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Everyday Tools
Утилиты на все случаи жизни
сегодня в 15:50

Дайджест интересных материалов для мобильного разработчика #232 (27 ноября-3 декабря)

    У нас получился какой-то гигантский дайджест, в котором нашлось место всему — борьбе с читерами, зараплатам разработчиков, дополненным и виртуальным реальностям, бургерам и пиву, архитектурам и картографии.



    Как расправиться с читерами и не переписать весь код
    Несколько лет назад появился прототип игры War Robots (тогда она еще называлась Walking War Robots). Это был первый опыт Pixonic в жанре тактического PvP, поэтому многие будущие проблемы были заложены в коде изначально.

    Инди-разработчик начал техподдержку по телефону, и вот что получилось
    Примерно в феврале этого года я начал оказывать телефонную техподдержку для приложения Taxnote. Раньше я этого не делал, потому что сама мысль заставляла меня нервничать.

    Зарплаты мобильных разработчиков 2017: деньги, платформы, стаж и регионы
    Первая часть исследования зарплаты мобильных разработчиков, в которой мы изучим зависимость заработной платы от региона проживания, стажа, платформы и количества сверхурочной работы.

    Дайджест доступен и в виде рассылки. Подписаться вы можете тут.

    iOS

    (+12) «ONLYOFFICE Документы» для iOS: как изменилось приложение за год
    (+11) Туториал: создаём простое приложение для watchOS 4
    (+9) Впечатления разработчиков и дизайнеров от iPhone X — и от выреза
    (+1) Поле боя — дополненная реальность. Часть II: как распознать объект и показать 3D модель
    2 декабря уронило iOS
    Podlodka #35: Дополненная и виртуальная реальность
    10 примеров продвижения встроенных покупок в App Store
    Выемка на экране iPhone X — это блестящее решение: объяснение в трех картинках
    image Создавая µФункции
    image 15 полезных iOS-рассылок
    image Реальные приложения, которые стоит сделать после прохождения первого курса
    image Использование юнит-тестов для определения утечек памяти в Swift
    image Работа с подстрокой в Swift
    image IceCream: синхронизация Realm Database с CloudKit

    Android

    (+38) Как мы контролируем качество кода в Браузере для Android. Лекция Яндекса
    (+35) IntelliJ IDEA 2017.3. Что нового и интересного?
    (+14) Отчет со встречи Android Devs Meetup 22 сентября
    (+14) Kotlin code style
    (+5) В разрезе: новостной агрегатор на Android с бэкендом. Разработка под Android: выработка архитектуры
    (+3) Dagger 2 для начинающих Android разработчиков. Внедрение зависимостей. Часть 1 иЧасть 2
    (+2) Локальная автоматизация билдов(Crashlytics + Slack + FastLane)
    (+2) 10 Вещей с которыми сталкиваются начинающие Android-разработчики
    Лучшие игры и приложения Google Play 2017
    App in the Air и Voximplant вошли в пятый набор Launchpad Accelerator
    Google исправил бургер и пиво в Android 8.1
    Google разработал систему, предупреждающую о подглядывании
    Используем Branch.io в своих приложениях
    Как пользоваться Google Play Install Referrer
    image Android Dev Подкаст. Выпуск 50. Юбилейный выпуск в прямом эфире с Droidcon Moscow
    image Новый курс Advanced Android Development от Google
    image Создаем клон Shazam
    image Основы Facebook Litho – декларативного UI-фреймворка для Android
    image Kotlin: Contexts & SharedPreferences
    image Последний developer preview Android 8.1
    image Сравнение библиотек камеры: Fotoapparat vs. CameraKit
    image Вышел Kotlin 1.2
    image Android Firebase email/password аутентификация и безопасное хранение данных в Firebase Firestore
    image Продвинутый Retrofit
    image Простая и быстрая миграция на Room
    image Разметка с нуля с помощью ConstraintLayout
    image avdo: инструмент оптимизации Vector Drawable

