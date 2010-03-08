Токен Hamster Marketplace: какие задачи решает и почему он единственный в своём роде
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Hamster Marketplace — площадка для производителей и покупателей инновационной инди-электроники. Сейчас проект выходит на сбор финансирования через модель закрытой предпродажи, в рамках которого будут реализовываться токены проекта HMT.
Токен — это краеугольный камень любого криптографического проекта. Без него сбор средств невозможен, но очень часто он представлен исключительно в качестве финансово-спекулятивного инструмента, который отпускается «в свободное плавание» вплоть до заявленного авторами проекта бай-бэка по фиксированной стоимости. Чаще всего получается так, что после сборов авторы «забивают» на токен и концентрируются (если повезёт) на создании продукта. А обязательства перед поддержавшими их людьми где-то там. Далеко и не скоро.
Но именно курс токена в период между окончанием сборов и стартом бай-бэка определяет, насколько криптосообщество доверяет авторам проекта и верит в его успешное завершение.
Традиционно токены:
Именно последние две модели использования токена — в качестве поощрения для тех, кто стремится заработать, а также как спекулятивный инструмент — и оказывают основное давление на любой проект и на всю сферу в целом. Важно понимать: токен — это в первую очередь посредник между авторами и участниками сборов, однако для привлечения максимально широкой аудитории со временем токен наделялся всё новыми и новыми функциями.
Все токены всех проектов условно можно разделить на две группы исходя из их механизма обеспеченности:
Оба вида токенов могут и торговаться на биржах, но при этом имеют совершенно разную устойчивость, волатильность и физику взаимодействия с финансовыми потоками криптографического сообщества. К сожалению, значительная часть покупателей, вне зависимости от механики работы токена, рассматривают его как исключительно спекулятивный инструмент короткой позиции. Суть проста: купил дешевле — продал дороже. Дополнительное давление оказывают участники баунти-программ, которые стремятся максимально быстро перевести имеющиеся у них монеты в фиат, тем самым обваливая курс токенов при невысоком объёме торгов.
Свободный же обмен информацией между держателями зачастую порождает искусственно созданную панику, которая опускает стоимость токена ещё ниже. Таким образом, авторы становятся заложниками собственного инструмента привлечения финансирования: после завершения торгов отношение сообщества к проекту становится резко негативным, стоимость токена падает, как падает репутация и уровень доверия к самому проекту.
Когда авторы «забивают» на собственный токен
Так как токен крайне важен и после окончания сборов — его стоимость отражает «здоровье» проекта и степень доверия сообщества к авторам — меры по защите его курса важны и их принятие в современных реалиях перегретого рынка является необходимостью, а не прихотью. В этом плане токен Hamster Marketplace можно назвать уникальным, потому что мы сделали всё для того, чтобы удержать токен на достойном уровне.
Токен HMT — это не только классический механизм по привлечению средств через краудфандинг, но и уникальный инструмент, плотно встроенный в экосистему будущего проекта инновационной торговой площадки Hamster Marketplace.
Первое, с чего стоило бы начать, это то, что Hamster Marketplace — некоммерческая площадка, то есть все средства, вырученные в ходе становления бизнеса, будут направляться на выполнения обязательств перед участниками сборов в рамках смарт-контракта, а также на поддержание курса токена.
Обеспечение безопасности курса HMT начинается с момента, когда нами было принято решение использовать его не только как механизм привлечения средств, но и как часть механики работы самой платформы.
Да, HMT частично подпадает под вторую категорию токенов, так как он встроен в работу площадки Hamster Marketplace. Однако вместо какой-то надуманной функции «чтобы было», HMT органично встраивается в структуру площадки.
Наша цель относительно токена — удержать его курс. Вместо того чтобы кормить обещаниями на тему «площадка будет развиваться, спрос на токен возрастёт», мы готовы самостоятельно направлять все полученные от вендоров взносы на выкуп и сжигание токенов. Таким образом, кроме повышения спроса на него мы используем и обратный подход: сокращаем количество HMT в свободном обращении.
Эта схема лишена признаков финансовой пирамиды, когда обязательства перед более ранними её членами выполняются за счёт тех, кто пришёл в систему позже. В нашем случае финансовый поток организуется извне, за счёт взносов вендоров, а купленные ими токены исключаются из экономики проекта через сжигание.
