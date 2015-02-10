Реальные истории из жизни одного хостинга, или воспоминания динозавров FirstVDS

Истории гендиректора, Алексея Чекушкина

Вы не Евграф Шматкунос



Здравствуйте!

Приносим свои извинения, вы не Евграф Шматкунос. Но информация по вашему серверу в предыдущем письме актуальная.



С уважением,

команда FirstVDS

Директор по маркетингу с 2012 по 2016 гг., Татьяна Гребенюкова

Руководитель отдела продаж, Наталья Дузенко

— Я вложил в создание и продвижение моего интернет-магазина мульёны! А сайт не работает.

Руководитель IT-службы, Артём Артемьев

У нас сегодня день рождения, 15 лет. Не, не так.У нас сегодня юбилей, и мы позвали всех друзей. То есть собрали их со всех отделов и поспрашивали за жизнь. Узнали, как оно было на заре FirstVDS и какие невероятные истории запомнились больше всего.На заре Интернета не принято было подписываться реальными именами. В ходу были ники, и мы тоже ими пользовались. А ещё всегда любили поржать, так у Димы С. был псевдоним Евграф Шматкунос.Однажды он делал рассылку и вместо макросав приветствии поставил(копипастил и перепутал). Всем клиентам ушло письмо, начинающееся со слов «Здравствуйте, Евграф Шматкунос!». По тем временам это не казалось большой трагедией. Чухнули, поржали и собрались забыть. Но Дима на этом не остановился и зафигачил следующую рассылку:С этого и началась наша клиентоориентированность.Весной 2003 года я писал биллинг для сайта. До этого мы вели клиентов в экселечке и считали расходы руками. Сейчас смешно хвастать, но раньше все так жили: получали письмо от клиента с заказом — шли VDS-ку открывать, заканчивались у клиента деньги — шли закрывать. И каждое письмо сами писали — индивидуальный подход, самый что ни на есть.Конечно, так бездарно не хотелось время тратить. Поэтому я 3 месяца корпел над биллингом — по тем временам это казалось страшно долго. Автоматизировал открытие VDS, письмо об этом событии клиенту, выписку счетов, управление услугами и др. В команде тогда было всего человек пять-семь, и все о моих трудах знали, но всё же был назначен торжественный день релиза.Я готовился почти как к диплому, кажется, даже надел пиджак и причесался тщательнее, чем обычно. Но старался, конечно, зря. Потому что Саша Б. — новичок, который за неделю уже всем полюбился и приглянулся — удалил весь мой труд. Вот так беспощадно и, конечно, непреднамеренно. От этого даже обиднее было. Саша сам был так обескуражен и так искренне извинялся, что злиться было невозможно.Бэкапов, само собой, не было. Так что я махнул рукой и переписал всё за месяц. Вышло даже лучше прежнего — отловил кучу багов, архитектурно много чего переделал. Но всё равно припоминаю это Сане при случае, а про баги молчу. Ну теперь-то он всё узнает :)Это сейчас мы занимаем три этажа, один из которых построили сами. А поначалу сидели только на втором, в двух кабинетах.И вот у соседей на первом этаже что-то загорелось. Но обошлось — затушили быстро и реальной угрозы не было (сам сходил проверил). Однако надымило нормально — работать было невозможно, а надо. Принял волевое решение и распустил всех по домам. Работать. Закрыл все двери и ушёл. Возвращаюсь на завтра, а входная дверь практически приставлена к косяку. Зашаталась и рухнула под ноги — ждала меня буквально, держалась из последних сил.Оказалось, это пожарные её так. Решили проверить, всё ли в порядке на втором этаже, столкнулись с закрытой дверью и, не долго думая, открыли её топором. Слава богу, за время отсутствия нас и двери ничего не пропало.На один из RIW-ов мы возили с собой макет Атланта — нашего отказоустойчивого кластера. Напечатали на 3D-принтере, склеили, припаяли разноцветные лампочки и запитали батарейками. Атлант мигал, сиял и привлекал всеобщее внимание к нашему стенду. Люди подходили, спрашивали — в общем всё, как мы и хотели.После выставки я отстала от коллег — опоздала на сдачу багажа. Поменяла билет и ждала своего рейса в кафешке. Макет Атланта со всеми проводами и лампочками лежал рядом, в коробке из-под PS3. Там он и остался.Спохватилась я только перед выходом на посадку. Позвонила в кафе — спрашиваю про свою коробку и понимаю, что описываю что-то, похожее на бомбу. Так и есть, нашего Атланта сначала испугались посетители, потом сотрудники кафе, наконец полиция и саперы. Их испугались пассажиры терминала D. А вся эта история немного напугала меня.Сотрудники кафе аккуратно посоветовали за коробкой не возвращаться. Хотела бежать из страны, но решила, что в родную Сибирь вполне достаточно.Как-то пришёл к нам в офис знакомый директора (назовём его Олег). Пожаловался, что сайт не работает, и Алексей позвал меня — помочь товарищу, подобрать подходящий сервер.Но выяснить, что Олегу подойдёт, было не так просто. Он не очень хорошо разбирался в теме и с трудом отвечал на мои вопросы. На одном из них вообще растерялся и предложил посмотреть вживую. Я очень удивилась, ведь «сайт не работает». Однако Олег без труда открыл его в браузере.Сайт быстро загрузился, все страницы были доступны. Конечно, фото товаров и общий дизайн были плохонькие… Но Олег спокойно открывал страницы, переходил по ссылкам, все с тем же возмущением констатируя, что сайт не работает. Глаза мои становились шире. Наконец это стало заметно даже Олегу, и он решил уточнить, что меня так удивило.— Сайт же работает! — с радостью и недоумением сказала я.— Да как же он работает! Ни одного заказа, ни одной продажи, ни одного обращения!Сидим этой осенью в офисе. Никого не трогаем, работаем. Звонок в дверь — полиция. Ну да, должна была в abuse прийти за какими-то бумажками, — подумала Юля секретарь, — и открыла. Потом глянула на монитор, а там ребята с автоматами всё заходят-заходят и не заканчиваются.Попросили выйти всех из кабинетов (зачем-то). Узнали, кто директор, и пошли говорить с ним. Оказывается, искали наркотики, которые продавали с одной из наших VDS-ок. Вот прям в офисе искали. Ну мы не сильно удивились, когда-то с нас уже спрашивали станок для печати дипломов. Вот теперь ждем, когда за барышнями придут.Вот такие истории с нами случались. Местами невероятные, местами совершенно обыденные. Смешные и грустные, чаще одновременно. А что у вас интересного на работе происходит? 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