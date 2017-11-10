Хардфорк биткоина остановлен. Что дальше?
Всё биткоин-сообщество с некоторым опасением ожидало проведения хардфорка в течение этого месяца. Цель хардфорка — использовать преимущества нового протокола Segwit2x в обновлённой инфраструктуре биткоина. Этот протокол позволяет избавиться от ряда существующих проблем, например, увеличить производительность сети. Сейчас она ограничена рядом правил работы блокчейна биткоина.
Неожиданно авторы проекта хардфорка отказались от своих намерений, решив не проводить его для увеличения размера блока. Основная причина — далеко не все представители блокчейн сферы считают нужным проводить хардфорк именно так, как его запланировали разработчики Segwit2x. Это расхождение во взглядах повлияло на то, что даже те игроки рынка, которые поддерживали форк, приветствовали его отмену. В их числе Xapo, Bitmain, Bloq, Blockchain, Shapeshift и ряд других организаций.
Майк Белш, один из руководителей проекта Segwit2x, написал следующее: «К сожалению, ясно, что мы в этот раз не достигли согласия в плане размера блока. Если бы мы провели хардфорк, это разделило бы сообщество и помешало развитию биткоина, что никогда не было целью Segwit2x».
«Мы большие поклонники идеи увеличения размера блока, поскольку это сильно повлияет на комиссии, которые платят клиенты, но мы хотим видеть, что эти действия были согласованы со всеми участниками биткоин-сообщества и утверждены большинством голосов», — написал основатель и руководитель Coins.ph Рон Хосе.
В то же время разработчики Segwit2x и те игроки рынка, которые поддерживают протокол, заявили, что всё ещё надеются на увеличение размера блока до 2 МБ в будущем. Возможно, позже эта инициатива получит большую поддержку со стороны инвесторов и хардфорк всё же случится. В любом случае, разработчики Segwit2x заявили, что процесс создания альтернативного ПО будет продолжаться.
Реакция курса биткоина на новости об отмене хардфорка последовала незамедлительно: стоимость токена достигла новых высот, поднявшись вплоть до $8000. Это не должно сильно удивлять, поскольку ожидание предстоящего Segwit2x-хардфорка было в последнее время основным фактором давления на курс. Эта неделя вовсе не исключение. Теперь же мы получили новый фактор роста — отмену хардфорка. Правда, после резкого скачка курса стоимость биткоина упала до прежней отметки. Затем снова начался рост, хотя и более медленный, чем до этого.
Аналитики считают, что есть неплохой шанс скорого достижения курса биткоина отметки в $10 000. В течение ближайших нескольких недель отмена хардфорка будет оставаться сильным драйвером роста. Ну а у экосистемы биткоина есть неплохой шанс на спокойное и уверенное развитие без стрессовых факторов вроде хардфорка.
Да, ноябрьский хардфорк отменён, но биткоину нужно измениться. Может быть и не сейчас, но в будущем. Пользователей системы всё больше, и требуется масштабирование инфраструктуры для того, чтобы и новые, и старые пользователи системы могли без проблем пользоваться биткоином. Но такая работа невозможна без серьезной модификации инфраструктуры.
«Мы должны либо дать людям бОльшие блоки, либо привести людей к бОльшим блокам», — шутит разработчик Питер Райзун.
Сообщество обсудит эту проблему в ближайшем будущем, например, на Scaling Bitcoin — двухдневной технической конференции, которая пройдёт в Стэнфордском университете на этих выходных. Мы все знаем, что блокчейн биткоина должен быть модернизирован. Главный вопрос — как? Кроме увеличения размера блока, биткоин должен стать надежнее. Это означает усиление безопасности проводимых транзакций.
Одно из возможных решений — Lightning. Это децентрализованная сеть, которая использует функционал смарт-контрактов — то, чего биткоину не хватает. Подобное решение позволяет проводить платежи, легко масштабировать инфраструктуру, удешевляет транзакции и добавляет ряд других полезностей. Но даже Lightning недостаточно, поскольку биткоину, в первую очередь, нужно увеличение размера блока. Эту позицию разделяет Авив Зохар из Еврейского университета в Иерусалиме.
Также многие приверженцы биткоина считают, что главное сейчас — это сообщество. Если оно сможет объединиться после «скандала» с Segwit2x, то все текущие проблемы инфраструктуры блокчейна будут решены.
«Давайте примем неудачу с Segwit2x как полезный урок: сообщество биткоина сильно, и для принятия решений по его изменению нужен консенсус», — пишет биткоин-разработчик Мэтт Коралло.
Сейчас время для изменений, но эти изменения должны быть более рациональными и «гладкими», чем были до этого.
Обычно 1-2 недели перед хардфорком чрезвычайно критичны для всех участников крипторынка. Практически все важные операции останавливаются, поскольку есть вероятность появления разных технических проблем вроде тех, когда деньги со счёта списались, но на кошелёк адресата не пришли. Поэтому хардфорк для тех, кто проводит ICO — это ад.
Но сейчас он остановлен, и опасности больше нет. Как уже было упомянуто выше, отмена хардфорка — хороший драйвер роста стоимости биткоина. Но в краткосрочной перспективе это последнее событие подобного рода, так что мы должны использовать его с умом.
