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FunCorp
Компания
вчера в 16:02

Формулируй это: как мы переписывали текст вакансии и скатились до решения математического неравенства

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    В компании, где ведется разработка, мы – гуманитарии, работающие с командой. И девочки. Пройдет достаточное количество времени, прежде чем разговоры вокруг перестанут напоминать валирийский и мы сможем хотя бы иногда смеяться в тему. Пройдет еще больше времени, и мы осмелеем настолько, что напишем целую статью на Хабр, где расскажем, как пробовали составить вакансию в виде математической формулы и почему это может быть полезно.


    Как принято указывать на job-сайтах – FunCorp, компания “до 50 человек”. Мы в постоянном поиске талантов, особенно последние пару лет: команда ширится, и процесс найма начинает систематизироваться.


    Переписать шаблон вакансии было решено по банальной причине – перестал нравиться. Никаких искусственных рамок сами себе не выставляли, в момент экспериментов у нас можно всё. Поэтому после нескольких заходов подумалось: “Что если полотно из текста оптимизировать в формулу – более понятную субстанцию для программистов?” Потом решили пойти дальше и придать вакансии вид классической задачки.


    Шло туго. Мы не понимали, что должно быть в итоге: просто формула или уравнение? А если уравнение, то какое? Определиться нам помогло обсуждение основных составляющих.


    Дано:


    С одной стороны, имеется компания, которая что-то предлагает. И это что-то она считает важным и выигрышным. В нашем случае:


    • Масштаб и направленность продукта, над которым предстоит работать. Не будем сокращать и обозначим названием – $iFunny$
    • Бонусы, плюшки и прочие корпоративные возможности по развитию — $Bonus$. Так как этого добра навалом, сделаем суммой составных частей.
    • $₽$ – деньги, куда без них.

    С другой стороны, имеется соискатель, который что-то предлагает. И это что-то он(а) считает важным и выигрышным. Но ищем мы, а не нас, поэтому и условия здесь задает работодатель:


    • Необходимый стек технологий – $S$
    • Желательные навыки, которые будут плюсом – $p$
    • Опыт – $t$
    • Личные качества – Остроумие и Отвага. Сокращенно – $O_2$

    Встает вопрос, как соотнести условия каждой из сторон, чтобы они правильно отражали реальность? Просто так не просуммируешь, ведь важны еще и зависимости. На этом этапе было решено позвать физика на помощь лирикам, потому что мы не справлялись. Вот что в итоге вышло, если начать с запроса к кандидатам.


    Следите за руками:


    $(S + p)^t\cdot O_2$


    где нам важно стеку и желаемым навыкам задать степень опыта, а Остроумие и Отвагу не сделать чем-то проходным: если одного из этих качеств нет – все помножится на ноль.


    Уже доносится скептический голос:
    – Да прям, если есть отличный спец – закроете вы глаза на то, что он без чувства юмора.
    – NO.


    Почему нам нужен O2 как кислород – важная история. Так получилось, что на остроумии построены наши продукты, в которых миллионы людей шутят ежедневно. На этом же языке мемов построены командные отношения: мы шутим в Slack, Confluence, на кухне и при разборе ошибок. А еще когда презентуем новичков или выкатываем хабрастатью с фейлами.


    На отваге строятся решения. Не бояться брать ответственность, предлагать, внедрять, спорить, ошибаться и расти над собой. Выходить на американский рынок без мам, пап и кредитов. Why not? И процесса разработки это касается напрямую.


    С одной частью ясно.


    Вторая:


    $iFunny + \sum\limits_{i=1}^9Bonus_i + ₽$


    Здесь получилось проще. Плюсуем продукт, сумму бонусов и деньги.


    Но не проще было на этапе вычленения этих трех параметров, потому что хотелось добавить отдельно про обучение, этапы собеседования, всякие ежеквартальные премии и еду. Обязательно еду. Но хорошо, что формула не резиновая и мы многое обобщили.


    Найти:


    Наконец, мы подобрались к главному. Если у нас задачка, то что будем просить в ней найти? Начались слабые потуги вспомнить: чем отличается уравнение от неравенства, где и какие знаки ставить правильно и как все это соотнести с изначальной целью?


    Остановились на том, что даем соискателю решить неравенство и самому понять: его предложение больше нашего или равно. Оба этих варианта для нас желательны и верны.


    $(S + p)^t\cdot O_2 \geq iFunny + \sum\limits_{i=1}^9Bonus_i + ₽ $


    То есть мы допускаем, что опыт и навыки кандидата могут быть не только равны тому, что даем мы. В случае, если знания и умения объективно требуют большей зарплаты, человек вправе ставить знак >. Мы не обидимся и будем договариваться.


    Решение:


    Задумка казалась идеальной. Мы пошли в поля и раздали пример вакансии нашим разработчикам: благо они всегда готовы помочь. Главные опасения касались понятности, информативности и общего впечатления от такого формата.


