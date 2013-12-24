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Филин Лаки
вчера в 19:18

Хакатон для всех от GDG & WTM Moscow



    24-26 ноября в «Доме-Коммуне» состоится хакатон для всех, организованный IT-сообществами: Women TechMakers & Google Developers Group Moscow. Соорганизаторами мероприятия являются ВЭБ и МИСиС. Для участников будут доступны разные номинации от таких компаний партнеров как Google, App in the Air, ВЭБ. Участие в Хакатоне полностью бесплатное, но по предварительному отбору.


    Для участия будет отобрано до 25 команд. Попробовать свои силы могут как готовые команды (до 4х человек), так и отдельные специалисты (фронтэнд и бэкэнд разработчики, дизайнеры, UX-профи, авторы идей), которые объединятся в команды в первый день хакатона.


    Хакатон начинается вечером в пятницу 24 ноября, когда участники рассказывают о своих идеях и собирают команды. Затем, в течение субботы и воскресенья (в режиме нон-стоп!), с перерывами только на еду, пиццу и общение с менторами, команды проектируют, кодят, рисуют и тестируют свои приложения. И все для того, чтобы после обеда в воскресенье представить прототипы на суд жюри и коллег.


    Создаваемые веб-сервисы и мобильные приложения могут быть абсолютно любыми, выбор языка программирования, платформ, API и SDK зависит только от номинации, которую участники выберут.


    Менторами хакатона выступят ИТ-специалисты известных российских и мировых компаний. В числе почетных гостей мероприятия будут приглашены топ-менеджеры крупнейших предприятий. В числе партнеров — известные крупнейшие компании.


    Номинации хакатона от партнеров


    От компании Google: лучшее приложение с использованием технологий PWA.
    Требования для участия:


    • Создание приложения/сервиса с использованием стека технологий PWA
    • Дополнительно могут быть использованы Firebase, Dialogflow(Api.ai), GCP и любые другие продукты Google и не только

    От компании App in the Air: за лучшее использования Travel Profile API.
    Требования для участия:



    От компании ВЭБ: за лучшее применение технологии блокчейн в финансовой сфере.
    Требования для участия:


    • Создание приложения/сервиса с применением технологии блокчейн
    • Не рекомендуется делать проект по хранению транзакций в блокчейне

    ПРИЗОВОЙ ФОНД: рассчитан на каждую номинацию. Включает денежные сертификаты от 50 до 100 тысяч рублей или ценные призы, эквивалентные этим суммам. А также специальные призы от компании Softline для тех, кто будет создавать проекты на GCP — сертификаты на GoogleCloudPlatform.




    Условия участия:


    • Заявку на участие может подать как один человек, так и команда
    • К участию приглашаются как мужчины-программисты, так и женщины-программисты
    • Призовой фонд рассчитан на команды — от двух до четырех человек
    • Соответствие идей/проектов номинациям хакатона
    • К участию в хакатоне будут допущены команды/проекты, авторы идей и самостоятельные разработчики, прошедшие предварительный отбор

    Дата начала приема заявок: 23 октября 2017
    Дата окончания приема заявок: 17 ноября 2017 (23:59 по МСК)


    → Регистрация на Хакатон здесь.


    Подробнее о программе и деталях хакатона вы также можете прочитать в группу GDG Moscow на Meetup.com

    Метки:
    Google 129,41
    Филин Лаки
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    Комментарии 1
    • 0
      Здравствуйте, а когда вы такое же в Питере проведете? Спасибо.

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      • Дата основания 04 сентября 1998
      • Локация Mountain View
        США
      • Сайт google.com
      • Численность свыше 5000 человек
      • Дата регистрации 09 августа 2008
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