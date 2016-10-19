GoTo в ИТМО: Ботали неделю. Порвали 2 баяна

Search in video



Изначально Стас Наумов задался целью сделать удобную программу для очков смешанной реальности. Суть её можно описать двумя целями:

1) Напоминания при виде цели. Пользователь может добавлять напоминания и в следующий раз, когда очки «увидят» необходимый объект, появится уведомление. Например, «снять деньги» будут отображаться, когда пользователь увидит банкомат.

2) Поиск воспоминаний. По запросу пользователя найти момент из прошлого, который отвечает на заданный вопрос. Например, на вопрос «Закрыл ли я дверь?» ответом будет фрагмент видео, где пользователь выходит из квартиры.

При текущей вычислительной мощности данные задачи очень трудно решать в режиме «онлайн», поэтому было решено свести задачу к более простой: поиска момента видео по текстовому описанию и тегирования кадров. По аналогии с DSSM: при помощи нейронных сетей создано общее пространство для картинок и текстов.

В этом пространстве одинаковые по смыслу картинки и тексты близки как точки. Этим пространством был результат предпоследнего слоя предобученной VGG16. Для текстов использовался word2vec с последующей обработкой одномерной сверточной сетью. К финальной презентации проектов в GoTo мы получили бота для поиска момента видео по текстовому описанию.



DrugRNN



Сейчас процесс разработки новых лекарств дорог и не всегда эффективен. Уже давно всей фарме хотелось бы получить метод, который бы позволил сразу генерировать наиболее подходящие структуры. В проекте Максим Манайнен обучал RNN, которая генерит молекулы для связи с заданными рецепторами при условии дополнительных параметров (AlogP, AlogD, аффинность с этим рецептором).

Процесс обучения модели аналогичен обучению модели для генерирования текста — мы кормим ей последовательности, и она учится предсказывать следующий символ при условии предыдущих. Но и здесь всё не так просто. Нам необходимо генерировать молекулы для связи с конкретными рецепторами, поэтому и обучать модель нужно на соответствующей выборке. Однако, число известных реагирующих молекул обычно крайне невелико (около 1-5 тыс.) и обучать на них RNN-ку невозможно в связи с быстрым оверфитом. Для борьбы с этим пришлось прибегнуть к transfer learning’у — сначала мы учимся генерировать абстрактные молекулы, а потом уже дообучаемся на целевой выборке. Итоговая модель генерирует 60-65% процентов валидных smile-ов до и после дообучения.

Минимумы кривых неявных вероятностей, которые нейронка расставляет смайлам при условии аффинности приближаются к настоящим значениям аффинности, что говорит о неплохом понимании особенностей молекул, реагирующих с рецептором. Были также попытки провалидировать метод с помощью докинга, но встретились проблемы интерпретирования его результатов.



Exonum-http-get-auth



Rust-библиотека для аутентификации GET-запросов в Exonum и JS-сниппет для формирования подписи лёгким клиентом.

Запрос считается корректным, если в его HTTP-заголовке X-Auth находится подпись данным ключом от типа, URL и времени отправки, и если он отправлен менее, чем 30 секунд назад (для митигации replay).

Сложности в процессе разработки проекта Степана Кузнецова были связаны с одной стороны с необходимостью разобраться в относительно большом и молодом (а значит, не всегда хорошо документированном) фреймворке, а с другой — с нетривиальной реализацией некоторых паттернов в Rust: так, в связи с использованием возврата абстрактных типов, сейчас библиотека работает только с nightly-компилятором.



Рекомендательная система образовательных курсов



Проект заключается в рекомендации курсов с различных известных ресурсов, например, Coursera, Stepik и так далее. Рекомендации производятся на основе базовой информации о пользователе (образование, владение различными языками программирования, стек технологий пользователя и др.) и на основе вакансии или аналогов.

На данный момент готова MVP версия, которая представляет собой web-приложение, в котором пользователь в несколько этапов заполняет информацию о себе, а затем получает актуальные для него курсы. В базовой версии проекта реализован алгоритм SVD-разложения на основе тегов курсов, вакансий и ключевых скилов пользователя, то есть не учитывается полное текстовое описание, что негативно влияет на качество рекомендаций. Поэтому было принято начать разбираться с применением более продвинутого подхода с DSSM, в котором будут учитываться полные текстовые описания.



Скорочтение с EPOC+



Пара студентов взялась за проекты с использованием нейроинтерфейса EPOC+ в задаче скорочтения и определения интереса к тексту. Один из возможных способов скорочтения — демонстрация текста по одному слову, при этом слова переключаются с большой скоростью. Этот способ особенно удобен для чтения на маленьких экранах, например, на мобильных телефонах. Проблемы простых приложений возникают, когда читатель задумался или отвлекся и может пропустить часть текста и уже не может легко вернуться назад. Ребята попробовали отлавливать моменты, когда пользователь теряет нить повествования и на них замедлять текст. Для задачи с вниманием — мы получали текст с разметкой на интересные и скучные или не информативные места в тексте, или просто напросто разметку нашей концентрации в процессе чтения.

В процессе реализации проекта написали и сравнили работу авторегрессионной нейросети распознающую сигналы от нейроинтерфейса, RNN, плавно начали двигаться к добавлению обучения с подкреплением для масштабирования на людей с разными паттернами.



Распознавание нот в фортепьянных произведениях



Распознавание нот в фортепианных произведениях



Нейросеть, позволяющая распознавать ноты в записанных фортепианных произведениях.

Аленой Карнауховой была реализована модель, которая переводит звуковые файлы с записью фортепьяно в их нотное представление.

Основной сетью, которая распознает ноты, являлась сверточная нейросеть (“генератор”). Она обучалась распознавать аккорды на чистых (без шумов) данных. Но если подать такой сети на вход реальные данные, она плохо справится с задачей. Поэтому параллельно с распознаванием нот сверточная сеть училась отличать реальные данные от чистых. В этом ей помогала вторая нейросеть — дискриминатор. Она брала обработанные данные с предпоследнего полносвязного слоя сверточной сети и пыталась, наоборот, научиться как можно точнее отличать зашумленные данные от чистых. Таким образом, заставляя сверточную сеть и дискриминатор “соревноваться”, модель научилась распознавать ноты в реальных фортепианных произведениях с точностью 70%.



Оценка корреляции генной экспрессии: сравнение робастных методов



Так как в биологических данных часто присутствуют шумы и выбросы, важно использовать правильные методы оценки корреляции. Но многие из них используются незаслуженно мало, хотя по теоретическим данным, они более устойчивы к определенным шумам.

За основу проекта Марии Сивцовой была взята статья «Sparse Estimation of High-dimensional Correlation Matrices», где сравнивались различные методы оценки корреляции, и проблема расчета корреляции в биологических данных — матрице экспрессии генов. Было реализовано сравнение на сгенерированных биологических данных с помощью библиотеки «Splatter» и нескольких видов шумов на двух разных группах клеток. В итоге, на небольшой выборке одни и те же методы показывали себя по-разному, но некоторые из них были очень неустойчивы к конкретным видам шумов. В целом, полученные результаты соответствовали теоретическим результатам из

статьи. В будущем планируется также использовать другие методы и рассмотреть их на новых примерах.



Остальные же радостно оставили нам по проектам только код и презентации, прошли курсы и запаслись знаниями на будущие проекты.

