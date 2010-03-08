Чем токен Hamster Marketplace отличается от токенов других проектов?
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- Блог компании Hamster Marketplace
Hamster Marketplace — это децентрализованная торговая площадка для уникальных гаджетов и производителей инди-электроники. Мы надеемся, что платформа станет родным домом для тех, кто не может выдержать маркетинговой конкуренции с производителями-гигантами уровня Apple или Samsung. Также Hamster Marketplace поможет тем, кто теряется за информационным шумом, создаваемым множеством перекупщиков и производителями из Китая, которые штампуют безликие реплики популярных устройств. Целевая аудитория Hamster Marketplace — это гики и любители инноваций, причём по обе стороны виртуального прилавка. Мы будем одинаково рады как покупателям, которые ищут необычные вещи, так и инди-производителям — вчерашним стартапам с Kickstarter, Indiegogo и других краудфандинговых платформ по всему миру.
Сейчас Hamster Marketplace выходит на краудфандинговый сбор средств через продажу токенов. Но что отличает нас от собственных клиентов в лице инди-производителей? В первую очередь — опытная команда. CEO проекта, Денис Булавин, уже имеет опыт в создании производственной линии нишевого электротехнического продукта и работе с крупными ритейлинговыми сетями. Опыт основателя подкрепляется мощной командой, что вкупе с пониманием потребностей аудитории и производителей выгодно выделяет проект.
Как говорят, дьявол кроется в деталях. Сегодня мы не будем рассказывать о глобальной стратегии Hamster Marketplace, прогнозах или продвигать какие-то идеи. Вместо этого мы расскажем о, наверное, самой важной детали любого размещения токенов. При этом другие проекты старательно избегают этой темы, ограничиваясь общими фразами и техническими данными о типе смарт-контракта. Мы поговорим об особенностях нашего токена HMT, а именно о том, чем же он отличается от токенов других проектов и что мы для этого сделали.
Как любой театр начинается с вешалки, так и любое размещение начинается с токена. Это основной инструмент, то, что позволяет собрать необходимую проекту сумму. Токен одновременно выступает инструментом по привлечению финансирования со стороны заинтересованных лиц и в то же время — это гарантийное обязательство перед участниками кампании по сбору средств.
Во время размещения токены Hamster Marketplace (HMT) будут продаваться по фиксированной цене в $2. Максимально доступное для покупки количество токенов равняется 14 млн штук, то есть потолок сборов составляет $28 млн. Вне зависимости от объёмов реализованных токенов (софткап определён на уровне в $2 млн), проданное число принимается за 70%. Дополнительно выпущенные 30% будут распределены следующим образом:
Тут вскрывается ещё одна особенность токенов HMT: они не обязательно попадут в руки баунти-хантеров, которые потом этими же токенами обвалят курс на бирже. Основателями проекта предусмотрен альтернативный способ вознаграждения участников баунти-программы. Вместо HMT они смогут получить фиатные деньги по номинальной стоимости (1 HMT = $2).
Токен Hamster Marketplace будет доступен для свободного обмена и торга на основных криптовалютных биржах. Само собой, дополнительная эмиссия HMT после окончания краудфандинговой кампании, смарт-контрактом не предусмотрена.
Зачастую случается так, что основатели проекта рассматривают токен просто как инструмент привлечения денег. Без обязательств. Это такая типичная ситуация, когда человек видит исключительно то, что хочет видеть. Конкретно сейчас мы говорим о фроде и мошенничестве в сфере целиком. По причине того, что авторам наплевать на дальнейшую судьбу своего токена (почти все проекты отправляют его в «свободное плавание» на биржах, где он, ожидаемо, идёт ко дну), о нём и не говорят. А в итоге получается «Хьюстон, у нас проблемы!».
И тут мы приходим к следующему тезису: токен HMT — особенный и выделяется на фоне монет других проектов, потому что нам не наплевать на его судьбу после окончания торгов.
