Как PacketZoom Mobile Expresslane увеличивает производительность приложений
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Мы в GlobalDots используем разные инструменты для увеличения производительности приложений. В списке популярных проблем мобильных приложений часто всплывает низкая конверсия, большой процент обрывов соединений, медленная работа сторонних API. CDN не спасает от всех бед. Мы хотим рассказать о PacketZoom Mobile Expresslane — программном решении ускоренной передачи контента между облаками и мобильными приложениями через собственный протокол на основе UDP для обработки HTTP-запросов вместо TCP/IP.
PacketZoom Mobile Expresslane SDK — не единственное решение своего рода, но оно распространено достаточно широко и умеет решать разные проблемы. В этой статье мы составили выборку из различных кейсов, чтобы вы могли прикинуть, будет ли вам интересен PacketZoom Mobile Expresslane, стоит ли присматриваться к нему дальше.
По сути PacketZoom Mobile Expresslane — это SDK, который встраивается в мобильное приложение и не требует каких-либо изменений. Вся процедура обычно занимает не более часа.
PacketZoom использует большое количество разнообразных технологических приемов для оптимизации соединения. Это и сохранение TCP-сессий, и выбор оптимальной скорости соединения, и оптимизация кэша, и использование данных о скорости конкретной сети. Одно из преимуществ технологии PacketZoom заключается в том, что соединение в рамках проприетарного протокола устанавливается не с IP-адресом, а с устройством, поэтому при переходе между сетями — переключении между разными типами мобильной сети — оно восстанавливается быстрее с меньшей потерей пакетов, т.е. протокол изначально ориентирован на сети с низкой пропускной способностью и зональным покрытием. В некоторых сценариях поставщик решения обещает разгон передачи данных до 10 раз. Это, конечно, очень оптимистичный показатель, для которого нужен просто идеальный кейс «в вакууме». Реальные истории скромнее.
Inshorts — мобильный новостной агрегатор, сокращающий тексты до 60 и менее слов. В новостях он сохраняет заголовки и основные факты, убирает экспертные комментарии и прочую сопутствующую информацию. Основной рынок — Индия, страна не самого стабильного мобильного интернета.
В Inshorts используется CDN Akamai, но она не решает проблемы медленной передачи данных и постоянных разрывов соединений. После внедрения PacketZoom Mobile Expresslane объем жалоб на скорость работы приложения сократился на 70%. На 7% увеличилось число просмотров картинок в новостях. Изменение в количестве разрывов видно на графике — оно снизилось в 3-4 раза.
Netmeds Marketplace Limited — индийская онлайн-аптека, доставляющая повседневные лекарства. Приложение Netmeds App формирует около половины трафика аптеки, а вторая половина поступает с веб-сайта. Приложение популярно в небольших городках, где обычных аптек мало. И качество мобильной связи тоже страдает. Поэтому после внедрения CDN компания попробовала PacketZoom для оптимизации скорости работы приложения.
В результате скорость загрузки выросла в 1,64 раза для 3G-сетей и в 1,5 раза для Wi-Fi и LTE. Количество разрывов пользователей из-за проблем с сетью снизилось в 5 раз.
Обрывы соединений с PacketZoom и без него
GOAT — магазин спортивной обуви, проверяющий подлинность каждой продаваемой пары. Приложение магазина в качестве CDN использует Amazon CloudFront.
Онлайн-магазин обуви предполагает большое количество качественных тяжелых картинок, поэтому одной из главных задач всегда была оптимизация передачи данных между мобильным клиентом и облаком. Эту задачу позволил решить PacketZoom.
SDK был внедрен за час, в результате чего в три раза увеличилась скорость передачи данных во всех типах мобильных сетей, а количество обрывов сократилось на 63%. Благодаря тому, что PacketZoom забирает себе кэширование мобильных данных у CDN, расходы на нее снизились до 10 раз.
Увеличение скорости передачи данных в различных сетях
News Republic — новостной агрегатор, работающий через несколько приложений — News Republic, AppyGeek и AppyGamer. В приложениях имеется возможность обсуждения новостей между пользователями.
Внедрение PacketZoom поверх CDN сократило количество разрывов на 60% и увеличило скорость в 2,73 раза. В результате объем потребляемого новостного контента вырос на 34%, а число загруженных изображений — на 12%. Расходы на CDN сократились на 45%.
