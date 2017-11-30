Формулируй это: как мы переписывали текст вакансии и скатились до решения математического неравенства

В компании, где ведется разработка, мы – гуманитарии, работающие с командой. И девочки. Пройдет достаточное количество времени, прежде чем разговоры вокруг перестанут напоминать валирийский и мы сможем хотя бы иногда смеяться в тему. Пройдет еще больше времени, и мы осмелеем настолько, что напишем целую статью на Хабр, где расскажем, как пробовали составить вакансию в виде математической формулы и почему это может быть полезно.

Как принято указывать на job-сайтах – FunCorp, компания “до 50 человек”. Мы в постоянном поиске талантов, особенно последние пару лет: команда ширится, и процесс найма начинает систематизироваться.

Переписать шаблон вакансии было решено по банальной причине – перестал нравиться. Никаких искусственных рамок сами себе не выставляли, в момент экспериментов у нас можно всё. Поэтому после нескольких заходов подумалось: “Что если полотно из текста оптимизировать в формулу – более понятную субстанцию для программистов?” Потом решили пойти дальше и придать вакансии вид классической задачки.

Шло туго. Мы не понимали, что должно быть в итоге: просто формула или уравнение? А если уравнение, то какое? Определиться нам помогло обсуждение основных составляющих.

Дано:

С одной стороны, имеется компания, которая что-то предлагает. И это что-то она считает важным и выигрышным. В нашем случае:

Масштаб и направленность продукта, над которым предстоит работать. Не будем сокращать и обозначим названием –

Бонусы, плюшки и прочие корпоративные возможности по развитию — . Так как этого добра навалом, сделаем суммой составных частей.

. Так как этого добра навалом, сделаем суммой составных частей. – деньги, куда без них.

С другой стороны, имеется соискатель, который что-то предлагает. И это что-то он(а) считает важным и выигрышным. Но ищем мы, а не нас, поэтому и условия здесь задает работодатель:

Необходимый стек технологий –

Желательные навыки, которые будут плюсом –

Опыт –

Личные качества – Остроумие и Отвага. Сокращенно –

Встает вопрос, как соотнести условия каждой из сторон, чтобы они правильно отражали реальность? Просто так не просуммируешь, ведь важны еще и зависимости. На этом этапе было решено позвать физика на помощь лирикам, потому что мы не справлялись. Вот что в итоге вышло, если начать с запроса к кандидатам.

Следите за руками:

где нам важно стеку и желаемым навыкам задать степень опыта, а Остроумие и Отвагу не сделать чем-то проходным: если одного из этих качеств нет – все помножится на ноль.

Уже доносится скептический голос:

– Да прям, если есть отличный спец – закроете вы глаза на то, что он без чувства юмора.

– NO.

Почему нам нужен O2 как кислород – важная история. Так получилось, что на остроумии построены наши продукты, в которых миллионы людей шутят ежедневно. На этом же языке мемов построены командные отношения: мы шутим в Slack, Confluence, на кухне и при разборе ошибок. А еще когда презентуем новичков или выкатываем хабрастатью с фейлами.

На отваге строятся решения. Не бояться брать ответственность, предлагать, внедрять, спорить, ошибаться и расти над собой. Выходить на американский рынок без мам, пап и кредитов. Why not? И процесса разработки это касается напрямую.

С одной частью ясно.

Вторая:

Здесь получилось проще. Плюсуем продукт, сумму бонусов и деньги.

Но не проще было на этапе вычленения этих трех параметров, потому что хотелось добавить отдельно про обучение, этапы собеседования, всякие ежеквартальные премии и еду. Обязательно еду. Но хорошо, что формула не резиновая и мы многое обобщили.

Найти:

Наконец, мы подобрались к главному. Если у нас задачка, то что будем просить в ней найти? Начались слабые потуги вспомнить: чем отличается уравнение от неравенства, где и какие знаки ставить правильно и как все это соотнести с изначальной целью?

Остановились на том, что даем соискателю решить неравенство и самому понять: его предложение больше нашего или равно. Оба этих варианта для нас желательны и верны.

То есть мы допускаем, что опыт и навыки кандидата могут быть не только равны тому, что даем мы. В случае, если знания и умения объективно требуют большей зарплаты, человек вправе ставить знак >. Мы не обидимся и будем договариваться.

Решение:

Задумка казалась идеальной. Мы пошли в поля и раздали пример вакансии нашим разработчикам: благо они всегда готовы помочь. Главные опасения касались понятности, информативности и общего впечатления от такого формата.

Результаты были неожиданно приятными. Тут мы возомнили, что наша идея еще и гениальная. Вот несколько примеров:

Ответ:

Финальный вариант

Этот шаблон мы использовать не стали.

¯\_(ツ)_/¯ или, как принято говорить у нас, – Fun Happens :)

Работа над ошибками:

Математическая формула – это не код, и многим программистам она не понятна за давностью лет.

Формат задачки никаким образом нельзя воспроизвести на job-сайтах: формула ломается, отступы кривые, редактор постоянно слетает. Это мы про hh.ru и “Мой круг”. Возможно, они намеренно снижают градус креативности на своих площадках. Вот и наш снизили.

Конечно, эта идея была неидеальной. Когда так кажется — самое время задуматься: “Что-то точно идет не так”. Мы не нашли подобных вакансий на момент повторяемости, хотя, если порыться глубже, наверняка они есть. Но дело даже не в этом.

В нашем случае, такой формат – это отсылка к некой академичности, которой у нас в помине нет. В нем недостаточно виден профессионализм команды, плюс многие смогут найти несоответствия: например, что некорректно сравнивать исходные данные отдельного человека и целой компании.

И самое главное.

Отважно ли опубликовать такую вакансию на широкую аудиторию? – Да.

Остроумно ли? – Не очень.

Итого:

Фейл неожиданно и бесповоротно был повернут в пользу. Мы поняли, что эту формулу можно использовать во внутренних целях: на собеседованиях и при сравнении кандидатов.

Если очертить все параметры, правильно придать им вес и составить вопросы так, чтобы поэтапно их раскрывать и верно оценивать, – люди станут как на ладони. Этот прием дал нам четкость: мы знаем, чего хотим от человека, и понимаем, что даем ему. Абстрактные “личные качества”, в свою очередь, сконцентрировались в понятный и ощутимый образ.

Не думайте, что после собеседований можно стать свидетелем дикой сцены, где HR с тимлидом высчитывает коэффициент отваги и умножает скилы на опыт. Нет. Все расчеты происходят в уме. А заданность формулы сокращает время обсуждений и снижает субъективизм при принятии решения. Нам это процессы точно облегчило.

Этот на первый взгляд дурацкий эксперимент дал нам на деле прочувствовать, что экспериментировать – это здорово, а систематизировать – надо продолжать.

И пусть изначально вы запланируете упорядочить слова в красивые предложения, кривая эксперимента может вывести вас к упорядочиванию чего-то большего.

Выводы:

Экспериментировать.

Спрашивать, если не понимаешь.

Организовывать как можно больше обратной связи.

Смиряться с тем, что гениальная идея не всегда гениальна.

Обращать фейлы в пользу.

Ну а быть остроумными и отважными – состояние перманентное.

Have Fun :)