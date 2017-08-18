Finnopolis-2017: приглашаем финтех-таланты в Сочи
Участвуйте в конкурсе финтех-стартапов в рамках Finopolis-2017. Победители будут награждены денежными призами от одного до трех млн руб. Команды, прошедшие в финал конкурса, смогут принять участие в Аллее стартапов на форуме Finopolis в Сочи (4-6 октября 2017 г.), представить свой проект руководителям топовых банков и Банка России. Сбор заявок продолжается до 5 сентября, поспешите заявите ваш проект.
Мы уже рассказали читателям Хабрахабра о важности цифровой трансформации и роли инновационных проектов в ней. В помощь участникам конкурса Fintech-стартапов Finnopolis — 2017 мы взяли интервью у Даниила Гусева эксперта и международного посланника Ассоциации ФинТех, управляющего партнера люксембургского финтех-фонда Digital Space Ventures. Как развивается рынок финтеха и на что нужно обратить внимание тем, кто решит подать заявку на конкурс и получить возможность продуктивно провести время в Сочи,
подавайте заявку и собирайте чемоданы читайте под катом.
Цифровые технологии все сильнее проникают в финансовую сферу: банки и крупные финансовые организации внедряют их в свои бизнес-процессы, активнее перенося взаимодействие с клиентами в онлайн. Это, с одной стороны, дает новые возможности, делает услуги более доступными, прозрачными, удобными, но с другой — влечет за собой новые риски. И в данном сегменте российские IT-компании имеют мощную технологическую базу, которая даёт им преимущество перед конкурентами как на нашем, так и на зарубежном рынке.
Какие технологии в финансовом секторе на сегодняшний день востребованы больше всего?
В первую очередь, востребованы прикладные информационные технологии. Просто обладать идеей или скопировать ее с других географий недостаточно, важно понимать существующие условия работы финансовых технологий, на которые направлена деятельность потенциальных основателей нового бизнеса. От того, насколько реализация соответствует запросам рынка, зависит желание других участников экосистемы финтеха (партнеров, инвесторов, клиентов), поддержать его как значимый.
Ассоциацией ФинТех с учетом этих требований сформулирован ряд требований, которые поддерживаются всеми основными банками:
Если кратко, нельзя сказать что востребованы конкретные технологии: стимул развития технологии определяется значимостью рынка, где она применяется, и серьезностью проработки в превращении технологии в устойчивый процесс предпринимательства.
Какие проблемы и задачи должны решить IT на рынке финансовых услуг?
Технологии сегодня должны обеспечить трансформацию бизнеса, переживающего вызовы цифровой среды: интернетизации мышления, доступности и тотального потребления высоких технологий, новых потребительских свойств, которыми они наделяют товары и услуги. То, как мы воспринимаем информацию, формируем свой цифровой след, как заказываем и оказываем услуги, — все это меняет традиционные функции компаний (маркетинга, исследований, дистрибуции), перенося их на цифровую основу.
В каком состоянии сейчас находится рынок финансовых технологий в России?
Рынок финансовых технологий еще не оформился и в настоящий момент ограничен бюджетами и интересами основных, доминирующих игроков. Финансирование зачастую подкреплено госпрограммами, а инновации иногда следуют за большими законопроектами, обслуживая их реализацию.
Инвестиции фондов ограничиваются неясностью в вопросах собственности и отчетности при использовании новых технологий. Потребуется еще немало времени для оформления рыночных отношений между игроками, инвесторами и новыми формациями — стартапами. Отчасти на это и направлены усилия участников АФТ: сформировать правила игры, а из них культуру и опыт доверия по основным программам финансовых инноваций.
Какие уже есть положительные примеры реализации новых технологий в России?
Россия — один из мировых лидеров стран, перешедших на цифровое потребление: проникновение мобильного высокоскоростного интернета, развитие технологий поиска сформировала культуру онлайн потребления, предопределило развитие технологий prepaid-кошельков и электронных денег, а вклад больших финансовых институтов позволил быстро внедрять системные инновации — эквайринг, где по объемам лидер рынка — Сбербанк — обогнал WoldPay — ведущего европейского процессора.