    Результаты были неожиданно приятными. Тут мы возомнили, что наша идея еще и гениальная. Вот несколько примеров:


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    Ответ:


    Финальный вариант


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    Этот шаблон мы использовать не стали.
    ¯\_(ツ)_/¯ или, как принято говорить у нас, – Fun Happens :)


    Работа над ошибками:


    • Математическая формула – это не код, и многим программистам она не понятна за давностью лет.
    • Формат задачки никаким образом нельзя воспроизвести на job-сайтах: формула ломается, отступы кривые, редактор постоянно слетает. Это мы про hh.ru и “Мой круг”. Возможно, они намеренно снижают градус креативности на своих площадках. Вот и наш снизили.
    • Конечно, эта идея была неидеальной. Когда так кажется — самое время задуматься: “Что-то точно идет не так”. Мы не нашли подобных вакансий на момент повторяемости, хотя, если порыться глубже, наверняка они есть. Но дело даже не в этом.

    В нашем случае, такой формат – это отсылка к некой академичности, которой у нас в помине нет. В нем недостаточно виден профессионализм команды, плюс многие смогут найти несоответствия: например, что некорректно сравнивать исходные данные отдельного человека и целой компании.


    И самое главное.
    Отважно ли опубликовать такую вакансию на широкую аудиторию? – Да.
    Остроумно ли? – Не очень.


    Итого:


    Фейл неожиданно и бесповоротно был повернут в пользу. Мы поняли, что эту формулу можно использовать во внутренних целях: на собеседованиях и при сравнении кандидатов.


    Если очертить все параметры, правильно придать им вес и составить вопросы так, чтобы поэтапно их раскрывать и верно оценивать, – люди станут как на ладони. Этот прием дал нам четкость: мы знаем, чего хотим от человека, и понимаем, что даем ему. Абстрактные “личные качества”, в свою очередь, сконцентрировались в понятный и ощутимый образ.


    Не думайте, что после собеседований можно стать свидетелем дикой сцены, где HR с тимлидом высчитывает коэффициент отваги и умножает скилы на опыт. Нет. Все расчеты происходят в уме. А заданность формулы сокращает время обсуждений и снижает субъективизм при принятии решения. Нам это процессы точно облегчило.


    Этот на первый взгляд дурацкий эксперимент дал нам на деле прочувствовать, что экспериментировать – это здорово, а систематизировать – надо продолжать.
    И пусть изначально вы запланируете упорядочить слова в красивые предложения, кривая эксперимента может вывести вас к упорядочиванию чего-то большего.


    Выводы:


    • Экспериментировать.
    • Спрашивать, если не понимаешь.
    • Организовывать как можно больше обратной связи.
    • Смиряться с тем, что гениальная идея не всегда гениальна.
    • Обращать фейлы в пользу.

    Ну а быть остроумными и отважными – состояние перманентное.


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    Have Fun :)

    Метки:
    FunCorp 52,90
    Компания
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    Вакансии компании FunCorp

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    Комментарии 9
    • +3
      Я бы сказал, что ваша формула это не отсылка к адамечности, а, напротив, фильтр против нее. Академичность это не про неравенства, переменные и экспоненты. Академичность это про внятность модели и про ее адекватность реальности.
      Пока не указаны единицы измерения, формулу можно интерпретировать весьма забавными образами. Например, если 0 < S + p < 1, t > 1, то зарплата с опытом уменьшается. Плюс вы декларируете, что счиатете честным, что правая часть неравенства должна экспоненциально возрастать с опытом соискателя. Меня терзают сомнения в том что вы или любая другая компания следует этому принципу.
      Т.е. в итоге, пожалуй, необычно, забавно, но не вызывает сомнений, что академичностью здесь не пахнет — не волнуйтесь.
      • +1
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        • 0
          Именно из-за того, что тут много забавных интерпретаций эти формулы никуда не пошли :) Но кое-что систематизировали у нас в процессах. Да и весело было)
        • 0

          Интересно почему в дополнительных навыках появилось Machine Learning?

          • 0
            ML в нашем случае рассматривается как дополнение. Если человек этим увлекается, то это плюс.
          • 0
            Почему плюсы имеют такой же вес как стек?
            + Формула явно намекает, что того, что соискатель вам даёт должно быть больше или хотя бы равно тому, что ему даёте вы. В этом есть… что то некрасивое. =)
            • 0
              Почему же :) вдруг там опыт такой, что заявленная зарплата ему не равна и мы действительно даем меньше. Если так, то мы будем ее увеличивать, чтобы сравняться.
              А по стеку и плюсам. Где-то у себя в уме они действительно весят по-разному. Формула не совершенна, да. Но для наших внутренних целей помогает)
              • 0
                Я бы лучше всё-таки поставил знак «примерно-равно» ) Или что правая сторона будет «стреимиться» к левой. В противном случае человек так или иначе уйдёт туда, где предложат ровнее ;)

                А по стеку… это, просто, очень частая проблема в поиске работы, что вещи, которые значатся как «будут плюсами» оказываются очень обязательными, а стек и «обязательные требования» наоборот из разряда «ну, было бы неплохо, но если что — подтянем». И это плохой паттерн )
                • 0
                  Дельные советы. Спасибо)

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            Информация
            • Дата основания 17 декабря 2004
            • Локация Лимассол
              Кипр
            • Сайт fun.co
            • Численность 31–50 человек
            • Дата регистрации 28 августа 2013
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