Мы в Hamster Marketplace сделаем всё возможное, чтобы провести ICO максимально эффективно. Впереди нет препятствий, и мы ждём даты старта ICO, которое поможет нам реализовать все наши планы. Мы считаем, что стоимость биткоина будет медленно расти в ближайшем будущем и наше ICO — хороший шанс для инвесторов. Удачи!
Неожиданно авторы проекта хардфорка отказались от своих намерений, решив не проводить его для увеличения размера блока. Основная причина — далеко не все представители блокчейн сферы считают нужным проводить хардфорк именно так, как его запланировали разработчики Segwit2x. Это расхождение во взглядах повлияло на то, что даже те игроки рынка, которые поддерживали форк, приветствовали его отмену. В их числе Xapo, Bitmain, Bloq, Blockchain, Shapeshift и ряд других организаций.
Майк Белш, один из руководителей проекта Segwit2x, написал следующее: «К сожалению, ясно, что мы в этот раз не достигли согласия в плане размера блока. Если бы мы провели хардфорк, это разделило бы сообщество и помешало развитию биткоина, что никогда не было целью Segwit2x».
«Мы большие поклонники идеи увеличения размера блока, поскольку это сильно повлияет на комиссии, которые платят клиенты, но мы хотим видеть, что эти действия были согласованы со всеми участниками биткоин-сообщества и утверждены большинством голосов», — написал основатель и руководитель Coins.ph Рон Хосе.
В то же время разработчики Segwit2x и те игроки рынка, которые поддерживают протокол, заявили, что всё ещё надеются на увеличение размера блока до 2 МБ в будущем. Возможно, позже эта инициатива получит большую поддержку со стороны инвесторов и хардфорк всё же случится. В любом случае, разработчики Segwit2x заявили, что процесс создания альтернативного ПО будет продолжаться.
Реакция курса биткоина на новости об отмене хардфорка последовала незамедлительно: стоимость токена достигла новых высот, поднявшись вплоть до $8000. Это не должно сильно удивлять, поскольку ожидание предстоящего Segwit2x-хардфорка было в последнее время основным фактором давления на курс. Эта неделя вовсе не исключение. Теперь же мы получили новый фактор роста — отмену хардфорка. Правда, после резкого скачка курса стоимость биткоина упала до прежней отметки. Затем снова начался рост, хотя и более медленный, чем до этого.
Аналитики считают, что есть неплохой шанс скорого достижения курса биткоина отметки в $10 000. В течение ближайших нескольких недель отмена хардфорка будет оставаться сильным драйвером роста. Ну а у экосистемы биткоина есть неплохой шанс на спокойное и уверенное развитие без стрессовых факторов вроде хардфорка.
Что можно ожидать в ближайшем будущем?
Да, ноябрьский хардфорк отменён, но биткоину нужно измениться. Может быть и не сейчас, но в будущем. Пользователей системы всё больше, и требуется масштабирование инфраструктуры для того, чтобы и новые, и старые пользователи системы могли без проблем пользоваться биткоином. Но такая работа невозможна без серьезной модификации инфраструктуры.
«Мы должны либо дать людям бОльшие блоки, либо привести людей к бОльшим блокам», — шутит разработчик Питер Райзун.
Сообщество обсудит эту проблему в ближайшем будущем, например, на Scaling Bitcoin — двухдневной технической конференции, которая пройдёт в Стэнфордском университете на этих выходных. Мы все знаем, что блокчейн биткоина должен быть модернизирован. Главный вопрос — как? Кроме увеличения размера блока, биткоин должен стать надежнее. Это означает усиление безопасности проводимых транзакций.
Одно из возможных решений — Lightning. Это децентрализованная сеть, которая использует функционал смарт-контрактов — то, чего биткоину не хватает. Подобное решение позволяет проводить платежи, легко масштабировать инфраструктуру, удешевляет транзакции и добавляет ряд других полезностей. Но даже Lightning недостаточно, поскольку биткоину, в первую очередь, нужно увеличение размера блока. Эту позицию разделяет Авив Зохар из Еврейского университета в Иерусалиме.
Также многие приверженцы биткоина считают, что главное сейчас — это сообщество. Если оно сможет объединиться после «скандала» с Segwit2x, то все текущие проблемы инфраструктуры блокчейна будут решены.
«Давайте примем неудачу с Segwit2x как полезный урок: сообщество биткоина сильно, и для принятия решений по его изменению нужен консенсус», — пишет биткоин-разработчик Мэтт Коралло.
Сейчас время для изменений, но эти изменения должны быть более рациональными и «гладкими», чем были до этого.
Что это означает для Hamster Marketplace?
Обычно 1-2 недели перед хардфорком чрезвычайно критичны для всех участников крипторынка. Практически все важные операции останавливаются, поскольку есть вероятность появления разных технических проблем вроде тех, когда деньги со счёта списались, но на кошелёк адресата не пришли. Поэтому хардфорк для тех, кто проводит ICO — это ад.
Но сейчас он остановлен, и опасности больше нет. Как уже было упомянуто выше, отмена хардфорка — хороший драйвер роста стоимости биткоина. Но в краткосрочной перспективе это последнее событие подобного рода, так что мы должны использовать его с умом.
Мы в Hamster Marketplace сделаем всё возможное, чтобы провести ICO максимально эффективно. Впереди нет препятствий, и мы ждём даты старта ICO, которое поможет нам реализовать все наши планы. Мы считаем, что стоимость биткоина будет медленно расти в ближайшем будущем и наше ICO — хороший шанс для инвесторов. Удачи!
Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.