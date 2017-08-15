Дайджест интересных материалов для мобильного разработчика #232 (27 ноября-3 декабря)
- Разработка под iOS,
- Разработка под Android,
- Разработка мобильных приложений,
- Разработка игр,
- Блог компании Everyday Tools
У нас получился какой-то гигантский дайджест, в котором нашлось место всему — борьбе с читерами, зараплатам разработчиков, дополненным и виртуальным реальностям, бургерам и пиву, архитектурам и картографии.
Несколько лет назад появился прототип игры War Robots (тогда она еще называлась Walking War Robots). Это был первый опыт Pixonic в жанре тактического PvP, поэтому многие будущие проблемы были заложены в коде изначально.
Примерно в феврале этого года я начал оказывать телефонную техподдержку для приложения Taxnote. Раньше я этого не делал, потому что сама мысль заставляла меня нервничать.
Первая часть исследования зарплаты мобильных разработчиков, в которой мы изучим зависимость заработной платы от региона проживания, стажа, платформы и количества сверхурочной работы.
Дайджест доступен и в виде рассылки. Подписаться вы можете тут.
iOS
• (+12) «ONLYOFFICE Документы» для iOS: как изменилось приложение за год
• (+11) Туториал: создаём простое приложение для watchOS 4
• (+9) Впечатления разработчиков и дизайнеров от iPhone X — и от выреза
• (+1) Поле боя — дополненная реальность. Часть II: как распознать объект и показать 3D модель
• 2 декабря уронило iOS
• Podlodka #35: Дополненная и виртуальная реальность
• 10 примеров продвижения встроенных покупок в App Store
• Выемка на экране iPhone X — это блестящее решение: объяснение в трех картинках
• Создавая µФункции
• 15 полезных iOS-рассылок
• Реальные приложения, которые стоит сделать после прохождения первого курса
• Использование юнит-тестов для определения утечек памяти в Swift
• Работа с подстрокой в Swift
• IceCream: синхронизация Realm Database с CloudKit
Android
• (+38) Как мы контролируем качество кода в Браузере для Android. Лекция Яндекса
• (+35) IntelliJ IDEA 2017.3. Что нового и интересного?
• (+14) Отчет со встречи Android Devs Meetup 22 сентября
• (+14) Kotlin code style
• (+5) В разрезе: новостной агрегатор на Android с бэкендом. Разработка под Android: выработка архитектуры
• (+3) Dagger 2 для начинающих Android разработчиков. Внедрение зависимостей. Часть 1 иЧасть 2
• (+2) Локальная автоматизация билдов(Crashlytics + Slack + FastLane)
• (+2) 10 Вещей с которыми сталкиваются начинающие Android-разработчики
• Лучшие игры и приложения Google Play 2017
• App in the Air и Voximplant вошли в пятый набор Launchpad Accelerator
• Google исправил бургер и пиво в Android 8.1
• Google разработал систему, предупреждающую о подглядывании
• Используем Branch.io в своих приложениях
• Как пользоваться Google Play Install Referrer
• Android Dev Подкаст. Выпуск 50. Юбилейный выпуск в прямом эфире с Droidcon Moscow
• Новый курс Advanced Android Development от Google
• Создаем клон Shazam
• Основы Facebook Litho – декларативного UI-фреймворка для Android
• Kotlin: Contexts & SharedPreferences
• Последний developer preview Android 8.1
• Сравнение библиотек камеры: Fotoapparat vs. CameraKit
• Вышел Kotlin 1.2
• Android Firebase email/password аутентификация и безопасное хранение данных в Firebase Firestore
• Продвинутый Retrofit
• Простая и быстрая миграция на Room
• Разметка с нуля с помощью ConstraintLayout
• avdo: инструмент оптимизации Vector Drawable
Разработка
• (+23) Мамин архитектор: как мы собирали мобильные архитектуры и радовали родителей
• (+14) Игра на Unity, с открытым кодом
• (+15) Разработка для Sailfish OS: использование датчиков — часть 1 и часть 2
• (+5) Xamarin, нативные iOS/Android и гибридные инструменты разработки
• (+4) Model-View-Presenter — компромисс и универсальный рецепт
• (+4) ReadyScript Mobile — готовое eCommerce мобильное приложение
• Невозвратные затраты: когда стоит бросить проект?
• Ubisoft запускает акселератор для мобильной AR и блокчейн
• GameJam Mail.Ru 2017: как мы завоевали первое место
• Будущее карт: автомобили, AR и угроза приватности
• Amazon создал конструктор 3D миров
• Двигайтесь медленно и чините вещи
• Должны ли дизайнеры уметь рисовать?
• Сделано на React Native: как мы сделали Real-time медицинское приложение
• Почему продуктовые команды лучше работают без единого лидера
• Руководство по расширению вашего нативного приложения в веб
• Нет такой вещи, как “минорные изменения в дизайне”
• AWS AppSync: serverless GraphQL сервис
• Сервис тестирования мобильных приложений HeadSpin
• История приложения LifeDiary
• Как сделать инди-игру для Nintendo Switch
• $0 доходов: история Hot Barber
• Как сделать худшее приложение на свете: 10 вредных советов
• Как “нет” помогает создавать лучшие игры
• Lona: коллекция инструментов Airbnb для создания дизайн-системы и генерации кроссплатформенного UI
Аналитика, маркетинг и монетизация
• (+21) Встроить кратный рост в ДНК команды
• (+13) В «Налог на Гугл» внесли изменения
• (+3) Эксперимент по продвижению игры в Google Play. Часть 1
• Руководство по Маркетингу влияния
• myTarget теперь может таргетировать рекламу по действиям в приложении
• Эксперты Soomla исследовали отток пользователей
• Кейс Zorka.Mobi: продвижение мобильного браузера Smart Search через влогеров
• Агентство Go Mobile провело исследование рынка мессенджеров
• Монетизация мобильных приложений: пять стратегий, которые работают
• Appreneurs: как сделать успешное мобильное приложение
• 16 уроков роста Kinsta с нуля до миллионной прибыли
• Как создать хороший план действий после запуска приложения
• Game Dev Tycoon: Анализ первого дня на iOS
• Заработок на мобильных приложениях
Устройства, IoT, AI
• (+106) Как мы переписали архитектуру Яндекс.Погоды и сделали глобальный прогноз на картах
• (+28) Как научить нейросеть придумывать названия российских населенных пунктов
• (+24) Можно ли запихнуть распознавание номеров в любой тамагочи?
• (+24) Физически неклонируемые функции: защита электроники от нелегального копирования
• (+13) Классификация звуков с помощью TensorFlow
• (+12) Введение в нейронные сети на Golang
• (+11) Машинное обучение: анализ временных рядов Azure Machine Learning для поиска аномалий
• (+9) Бинарная матричная нейронная сеть
• (+7) Учим компьютер писать как Толстой, том I
• AIY Vision Kit: “картонная” система компьютерного зрения
• Российский рынок смартфонов восстановился после кризиса
• Mozilla опубликовала систему распознавания речи
• Секрет сильного искусственного интеллекта следует искать в мозге человека
• NVIDIA и Nuance открывают магазин AI-алгоритмов для медицины
• Впервые за квартал поставлено более 1 млн VR-шлемов
• Furby + Amazon Echo = Furlexa
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Как расправиться с читерами и не переписать весь код
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Инди-разработчик начал техподдержку по телефону, и вот что получилось
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Зарплаты мобильных разработчиков 2017: деньги, платформы, стаж и регионы
Дайджест доступен и в виде рассылки. Подписаться вы можете тут.
iOS
• (+12) «ONLYOFFICE Документы» для iOS: как изменилось приложение за год
• (+11) Туториал: создаём простое приложение для watchOS 4
• (+9) Впечатления разработчиков и дизайнеров от iPhone X — и от выреза
• (+1) Поле боя — дополненная реальность. Часть II: как распознать объект и показать 3D модель
• 2 декабря уронило iOS
• Podlodka #35: Дополненная и виртуальная реальность
• 10 примеров продвижения встроенных покупок в App Store
• Выемка на экране iPhone X — это блестящее решение: объяснение в трех картинках
• Создавая µФункции
• 15 полезных iOS-рассылок
• Реальные приложения, которые стоит сделать после прохождения первого курса
• Использование юнит-тестов для определения утечек памяти в Swift
• Работа с подстрокой в Swift
• IceCream: синхронизация Realm Database с CloudKit
Android
• (+38) Как мы контролируем качество кода в Браузере для Android. Лекция Яндекса
• (+35) IntelliJ IDEA 2017.3. Что нового и интересного?