Важно не останавливаться на достигнутом и внимательно слушать изменения поведения клиентов — на формирование культуры мобильного потребления (и мобильных транзакций, составляющих около 8,8 триллионов в Китае за прошлый год), у Поднебесной ушло порядка 10 лет. Заложив правильный фундамент развития цифровой экономики, можно обеспечить рыночный рывок для эффективного развития всей экосистемы финтеха.
Как на Востоке?
В январе 2017 года в Гонконге прошел StartmeupHK Festival — масштабное финтех-мероприятие, в на котором прошел конкурс стартапов NEXT MONEY FINTECH FINALS 2017. В рамках конкурса были определены 24 финалиста из 15 стран. Каждый финалист имел 6 минут на презентацию собственного проекта. Главный приз выиграл филиппинский проект AAYNNAH
Награды также получили получили команды BAMBU из Сингапура, Darc Matter из США и BIMA из Швеции.
Какая роль у финансовых стартапов в развитии и внедрении перспективных технологий?
Финансовые стартапы оформляют запрос на изменения: они пытливо доказывают новый способ или демонстрируют новые технологии взаимодействия потребителя и продавца, заемщика и кредитора. Основываясь на новых подходах в дистрибуции, мотивации, аналитике — они, в силу специфики своей организации и финансирования, или быстро показывают результат, или меняют модель, или же сходят с рынка.
На фоне тяжелых бюрократизированных процедур подобная гибкость почти невозможна: или сеет хаос, или тратит в разы больше усилий и времени. А последнего (с учетом сжимающейся гегелевской «спирали истории») у рынка не так много: на место одного всегда приходит кто-то другой. Ликвидность глобальной системы, подстегнувшей инвестиции в финтех (а также иншуртех, биотех, нанотех и пр), всегда найдет того, кто предложит товар лучше и быстрее тебя.
Как на Западе?
В июне этого года JPMorgan объявило победителей конкурса финтех-стартапов, которые работают в сфере повышения уровня жизни людей за счет технологий, оптимизирующих персональные финансы. Победители получили по 250 000$ и присоединились к CFSI’s Financial Solutions Lab, которая предоставит им возможности для реализации своих идей, в том числе и менторскую помощь.
С какие проблемами сталкиваются молодые команды, когда пытаются выйти на данный рынок?
В первую очередь — ригидность и неповоротливость корпоративной среды с сложившимися правилами. Крупные игроки часто нетерпимы к предлагаемым изменениям в силу внутренних процедур, ограниченности видения (и зоны комфорта менеджмента). Финансирование тем не менее часто идет именно от банков, но это связано с логикой, которую закладывают сами стартапы
Можно выделить два основных пути развития стартапов:
— скопировать что-нибудь со страниц Techcrunch и применить в России. Помимо неудачных попыток выехать на чужой волне успеха, есть прозорливые компании, успешно реализовавшие ряд проектов, «клонированных» от западных аналогов — но их единицы.
— сделать что-нибудь оригинальное, основанное на российском опыте потребления, и вынести в глобальный мир — тут стартапы стоят неуверенно между ресурсами больших игроков, которые хотят делать эти проекты самостоятельно, и ресурсами маленьких банков, где проекты для них скатываются в кусочную автоматизацию, и проект стартапа обречен из-за необеспечения условий масштаба.
Вторая конкурентная модель перспективнее в условиях недоверия на рынке финансовых технологий. Устранить эту преграду призван FINOPOLIS-2017 — первая площадка, на которой происходит определение целей финтеха и механизмов движения к ним. Этим очень важен конкурс стартапов на площадке FINOPOLIS-2017: он дает возможность высказаться молодой, полной сил, IT-части финансового сообщества на рынок и попытаться совместно это видение обратить в жизнь.
На формирование рынка уйдут годы: главное спланировать и залить правильный фундамент с точки зрения основных областей применения, спонсорства развития этих направлений системным порядком — солидарно и на общих принципах, с заинтересованным регулятором за общим, круглым столом.
