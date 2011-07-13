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сегодня в 08:38 Администрирование

Vulnerable Docker VM — виртуалка-головоломка по Docker и pentesting



    Британская компания NotSoSecure, специализирующаяся на penetration testing и ИТ-безопасности в целом, представила головоломку для специалистов по Docker под названием Vulnerable Docker VM.

    Подготовленный авторами образ виртуальной машины предназначен для тех, кто «мечтал поиграть с неправильными конфигурациями Docker, превышением привилегий и т.п. в контейнере». Образ на базе Linux-дистрибутива Ubuntu 14.04 доступен для скачивания в формате OVA (запускается, например, в VirtualBox) на странице проекта и лицензирован под GPL (т.е. допускает модификации и дальнейшее распространение на тех же условиях).

    У головоломки предусмотрено два режима (или уровня):

    • простой (Easy), для прохождения которого потребуются только знания Docker,
    • сложный (Hard), где для достижения цели необходимы также навыки в области pentesting.

    Выбор уровня осуществляется на этапе загрузки операционной системы в GRUB:



    Суть задания сводится к тому, чтобы обнаружить 3 файла-флага, размещённых «посреди различных машин/систем, доступных для вас» (все флаги присутствуют в обоих режимах задания), и получить root-доступ к хостовой машине. Представленные в образе проблемы в безопасности могут содержаться как в неправильной конфигурации сервисов, так и в традиционных уязвимостях. По словам одного из авторов Vulnerable Docker VM, эти проблемы были найдены в реальных окружениях во время проведения pen testing его компанией.

    Никакого приза за прохождение этого квеста не предполагается. Так что… пробуйте just for fun!

    Немного помощи…
    Авторы образа обещают в скором времени опубликовать подробности по его созданию и сборке (включая Dockerfiles), а пока что отвечают на вопросы пытающихся пройти квест в комментариях на Reddit. Там же могут встретиться подсказки от самих участников.

    P.S. Идея этой головоломки пришлась мне по душе ещё и по той причине, что мы уже много лет практикуем нечто похожее в качестве тестового задания при отборе кандидатов… и сложившийся опыт показывает, что fun они действительно получают.
    Метки:
    Флант 358,52
    Специалисты по DevOps и высоким нагрузкам в вебе
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