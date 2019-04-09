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GridGain
Компания
сегодня в 11:59

Первый в России митап по Apache Ignite, 12 декабря

    Друзья, приглашаем всех на посвящённый Ignite митап 12 декабря в московском ImpactHub (метро Китай-Город). Такие мероприятия мы хотим регулярно проводить в Москве и Санкт-Петербурге, и надеемся, что они станут местом встреч российских пользователей и разработчиков Ignite, специалистов по In-Memory Computing, а также всех, кто интересуется распределенными системами. Здесь можно будет обсудить любые вопросы, связанные с работой или развитием экосистемы.

    На первом митапе мы хотим познакомить вас российскими банком и крупным телекомом, использующими Ignite каждый день.

    Программа встречи:

    — 18:30: Сбор гостей;
    — 19:00: Рассказ о внедрении Apache Ignite в Сбербанке (Михаил Хасин, Сбербанк);
    — 19:45: «Как мы построили Complex Event Processing крупного телеком-оператора на Apache Ignite» (Виктор Ходяков, Gridfore);
    — 20:30: Секретный доклад;
    — 21:15: Общение в кулуарах, заключительный кофе;
    — 22:00: Окончание.

    Место проведения: Москва, Impacthub (Хохловский переулок 7-9, строение 2)

    С нас — интересные доклады, удобное место, вкусные напитки и закуски, видеозапись встречи. С вас — хорошее настроение, желание узнавать что-то новое и делиться знаниями.

    Важно! Чтобы всем хватило места (и чая с кофе), нам нужно знать, сколько будет гостей. Поэтому обязательно подтвердите присутствие на странице встречи. Это займет всего несколько минут (войти можно через учетку Facebook или аккаунт Google).

    P.S. Митап в Петербурге тоже обязательно будет, но уже в 2018, следите за новостями в нашем блоге на Habrahabr или на meetup.com.
    Метки:
    GridGain 106,22
    Компания
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    Информация
    • Дата основания 2007 год
    • Локация Foster City
      США
    • Сайт gridgain.com
    • Численность 51–100 человек
    • Дата регистрации 27 марта 2017
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