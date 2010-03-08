Из гаража на кураже: истории успеха крупнейших IT-бизнесов, начинавших с нуля
Сегодня практически каждый пользователь интернета знает таких людей, как Джек Ма, Ричард Брэнсон, Майкл Делл и, конечно же, Билл Гейтс и Стив Джобс. Если вам ничего не говорит хотя бы часть этих имён, то вы уж точно слышали о компаниях Alibaba Group, Virgin Group, Dell, Valve Corporation, Microsoft и Apple. Эти компании — гиганты рынка, который сами, во многом, и сформировали. И начинали многие из них буквально с гаража.
Одного из флагманов китайского бизнеса, компанию Alibaba Group, которой принадлежат интернет-магазин AliExpress, популярная в Китае платёжная система AliPay и даже часть Yahoo!, основал не какой-нибудь привилегированный сын члена китайского Политбюро или другой счастливчик, родившийся «с серебряной ложкой во рту», а простой учитель английского языка. История Alibaba Group, а в дальнейшем и главной в мире «барахолки», началась с поездки Ма в США в 1999 году. Именно там он познакомился с западным интернетом и пришёл к выводу, что на этом можно заработать. По возвращении на родину Ма создал Alibaba Group — каталог китайских торговых компаний.
Как и многие другие из нашего списка, Ма начинал при поддержке друзей, опираясь на голый энтузиазм и собственное чутьё. Дела компании шли не слишком хорошо, пока Ма и его команда не получили $25 млн от японских инвесторов, которые оценили задумку соседей. В 2010 году был открыт AliExpress — как ответ на желание людей покупать любые товары не выходя из дома. О дальнейшей истории AliExpress рассказывать смысла нет: сейчас Ма является самым богатым человеком Китая, его компания динамично развивается, инвестируя в различные сферы и постоянно наращивая обороты.
Хотя Брэнсон является и не самым богатым человеком в нашем списке, но его историю можно назвать хрестоматийной. Свои предпринимательские опыты будущий сэр начал ещё в школьные годы, выпуская газеты, выращивая на продажу рождественские ели и разводя волнистых попугайчиков. Позже будущий миллиардер переключил своё внимание на аудиобизнес и издательское дело, а империя Virgin Group началась с маленького магазинчика, в котором собиралась неформальная молодёжь, чтобы послушать музыку и потусоваться.
Примечательна в Брэнсоне не его тяга к эпатажу и мировым рекордам, а то, как он сумел добиться успеха, начав изначально, как типичный андердог — новорождённый лейбл Virgin Group жил за счёт контрактов с ноунейм группами в надежде, что кто-то из них «выстрелит». Например, его лейбл открыл миру таких парней, как Sex Pistols.
Сегодня он уже выпустил книгу мемуаров, в которой рассказывает о становлении империи Virgin Group, одним из первых заговорил о космическом туризме, даже попробовал себя в качестве владельца авиакомпании, которая, правда, в основном сжигала его деньги, а не приносила доход. Одно можно сказать точно: начиналось всё с елей и волнистых попугайчиков, а закончилось 400 компаниями под брендом Virgin Group и состоянием в $5 млрд.
Основатель софтверного гиганта Microsoft долгие годы удерживал титул самого богатого человека в мире, лишь недавно уступив основателю Amazon Джеффу Безосу. Первым большим успехом Гейтса стал MS-DOS. Все слышали о том, что Гейтс за бесценок купил DOS, который и обеспечил фундаментом его корпорацию.
Но на самом деле всё началось намного раньше — в 1972 году. Об этом этапе биографии Билла Гейтса особо не распространяются, хотя если проанализировать факты, именно он стал определяющим моментом для самого бизнесмена и всего остального мира, который сейчас пользуется ОС Windows.
В 1972 году Гейтс вместе со своим другом Полом Алленом основал компанию Traf-O-Data, целью которой было создание комплексной системы на базе примитивных ЭВМ и ПО собственной разработки. Системы Traf-O-Data, исходя из названия, планировались к использованию в качестве анализатора и контроллера потоков автомобильного транспорта на дорогах. По задумке Гейтса и Аллена, их разработкой должна была заинтересоваться дорожная служба США, однако что-то пошло не так. Первое предприятие, основанное двумя друзьями, прогорело.
