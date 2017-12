tldr — альтернатива man с названием, говорящим за себя

--help

Установка и использование

npm install -g tldr

$ sudo snap install tldr

$ tldr Usage: tldr command [options] Simplified and community-driven man pages Options: -h, --help output usage information -V, --version output the version number -l, --list List all commands for the chosen platform in the cache -a, --list-all List all commands in the cache -1, --single-column List single command per line (use with options -l or -a) -r, --random Show a random command -e, --random-example Show a random example -f, --render [file] Render a specific markdown [file] -m, --markdown Output in markdown format -o, --os [type] Override the operating system [linux, osx, sunos] --linux Override the operating system with Linux --osx Override the operating system with OSX --sunos Override the operating system with SunOS -t, --theme [theme] Color theme (simple, base16, ocean) -s, --search [keywords] Search pages using keywords -u, --update Update the local cache -c, --clear-cache Clear the local cache Examples $ tldr tar $ tldr du --os=linux $ tldr --search "create symbolic link to file" $ tldr --list $ tldr --list-all $ tldr --random $ tldr --random-example To control the cache $ tldr --update $ tldr --clear-cache To render a local file (for testing) $ tldr --render /path/to/file.md

$ tldr -l Local cache is empty Please run tldr --update

$ tldr --update Updating... { Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/home/user/snap/tldr/162/.tldr/cache/pages/shortIndex.json' at Error (native) errno: -2, code: 'ENOENT', syscall: 'unlink', path: '/home/user/snap/tldr/162/.tldr/cache/pages/shortIndex.json' } Done Creating index... Done $ tldr -l 7z, 7za, 7zr, ab, ack, adb, adduser, ag, alias, alpine, ansible, ansible-galaxy, ansible-playbook, ...

$ tldr ls ls List directory contents. - List files one per line: ls -1 - List all files, including hidden files: ls -a - Long format list (permissions, ownership, size and modification date) of all files: ls -la - Long format list with size displayed using human readable units (KB, MB, GB): ls -lh - Long format list sorted by size (descending): ls -lS - Long format list of all files, sorted by modification date (oldest first): ls -ltr $ tldr tldr tldr Simplified man pages. - Get typical usages of a command (hint: this is how you got here!): tldr command - Update the local cache of tldr pages: tldr --update

Альтернативы и резюме

Cheat — написанная на Python утилита (имеет и реализации на Bash, а также веб-сервис), поддерживает около 180 страниц;

eg — ещё один аналог на Python, который обладает гораздо меньшей библиотекой и реже обновляется;

bropages — веб-проект (и консольный клиент на Ruby, но он давно не обновлялся), где сообщество пополняет в онлайне базу лаконичных примеров использования консольных команд.

Все мы любим. Несмотря на появление многочисленных форумов, Stack Exchange и прочих ресурсов, хорошим тоном в начале решения своих проблем по-прежнему остаётся самостоятельный поиск ответа в официальной документации. Однако лень продолжает двигать прогресс даже там, где не всегда того ожидаешь. Впрочем, это не только лень — бывают и другие аргументы в пользу «упрощений»…В общем, оказалось, что классическийустраивает не всех. Поэтому появился проект tldr , который, следуя своей расшифровке «Too long; didn't read», решил принести в консоль лаконичную документацию, содержащую только самое главное. Проекту tldr уже больше 3 лет, но про него ещё почему-то не писали на хабре.Авторы tldr описывают своё детище как «коллекцию упрощённых и создаваемых сообществом man-страниц». Главным продуктом их деятельности является собственно библиотека из markdown-файлов, являющихся альтернативными справочными страницами для популярных консольных утилит. Основная их часть относится к категориям «общие» и «Linux», однако есть также отдельные страницы для macOS и даже Windows.Что хранится в этих страницах? В качестве примера в GitHub проекта демонстрируется tldr-справка поКак видно, это минимальное описание назначения утилиты и компактный список из самых частых команд. Дляприводится 7 готовых команд, для— 6, для— 5.Кому это нужно? Хороший вопрос, ответ на который оставлю на усмотрение читающим. Очевидный вариант назначения — начинающим постигать консоль (не всех получается убедить прочитать всю документацию в начале их пути, чтобы жизнь была легче потом). Так или иначе, у проекта уже более 15 тысяч stars на GitHub, более тысячи форков и больше 20 клиентов (подробнее о них см. в следующем разделе) — этих показателей достаточно для констатации: спрос есть.Чтобы получить доступ к страницам tldr, нужно установить один из клиентов. Актуальный их список приводится на этой wiki-странице . Доступны реализации на Node.js (считается «наиболее зрелым клиентом»), PHP, Python, Ruby, Perl, Go, Bash, C++, Haskell, Rust, Emacs… есть по паре версий для Android и для iOS, бот для Slack, есть два веб-интерфейса (один из которых, к слову, размещён на DistroWatch ).Установка основного клиента должна выглядеть так:… однако в моём случае (Ubuntu) вела к необходимости инсталляции большого числа зависимостей (т.к. в системе не установлены Node.js/npm), поэтому я предпочёл такой «молодёжный» Linux-путь:Этой командой в систему устанавливается тот самый «главный» Node.js-клиент tldr (версия 3.1.0 в текущем snap-пакете).Что он умеет?Посмотрим список доступных страниц:Их (локально) ещё нет, но дело поправимое:Всего там было 671 вхождение. Откуда они берутся ? Зафиксировано в config.json клиента. А дальше всё просто:Учтите, что все справки только на английском языке (и инициатив по их локализации не видно).Прямо в README проекта tldr приводятся и альтернативные варианты, решающие ту же задачу — «упрощения» man-страниц:Глядя на имеющиеся альтернативы, очевидно, что tldr удалось далеко уйти вперёд своих конкурентов. Так что если потребность в подобном приложении/сервисе есть — однозначно стоит обратить внимание на эту утилиту.Впрочем, всё это не отменяет необходимости в полноценной документации, которая даёт гораздо более полное представление о принципах работы и возможностях утилиты, имеется у каждого продукта (где минимально об этом позаботились сами разработчики), содержит все актуальные сведения (а они могут меняться с разными версиями).