Оплата ряда услуг площадки для вендоров (реклама, продвижение внутри Hamster Marketplace) возможна только за HMT
Ещё один механизм, который тоже ведёт к сжиганию токена. Для оплаты услуг площадки по продвижению своего товара продавцам придётся использовать имеющиеся у них токены (и только их). Им будет необходимо закупать токены на бирже. Полученные таким образом монеты опять же будут сжигаться.
Через несколько лет после запуска управление над площадкой планируется передать самим вендорам. Продажа пройдёт после вывода бизнеса на конкретные показатели прибыли и завершения активной разработки. Вырученные средства пойдут на выкуп оставшихся в свободном обороте токенов.
Токены, распределяемые в ходе баунти-программы, оказывают на дальнейший курс огромное давление. В первую очередь баунти-токены опасны тем, что их держатели чаще всего не заинтересованы в дальнейшем участии в проекте и «сливают» монеты по текущей цене. Это приводит к резкому обвалу курса токена, после которого очень сложно восстановиться хотя бы до номинального значения.
Так как большинству проектов всё равно, что происходит на рынке с их монетой (особенно, если кроме инструмента привлечения денег токен больше ничем не является), они с легкостью выделяют от 0,5 до 10% от всего пула эмитируемых токенов на баунти-программу. Ожидаемо, это приводит к коллапсу.
Именно поэтому мы рассматриваем следующую модель: все участники баунти-программы смогут получить выплаты за участие в фиате из бюджета краудфандинговой кампании, если они не намерены ждать бай-бэка и хотят сразу получить деньги. В противном случае участники баунти-программы смогут получить свои токены только после старта открытого бета-тестирования площадки. Именно этот этап является переломным, и факт запуска рабочей версии любого проекта, профинансированного через продажу токенов, значительно укрепляет их курс и повышает доверие со стороны публики.
Мы считаем, что подобный подход значительно снизит нагрузку на курс HMT, что позволит держателям чувствовать себя комфортно и не тревожиться за будущее своих вложений.
Не секрет, что часть эмитируемых токенов распределяется в определённых долях между основателями проекта. Случается так, что именно члены команды подливают масла в огонь и начинают «сливать» свои доли на биржах, стремясь извлечь моментальную выгоду и стать миллионерами.
Для того чтобы избежать подобного поведения и ещё раз показать сообществу, что мы заботимся о состоянии HMT после окончания краудфандинговой кампании, доля основателей будет заморожена на срок до 9 месяцев. Это позволит исключить из оборота солидную часть свободных HMT, находящихся вне операционного резерва, и укрепит курс токена. На подобные меры идут очень и очень редкие проекты.
Ну и последнее, о чём стоит сказать — это гарантированный бай-бэк всех токенов HMT после продажи площадки. План следующий: мы создаем платформу, ставим её на ноги, поддерживаем курс токена HMT. После окончания активной разработки и формирования сообщества Hamster Marketplace будет продана по частям вендорам, которые на ней работают. Это обеспечит дальнейшее коллективное управление платформой и соблюдение интересов всех её участников за счёт децентрализации.
Вырученные же от продажи деньги пойдут на обратный выкуп токенов (в том числе и долей основателей). Таким образом, все держатели HMT получат фиксированную объявленную прибыль от обратного выкупа.
Скептики, прочитав этот текст, скажут
и будут неправы.
Мы не собираемся «стрелять себе в ногу», а просто предпринимаем ряд адекватных шагов по удержанию курса токена и обеспечению спроса на него. Именно это, наравне с жизнеспособной моделью бизнеса, актуальностью площадки и опытом команды, отличает нас от типичных фродовых проектов, которые стремятся быстро «срубить бабла» и отправиться «спускать пары», например, в Таиланд.
Так как Hamster Marketplace — некоммерческий проект на продажу, наша главная задача состоит в том, чтобы он стал успешным. Токен HMT — это первый шаг, а краудфандинг — инструмент, а не самоцель. Именно наше отношение к проекту и беспрецедентные меры по защите курса токена и повышению спроса на него делают HMT уникальной монетой в глазах любого опытного члена криптосообщества.