Важно не поддаваться на желание искусственно формировать рынок, управлять им в ручном режиме, потому что все, имеющее подпитку в виде денег, научится мимикрировать под лозунги — и потеряет конкурентную нить. Именно конкурентные рынки порождают стартапы и технологии — потому что вынуждены искать лучшие решения в ограниченной среде.
Российский опыт:
В 2016 году победителями конкурса Fintech-стартапов Finnopolis стали:
Oz Photo Expert - создавший программный продукт для проведения быстрых экспертиз цифровых фотографий на предмет подделки.
Farzoom — придумавший решения, оценивающие сценарии поведения клиентов банков и на их основании предполагающие, какие конкретно банковские продукты могут быть им интересны.
Brainysoft - разработавший решения, обеспечивающие в формате SaaS весь необходимый для оперативной оценки качества клиентов в онлайн-банкинге и секторе МФО инструментарий
Каковы основные требования к участникам и на что им необходимо обратить внимание?
Совет, наверное, один — попытаться описать проект на одном листе Business Model Canvas, уделив внимание:
Хочется порекомендовать молодым умам несколько фундаментальных книг для развития навыков конструирования работоспособных коммерческих моделей:
— IDEO — Human Centered Design Toolkit
— The Four Steps to the Epiphany
— The Ten Faces of Innovation
О конкурсе
Цель конкурса — найти команды, предлагающие инновационные решения в области финансовых технологий. Организаторами выступают Банк России и Ассоциация ФинТех при поддержке АНО «Финтех Лаб».
Предпочтение будет отдаваться проектам в следующих областях:
Прием заявок продлится до 5 сентября 2017 года, после чего конкурсная комиссия отберет десять наиболее перспективных проектов, которые примут участие в финале на Finopolis-2017 в городе Сочи.
→ Положение о конкурсе
E-mail: startup@finopolis.ru
Мы уже рассказали читателям Хабрахабра о важности цифровой трансформации и роли инновационных проектов в ней. В помощь участникам конкурса Fintech-стартапов Finnopolis — 2017 мы взяли интервью у Даниила Гусева эксперта и международного посланника Ассоциации ФинТех, управляющего партнера люксембургского финтех-фонда Digital Space Ventures. Как развивается рынок финтеха и на что нужно обратить внимание тем, кто решит подать заявку на конкурс и получить возможность продуктивно провести время в Сочи,
Цифровые технологии все сильнее проникают в финансовую сферу: банки и крупные финансовые организации внедряют их в свои бизнес-процессы, активнее перенося взаимодействие с клиентами в онлайн. Это, с одной стороны, дает новые возможности, делает услуги более доступными, прозрачными, удобными, но с другой — влечет за собой новые риски. И в данном сегменте российские IT-компании имеют мощную технологическую базу, которая даёт им преимущество перед конкурентами как на нашем, так и на зарубежном рынке.
Какие технологии в финансовом секторе на сегодняшний день востребованы больше всего?
В первую очередь, востребованы прикладные информационные технологии. Просто обладать идеей или скопировать ее с других географий недостаточно, важно понимать существующие условия работы финансовых технологий, на которые направлена деятельность потенциальных основателей нового бизнеса. От того, насколько реализация соответствует запросам рынка, зависит желание других участников экосистемы финтеха (партнеров, инвесторов, клиентов), поддержать его как значимый.
Ассоциацией ФинТех с учетом этих требований сформулирован ряд требований, которые поддерживаются всеми основными банками:
- как обеспечить низкостоимостную передачу средств потребителей (рынок p2p, B2С переводов)
- как сформировать устойчивую базу информации о заемщиках, иных группах лиц при этом сохраняя приватность данных (система идентификации и аутентификации, системы цифровой идентичности для предоставления услуг)
Если кратко, нельзя сказать что востребованы конкретные технологии: стимул развития технологии определяется значимостью рынка, где она применяется, и серьезностью проработки в превращении технологии в устойчивый процесс предпринимательства.
Какие проблемы и задачи должны решить IT на рынке финансовых услуг?