Команда проекта предусмотрела целый комплекс мер, которые обеспечат устойчивость курса HMT после окончания размещения, и исключат панику в рядах токенхолдеров. Даже успешные проекты сейчас страдают от того, что недальновидные или просто нервные холдеры начинают «сбрасывать» свои коины на бирже, желая быстрее «выйти», несмотря на финансовые потери из-за разницы между номинальной и биржевой стоимостью токена. Большинство подобных «телодвижений» обеспечиваются множественными слухами, например: «проект — фрод!», «хантеры обваливают рынок!» или «сами основатели сбрасывают свои монеты!». Субъективно, все эти слухи имеют под собой некоторую почву. Поэтому, как говорилось ранее, мы исключаем давление на токен со стороны баунти-хантеров, а также замораживаем на срок до 9 месяцев токены, которые будут распределены между основателями и членами команды.
Подобные шаги помогут HMT и успокоят холдеров, потому что единственные доступные к свободному обращению токены на протяжении более полугода — это исключительно токены участников.
Что такое современное размещение токенов в плане аудитории? Это салат из опытных игроков крипторынка, компаний, которые ищут, куда бы вложиться на относительно короткую позицию и классических «мимокрокодилов» — случайных людей, которые спонтанно решили «прикупить на сотку кровных монет» в погоне за легкими деньгами.
Вся стратегия нашего проекта подразумевает терпение. Случайные люди, спонтанно совершившие покупку токена по номиналу, не имея достаточного опыта и понимания происходящего, в итоге превращаются в токсичных вайнеров. Они же порождают ряд сомнительных слухов, оказывают давление на токен, сбрасывая его ниже номинала, что вызывает цепную реакцию.
И это ещё одна особенность нашего токена. Чтобы исключить «мимокрокодилов», размещение токенов будет проводиться в закрытом режиме — по предварительной регистрации. Таким образом, HMT не попадёт в руки случайных людей, которые по своей неопытности или недальновидности смогли бы оказывать давление на курс, лишая прибыли не только себя, но и других токенхолдеров.
Кстати, зарегистрироваться для покупки токенов HMT уже можно на официальном сайте.
Встраивание токена в экосистему условного проекта, вышедшего на краудфандинговый сбор средств, зачастую похоже на любимую всеми программистами игру «костыли-велосипеды». Чтобы хоть как-то оправдать существование токена и придать его существованию смысл, авторы проектов изгаляются в способах его внедрения в механику своего детища. Откровенно говоря, получается далеко не у всех. А если у кого-то и получилось, то часто токен выглядит инородно, тем самым «костылём».
В нашем случае использование токена HMT в механике работы Hamster Marketplace несёт в себе простую, но элегантную цель: собрать как можно больше и сжечь. Ряд услуг для продавцов можно получить только за HMT, которые, попадая в руки администрации, будут без сожаления отправляться «в топку». Зачем мы это делаем? У человечества уже есть огромное количество финансовых инструментов: пластиковые карты, безналичные расчёты, банковские переводы, электронные деньги (PayPal, ЯД, WM, да хоть QIWI), целый сонм криптовалют. Те проекты, что завязывают работу своего сервиса на постоянное обращение токенов внутри площадки, лишь порождают очередного посредника между фиатом/криптовалютой и его получателем, что не добавляет комфорта последнему. Мы считаем, что не стоит принуждать всех подряд к «соитию» с HMT: «пострадают» только некоторые из продавцов.
Но главной особенностью токена HMT стоит назвать жизнеспособный продукт, который за ним стоит. Hamster Marketplace — рабочая торговая площадка, проблематика которой не высосана из пальца. Потребность в подобной платформе назрела давно, что вместе с опытом нашей команды и отзывами опытных игроков крипторынка говорит: за токеном HMT стоит намного больше, чем просто смарт-контракт и сырая идея. Мы чётко понимаем, что должны получить в итоге, и это понимание придаёт всему проекту монолитную цельность.