Один известный игровой разработчик в своих продуктах полагался на Web-CDN и испытывал проблемы со скоростью и обрывами сессий. Среди более частных проблем значилась медленная загрузка больших объемов данных и работа сторонних API (Swrve, Amazon DynamoDB), а также частые провалы при загрузке внутриигровой рекламы.
Интеграция PacketZoom ускорила передачу статического контента в 2,5 раза, взаимодействие со Swrve — в 4 раза, и оптимизацию работы с Amazon DynamoDB. Количество разрывов сократилось примерно в 10 раз, и скорость загрузки рекламы также заметно увеличилась.
Приложение Photofy App — это редактор фотографий для социальных сетей и продвижения брендов. В общем, потенциальный друг SMM-щика. В нем уже использовалась SDN Amazon CloudFront, но создатели дополнительно искали именно mobile-first решение, чтобы ускорить загрузку динамического и статичного контента.
По итогам внедрения SDK PacketZoom удалось ускорить передачу данных через LTE в 1,76 раз и снизить количество разрывов сессий. По-разному, в зависимости от страны: в США примерно в два раза, и в Бразилии почти в три.
Приложение Wave дает возможность обмениваться своей географической позицией с друзьями и поверх предлагает еще ряд функций. Работает оно в среде AWS Elastic Beanstalk. Основная среда работает на Python/Django и связана с двумя базами PostgreSQL в Amazon RDS — она обеспечивает главный API. Дополнительная среда основна на Erlang и использует фреймворк XMPP — она отвечает за отправку местоположения и встроенный чат.
Эффективность этой инфраструктуры страдала от постоянных хендоверов пользователей — динамических подключений между мобильными сетями и Wi-Fi.
PacketZoom Mobile Expresslane уменьшил количество обрывов сессий в 2 раза и ускорил передачу данных приложения в 2,5 раза.
Обобщив примеры, можно обозначить основные преимущества, которые дает PacketZoom Mobile Expresslane. Он уменьшает количество обрывов «на последней миле» и ускоряет загрузку данных, причем лучше всего показывает себя в регионах с проблемной связью. А также снижает затраты на CDN, если работает с ней в паре. Если у вас есть вопросы по решению, задавайте в комментариях, постараемся ответить.
PacketZoom Mobile Expresslane SDK — не единственное решение своего рода, но оно распространено достаточно широко и умеет решать разные проблемы. В этой статье мы составили выборку из различных кейсов, чтобы вы могли прикинуть, будет ли вам интересен PacketZoom Mobile Expresslane, стоит ли присматриваться к нему дальше.
По сути PacketZoom Mobile Expresslane — это SDK, который встраивается в мобильное приложение и не требует каких-либо изменений. Вся процедура обычно занимает не более часа.
PacketZoom использует большое количество разнообразных технологических приемов для оптимизации соединения. Это и сохранение TCP-сессий, и выбор оптимальной скорости соединения, и оптимизация кэша, и использование данных о скорости конкретной сети. Одно из преимуществ технологии PacketZoom заключается в том, что соединение в рамках проприетарного протокола устанавливается не с IP-адресом, а с устройством, поэтому при переходе между сетями — переключении между разными типами мобильной сети — оно восстанавливается быстрее с меньшей потерей пакетов, т.е. протокол изначально ориентирован на сети с низкой пропускной способностью и зональным покрытием. В некоторых сценариях поставщик решения обещает разгон передачи данных до 10 раз. Это, конечно, очень оптимистичный показатель, для которого нужен просто идеальный кейс «в вакууме». Реальные истории скромнее.
История 1. Когда CDN нужна помощь
Inshorts — мобильный новостной агрегатор, сокращающий тексты до 60 и менее слов. В новостях он сохраняет заголовки и основные факты, убирает экспертные комментарии и прочую сопутствующую информацию. Основной рынок — Индия, страна не самого стабильного мобильного интернета.
В Inshorts используется CDN Akamai, но она не решает проблемы медленной передачи данных и постоянных разрывов соединений. После внедрения PacketZoom Mobile Expresslane объем жалоб на скорость работы приложения сократился на 70%. На 7% увеличилось число просмотров картинок в новостях. Изменение в количестве разрывов видно на графике — оно снизилось в 3-4 раза.