    Разработка

    (+23) Мамин архитектор: как мы собирали мобильные архитектуры и радовали родителей
    (+14) Игра на Unity, с открытым кодом
    (+15) Разработка для Sailfish OS: использование датчиков — часть 1 и часть 2
    (+5) Xamarin, нативные iOS/Android и гибридные инструменты разработки
    (+4) Model-View-Presenter — компромисс и универсальный рецепт
    (+4) ReadyScript Mobile — готовое eCommerce мобильное приложение
    Невозвратные затраты: когда стоит бросить проект?
    Ubisoft запускает акселератор для мобильной AR и блокчейн
    GameJam Mail.Ru 2017: как мы завоевали первое место
    Будущее карт: автомобили, AR и угроза приватности
    Amazon создал конструктор 3D миров
    image Двигайтесь медленно и чините вещи
    image Должны ли дизайнеры уметь рисовать?
    image Сделано на React Native: как мы сделали Real-time медицинское приложение
    image Почему продуктовые команды лучше работают без единого лидера
    image Руководство по расширению вашего нативного приложения в веб
    image Нет такой вещи, как “минорные изменения в дизайне”
    image AWS AppSync: serverless GraphQL сервис
    image Сервис тестирования мобильных приложений HeadSpin
    image История приложения LifeDiary
    image Как сделать инди-игру для Nintendo Switch
    image $0 доходов: история Hot Barber
    image Как сделать худшее приложение на свете: 10 вредных советов
    image Как “нет” помогает создавать лучшие игры
    image Lona: коллекция инструментов Airbnb для создания дизайн-системы и генерации кроссплатформенного UI

    Аналитика, маркетинг и монетизация

    (+21) Встроить кратный рост в ДНК команды
    (+13) В «Налог на Гугл» внесли изменения
    (+3) Эксперимент по продвижению игры в Google Play. Часть 1
    Руководство по Маркетингу влияния
    myTarget теперь может таргетировать рекламу по действиям в приложении
    Эксперты Soomla исследовали отток пользователей
    Кейс Zorka.Mobi: продвижение мобильного браузера Smart Search через влогеров
    Агентство Go Mobile провело исследование рынка мессенджеров
    Монетизация мобильных приложений: пять стратегий, которые работают
    image Appreneurs: как сделать успешное мобильное приложение
    image 16 уроков роста Kinsta с нуля до миллионной прибыли
    image Как создать хороший план действий после запуска приложения
    image Game Dev Tycoon: Анализ первого дня на iOS
    image Заработок на мобильных приложениях

    Устройства, IoT, AI

    (+106) Как мы переписали архитектуру Яндекс.Погоды и сделали глобальный прогноз на картах
    (+28) Как научить нейросеть придумывать названия российских населенных пунктов
    (+24) Можно ли запихнуть распознавание номеров в любой тамагочи?
    (+24) Физически неклонируемые функции: защита электроники от нелегального копирования
    (+13) Классификация звуков с помощью TensorFlow
    (+12) Введение в нейронные сети на Golang
    (+11) Машинное обучение: анализ временных рядов Azure Machine Learning для поиска аномалий
    (+9) Бинарная матричная нейронная сеть
    (+7) Учим компьютер писать как Толстой, том I
    AIY Vision Kit: “картонная” система компьютерного зрения
    Российский рынок смартфонов восстановился после кризиса
    Mozilla опубликовала систему распознавания речи
    Секрет сильного искусственного интеллекта следует искать в мозге человека
    NVIDIA и Nuance открывают магазин AI-алгоритмов для медицины
    Впервые за квартал поставлено более 1 млн VR-шлемов
    image Furby + Amazon Echo = Furlexa

    < Предыдущий дайджест. Если у вас есть другие интересные материалы или вы нашли ошибку — пришлите, пожалуйста, в почту.
    Метки:
    Everyday Tools 248,11
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    Информация
    • Дата основания 17 апреля 2015
    • Локация Новосибирск
      Россия
    • Сайт everydaytools.mobi
    • Численность 31–50 человек
    • Дата регистрации 24 октября 2016
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