Технологии сегодня должны обеспечить трансформацию бизнеса, переживающего вызовы цифровой среды: интернетизации мышления, доступности и тотального потребления высоких технологий, новых потребительских свойств, которыми они наделяют товары и услуги. То, как мы воспринимаем информацию, формируем свой цифровой след, как заказываем и оказываем услуги, — все это меняет традиционные функции компаний (маркетинга, исследований, дистрибуции), перенося их на цифровую основу.
В каком состоянии сейчас находится рынок финансовых технологий в России?
Рынок финансовых технологий еще не оформился и в настоящий момент ограничен бюджетами и интересами основных, доминирующих игроков. Финансирование зачастую подкреплено госпрограммами, а инновации иногда следуют за большими законопроектами, обслуживая их реализацию.
Инвестиции фондов ограничиваются неясностью в вопросах собственности и отчетности при использовании новых технологий. Потребуется еще немало времени для оформления рыночных отношений между игроками, инвесторами и новыми формациями — стартапами. Отчасти на это и направлены усилия участников АФТ: сформировать правила игры, а из них культуру и опыт доверия по основным программам финансовых инноваций.
Какие уже есть положительные примеры реализации новых технологий в России?
Россия — один из мировых лидеров стран, перешедших на цифровое потребление: проникновение мобильного высокоскоростного интернета, развитие технологий поиска сформировала культуру онлайн потребления, предопределило развитие технологий prepaid-кошельков и электронных денег, а вклад больших финансовых институтов позволил быстро внедрять системные инновации — эквайринг, где по объемам лидер рынка — Сбербанк — обогнал WoldPay — ведущего европейского процессора.
Важно не останавливаться на достигнутом и внимательно слушать изменения поведения клиентов — на формирование культуры мобильного потребления (и мобильных транзакций, составляющих около 8,8 триллионов в Китае за прошлый год), у Поднебесной ушло порядка 10 лет. Заложив правильный фундамент развития цифровой экономики, можно обеспечить рыночный рывок для эффективного развития всей экосистемы финтеха.
Как на Востоке?
В январе 2017 года в Гонконге прошел StartmeupHK Festival — масштабное финтех-мероприятие, в на котором прошел конкурс стартапов NEXT MONEY FINTECH FINALS 2017. В рамках конкурса были определены 24 финалиста из 15 стран. Каждый финалист имел 6 минут на презентацию собственного проекта. Главный приз выиграл филиппинский проект AAYNNAH
Награды также получили получили команды BAMBU из Сингапура, Darc Matter из США и BIMA из Швеции.
Какая роль у финансовых стартапов в развитии и внедрении перспективных технологий?
Финансовые стартапы оформляют запрос на изменения: они пытливо доказывают новый способ или демонстрируют новые технологии взаимодействия потребителя и продавца, заемщика и кредитора. Основываясь на новых подходах в дистрибуции, мотивации, аналитике — они, в силу специфики своей организации и финансирования, или быстро показывают результат, или меняют модель, или же сходят с рынка.
На фоне тяжелых бюрократизированных процедур подобная гибкость почти невозможна: или сеет хаос, или тратит в разы больше усилий и времени. А последнего (с учетом сжимающейся гегелевской «спирали истории») у рынка не так много: на место одного всегда приходит кто-то другой. Ликвидность глобальной системы, подстегнувшей инвестиции в финтех (а также иншуртех, биотех, нанотех и пр), всегда найдет того, кто предложит товар лучше и быстрее тебя.
Как на Западе?
В июне этого года JPMorgan объявило победителей конкурса финтех-стартапов, которые работают в сфере повышения уровня жизни людей за счет технологий, оптимизирующих персональные финансы. Победители получили по 250 000$ и присоединились к CFSI’s Financial Solutions Lab, которая предоставит им возможности для реализации своих идей, в том числе и менторскую помощь.
С какие проблемами сталкиваются молодые команды, когда пытаются выйти на данный рынок?