Возможно, их история на этом бы и закончилась, но через несколько лет, в 1975 году, Гейтс и Аллен, по предложению последнего, написали интерпретатор языка BASIC для компьютера Altair 8800. Причём сначала Гейтс позвонил в MITS и заявил, что у них есть интерпретатор, и только потом они с Алленом его создали.
История рождения Apple — один из самых популярных примеров «гаражного стартапа» — оказывается в этой части просто расхожим мифом. Можно долго спорить, кто на самом деле внёс решающий вклад в создание корпорации Apple — менеджер Джобс или инженер Возняк — но одно несомненно: родилась она вовсе не в гараже.
На самом деле Возняк работал над собственным проектом в стенах одной из лабораторий компании HP. Причём плоды своего труда Возняк сперва честно предложил работодателю, а уже после отказа передал Apple в лице Джобса. Гараж в период становления Apple у друзей всё же был, но использовался он как место сбора и тусовок, а не как мастерская.
А вот действительно «гаражной» можно считать первую совместную разработку Джобса и Возняка: «голубую коробку» — устройство, которое подавало тоновые сигналы в телефонную сеть и позволяло звонить с «чужого» номера. Причём это не было их оригинальной задумкой: идею «Blue Box» друзья подсмотрели в журнале Esquire в заметке о хакере Captain Crunch. Первую «коробку» они собрали ради веселья, а уже потом Джобс предложил продавать их по $150 за штуку. Кстати, сам Джобс считал, что компания Apple началась именно с этой студенческой поделки, а не с компьютера Apple I, который Возняк создал намного позже.
Хотя фамилия Делл на слуху у всего мира благодаря тому, что Майкл Делл единственный из нашего списка, кто решил назвать компанию своим именем, однако его история известна публике меньше всего. Зато она ближе всего к архетипу «гаражного стартапа». Но и это не совсем точно: начал Делл в своей комнате в студенческом общежитии, в которой пересобирал и апгрейдил компьютеры IBM с их последующей перепродажей. Сарафанное радио вкупе с рекламой в газете сделали своё дело: вскоре комната стала полноценной мастерской, а Делл был максимально загружен заказами.
Тогда же, будучи студентом первого курса, Майкл Делл бросает учёбу и основывает компанию PC's Limited, которая впоследствии станет Dell Computer Corporation. В отличие от других «коллег по цеху», Деллу не пришлось пересматривать свой подход к работе, и в основу его бизнеса легла клиентоориентированность. С первого дня в снятом им маленьком офисе, Делл работал по принципу «Продай пользователю не то, что завалялось на складе, а то, что ему нужно. И дешевле, чем другие». Изначально компания Dell занималась модификациями компьютеров производства IBM, добавляя под заказ необходимые пользователям функции. Привычку работать «на заказ» Майкл Делл в итоге спроецировал на целые фабрики по производству персональных компьютеров.
Однако если вам показалось, что это пример успеха в бизнесе, с которого предприниматель и начинал — то это не так. Как и Гейтс, Брэнсон, Джобс и десятки других бизнесменов, первые серьёзные деньги ($18 тыс) Делл заработал, продавая подписку на местную газету молодожёнам. Именно тогда он выработал идею об индивидуальном подходе (все письма с коммерческим предложением были оригинальными, для конкретной пары), который и помог ему построить Dell Computer Corporation.
Объединяет истории «тех, кто смог» совпадение факторов: сильная идея и сильный маркетинг.
Гейтсу, Джобсу и всем остальным удалось оказаться в нужном месте в нужное время — время взрывного роста технологий, когда мир только знакомился с явлением «персонального компьютера» и готовился к появлению интернета.
Работа Майкла Делла с первого дня строилась по принципу «делай то, что нужно людям, а не то, что хочешь сам». У мира была потребность в новой операционной системе, и Гейтс дал миру MS-DOS, а после и Windows. Брэнсон открыл такие таланты как Sex Pistols, а Джек Ма — удовлетворил потребность в интернет-каталоге магазинов с товарами китайского производства.
Однако за каждой историей успеха в тени остаются десятки, если не сотни тысяч «гаражных» предприятий, которые в итоге прогорели. Типичная «ошибка выжившего» — не думать и не говорить о тех, кого дельфины толкали прочь от берега.
