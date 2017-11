3 необычных кейса о сетевой подсистеме Linux

История первая: о Reverse Path Filter

$ sudo tcpdump -ni tap0 -p icmp and host 192.168.7.3 tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode listening on tap0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes 22:41:27.088531 IP 192.168.7.3 > 8.8.8.8: ICMP echo request, id 46899, seq 40, length 64 22:41:28.088853 IP 192.168.7.3 > 8.8.8.8: ICMP echo request, id 46899, seq 41, length 64 22:41:29.091044 IP 192.168.7.3 > 8.8.8.8: ICMP echo request, id 46899, seq 42, length 64

$ sudo iptables -A PREROUTING -t nat -s 192.168.7.3 -d 8.8.8.8 -j DROP $ sudo sudo iptables -vL -t nat | grep 192.168.7.3 45 2744 DROP all -- any any 192.168.7.3 8.8.8.8

rp_filter

#!/bin/bash for DEV in /proc/sys/net/ipv4/conf/*/rp_filter do echo 0 > $DEV done

rp_filter

История вторая: о TIME_WAIT

TIME_WAIT

TIME_WAIT

tcp_tw_reuse

tcp_tw_recycle

tcp_tw_recycle

Параметр tcp_tw_reuse полезно включить в борьбе за ресурсы, занимаемые TIME_WAIT . TCP-соединение идентифицируется по набору параметров IP1_Port1_IP2_Port2 . Когда сокет переходит в состояние TIME_WAIT , при отключенном tcp_tw_reuse установка нового исходящего соединения будет происходить с выбором нового локального IP1_Port1 . Старые значения могут быть использованы только тогда, когда TCP-соединение окажется в состоянии CLOSED . Если ваш сервер создает множество исходящих соединений, установите tcp_tw_reuse = 1 и ваша система сможет использовать порты TIME_WAIT в случае исчерпания свободных. Для установки впишите в /etc/sysctl.conf :



net.ipv4.tcp_tw_reuse = 1

И выполните команду:



sudo sysctl -p Параметр tcp_tw_recycle призван сократить время нахождения сокета в состоянии TIME_WAIT . По умолчанию это время равно 2*MSL (Maximum Segment Lifetime), а MSL, согласно RFC 793, рекомендуется устанавливать в 2 минуты. Включив tcp_tw_recycle , вы говорите ядру Linux, чтобы оно использовало в качестве MSL не константу, а рассчитало его на основе особенностей именно вашей сети. Как правило (если у вас не dial-up), включение tcp_tw_recycle значительно сокращает время нахождения соединения в состоянии TIME_WAIT . Но здесь есть подводный камень: перейдя в состояние TIME_WAIT , ваш сетевой стек при включенном tcp_tw_recycle будет отвергать все пакеты с IP второй стороны, участвовавшей в соединении. Это может вызывать ряд проблем с доступностью при работе из-за NAT, с чем мы и столкнулись в приведенном выше кейсе. Проблема крайне сложно диагностируется и не имеет простой процедуры воспроизведения/повторяемости, поэтому мы рекомендуем проявлять крайнюю осторожность при использовании tcp_tw_recycle . Если же вы решили ее включить, внесите в /etc/sysctl.conf одну строку и (не забудьте выполнить sysctl -p ):



net.ipv4.tcp_tw_recycle = 1

История третья: об OSPF и мультикастовом трафике

Router 40 $ sudo ping 172.24.0.1 -c 1000 -f PING 172.24.0.1 (172.24.0.1) 56(84) bytes of data. --- 172.24.0.1 ping statistics --- 1000 packets transmitted, 1000 received, 0% packet loss, time 3755ms rtt min/avg/max/mdev = 2.443/3.723/15.396/1.470 ms, pipe 2, ipg/ewma 3.758/3.488 ms

Router 40 # vtysh -c 'show ip ospf neighbor' | grep 172.24.0.1

Router 1 # vtysh -c 'show ip ospf neighbor' | grep 172.24.0.40 255.0.77.148 10 Init 14.285s 172.24.0.40 tap0:172.24.0.1 0 0 0

Router 40 $ sudo tcpdump -ni tap0 proto ospf tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode listening on tap0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes 09:34:28.004159 IP 172.24.0.1 > 224.0.0.5: OSPFv2, Hello, length 132 09:34:48.446522 IP 172.24.0.1 > 224.0.0.5: OSPFv2, Hello, length 132

igmp_max_memberships

Router 40 # echo 'net.ipv4.igmp_max_memberships=42' >> /etc/sysctl.conf Router 40 # sysctl -p Router 40 # vtysh -c 'show ip ospf neighbor' | grep 172.24.0.1 255.0.77.1 0 Full/DROther 1.719s 172.24.0.1 tap0:172.24.0.40 0 0 0

Заключение

P.S.