Токен — это краеугольный камень любого криптографического проекта. Без него сбор средств невозможен, но очень часто он представлен исключительно в качестве финансово-спекулятивного инструмента, который отпускается «в свободное плавание» вплоть до заявленного авторами проекта бай-бэка по фиксированной стоимости. Чаще всего получается так, что после сборов авторы «забивают» на токен и концентрируются (если повезёт) на создании продукта. А обязательства перед поддержавшими их людьми где-то там. Далеко и не скоро.
Но именно курс токена в период между окончанием сборов и стартом бай-бэка определяет, насколько криптосообщество доверяет авторам проекта и верит в его успешное завершение.
Традиционно токены:
- продаются в ходе размещения;
- отчисляются основателям и консультантам;
- выплачиваются в рамках баунти-программы;
- свободно торгуются на биржах.
Именно последние две модели использования токена — в качестве поощрения для тех, кто стремится заработать, а также как спекулятивный инструмент — и оказывают основное давление на любой проект и на всю сферу в целом. Важно понимать: токен — это в первую очередь посредник между авторами и участниками сборов, однако для привлечения максимально широкой аудитории со временем токен наделялся всё новыми и новыми функциями.
Все токены всех проектов условно можно разделить на две группы исходя из их механизма обеспеченности:
- Токен, который обеспечен ростом проекта и его прибыльностью;
- Токен, который встроен в механику проекта.
Оба вида токенов могут и торговаться на биржах, но при этом имеют совершенно разную устойчивость, волатильность и физику взаимодействия с финансовыми потоками криптографического сообщества. К сожалению, значительная часть покупателей, вне зависимости от механики работы токена, рассматривают его как исключительно спекулятивный инструмент короткой позиции. Суть проста: купил дешевле — продал дороже. Дополнительное давление оказывают участники баунти-программ, которые стремятся максимально быстро перевести имеющиеся у них монеты в фиат, тем самым обваливая курс токенов при невысоком объёме торгов.
Свободный же обмен информацией между держателями зачастую порождает искусственно созданную панику, которая опускает стоимость токена ещё ниже. Таким образом, авторы становятся заложниками собственного инструмента привлечения финансирования: после завершения торгов отношение сообщества к проекту становится резко негативным, стоимость токена падает, как падает репутация и уровень доверия к самому проекту.
Когда авторы «забивают» на собственный токен
Так как токен крайне важен и после окончания сборов — его стоимость отражает «здоровье» проекта и степень доверия сообщества к авторам — меры по защите его курса важны и их принятие в современных реалиях перегретого рынка является необходимостью, а не прихотью. В этом плане токен Hamster Marketplace можно назвать уникальным, потому что мы сделали всё для того, чтобы удержать токен на достойном уровне.
Так чем же уникален токен Hamster Marketplace
Токен HMT — это не только классический механизм по привлечению средств через краудфандинг, но и уникальный инструмент, плотно встроенный в экосистему будущего проекта инновационной торговой площадки Hamster Marketplace.
Первое, с чего стоило бы начать, это то, что Hamster Marketplace — некоммерческая площадка, то есть все средства, вырученные в ходе становления бизнеса, будут направляться на выполнения обязательств перед участниками сборов в рамках смарт-контракта, а также на поддержание курса токена.
Обеспечение безопасности курса HMT начинается с момента, когда нами было принято решение использовать его не только как механизм привлечения средств, но и как часть механики работы самой платформы.
Да, HMT частично подпадает под вторую категорию токенов, так как он встроен в работу площадки Hamster Marketplace. Однако вместо какой-то надуманной функции «чтобы было», HMT органично встраивается в структуру площадки.
Стартовые взносы вендоров направляются на выкуп и сжигание токенов
Наша цель относительно токена — удержать его курс. Вместо того чтобы кормить обещаниями на тему «площадка будет развиваться, спрос на токен возрастёт», мы готовы самостоятельно направлять все полученные от вендоров взносы на выкуп и сжигание токенов. Таким образом, кроме повышения спроса на него мы используем и обратный подход: сокращаем количество HMT в свободном обращении.
Эта схема лишена признаков финансовой пирамиды, когда обязательства перед более ранними её членами выполняются за счёт тех, кто пришёл в систему позже. В нашем случае финансовый поток организуется извне, за счёт взносов вендоров, а купленные ими токены исключаются из экономики проекта через сжигание.