Если вы хотите получить больше информации о Hamster Marketplace из первых рук, добро пожаловать в наш русскоязычный канал в Telegram.
Сейчас Hamster Marketplace выходит на краудфандинговый сбор средств через продажу токенов. Но что отличает нас от собственных клиентов в лице инди-производителей? В первую очередь — опытная команда. CEO проекта, Денис Булавин, уже имеет опыт в создании производственной линии нишевого электротехнического продукта и работе с крупными ритейлинговыми сетями. Опыт основателя подкрепляется мощной командой, что вкупе с пониманием потребностей аудитории и производителей выгодно выделяет проект.
Как говорят, дьявол кроется в деталях. Сегодня мы не будем рассказывать о глобальной стратегии Hamster Marketplace, прогнозах или продвигать какие-то идеи. Вместо этого мы расскажем о, наверное, самой важной детали любого размещения токенов. При этом другие проекты старательно избегают этой темы, ограничиваясь общими фразами и техническими данными о типе смарт-контракта. Мы поговорим об особенностях нашего токена HMT, а именно о том, чем же он отличается от токенов других проектов и что мы для этого сделали.
HMT — токен Hamster Marketplace
Как любой театр начинается с вешалки, так и любое размещение начинается с токена. Это основной инструмент, то, что позволяет собрать необходимую проекту сумму. Токен одновременно выступает инструментом по привлечению финансирования со стороны заинтересованных лиц и в то же время — это гарантийное обязательство перед участниками кампании по сбору средств.
Эмиссия токена HMT
Во время размещения токены Hamster Marketplace (HMT) будут продаваться по фиксированной цене в $2. Максимально доступное для покупки количество токенов равняется 14 млн штук, то есть потолок сборов составляет $28 млн. Вне зависимости от объёмов реализованных токенов (софткап определён на уровне в $2 млн), проданное число принимается за 70%. Дополнительно выпущенные 30% будут распределены следующим образом:
- 27,5% токенов распределяются между командой, учредителями, консультантами и ранними покупателями токенов;
- 2,5% токенов распределяются в качестве вознаграждений за участие в баунти-программе (если хантеры захотят получить токены, а не эквивалент в фиате).
Тут вскрывается ещё одна особенность токенов HMT: они не обязательно попадут в руки баунти-хантеров, которые потом этими же токенами обвалят курс на бирже. Основателями проекта предусмотрен альтернативный способ вознаграждения участников баунти-программы. Вместо HMT они смогут получить фиатные деньги по номинальной стоимости (1 HMT = $2).
Токен Hamster Marketplace будет доступен для свободного обмена и торга на основных криптовалютных биржах. Само собой, дополнительная эмиссия HMT после окончания краудфандинговой кампании, смарт-контрактом не предусмотрена.
Мы как NASA — своих не бросаем
Зачастую случается так, что основатели проекта рассматривают токен просто как инструмент привлечения денег. Без обязательств. Это такая типичная ситуация, когда человек видит исключительно то, что хочет видеть. Конкретно сейчас мы говорим о фроде и мошенничестве в сфере целиком. По причине того, что авторам наплевать на дальнейшую судьбу своего токена (почти все проекты отправляют его в «свободное плавание» на биржах, где он, ожидаемо, идёт ко дну), о нём и не говорят. А в итоге получается «Хьюстон, у нас проблемы!».
И тут мы приходим к следующему тезису: токен HMT — особенный и выделяется на фоне монет других проектов, потому что нам не наплевать на его судьбу после окончания торгов.