В первую очередь — ригидность и неповоротливость корпоративной среды с сложившимися правилами. Крупные игроки часто нетерпимы к предлагаемым изменениям в силу внутренних процедур, ограниченности видения (и зоны комфорта менеджмента). Финансирование тем не менее часто идет именно от банков, но это связано с логикой, которую закладывают сами стартапы
Можно выделить два основных пути развития стартапов:
— скопировать что-нибудь со страниц Techcrunch и применить в России. Помимо неудачных попыток выехать на чужой волне успеха, есть прозорливые компании, успешно реализовавшие ряд проектов, «клонированных» от западных аналогов — но их единицы.
— сделать что-нибудь оригинальное, основанное на российском опыте потребления, и вынести в глобальный мир — тут стартапы стоят неуверенно между ресурсами больших игроков, которые хотят делать эти проекты самостоятельно, и ресурсами маленьких банков, где проекты для них скатываются в кусочную автоматизацию, и проект стартапа обречен из-за необеспечения условий масштаба.
Вторая конкурентная модель перспективнее в условиях недоверия на рынке финансовых технологий. Устранить эту преграду призван FINOPOLIS-2017 — первая площадка, на которой происходит определение целей финтеха и механизмов движения к ним. Этим очень важен конкурс стартапов на площадке FINOPOLIS-2017: он дает возможность высказаться молодой, полной сил, IT-части финансового сообщества на рынок и попытаться совместно это видение обратить в жизнь.
На формирование рынка уйдут годы: главное спланировать и залить правильный фундамент с точки зрения основных областей применения, спонсорства развития этих направлений системным порядком — солидарно и на общих принципах, с заинтересованным регулятором за общим, круглым столом.
Важно не поддаваться на желание искусственно формировать рынок, управлять им в ручном режиме, потому что все, имеющее подпитку в виде денег, научится мимикрировать под лозунги — и потеряет конкурентную нить. Именно конкурентные рынки порождают стартапы и технологии — потому что вынуждены искать лучшие решения в ограниченной среде.
Российский опыт:
В 2016 году победителями конкурса Fintech-стартапов Finnopolis стали:
Oz Photo Expert - создавший программный продукт для проведения быстрых экспертиз цифровых фотографий на предмет подделки.
Farzoom — придумавший решения, оценивающие сценарии поведения клиентов банков и на их основании предполагающие, какие конкретно банковские продукты могут быть им интересны.
Brainysoft - разработавший решения, обеспечивающие в формате SaaS весь необходимый для оперативной оценки качества клиентов в онлайн-банкинге и секторе МФО инструментарий
Каковы основные требования к участникам и на что им необходимо обратить внимание?
Совет, наверное, один — попытаться описать проект на одном листе Business Model Canvas, уделив внимание:
- значимости решения: насколько оно поддается счету и насколько реализуемо с той экономикой, которая видится основателям;
- его востребованности — значимости с точки зрения потребительских свойств, каналов коммуникации и портрета потребителя;
- его ресурсным запросам: какие технологии и навыки необходимы чтобы двинуть проект вперед.
Хочется порекомендовать молодым умам несколько фундаментальных книг для развития навыков конструирования работоспособных коммерческих моделей:
— IDEO — Human Centered Design Toolkit
— The Four Steps to the Epiphany
— The Ten Faces of Innovation
О конкурсе
Цель конкурса — найти команды, предлагающие инновационные решения в области финансовых технологий. Организаторами выступают Банк России и Ассоциация ФинТех при поддержке АНО «Финтех Лаб».
Предпочтение будет отдаваться проектам в следующих областях:
- удаленная идентификация клиентов-участников финансового рынка и менеджмент цифровой идентичности;
- использование в финансовых продуктах (услугах) технологий распределенного реестра;
- формирование высокотехнологичного розничного платежного пространства;
- использование открытых API для расширения ассортимента продуктов (услуг) для участников финансового рынка и их клиентов.
Прием заявок продлится до 5 сентября 2017 года, после чего конкурсная комиссия отберет десять наиболее перспективных проектов, которые примут участие в финале на Finopolis-2017 в городе Сочи.
→ Положение о конкурсе
E-mail: startup@finopolis.ru
Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.