• (+14) Отчет со встречи Android Devs Meetup 22 сентября
• (+14) Kotlin code style
• (+5) В разрезе: новостной агрегатор на Android с бэкендом. Разработка под Android: выработка архитектуры
• (+3) Dagger 2 для начинающих Android разработчиков. Внедрение зависимостей. Часть 1 иЧасть 2
• (+2) Локальная автоматизация билдов(Crashlytics + Slack + FastLane)
• (+2) 10 Вещей с которыми сталкиваются начинающие Android-разработчики
• Лучшие игры и приложения Google Play 2017
• App in the Air и Voximplant вошли в пятый набор Launchpad Accelerator
• Google исправил бургер и пиво в Android 8.1
• Google разработал систему, предупреждающую о подглядывании
• Используем Branch.io в своих приложениях
• Как пользоваться Google Play Install Referrer
• Android Dev Подкаст. Выпуск 50. Юбилейный выпуск в прямом эфире с Droidcon Moscow
• Новый курс Advanced Android Development от Google
• Создаем клон Shazam
• Основы Facebook Litho – декларативного UI-фреймворка для Android
• Kotlin: Contexts & SharedPreferences
• Последний developer preview Android 8.1
• Сравнение библиотек камеры: Fotoapparat vs. CameraKit
• Вышел Kotlin 1.2
• Android Firebase email/password аутентификация и безопасное хранение данных в Firebase Firestore
• Продвинутый Retrofit
• Простая и быстрая миграция на Room
• Разметка с нуля с помощью ConstraintLayout
• avdo: инструмент оптимизации Vector Drawable
Разработка
• (+23) Мамин архитектор: как мы собирали мобильные архитектуры и радовали родителей
• (+14) Игра на Unity, с открытым кодом
• (+15) Разработка для Sailfish OS: использование датчиков — часть 1 и часть 2
• (+5) Xamarin, нативные iOS/Android и гибридные инструменты разработки
• (+4) Model-View-Presenter — компромисс и универсальный рецепт
• (+4) ReadyScript Mobile — готовое eCommerce мобильное приложение
• Невозвратные затраты: когда стоит бросить проект?
• Ubisoft запускает акселератор для мобильной AR и блокчейн
• GameJam Mail.Ru 2017: как мы завоевали первое место
• Будущее карт: автомобили, AR и угроза приватности
• Amazon создал конструктор 3D миров
• Двигайтесь медленно и чините вещи
• Должны ли дизайнеры уметь рисовать?
• Сделано на React Native: как мы сделали Real-time медицинское приложение
• Почему продуктовые команды лучше работают без единого лидера
• Руководство по расширению вашего нативного приложения в веб
• Нет такой вещи, как “минорные изменения в дизайне”
• AWS AppSync: serverless GraphQL сервис
• Сервис тестирования мобильных приложений HeadSpin
• История приложения LifeDiary
• Как сделать инди-игру для Nintendo Switch
• $0 доходов: история Hot Barber
• Как сделать худшее приложение на свете: 10 вредных советов
• Как “нет” помогает создавать лучшие игры
• Lona: коллекция инструментов Airbnb для создания дизайн-системы и генерации кроссплатформенного UI
Аналитика, маркетинг и монетизация
• (+21) Встроить кратный рост в ДНК команды
• (+13) В «Налог на Гугл» внесли изменения
• (+3) Эксперимент по продвижению игры в Google Play. Часть 1
• Руководство по Маркетингу влияния
• myTarget теперь может таргетировать рекламу по действиям в приложении
• Эксперты Soomla исследовали отток пользователей
• Кейс Zorka.Mobi: продвижение мобильного браузера Smart Search через влогеров
• Агентство Go Mobile провело исследование рынка мессенджеров
• Монетизация мобильных приложений: пять стратегий, которые работают
• Appreneurs: как сделать успешное мобильное приложение
• 16 уроков роста Kinsta с нуля до миллионной прибыли
• Как создать хороший план действий после запуска приложения
• Game Dev Tycoon: Анализ первого дня на iOS
• Заработок на мобильных приложениях
Устройства, IoT, AI
• (+106) Как мы переписали архитектуру Яндекс.Погоды и сделали глобальный прогноз на картах
• (+28) Как научить нейросеть придумывать названия российских населенных пунктов
• (+24) Можно ли запихнуть распознавание номеров в любой тамагочи?
• (+24) Физически неклонируемые функции: защита электроники от нелегального копирования
• (+13) Классификация звуков с помощью TensorFlow
• (+12) Введение в нейронные сети на Golang
• (+11) Машинное обучение: анализ временных рядов Azure Machine Learning для поиска аномалий
• (+9) Бинарная матричная нейронная сеть
• (+7) Учим компьютер писать как Толстой, том I
• AIY Vision Kit: “картонная” система компьютерного зрения
• Российский рынок смартфонов восстановился после кризиса
• Mozilla опубликовала систему распознавания речи
• Секрет сильного искусственного интеллекта следует искать в мозге человека
• NVIDIA и Nuance открывают магазин AI-алгоритмов для медицины
• Впервые за квартал поставлено более 1 млн VR-шлемов
• Furby + Amazon Echo = Furlexa
< Предыдущий дайджест. Если у вас есть другие интересные материалы или вы нашли ошибку — пришлите, пожалуйста, в почту.
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