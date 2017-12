In-Memory Computing Summit 2017 San Francisco

Abe Kleinfeld (GridGain CEO) Keynote

Implementation of Investment Book of Record (IBOR) using Apache Ignite/GridGain (Rafique Awan, Wellington Management)

Scale Out and Conquer: Architectural Decisions Behind Distributed In-Memory Systems (Яков Жданов, GridGain)

Realizing the Benefits of Persistent Memory with the NVM Programming Model and NVDIMMs (Jim Pappas, SNIA)

In-Persistent-Memory Computing with Java (Eric Kaczmarek, Intel)

Implementing Durable Memory-Centric Architectures in Large Financial Institutions (Дмитрий Сетракян, GridGain)

In-Memory Computing Summit 2018

Не так давно, в конце октября, в Кремниевой долине прошел очередной In-Memory Computing Summit, одним из организаторов и спонсоров которого стала компания GridGain.Теперь можно получить бесплатный доступ к видеоматериалам и слайдам, которые поделены на два раздела: основные тезисы На саммите было более прочитано более 40 докладов по распределенным системам и вычислениям в памяти. Среди выступавших были сотрудники компаний GridGain, Percona, AMY Robotics, Hazelcast, VoltDB Inc., Dell и других.Далее мы отдельно упомянем несколько избранных докладов. Представитель Wellington Management рассказывает о применимости Apache Ignite в инвестиционном бизнесе и о сложностях, которые могут возникнуть при реализации IBOR-системы.Распределенные платформы, такие как Apache Ignite, активно используют горизонтальную масштабируемость. Чем больше машин в кластере, тем лучше производительность приложения. Удвоится ли производительность после добавления второй машины в кластер? Увеличится ли она в десять раз при увеличении кластера в десять раз? Всегда ли это так? За что отвечает платформа? Какие у нее ограничения? И где кончается то, что может сделать платформа, и начинается зона ответственности квалифицированного инженера, который ее внедряет?Путь к объединению памяти и хранилища — комбинация NVM, соответствующей модели программирования и NVDIMM. Возможность иметь быстрое хранилище со случайным доступом и энергонезависимостью открывает множество перспектив. В докладе рассказано о модели программирования NVM, NVDIMM и преимуществах в скорости, которые даёт соответствующее оборудование.Энергонезависимая память случайного доступа позволит разработчикам проводить операции с данными на многотерабайтных массивах. Доклад посвящен характеристикам энергонезависимой памяти и особенностям, которые должен принимать во внимание разработчик, желающий работать с такой памятью при помощи Java. Рассмотрены нативные API Linux и Windows, а также предложения по адаптации Java Collections.В докладе объясняется, как распределенные системы вычислений в памяти могут архитектурно применяться в финансовых организациях. Дмитрий рассказывает о релевантных функциях Apache Ignite, таких как ACID, поддержка SQL, постоянное хранилище, репликация, инструменты безопасности, отказоустойчивость и т.д. Также рассказывается об одной из крупнейших подобных инсталляций в Сбербанке, рассмотрены 5 крупных сложностей, с которыми столкнулся банк.В следующем году будет проводиться еще два международных саммита, в которых вы можете принять участие как докладчик или участник. Вся информация будет опубликована на официальном сайте Stay tuned and come join!