Команда проекта предусмотрела целый комплекс мер, которые обеспечат устойчивость курса HMT после окончания размещения, и исключат панику в рядах токенхолдеров. Даже успешные проекты сейчас страдают от того, что недальновидные или просто нервные холдеры начинают «сбрасывать» свои коины на бирже, желая быстрее «выйти», несмотря на финансовые потери из-за разницы между номинальной и биржевой стоимостью токена. Большинство подобных «телодвижений» обеспечиваются множественными слухами, например: «проект — фрод!», «хантеры обваливают рынок!» или «сами основатели сбрасывают свои монеты!». Субъективно, все эти слухи имеют под собой некоторую почву. Поэтому, как говорилось ранее, мы исключаем давление на токен со стороны баунти-хантеров, а также замораживаем на срок до 9 месяцев токены, которые будут распределены между основателями и членами команды.
Подобные шаги помогут HMT и успокоят холдеров, потому что единственные доступные к свободному обращению токены на протяжении более полугода — это исключительно токены участников.
Никакого «кто крайний за токенами?». Вход только по предварительной записи
Что такое современное размещение токенов в плане аудитории? Это салат из опытных игроков крипторынка, компаний, которые ищут, куда бы вложиться на относительно короткую позицию и классических «мимокрокодилов» — случайных людей, которые спонтанно решили «прикупить на сотку кровных монет» в погоне за легкими деньгами.
Вся стратегия нашего проекта подразумевает терпение. Случайные люди, спонтанно совершившие покупку токена по номиналу, не имея достаточного опыта и понимания происходящего, в итоге превращаются в токсичных вайнеров. Они же порождают ряд сомнительных слухов, оказывают давление на токен, сбрасывая его ниже номинала, что вызывает цепную реакцию.
И это ещё одна особенность нашего токена. Чтобы исключить «мимокрокодилов», размещение токенов будет проводиться в закрытом режиме — по предварительной регистрации. Таким образом, HMT не попадёт в руки случайных людей, которые по своей неопытности или недальновидности смогли бы оказывать давление на курс, лишая прибыли не только себя, но и других токенхолдеров.
Кстати, зарегистрироваться для покупки токенов HMT уже можно на официальном сайте.
Скажем «нет!» костылям и велосипедостроению
Встраивание токена в экосистему условного проекта, вышедшего на краудфандинговый сбор средств, зачастую похоже на любимую всеми программистами игру «костыли-велосипеды». Чтобы хоть как-то оправдать существование токена и придать его существованию смысл, авторы проектов изгаляются в способах его внедрения в механику своего детища. Откровенно говоря, получается далеко не у всех. А если у кого-то и получилось, то часто токен выглядит инородно, тем самым «костылём».
В нашем случае использование токена HMT в механике работы Hamster Marketplace несёт в себе простую, но элегантную цель: собрать как можно больше и сжечь. Ряд услуг для продавцов можно получить только за HMT, которые, попадая в руки администрации, будут без сожаления отправляться «в топку». Зачем мы это делаем? У человечества уже есть огромное количество финансовых инструментов: пластиковые карты, безналичные расчёты, банковские переводы, электронные деньги (PayPal, ЯД, WM, да хоть QIWI), целый сонм криптовалют. Те проекты, что завязывают работу своего сервиса на постоянное обращение токенов внутри площадки, лишь порождают очередного посредника между фиатом/криптовалютой и его получателем, что не добавляет комфорта последнему. Мы считаем, что не стоит принуждать всех подряд к «соитию» с HMT: «пострадают» только некоторые из продавцов.
Но главной особенностью токена HMT стоит назвать жизнеспособный продукт, который за ним стоит. Hamster Marketplace — рабочая торговая площадка, проблематика которой не высосана из пальца. Потребность в подобной платформе назрела давно, что вместе с опытом нашей команды и отзывами опытных игроков крипторынка говорит: за токеном HMT стоит намного больше, чем просто смарт-контракт и сырая идея. Мы чётко понимаем, что должны получить в итоге, и это понимание придаёт всему проекту монолитную цельность.
Если вы хотите получить больше информации о Hamster Marketplace из первых рук, добро пожаловать в наш русскоязычный канал в Telegram.
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