, торговым роботам или системам поддержки принятия решений. Лучший получит особый приз, все остальные — внимание сообщества и обратную связь; кроме того, lngria предлагает конкурсантам помощь в подготовке питча.16 декабряКраснодар, Красноармейская, 55/1, 11 этажбесплатно, требуется регистрацияКраснодарский бэкенд-митап для всех, кто в теме. На повестке: аутентификация в .NET, DevOps, микросервисы на Java, нагрузочное тестирование на NodeJS и произвольная программа с чаем и живым общением.19 декабряМосква, пл. Европы, 2, Radisson Slavyanskaya4890 руб.Зарабатываете на криптовалюте или CPA? Мечтаете зарабатывать на криптовалюте и CPA? Тогда вас ждут на Moneymakers — конференции для тех, кто делает деньги рисковыми новыми методами. Доклады будут разделены на два соответствующих потока и, по заверениям организатора, максимально предметны и полезны для корректировки своей схемы работы. У слушателей будет возможность глубже постичь градацию офферов, ценообразование трафика, проблемы партнерок и масштабирования — или же опасности инвестирования в ICO, нюансы трейдинга и потенциал различных инструментов. Из зала выступлений участники переместятся в тематические нетворкинг-зоны, а затем — в клуб, на отвязную афтепати для закрепления новых знакомств.