Оплата ряда услуг площадки для вендоров (реклама, продвижение внутри Hamster Marketplace) возможна только за HMT
Ещё один механизм, который тоже ведёт к сжиганию токена. Для оплаты услуг площадки по продвижению своего товара продавцам придётся использовать имеющиеся у них токены (и только их). Им будет необходимо закупать токены на бирже. Полученные таким образом монеты опять же будут сжигаться.
Hamster Marketplace — это бизнес на продажу
Через несколько лет после запуска управление над площадкой планируется передать самим вендорам. Продажа пройдёт после вывода бизнеса на конкретные показатели прибыли и завершения активной разработки. Вырученные средства пойдут на выкуп оставшихся в свободном обороте токенов.
Все участники баунти-программы смогут получить оплату фиатом, а не токенами
Токены, распределяемые в ходе баунти-программы, оказывают на дальнейший курс огромное давление. В первую очередь баунти-токены опасны тем, что их держатели чаще всего не заинтересованы в дальнейшем участии в проекте и «сливают» монеты по текущей цене. Это приводит к резкому обвалу курса токена, после которого очень сложно восстановиться хотя бы до номинального значения.
Так как большинству проектов всё равно, что происходит на рынке с их монетой (особенно, если кроме инструмента привлечения денег токен больше ничем не является), они с легкостью выделяют от 0,5 до 10% от всего пула эмитируемых токенов на баунти-программу. Ожидаемо, это приводит к коллапсу.
Именно поэтому мы рассматриваем следующую модель: все участники баунти-программы смогут получить выплаты за участие в фиате из бюджета краудфандинговой кампании, если они не намерены ждать бай-бэка и хотят сразу получить деньги. В противном случае участники баунти-программы смогут получить свои токены только после старта открытого бета-тестирования площадки. Именно этот этап является переломным, и факт запуска рабочей версии любого проекта, профинансированного через продажу токенов, значительно укрепляет их курс и повышает доверие со стороны публики.
Мы считаем, что подобный подход значительно снизит нагрузку на курс HMT, что позволит держателям чувствовать себя комфортно и не тревожиться за будущее своих вложений.
Заморозка доли участников
Не секрет, что часть эмитируемых токенов распределяется в определённых долях между основателями проекта. Случается так, что именно члены команды подливают масла в огонь и начинают «сливать» свои доли на биржах, стремясь извлечь моментальную выгоду и стать миллионерами.
Для того чтобы избежать подобного поведения и ещё раз показать сообществу, что мы заботимся о состоянии HMT после окончания краудфандинговой кампании, доля основателей будет заморожена на срок до 9 месяцев. Это позволит исключить из оборота солидную часть свободных HMT, находящихся вне операционного резерва, и укрепит курс токена. На подобные меры идут очень и очень редкие проекты.
Гарантированный бай-бэк
Ну и последнее, о чём стоит сказать — это гарантированный бай-бэк всех токенов HMT после продажи площадки. План следующий: мы создаем платформу, ставим её на ноги, поддерживаем курс токена HMT. После окончания активной разработки и формирования сообщества Hamster Marketplace будет продана по частям вендорам, которые на ней работают. Это обеспечит дальнейшее коллективное управление платформой и соблюдение интересов всех её участников за счёт децентрализации.
Вырученные же от продажи деньги пойдут на обратный выкуп токенов (в том числе и долей основателей). Таким образом, все держатели HMT получат фиксированную объявленную прибыль от обратного выкупа.
Скептики, прочитав этот текст, скажут
и будут неправы.
Мы не собираемся «стрелять себе в ногу», а просто предпринимаем ряд адекватных шагов по удержанию курса токена и обеспечению спроса на него. Именно это, наравне с жизнеспособной моделью бизнеса, актуальностью площадки и опытом команды, отличает нас от типичных фродовых проектов, которые стремятся быстро «срубить бабла» и отправиться «спускать пары», например, в Таиланд.
Так как Hamster Marketplace — некоммерческий проект на продажу, наша главная задача состоит в том, чтобы он стал успешным. Токен HMT — это первый шаг, а краудфандинг — инструмент, а не самоцель. Именно наше отношение к проекту и беспрецедентные меры по защите курса токена и повышению спроса на него делают HMT уникальной монетой в глазах любого опытного члена криптосообщества.
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