Тройка, семерка, джокер — разбор решения задач из буклета GridGain на конференции Joker 2017

С учетом начальных условий подсчитаем количество возможных сочетаний:Герман: 2 туза из 4 == 6.Старуха: 2 пики из 9 числовых == 36.Флоп: 3 карты из оставшихся 48 в колоде == 17296.Всего подходят 6 * 36 * 17296 = 3735936 комбинаций.Теперь рассмотрим подходящие варианты.У Германа во всех вариантах также: 2 туза из 4 == 6.Варианты с рукой старухи:1) нет 3 и 7 в руке, остается 2 из 7 == 21.2) одна 3 или 7 в руке, это 2 * 7 сочетаний = 14.3) и 3 и 7 в руке = 1.Проверяем, что мы рассмотрели все комбинации 21 + 14 + 1 = 36.Теперь находим количество подходящих сочетаний для флопа:1) в колоде осталось 2 туза, 4 тройки и 4 семерки = 2 * 4 * 4 = 32 сочетания.2) в колоде осталось 2 туза, 3 карты одного числа и 4 другой = 2 * 3 * 4 = 24 сочетания.3) в колоде осталось 2 туза, 3 тройки и 3 семерки = 2 * 3 * 3 = 18 сочетаний.Общее количество подходящих сочетаний:6 * 21 * 32 + 6 * 14 * 24 + 6 * 1 * 18 = 6156Искомая вероятность 6156 / 3735936 = 0,001647779833487511563367252543940,00165 или 0,165 %