Откуда Hamster Marketplace будет привлекать производителей DIY и инди-электроники
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- Блог компании Hamster Marketplace
У современного ритейла главный вопрос — это поиск покупателей. О важности производителей товаров никто не задумывается: зачем забивать голову тем, что само придёт к тебе? Так рассуждает подавляющее большинство крупных интернет-ритейлеров, а также практически все существующие офлайновые сети. Борьба идёт только за крупных игроков: возможность получения прямых поставок от Apple или Samsung по первоначальной закупочной цене — это голубая мечта любого игрока на рынке торговли. Однако интересы мелких производителей (вендоров) никто не учитывает. Главная причина в том, что обычно с них особо «нечего взять». Маленький производитель интересен только такому же маленькому или локальному ритейлеру, у которого не хватает позиций или есть уникальная аудитория.
Видишь инди-производителя? И я не вижу, а он есть.
Но в небольших производителях — вчерашних стартапах — заключён огромный потенциал как для рынка, так и для потребителей. Hamster Marketplace ориентирован как раз на небольших производителей уникальных товаров, но для того чтобы наполнение площадки соответствовало ожиданиям аудитории, этих самых производителей надо ещё найти: многие из них прячутся в собственном коконе сайта-визитки, попутно выполняющего роль магазина для одного-единственного продукта или же наоборот — тонут в море китайских реплик и однотипных позиций в каталогах Amazon и AliExpress. Так как достать их оттуда?
Две первые и самые важные площадки для Hamster Marketplace как в плане привлечения вендоров, так и в плане привлечения покупателей — это краудфандинговые гиганты Kickstarter и Indiegogo. Именно там авторы проекта планируют найти большую часть первой волны производителей, которые будут напрямую реализовывать свои товары на площадке. Ежедневно на Kickstarter успешно завершаются сотни проектов, то есть они сумели собрать заявленную сумму.
Немного официальной статистики самой площадки: за время существования Kickstarter было успешно завершено более 130 тыс проектов и собрано в общей сложности $2,86 млрд при поддержке 13 млн бекеров. Это внушительная цифра. При этом на проекты из раздела «Технологии» приходится пятая часть всех сборов площадки. Взамен стартапы предлагают бекерам реальные товары. Сейчас на Kickstarter в активной стадии сбора средств находится более 4 тыс проектов по всем направлениям.
Касательно Indiegogo живой статистики нет, но эта площадка ещё более популярна у различных технологических проектов и просто интересных девайсов. Ежемесячная уникальная аудитория ресурса составляет 15 млн посетителей, что является огромным показателем для такой специализированной платформы. На Indiegogo с 2008 года было профинансировано пользователями множество технологических проектов. При этом некоторые из них выглядели не столько забавно и любопытно, сколько безумно.
Возьмём в качестве примера один из громких проектов Indiegogo, который в 2014 году успешно собрал почти 400% от первоначально заявленной суммы, XM42 — проект ручного мини-огнемёта. Трое парней из Детройта сумели собрать $157 тыс на разработку и запуск их производства при поддержке 248 бекеров. Проект был хорош всем: от идеи до успешной реализации. Правда по законодательству ряда стран продукция команды попала под определение «прочего оружия» и запрещена к продаже и пересылке.
Но самое интересное для, казалось бы, успешного и интересного рынку проекта началось после окончания краудфандинга — парни столкнулись с проблемой ритейла. В итоге за прошедшие годы им пришлось отойти от модели продаж через собственный сайт и сдать свою продукцию на реализацию дилерам в магазинах по всей Америке:
Карта магазинов с огнемётом XM42
Судя по сайту проекта, команда до сих пор ищет новые каналы продаж, о чём явно свидетельствуют контактные данные и соответствующая информация.
Ещё хуже дела обстоят у менее громких проектов, чьи сборы варьируются от $50 до $400 тыс. Этих денег обычно хватает на запуск производства и рассылку экземпляров бекерам, но не на маркетинг и продажи с последующим ростом и масштабированием бизнеса.
Сотни успешных краудфандинговых проектов просто исчезают после выполнения обязательств перед поддержавшими их бекерами. Потому что покупать через наскоро слепленные сайты-визитки каждого отдельного проекта банально неудобно, возникают проблемы с приёмом платежей, доставкой в другие регионы и просто доверием. А на крупных площадках, как мы говорили ранее, эти товары просто теряются за многочисленным китайским ширпотребом.
Hamster Marketplace предлагает таким вендорам:
Мелкие производители находятся в состоянии стагнации или упадка точно так же, как и мелкая розница. Современные ритейлеры, представляющие собой огромные торговые сети или площадки-гиганты, просто «задушили» этот сектор. Потребитель же, даже если бы и хотел поддержать частного производителя, реализующего собственную продукцию самостоятельно, зачастую просто не может его найти или не догадывается о возможности прямой покупки. Подобное положение дел выгодно только ритейлерам и дилерам, которые за свои услуги по перекупке поднимают конечную стоимость товара на 35–400%.
Мы считаем, что привлечение даже нескольких процентов производителей из числа успешно запустившихся через краудфандинг — это отличный старт для Hamster Marketplace и уникальная возможность заявить о новом подходе к розничным продажам. Это касается как работы с мелкосерийными производителями, так и вопросов самой организации ритейла — когда основатель площадки не становится владельцем «дойной коровы», а лишь организовывает работу и как успешный менеджер отходит в сторону, давая своему детищу в дальнейшем существовать самостоятельно без дополнительного надзора.