Для того чтобы построить империю, недостаточно хорошей идеи и способностей — каждый раз это невообразимое стечение обстоятельств зачастую от самих будущих миллиардеров независящее. На просторах сети есть множество «историй провала», которые, как грибы после дождя, полезли наружу последние несколько лет.
Толковых инженеров и изобретателей намного больше, чем можно себе представить. На одном только Kickstarter более 130 тыс успешно профинансированных проектов, дальнейшая судьба которых никому не известна. Причины ступора «после Kickstarter» могут быть разными — но не последней из них является и та, что не каждый Возняк встретил своего Джобса. Поэтому большинство успешно стартовавших технических проектов на Kickstarter и Indiegogo закрываются после выполнения своих обязательств перед бэкерами, не найдя дополнительных каналов продаж.
На изобретателей и инженеров ложится неподъёмная ноша маркетинга, с которой может справиться не каждый, да и откровенно говоря, не каждый хочет с этим возиться, надеясь, что «само как-нибудь решится». При этом им нет места на Amazon или AliExpress — несколько месяцев без продаж просто убивают молодой бизнес, а пробиться сейчас с чем-то по-настоящему уникальным через многочисленные товары ноунейм-производителей, которые просто копируют решения успешных брендов, практически невозможно. Только часть стартапов проходит эту «долину смерти» и находит ритейлеров, сотрудничает с другими мелкими сетями и розницей, пытаясь как-то выжить.
Рынок инди-электроники созрел для решения, которое инструментализирует переход проектов со стадии гаража и нишевых производств к уверенным массовым продажам. Такую концепцию предлагает проект Hamster Marketplace, основанный российский производителем детских планшетов PlayPad Денисом Булавиным. Работая в сегменте нишевой электроники, он увидел спрос на площадку, которая позволила бы и другим независимым производителям находить своего покупателя и расширять продажи без разорительной борьбы за ограниченное количество мест на полках и витринах маркетплейсов с крупными вендорами и производителями неоригинальных товаров. Предварительная продажа токенов Hamster Marketplace начнётся в декабре. Чтобы не пропустить начало регистрации подпишитесь на рассылку на сайте проекта.
Если вы хотите получить больше информации о Hamster Marketplace из первых рук, добро пожаловать в наш русскоязычный канал в Telegram.
Джек Ма
Одного из флагманов китайского бизнеса, компанию Alibaba Group, которой принадлежат интернет-магазин AliExpress, популярная в Китае платёжная система AliPay и даже часть Yahoo!, основал не какой-нибудь привилегированный сын члена китайского Политбюро или другой счастливчик, родившийся «с серебряной ложкой во рту», а простой учитель английского языка. История Alibaba Group, а в дальнейшем и главной в мире «барахолки», началась с поездки Ма в США в 1999 году. Именно там он познакомился с западным интернетом и пришёл к выводу, что на этом можно заработать. По возвращении на родину Ма создал Alibaba Group — каталог китайских торговых компаний.
Как и многие другие из нашего списка, Ма начинал при поддержке друзей, опираясь на голый энтузиазм и собственное чутьё. Дела компании шли не слишком хорошо, пока Ма и его команда не получили $25 млн от японских инвесторов, которые оценили задумку соседей. В 2010 году был открыт AliExpress — как ответ на желание людей покупать любые товары не выходя из дома. О дальнейшей истории AliExpress рассказывать смысла нет: сейчас Ма является самым богатым человеком Китая, его компания динамично развивается, инвестируя в различные сферы и постоянно наращивая обороты.
Ричард Брэнсон
Хотя Брэнсон является и не самым богатым человеком в нашем списке, но его историю можно назвать хрестоматийной. Свои предпринимательские опыты будущий сэр начал ещё в школьные годы, выпуская газеты, выращивая на продажу рождественские ели и разводя волнистых попугайчиков. Позже будущий миллиардер переключил своё внимание на аудиобизнес и издательское дело, а империя Virgin Group началась с маленького магазинчика, в котором собиралась неформальная молодёжь, чтобы послушать музыку и потусоваться.
Примечательна в Брэнсоне не его тяга к эпатажу и мировым рекордам, а то, как он сумел добиться успеха, начав изначально, как типичный андердог — новорождённый лейбл Virgin Group жил за счёт контрактов с ноунейм группами в надежде, что кто-то из них «выстрелит». Например, его лейбл открыл миру таких парней, как Sex Pistols.
Сегодня он уже выпустил книгу мемуаров, в которой рассказывает о становлении империи Virgin Group, одним из первых заговорил о космическом туризме, даже попробовал себя в качестве владельца авиакомпании, которая, правда, в основном сжигала его деньги, а не приносила доход. Одно можно сказать точно: начиналось всё с елей и волнистых попугайчиков, а закончилось 400 компаниями под брендом Virgin Group и состоянием в $5 млрд.
Билл Гейтс
Основатель софтверного гиганта Microsoft долгие годы удерживал титул самого богатого человека в мире, лишь недавно уступив основателю Amazon Джеффу Безосу. Первым большим успехом Гейтса стал MS-DOS. Все слышали о том, что Гейтс за бесценок купил DOS, который и обеспечил фундаментом его корпорацию.
Но на самом деле всё началось намного раньше — в 1972 году. Об этом этапе биографии Билла Гейтса особо не распространяются, хотя если проанализировать факты, именно он стал определяющим моментом для самого бизнесмена и всего остального мира, который сейчас пользуется ОС Windows.
В 1972 году Гейтс вместе со своим другом Полом Алленом основал компанию Traf-O-Data, целью которой было создание комплексной системы на базе примитивных ЭВМ и ПО собственной разработки. Системы Traf-O-Data, исходя из названия, планировались к использованию в качестве анализатора и контроллера потоков автомобильного транспорта на дорогах. По задумке Гейтса и Аллена, их разработкой должна была заинтересоваться дорожная служба США, однако что-то пошло не так. Первое предприятие, основанное двумя друзьями, прогорело.
Возможно, их история на этом бы и закончилась, но через несколько лет, в 1975 году, Гейтс и Аллен, по предложению последнего, написали интерпретатор языка BASIC для компьютера Altair 8800. Причём сначала Гейтс позвонил в MITS и заявил, что у них есть интерпретатор, и только потом они с Алленом его создали.
Стив Джобс
История рождения Apple — один из самых популярных примеров «гаражного стартапа» — оказывается в этой части просто расхожим мифом. Можно долго спорить, кто на самом деле внёс решающий вклад в создание корпорации Apple — менеджер Джобс или инженер Возняк — но одно несомненно: родилась она вовсе не в гараже.
На самом деле Возняк работал над собственным проектом в стенах одной из лабораторий компании HP. Причём плоды своего труда Возняк сперва честно предложил работодателю, а уже после отказа передал Apple в лице Джобса. Гараж в период становления Apple у друзей всё же был, но использовался он как место сбора и тусовок, а не как мастерская.
А вот действительно «гаражной» можно считать первую совместную разработку Джобса и Возняка: «голубую коробку» — устройство, которое подавало тоновые сигналы в телефонную сеть и позволяло звонить с «чужого» номера. Причём это не было их оригинальной задумкой: идею «Blue Box» друзья подсмотрели в журнале Esquire в заметке о хакере Captain Crunch. Первую «коробку» они собрали ради веселья, а уже потом Джобс предложил продавать их по $150 за штуку. Кстати, сам Джобс считал, что компания Apple началась именно с этой студенческой поделки, а не с компьютера Apple I, который Возняк создал намного позже.
Майкл Делл
Хотя фамилия Делл на слуху у всего мира благодаря тому, что Майкл Делл единственный из нашего списка, кто решил назвать компанию своим именем, однако его история известна публике меньше всего. Зато она ближе всего к архетипу «гаражного стартапа». Но и это не совсем точно: начал Делл в своей комнате в студенческом общежитии, в которой пересобирал и апгрейдил компьютеры IBM с их последующей перепродажей. Сарафанное радио вкупе с рекламой в газете сделали своё дело: вскоре комната стала полноценной мастерской, а Делл был максимально загружен заказами.
Тогда же, будучи студентом первого курса, Майкл Делл бросает учёбу и основывает компанию PC's Limited, которая впоследствии станет Dell Computer Corporation. В отличие от других «коллег по цеху», Деллу не пришлось пересматривать свой подход к работе, и в основу его бизнеса легла клиентоориентированность. С первого дня в снятом им маленьком офисе, Делл работал по принципу «Продай пользователю не то, что завалялось на складе, а то, что ему нужно. И дешевле, чем другие». Изначально компания Dell занималась модификациями компьютеров производства IBM, добавляя под заказ необходимые пользователям функции. Привычку работать «на заказ» Майкл Делл в итоге спроецировал на целые фабрики по производству персональных компьютеров.
Однако если вам показалось, что это пример успеха в бизнесе, с которого предприниматель и начинал — то это не так. Как и Гейтс, Брэнсон, Джобс и десятки других бизнесменов, первые серьёзные деньги ($18 тыс) Делл заработал, продавая подписку на местную газету молодожёнам. Именно тогда он выработал идею об индивидуальном подходе (все письма с коммерческим предложением были оригинальными, для конкретной пары), который и помог ему построить Dell Computer Corporation.
Про тех, кому не повезло
Объединяет истории «тех, кто смог» совпадение факторов: сильная идея и сильный маркетинг.
Гейтсу, Джобсу и всем остальным удалось оказаться в нужном месте в нужное время — время взрывного роста технологий, когда мир только знакомился с явлением «персонального компьютера» и готовился к появлению интернета.
Работа Майкла Делла с первого дня строилась по принципу «делай то, что нужно людям, а не то, что хочешь сам». У мира была потребность в новой операционной системе, и Гейтс дал миру MS-DOS, а после и Windows. Брэнсон открыл такие таланты как Sex Pistols, а Джек Ма — удовлетворил потребность в интернет-каталоге магазинов с товарами китайского производства.
Однако за каждой историей успеха в тени остаются десятки, если не сотни тысяч «гаражных» предприятий, которые в итоге прогорели. Типичная «ошибка выжившего» — не думать и не говорить о тех, кого дельфины толкали прочь от берега.
Для того чтобы построить империю, недостаточно хорошей идеи и способностей — каждый раз это невообразимое стечение обстоятельств зачастую от самих будущих миллиардеров независящее. На просторах сети есть множество «историй провала», которые, как грибы после дождя, полезли наружу последние несколько лет.
Толковых инженеров и изобретателей намного больше, чем можно себе представить. На одном только Kickstarter более 130 тыс успешно профинансированных проектов, дальнейшая судьба которых никому не известна. Причины ступора «после Kickstarter» могут быть разными — но не последней из них является и та, что не каждый Возняк встретил своего Джобса. Поэтому большинство успешно стартовавших технических проектов на Kickstarter и Indiegogo закрываются после выполнения своих обязательств перед бэкерами, не найдя дополнительных каналов продаж.
На изобретателей и инженеров ложится неподъёмная ноша маркетинга, с которой может справиться не каждый, да и откровенно говоря, не каждый хочет с этим возиться, надеясь, что «само как-нибудь решится». При этом им нет места на Amazon или AliExpress — несколько месяцев без продаж просто убивают молодой бизнес, а пробиться сейчас с чем-то по-настоящему уникальным через многочисленные товары ноунейм-производителей, которые просто копируют решения успешных брендов, практически невозможно. Только часть стартапов проходит эту «долину смерти» и находит ритейлеров, сотрудничает с другими мелкими сетями и розницей, пытаясь как-то выжить.
Маркетплейс для новых Джобсов
Рынок инди-электроники созрел для решения, которое инструментализирует переход проектов со стадии гаража и нишевых производств к уверенным массовым продажам. Такую концепцию предлагает проект Hamster Marketplace, основанный российский производителем детских планшетов PlayPad Денисом Булавиным. Работая в сегменте нишевой электроники, он увидел спрос на площадку, которая позволила бы и другим независимым производителям находить своего покупателя и расширять продажи без разорительной борьбы за ограниченное количество мест на полках и витринах маркетплейсов с крупными вендорами и производителями неоригинальных товаров. Предварительная продажа токенов Hamster Marketplace начнётся в декабре. Чтобы не пропустить начало регистрации подпишитесь на рассылку на сайте проекта.
Если вы хотите получить больше информации о Hamster Marketplace из первых рук, добро пожаловать в наш русскоязычный канал в Telegram.
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