Russian Startups Go Global 2017 — новые глобальные возможности для российских IT-предпринимателей

Как это было в 2016 году

В прошлом году мы провели Russian Startups Go Global 2016 — первое международное мероприятие ФРИИ для IT-основателей России, которые хотят покорять новые горизонты. К нам приезжали гости из 500 Startups, Seedcamp, Cherry Ventures и Maxfield Capital, Ideal Machine, а также представители посольств Великобритании, Ирландии, Франции и Германии, а основатели IT-стартапов смогли пообщаться с российскими и зарубежными инвесторами в формате «один на один». Как это было, вы можете посмотреть на видео:Мы увидели ценность этого мероприятия для предпринимателей — и в этом году решили продолжить знакомить российские IT-стартапы с возможностями развития на международном рынке. Ждем всех, кто заинтересован в глобальном развитии своей компании, на Russian Startups Go Global 2017 ! Мероприятие пройдет, регистрируйтесь и приходите!«Бизнес», «Технологии» и «Fundraising и M&A». Спикеры Russian Startups Go Global расскажут о том, как адаптировать продукт для зарубежного рынка, чем отличаются B2B-продажи в России и США, как выстроить стратегию работы с инвесторами для повышения капитализации компании, как привлечь инвестиции за рубежом, а также поделятся кейсами из своей практики. Среди них:Амрит возглавляет направление глобальных операций в Google for Entrepreneurs и координирует расширение этой сети — сейчас готовится к запуску Campus Berlin. Его команда управляет техническими и физическими операциями Campus и сетью площадок Google для предпринимателей в стартап-хабах по всему миру: в Лондоне, Мадриде, Сан-Паулу, Сеуле, Тель-Авиве и Варшаве.

Прошел путь от программиста до руководителя отдела Почты Mail.Ru. В марте 2006 г. перешел в интернет-холдинг «Рамблер» на должность директора по разработке веб-проектов. В 2011-ом году назначен директором по информационным технологиям Mail.Ru Group, в 2016-ом — директором по стратегии и анализу. В этой позиции сфокусирован на M&A, инвестициях и запуске новых проектов внутри компании. Ведет блог #стартапдня — авторские обзоры стартапов и их бизнес-моделей.

Марвин инвестирует в стартапы со всего мира в сфере digital media, adtech, marketing cloud, e-commerce и mobile. Более 10 лет Марвин работал в разных департаментах Yahoo! Inc. — в продажах, развитии бизнеса, рекламе и маркетинге, в основном на уровне регионального или глобального менеджмента в Азии, Европе, Латинской Америке и США. Является ментором нескольких акселерационных программ в Европе, Израиле и США — помогает стартапам развивать маркетинг, продажи и партнерства.

Райан — эксперт и предприниматель из Китая в сферах IT и digital. Один из его проектов с сильной экспертизой в китайском digital, Cloud COmputing, SaaS привлек инвестиции от Sequoia Capital. Райан 8 лет работал в качестве Senior Product Manager в SAP — крупнейшем разработчике software для сектора enterprise по всему миру.

Валери — сооснователь ассоциации Nugenia, которая занимается исследованиями и разработками технологий ядерного деления и насчитывает более 110 участников в 28 странах. Вместе с партнёрами из Европы и Силиконовой Долины основал ассоциацию, которая помогает продвигать инновации в бизнесе. Сейчас Валери живет и работает в Париже, где занимает должность директора Open Innovation в Европе и на Ближнем Востоке и развивает взаимовыгодное сотрудничество EDF Group со стартапами.

В компании Петр отвечает за продукт Republic и коучинг стартапов по краудфандингу. Republic входит в лидирующую группу инвест-площадок вместе с AngelList и CoinList.Работает в IT-области более 15 лет и является ментором и эдвайзером ряда стартапов по вопросам создания продукта, брендинга и фандрайзинга. В Калифорнии основал успешную SaaS-компанию MeetingPulse, фешн-бренд Volga Verdi, приложение #VVFY и сеть Mine. Ранее работал в компании «Leo Burnett Москва» в отделе интерактивного дизайна над проектами для GM, P&G, Mars, Сбербанк, Макдональдс и других.

С сентября 2003 по июль 2006 года занимал позицию заместителя директора подразделения рынков капиталов Deutsche Bank Group в Лондоне. С 2006 до 2010 года являлся вице-президентом по рынкам долгового капитала России и стран СНГ Ренессанс Капитал в Москве. С 2010 по 2012 годы занимал пост вице-президента по рынкам долгового капитала России и стран СНГ Royal Bank of Scotland в Москве. В 2012 году Борис Батин основал первую в России компанию онлайн-кредитования ID Finance.

Лоран является лидером команд технических евангелистов в центральной и восточной Европе, что подразумевает вовлечение разработчиков и студентов технических специальностей через мероприятия и онлайн, а также совместное написание кода с ними. Студентом он пришёл в компанию Майкрософт, где уже проработал 20 лет на различных позициях. Все эти годы он активно помогает стартапам в технических и бизнес-вопросах.

Автор книг The Lean Entrepreneur, The Entrepreneur’s Guide to Customer Development, и The Lean Brand. Брент помогал стартапам развиться от идеи до быстрого роста, продажи корпорации, выхода на IPO и знает все типовые ошибки предпринимателей из собственного опыта. Будучи основателем компании Moves the Needle, помогает корпорациям настроить работу с инновациями и внедрить приёмы из практики основателей стартапов.

Фуэд Кефиф, руководитель Департамента «Новые технологии, инновации, услуги» Business France ;

; Биргит Рейтер-Браунвизер, директор ЦВЕ, ABA–Invest in Austria ;

; Максим Штейгервальд, директор по инвестициям ФРИИ ;

; Алина Безуглова, основатель RuTech ;

; Любовь Маркова, старший менеджер в Germany Trade and Invest.

В 2000 году работал в дизайн-студии Артемия Лебедева в качестве дизайнера. В 2002 году организовал дизайн-студию «Парк», в 2008 году участвовал в создании и запуске справочно-правовой системы и информационного портала Право.ру. В 2009 году Право.ру выиграла гостендер на обслуживание сайтов арбитражных судов, а с 2010 года компания автоматизирует арбитражную систему России с сервисом «Электронное правосудие». В 2012-2013 годах были открыты системы для автоматизации юридической деятельности Casebook, Caselook и Case.Pro.​Ну и одна из самых практически полезных частей конференции — кейсы основателей с опытом выхода на зарубежные рынки. В прошлом году этот блок конференции собрал много положительных отзывов от участников — истории можно послушать на видео В этом году ФРИИ запустил международный акселератор по адаптации продукта, получению первых клиентов и ускорению роста на рынке США — Techmafia. Поэтому мы пригласили его участников — CEO Convead Алексея Ковалева, директора по развитию Stafory и сооснователя Робота Веры Алексея Костарева, СEO Knoema Владимира Бугая — поделиться своими кейсами первых продаж и пилотов в штатах.