В этой статье представлены три небольшие истории, которые произошли в нашей практике: в разное время и в разных проектах. Объединяет их то, что они связаны с сетевой подсистемой Linux (Reverse Path Filter, TIME_WAIT, multicast) и иллюстрируют, как глубоко зачастую приходится анализировать инцидент, с которым сталкиваешься впервые, чтобы решить возникшую проблему… и, конечно, какую радость можно испытать в результате полученного решения. Начали выяснять, почему не работает настроенная маршрутизация. На входящем туннельном интерфейсе маршрутизатора трафик обнаруживался:Однако на исходящем интерфейсе пакетов не было. Стало ясно, что фильтруются они на маршрутизаторе, однако явно установленных правил отбрасывания пакетов в iptables не было. Поэтому мы начали последовательно, по мере прохождения трафика, устанавливать правила, отбрасывающие наши пакеты и после установки смотреть счетчики:Проверили последовательно nat PREROUTING, mangle PREROUTING. В mangle FORWARD счетчик не увеличивался, а значит — пакеты теряются на этапе маршрутизации. Проверив снова маршруты и правила, начали изучать, что именно происходит на этом этапе.В ядре Linux для каждого интерфейса по умолчанию включен параметр Reverse Path Filtering (). В случае, когда вы используете сложную, асимметричную маршрутизацию и пакет с ответом будет возвращаться в источник не тем маршрутом, которым пришел пакет-запрос, Linux будет отфильтровывать такой трафик. Для решения этой задачи необходимо отключить Reverse Path Filtering для всех ваших сетевых устройств, принимающих участие в маршрутизации. Чуть ниже простой и быстрый способ сделать это для всех имеющихся у вас сетевых устройств:Возвращаясь к кейсу, мы решили проблему, отключив Reverse Path Filter для интерфейса tap0 и теперь хорошим тоном на маршрутизаторах считаем отключениедля всех устройств, принимающих участие в асимметричном роутинге.Состояниев протоколе TCP позволяет системе убедиться в том, что в данном TCP-соединении действительно прекращена передача данных и никакие данные не были потеряны. Но возможное количество одновременно открытых сокетов — величина конечная, а значит — это ресурс, который тратится в том числе и на состояние, в котором не выполняется обслуживание клиента.Разгадка, как и ожидалось, нашлась в документации ядра. Естественное желание администратора highload-системы — уменьшить «холостое» потребление ресурсов. Беглое гугление покажет нам множество советов, которые призывают включить опции ядра Linux. Но сне всё так просто, как могло показаться.Разберемся с этими параметрами подробнее:В первую очередь проверили связь с маршрутизаторами проблемных сетей. Связь была стабильной:Продиагностировав OSPF, мы удивились еще больше. На узле, где наблюдались проблемы, маршрутизаторы проблемных сетей отсутствовали в списке соседей. На другой стороне проблемный маршрутизатор в списке соседей присутствовал:Следующим этапом исключили возможные проблемы с доставкой ospf hello от 172.24.0.1. Запросы от него приходили, а вот ответы — не уходили:Никаких ограничений в iptables не было установлено — выяснили, что пакет отбрасывается уже после прохождения всех таблиц в Netfilter. Снова углубились в чтение документации, где и был обнаружен параметр ядра, который ограничивает количество multicast-соединений для одного сокета. По умолчанию это количество равно 20. Мы, для круглого числа, увеличили его до 42 — работа OSPF нормализовалась:Какой бы сложной ни была проблема, она всегда решаема и зачастую — с помощью изучения документации. Буду рад увидеть в комментариях описание вашего опыта поиска решения сложных и необычных проблем.Читайте также в нашем блоге: