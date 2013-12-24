Хакатон для всех от GDG & WTM Moscow



24-26 ноября в «Доме-Коммуне» состоится хакатон для всех, организованный IT-сообществами: Women TechMakers & Google Developers Group Moscow. Соорганизаторами мероприятия являются ВЭБ и МИСиС. Для участников будут доступны разные номинации от таких компаний партнеров как Google, App in the Air, ВЭБ. Участие в Хакатоне полностью бесплатное, но по предварительному отбору.

Для участия будет отобрано до 25 команд. Попробовать свои силы могут как готовые команды (до 4х человек), так и отдельные специалисты (фронтэнд и бэкэнд разработчики, дизайнеры, UX-профи, авторы идей), которые объединятся в команды в первый день хакатона.

Хакатон начинается вечером в пятницу 24 ноября, когда участники рассказывают о своих идеях и собирают команды. Затем, в течение субботы и воскресенья (в режиме нон-стоп!), с перерывами только на еду, пиццу и общение с менторами, команды проектируют, кодят, рисуют и тестируют свои приложения. И все для того, чтобы после обеда в воскресенье представить прототипы на суд жюри и коллег.

Создаваемые веб-сервисы и мобильные приложения могут быть абсолютно любыми, выбор языка программирования, платформ, API и SDK зависит только от номинации, которую участники выберут.

Менторами хакатона выступят ИТ-специалисты известных российских и мировых компаний. В числе почетных гостей мероприятия будут приглашены топ-менеджеры крупнейших предприятий. В числе партнеров — известные крупнейшие компании.

Номинации хакатона от партнеров

От компании Google: лучшее приложение с использованием технологий PWA.

Требования для участия:

Создание приложения/сервиса с использованием стека технологий PWA

Дополнительно могут быть использованы Firebase, Dialogflow(Api.ai), GCP и любые другие продукты Google и не только

От компании App in the Air: за лучшее использования Travel Profile API.

Требования для участия:

Создание приложения с Travel Profile API

От компании ВЭБ: за лучшее применение технологии блокчейн в финансовой сфере.

Требования для участия:

Создание приложения/сервиса с применением технологии блокчейн

Не рекомендуется делать проект по хранению транзакций в блокчейне

ПРИЗОВОЙ ФОНД: рассчитан на каждую номинацию. Включает денежные сертификаты от 50 до 100 тысяч рублей или ценные призы, эквивалентные этим суммам. А также специальные призы от компании Softline для тех, кто будет создавать проекты на GCP — сертификаты на GoogleCloudPlatform.



Условия участия:

Заявку на участие может подать как один человек, так и команда

К участию приглашаются как мужчины-программисты, так и женщины-программисты

Призовой фонд рассчитан на команды — от двух до четырех человек

Соответствие идей/проектов номинациям хакатона

К участию в хакатоне будут допущены команды/проекты, авторы идей и самостоятельные разработчики, прошедшие предварительный отбор

Дата начала приема заявок: 23 октября 2017

Дата окончания приема заявок: 17 ноября 2017 (23:59 по МСК)

→ Регистрация на Хакатон здесь.

Подробнее о программе и деталях хакатона вы также можете прочитать в группу GDG Moscow на Meetup.com