История 2. Динамическое приложение и много API в индийской глуши
Netmeds Marketplace Limited — индийская онлайн-аптека, доставляющая повседневные лекарства. Приложение Netmeds App формирует около половины трафика аптеки, а вторая половина поступает с веб-сайта. Приложение популярно в небольших городках, где обычных аптек мало. И качество мобильной связи тоже страдает. Поэтому после внедрения CDN компания попробовала PacketZoom для оптимизации скорости работы приложения.
В результате скорость загрузки выросла в 1,64 раза для 3G-сетей и в 1,5 раза для Wi-Fi и LTE. Количество разрывов пользователей из-за проблем с сетью снизилось в 5 раз.
Обрывы соединений с PacketZoom и без него
История 3. Онлайн-магазин обуви с обилием картинок и Amazon CloudFront
GOAT — магазин спортивной обуви, проверяющий подлинность каждой продаваемой пары. Приложение магазина в качестве CDN использует Amazon CloudFront.
Онлайн-магазин обуви предполагает большое количество качественных тяжелых картинок, поэтому одной из главных задач всегда была оптимизация передачи данных между мобильным клиентом и облаком. Эту задачу позволил решить PacketZoom.
SDK был внедрен за час, в результате чего в три раза увеличилась скорость передачи данных во всех типах мобильных сетей, а количество обрывов сократилось на 63%. Благодаря тому, что PacketZoom забирает себе кэширование мобильных данных у CDN, расходы на нее снизились до 10 раз.
Увеличение скорости передачи данных в различных сетях
История 4. Повышение вовлеченности в новостной контент
News Republic — новостной агрегатор, работающий через несколько приложений — News Republic, AppyGeek и AppyGamer. В приложениях имеется возможность обсуждения новостей между пользователями.
Внедрение PacketZoom поверх CDN сократило количество разрывов на 60% и увеличило скорость в 2,73 раза. В результате объем потребляемого новостного контента вырос на 34%, а число загруженных изображений — на 12%. Расходы на CDN сократились на 45%.
История 5. Мобильные игры
Один известный игровой разработчик в своих продуктах полагался на Web-CDN и испытывал проблемы со скоростью и обрывами сессий. Среди более частных проблем значилась медленная загрузка больших объемов данных и работа сторонних API (Swrve, Amazon DynamoDB), а также частые провалы при загрузке внутриигровой рекламы.
Интеграция PacketZoom ускорила передачу статического контента в 2,5 раза, взаимодействие со Swrve — в 4 раза, и оптимизацию работы с Amazon DynamoDB. Количество разрывов сократилось примерно в 10 раз, и скорость загрузки рекламы также заметно увеличилась.
Доставка рекламы с PacketZoom и без него
История 6. Мобильный графический редактор
Приложение Photofy App — это редактор фотографий для социальных сетей и продвижения брендов. В общем, потенциальный друг SMM-щика. В нем уже использовалась SDN Amazon CloudFront, но создатели дополнительно искали именно mobile-first решение, чтобы ускорить загрузку динамического и статичного контента.
По итогам внедрения SDK PacketZoom удалось ускорить передачу данных через LTE в 1,76 раз и снизить количество разрывов сессий. По-разному, в зависимости от страны: в США примерно в два раза, и в Бразилии почти в три.
Рост скорости соединения с PacketZoom и без него
История 7. Навигационный сервис в AWS
Приложение Wave дает возможность обмениваться своей географической позицией с друзьями и поверх предлагает еще ряд функций. Работает оно в среде AWS Elastic Beanstalk. Основная среда работает на Python/Django и связана с двумя базами PostgreSQL в Amazon RDS — она обеспечивает главный API. Дополнительная среда основна на Erlang и использует фреймворк XMPP — она отвечает за отправку местоположения и встроенный чат.
Эффективность этой инфраструктуры страдала от постоянных хендоверов пользователей — динамических подключений между мобильными сетями и Wi-Fi.
PacketZoom Mobile Expresslane уменьшил количество обрывов сессий в 2 раза и ускорил передачу данных приложения в 2,5 раза.
Улучшение соединения «на последней миле»
Обобщив примеры, можно обозначить основные преимущества, которые дает PacketZoom Mobile Expresslane. Он уменьшает количество обрывов «на последней миле» и ускоряет загрузку данных, причем лучше всего показывает себя в регионах с проблемной связью. А также снижает затраты на CDN, если работает с ней в паре. Если у вас есть вопросы по решению, задавайте в комментариях, постараемся ответить.
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