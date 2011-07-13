Vulnerable Docker VM — виртуалка-головоломка по Docker и pentesting
Британская компания NotSoSecure, специализирующаяся на penetration testing и ИТ-безопасности в целом, представила головоломку для специалистов по Docker под названием Vulnerable Docker VM.
Подготовленный авторами образ виртуальной машины предназначен для тех, кто «мечтал поиграть с неправильными конфигурациями Docker, превышением привилегий и т.п. в контейнере». Образ на базе Linux-дистрибутива Ubuntu 14.04 доступен для скачивания в формате OVA (запускается, например, в VirtualBox) на странице проекта и лицензирован под GPL (т.е. допускает модификации и дальнейшее распространение на тех же условиях).
У головоломки предусмотрено два режима (или уровня):
- простой (Easy), для прохождения которого потребуются только знания Docker,
- сложный (Hard), где для достижения цели необходимы также навыки в области pentesting.
Выбор уровня осуществляется на этапе загрузки операционной системы в GRUB:
Суть задания сводится к тому, чтобы обнаружить 3 файла-флага, размещённых «посреди различных машин/систем, доступных для вас» (все флаги присутствуют в обоих режимах задания), и получить root-доступ к хостовой машине. Представленные в образе проблемы в безопасности могут содержаться как в неправильной конфигурации сервисов, так и в традиционных уязвимостях. По словам одного из авторов Vulnerable Docker VM, эти проблемы были найдены в реальных окружениях во время проведения pen testing его компанией.
Никакого приза за прохождение этого квеста не предполагается. Так что… пробуйте just for fun!
Немного помощи…
Авторы образа обещают в скором времени опубликовать подробности по его созданию и сборке (включая Dockerfiles), а пока что отвечают на вопросы пытающихся пройти квест в комментариях на Reddit. Там же могут встретиться подсказки от самих участников.
P.S. Идея этой головоломки пришлась мне по душе ещё и по той причине, что мы уже много лет практикуем нечто похожее в качестве тестового задания при отборе кандидатов… и сложившийся опыт показывает, что fun они действительно получают.
Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.