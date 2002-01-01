Как PacketZoom Mobile Expresslane увеличивает производительность приложений

История 1. Когда CDN нужна помощь

История 2. Динамическое приложение и много API в индийской глуши

История 3. Онлайн-магазин обуви с обилием картинок и Amazon CloudFront

История 4. Повышение вовлеченности в новостной контент

История 5. Мобильные игры

История 6. Мобильный графический редактор

История 7. Навигационный сервис в AWS

Мы в GlobalDots используем разные инструменты для увеличения производительности приложений. В списке популярных проблем мобильных приложений часто всплывает низкая конверсия, большой процент обрывов соединений, медленная работа сторонних API. CDN не спасает от всех бед. Мы хотим рассказать о PacketZoom Mobile Expresslane — программном решении ускоренной передачи контента между облаками и мобильными приложениями через собственный протокол на основе UDP для обработки HTTP-запросов вместо TCP/IP.PacketZoom Mobile Expresslane SDK — не единственное решение своего рода, но оно распространено достаточно широко и умеет решать разные проблемы. В этой статье мы составили выборку из различных кейсов, чтобы вы могли прикинуть, будет ли вам интересен PacketZoom Mobile Expresslane, стоит ли присматриваться к нему дальше.По сути PacketZoom Mobile Expresslane — это SDK, который встраивается в мобильное приложение и не требует каких-либо изменений. Вся процедура обычно занимает не более часа.PacketZoom использует большое количество разнообразных технологических приемов для оптимизации соединения. Это и сохранение TCP-сессий, и выбор оптимальной скорости соединения, и оптимизация кэша, и использование данных о скорости конкретной сети. Одно из преимуществ технологии PacketZoom заключается в том, что соединение в рамках проприетарного протокола устанавливается не с IP-адресом, а с устройством, поэтому при переходе между сетями — переключении между разными типами мобильной сети — оно восстанавливается быстрее с меньшей потерей пакетов, т.е. протокол изначально ориентирован на сети с низкой пропускной способностью и зональным покрытием. В некоторых сценариях поставщик решения обещает разгон передачи данных до 10 раз. Это, конечно, очень оптимистичный показатель, для которого нужен просто идеальный кейс «в вакууме». Реальные истории скромнее.Inshorts — мобильный новостной агрегатор, сокращающий тексты до 60 и менее слов. В новостях он сохраняет заголовки и основные факты, убирает экспертные комментарии и прочую сопутствующую информацию. Основной рынок — Индия, страна не самого стабильного мобильного интернета.В Inshorts используется CDN Akamai, но она не решает проблемы медленной передачи данных и постоянных разрывов соединений. После внедрения PacketZoom Mobile Expresslane объем жалоб на скорость работы приложения сократился на 70%. На 7% увеличилось число просмотров картинок в новостях. Изменение в количестве разрывов видно на графике — оно снизилось в 3-4 раза.Netmeds Marketplace Limited — индийская онлайн-аптека, доставляющая повседневные лекарства. Приложение Netmeds App формирует около половины трафика аптеки, а вторая половина поступает с веб-сайта. Приложение популярно в небольших городках, где обычных аптек мало. И качество мобильной связи тоже страдает. Поэтому после внедрения CDN компания попробовала PacketZoom для оптимизации скорости работы приложения.В результате скорость загрузки выросла в 1,64 раза для 3G-сетей и в 1,5 раза для Wi-Fi и LTE. Количество разрывов пользователей из-за проблем с сетью снизилось в 5 раз.GOAT — магазин спортивной обуви, проверяющий подлинность каждой продаваемой пары. Приложение магазина в качестве CDN использует Amazon CloudFront.Онлайн-магазин обуви предполагает большое количество качественных тяжелых картинок, поэтому одной из главных задач всегда была оптимизация передачи данных между мобильным клиентом и облаком. Эту задачу позволил решить PacketZoom.SDK был внедрен за час, в результате чего в три раза увеличилась скорость передачи данных во всех типах мобильных сетей, а количество обрывов сократилось на 63%. Благодаря тому, что PacketZoom забирает себе кэширование мобильных данных у CDN, расходы на нее снизились до 10 раз.News Republic — новостной агрегатор, работающий через несколько приложений — News Republic, AppyGeek и AppyGamer. В приложениях имеется возможность обсуждения новостей между пользователями.Внедрение PacketZoom поверх CDN сократило количество разрывов на 60% и увеличило скорость в 2,73 раза. В результате объем потребляемого новостного контента вырос на 34%, а число загруженных изображений — на 12%. Расходы на CDN сократились на 45%.Один известный игровой разработчик в своих продуктах полагался на Web-CDN и испытывал проблемы со скоростью и обрывами сессий. Среди более частных проблем значилась медленная загрузка больших объемов данных и работа сторонних API (Swrve, Amazon DynamoDB), а также частые провалы при загрузке внутриигровой рекламы.Интеграция PacketZoom ускорила передачу статического контента в 2,5 раза, взаимодействие со Swrve — в 4 раза, и оптимизацию работы с Amazon DynamoDB. Количество разрывов сократилось примерно в 10 раз, и скорость загрузки рекламы также заметно увеличилась.Приложение Photofy App — это редактор фотографий для социальных сетей и продвижения брендов. В общем, потенциальный друг SMM-щика. В нем уже использовалась SDN Amazon CloudFront, но создатели дополнительно искали именно mobile-first решение, чтобы ускорить загрузку динамического и статичного контента.По итогам внедрения SDK PacketZoom удалось ускорить передачу данных через LTE в 1,76 раз и снизить количество разрывов сессий. По-разному, в зависимости от страны: в США примерно в два раза, и в Бразилии почти в три.Приложение Wave дает возможность обмениваться своей географической позицией с друзьями и поверх предлагает еще ряд функций. Работает оно в среде AWS Elastic Beanstalk. Основная среда работает на Python/Django и связана с двумя базами PostgreSQL в Amazon RDS — она обеспечивает главный API. Дополнительная среда основна на Erlang и использует фреймворк XMPP — она отвечает за отправку местоположения и встроенный чат.Эффективность этой инфраструктуры страдала от постоянных хендоверов пользователей — динамических подключений между мобильными сетями и Wi-Fi.PacketZoom Mobile Expresslane уменьшил количество обрывов сессий в 2 раза и ускорил передачу данных приложения в 2,5 раза.Обобщив примеры, можно обозначить основные преимущества, которые дает PacketZoom Mobile Expresslane. Он уменьшает количество обрывов «на последней миле» и ускоряет загрузку данных, причем лучше всего показывает себя в регионах с проблемной связью. А также снижает затраты на CDN, если работает с ней в паре. Если у вас есть вопросы по решению, задавайте в комментариях, постараемся ответить.