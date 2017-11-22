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GridGain
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сегодня в 11:35

Тройка, семерка, джокер — разбор решения задач из буклета GridGain на конференции Joker 2017

    Две недели назад мы были на Java-конференции в Питере — Joker 2017. Уже традиционно пришли туда не с пустыми руками, а с веселыми и сложными задачами, над которыми можно посмеяться и/или поломать голову. Спасибо всем, кто в эти два дня решал задачи, задавал вопросы и предлагал свои оригинальные решения. Поздравляем победителей!

    Все задачи верно решили целых три человека:

    — Рюрик Крылов (который к тому же сдал корешок из буклета с верными ответами самым первым)
    — Евгений Крутень
    — Василий Бригинец

    Публикуем, как обещали, развернутые решения. Вынесли под спойлер, чтобы свои силы могли попробовать и те, кто пропустил конференцию.



    Задача №1




    Решение
    t — длительность происходящего действия в минутах,
    r — количество написанных строк кода за время t,
    k — количество кивков за время t.

    $t < 60$
    $r = 100$
    $k = 243$
    $f(x) = r / t$
    $x = k / t$

    $r / t = 1 + sqrt(k / t)$

    Произведем замену $1 / t = y$
    $ry = 1 + sqrt(ky)$
    $ry - 1 =sqrt(ky)$
    $r^2 * y^2 - 2ry +1 = ky$
    $r^2 * y^2 - (2r +k)y +1=0$

    Решаем обычное квадратное уравнение: дискриминант, корень, два возможных решения:
    $D = (2r + k)^2 – 4r^2 = 156249$
    $sqrt(D) = 395,2834426$
    $y = ((2r + k) ± sqrt(D)) / 2r^2$

    $y1 = 0,041914172$
    $y2 = 0,002385828$

    Производим обратную замену:
    $t1 = 23,8582787$
    $t2 = 419,1417213$

    и выбираем один корень, удовлетворяющий условию t1 < 60, который подставляем в уравнение:
    $x = k / t1 = 10,18514383$

    Ответ: 10,185

    Задача №2




    Решение
    Имеем систему счисления с основанием 10 + 33 = 43



    Приводим кириллические числа к десятичному представлению:

    ПОСТ = {26, 25, 28, 29} = (((26 * 43) + 25) * 43 + 28) * 43 + 29 = 2114640

    Аналогично:

    ПОКАЙСЯ = {26, 25, 21, 10, 20, 28, 42} = 168103278466
    МОЛИТВА = {23, 25, 22, 19, 29, 12, 10} = 149143339604

    ПОКАЙСЯ + МОЛИТВА * ПОСТ = 315384639763481026

    Приводим десятичный результат к кириллическому представлению, для этого ищем первый старший разряд, который будет нулевым:

    $43^{11} = 929293739471222707 > 315384639763481026$
    $43^{10} = 21611482313284249 < 315384639763481026$

    Последовательно делим остаток на 43 в степени от 10 до 0:

    $315384639763481026 / 43^{10 }= 14$
    $12823887377501540 / 43^9 = 25$
    $259072079080465 / 43^8 = 22$
    $1931672973243 / 43^7 = 7$
    $28942695494 / 43^6 = 4$
    $3657243298 / 43^5 = 24$
    $129040666 / 43^4 = 37$
    $2545029 / 43^3 = 32$
    $805 / 43^2 = 0$
    $805 / 43^1 = 18$
    $31 / 43^0 = 31$

    {14, 25, 22, 7, 4, 24, 37, 32, 0, 18, 31} = ДОЛ74НЪХ0ЗФ

    Ответ: ДОЛ74НЪХ0ЗФ

    Задача №3




    Решение
    С учетом начальных условий подсчитаем количество возможных сочетаний:

    Герман: 2 туза из 4 = $С^2_4$ = 6.
    Старуха: 2 пики из 9 числовых = $С^2_9$ = 36.
    Флоп: 3 карты из оставшихся 48 в колоде = $С^3_{48}$ = 17296.
    Всего подходят 6 * 36 * 17296 = 3735936 комбинаций.

    Теперь рассмотрим подходящие варианты.

    У Германа во всех вариантах также: 2 туза из 4 = $С^2_4$ = 6.
    Варианты с рукой старухи:
    1) нет 3 и 7 в руке, остается 2 из 7 = $С^2_7$ = 21.
    2) одна 3 или 7 в руке, это 2 * 7 сочетаний = 14.
    3) и 3 и 7 в руке = 1.

    Проверяем, что мы рассмотрели все комбинации 21 + 14 + 1 = 36.

    Теперь находим количество подходящих сочетаний для флопа:

    1) в колоде осталось 2 туза, 4 тройки и 4 семерки = 2 * 4 * 4 = 32 сочетания.
    2) в колоде осталось 2 туза, 3 карты одного числа и 4 другой = 2 * 3 * 4 = 24 сочетания.
    3) в колоде осталось 2 туза, 3 тройки и 3 семерки = 2 * 3 * 3 = 18 сочетаний.

    Общее количество подходящих сочетаний:
    6 * 21 * 32 + 6 * 14 * 24 + 6 * 1 * 18 = 6156

    Искомая вероятность 6156 / 3735936 = 0,00164777983348751156336725254394

    Ответ: 0,00165 или 0,165 %

    Пока ждем появления на канале конференции видео с докладом Вовы Озерова про сериализацию, можно скачать слайды или посмотреть интервью Якова Жданова про то, зачем GridGain поддерживать открытый код, и кто придумывает нам задачи.
    Метки:
    GridGain 63,13
    Компания
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    Комментарии 1
    • 0
      Зачем тексты задач картинками?

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      Информация
      • Дата основания 2007 год
      • Локация Foster City
        США
      • Сайт gridgain.com
      • Численность 51–100 человек
      • Дата регистрации 27 марта 2017
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