Видишь инди-производителя? И я не вижу, а он есть.
Но в небольших производителях — вчерашних стартапах — заключён огромный потенциал как для рынка, так и для потребителей. Hamster Marketplace ориентирован как раз на небольших производителей уникальных товаров, но для того чтобы наполнение площадки соответствовало ожиданиям аудитории, этих самых производителей надо ещё найти: многие из них прячутся в собственном коконе сайта-визитки, попутно выполняющего роль магазина для одного-единственного продукта или же наоборот — тонут в море китайских реплик и однотипных позиций в каталогах Amazon и AliExpress. Так как достать их оттуда?
Привлечение вендоров с Kickstarter и Indiegogo
Две первые и самые важные площадки для Hamster Marketplace как в плане привлечения вендоров, так и в плане привлечения покупателей — это краудфандинговые гиганты Kickstarter и Indiegogo. Именно там авторы проекта планируют найти большую часть первой волны производителей, которые будут напрямую реализовывать свои товары на площадке. Ежедневно на Kickstarter успешно завершаются сотни проектов, то есть они сумели собрать заявленную сумму.
Немного официальной статистики самой площадки: за время существования Kickstarter было успешно завершено более 130 тыс проектов и собрано в общей сложности $2,86 млрд при поддержке 13 млн бекеров. Это внушительная цифра. При этом на проекты из раздела «Технологии» приходится пятая часть всех сборов площадки. Взамен стартапы предлагают бекерам реальные товары. Сейчас на Kickstarter в активной стадии сбора средств находится более 4 тыс проектов по всем направлениям.
Касательно Indiegogo живой статистики нет, но эта площадка ещё более популярна у различных технологических проектов и просто интересных девайсов. Ежемесячная уникальная аудитория ресурса составляет 15 млн посетителей, что является огромным показателем для такой специализированной платформы. На Indiegogo с 2008 года было профинансировано пользователями множество технологических проектов. При этом некоторые из них выглядели не столько забавно и любопытно, сколько безумно.
Возьмём в качестве примера один из громких проектов Indiegogo, который в 2014 году успешно собрал почти 400% от первоначально заявленной суммы, XM42 — проект ручного мини-огнемёта. Трое парней из Детройта сумели собрать $157 тыс на разработку и запуск их производства при поддержке 248 бекеров. Проект был хорош всем: от идеи до успешной реализации. Правда по законодательству ряда стран продукция команды попала под определение «прочего оружия» и запрещена к продаже и пересылке.
Но самое интересное для, казалось бы, успешного и интересного рынку проекта началось после окончания краудфандинга — парни столкнулись с проблемой ритейла. В итоге за прошедшие годы им пришлось отойти от модели продаж через собственный сайт и сдать свою продукцию на реализацию дилерам в магазинах по всей Америке:
Карта магазинов с огнемётом XM42
Судя по сайту проекта, команда до сих пор ищет новые каналы продаж, о чём явно свидетельствуют контактные данные и соответствующая информация.
Ещё хуже дела обстоят у менее громких проектов, чьи сборы варьируются от $50 до $400 тыс. Этих денег обычно хватает на запуск производства и рассылку экземпляров бекерам, но не на маркетинг и продажи с последующим ростом и масштабированием бизнеса.
Сотни успешных краудфандинговых проектов просто исчезают после выполнения обязательств перед поддержавшими их бекерами. Потому что покупать через наскоро слепленные сайты-визитки каждого отдельного проекта банально неудобно, возникают проблемы с приёмом платежей, доставкой в другие регионы и просто доверием. А на крупных площадках, как мы говорили ранее, эти товары просто теряются за многочисленным китайским ширпотребом.
Hamster Marketplace предлагает таким вендорам:
- гуманные условия входа на площадку;
- соседство с такими же проектами;
- отсутствие китайского ширпотреба уровня «каталог AliExpress»;
- отсутствие сборов самой площадки ради извлечения прибыли;
- информационную поддержку;
- прозрачную систему взаимодействия на базе блокчейна.
Мелкие производители находятся в состоянии стагнации или упадка точно так же, как и мелкая розница. Современные ритейлеры, представляющие собой огромные торговые сети или площадки-гиганты, просто «задушили» этот сектор. Потребитель же, даже если бы и хотел поддержать частного производителя, реализующего собственную продукцию самостоятельно, зачастую просто не может его найти или не догадывается о возможности прямой покупки. Подобное положение дел выгодно только ритейлерам и дилерам, которые за свои услуги по перекупке поднимают конечную стоимость товара на 35–400%.
Мы считаем, что привлечение даже нескольких процентов производителей из числа успешно запустившихся через краудфандинг — это отличный старт для Hamster Marketplace и уникальная возможность заявить о новом подходе к розничным продажам. Это касается как работы с мелкосерийными производителями, так и вопросов самой организации ритейла — когда основатель площадки не становится владельцем «дойной коровы», а лишь организовывает работу и как успешный менеджер отходит в сторону, давая своему детищу в дальнейшем существовать самостоятельно без дополнительного надзора.
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