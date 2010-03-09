Начало новой эры криптовалют? Биржи CME Group выпускают фьючерс на биткоин
В среду, 29 ноября, различные СМИ со ссылкой на источники Bloomberg сообщили, что 18 декабря группа чикагских бирж CME Group и биржа Cantor Exchange выпускают фьючерс на биткоин. Также было объявлено, что операционный директор NASDAQ (крупнейшая технологическая биржа мира) Адена Фридман заявила, что её структура рассматривает возможность запуска торговли фьючерсами и опционами на биткоин. Сейчас этот вопрос находится в ранней стадии обсуждения. По словам Фридман, в планах руководства биржи запустить продажи во втором квартале 2018 года.
Что это означает для крипторынка?
Если вернуться к историкам и вспомнить манифест Сатоши Накамото, то биткоин и криптовалюты рассматривались как альтернатива и в итоге замена фиатным валютам (реальным деньгам). Почти десять лет развития криптовалют показали поэтапное формирование биткоина и альткоинов, но не в том направлении, в котором предлагал аноним Накамото. Сейчас мировые финансовые институты признали биткоин как минимум в качестве объекта инвестирования и инструмента сбережения средств. Однако не стоит путать это с признанием биткоина в качестве платежного средства: сейчас же никто не расплачивается золотыми слитками или монетами. Поэтому примерно такой же статус в глазах трейдоров имеет и биткоин: инструмент накопления и приумножения. Именно по этой причине на бирже будут торговаться фьючерсы (и возможно опционы), а не валютные пары BTC/USD или BTC/EUR.
Сделанные CME Group и Cantor Exchange шаги по выпуску фьючерсов BTC однозначно показывают интерес традиционного финансового сектора к криптовалютам. Биткоин был выбран как самый крупный (в плане объёма торгов и капитализации) токен, а не только потому, что он ставит рекорды стоимости на протяжении последнего полугода. Также он является и самым надёжным в плане вложения капитала: если рухнет BTC, то рухнет и весь крипторынок, тогда как падение условных ETH или Waves на биткоине отразится слабо.
И что, мы на пути к $20 000 за монету?
Однозначно спрогнозировать курс биткоина сейчас невозможно. Его стоимость и капитализация постоянно растёт, но сфера криптовалют всё ещё крайне волатильный рынок, на который очень мощно влияют любые негативные новости или же слишком интенсивный рост. Даже сами участники крипторынка с осторожностью относятся к этой сфере, а любые неосторожные высказывания политиков, регуляторов или просто уважаемых в финансовых кругах специалистов приводят к мгновенной негативной реакции. При этом крипторынок всегда бурно реагирует и на позитивные новости.
Вспомним: информация о том, что NASDAQ рассматривает введение фьючерсов на биткоин, появилась в среду, 29 числа. Согласно графикам CoinMarketCap, накануне, 28 числа, биткоин взял очередной психологический рубеж в $10 000 за монету.
График курса BTC с 26 ноября по 5 декабря
Обычно, после взятия таких высот стоимости любым биржевым активом (валюта, ценная бумага, криптографический токен), можно наблюдать коррекцию, но уже на следующий день BTC продолжил необоснованный, на первый взгляд, рост и «пробил» потолок в $11 500 за монету. Новости о позиции NASDAQ, очевидно, сыграли в этом не последнюю роль. Это не избавило биткоин от коррекции и падения в последующие дни, но сейчас курс относительно установился в районе $11 000. Чем ближе будет запуск торговли фьючерсами и опционами на площадках CME Group, тем большую поддержку это событие будет оказывать курсу биткоина. Дальнейший рост криптовалюты зависит от того, сколько денег придёт с CME Group и Cantor в биткоин, что покажет, насколько сильно традиционные биржевые брокеры доверяют новому инструменту. Но к 18 декабря мы вполне можем увидеть курс около $13 000 за токен. Потенциал для подобного роста есть.
Как там Bitcoin Cash и остальные альткоины?
О значительном росте курса BCH или прочих альткоинов на фоне выпуска фьючерсов и опционов на BTC говорить не приходится. Его курс слабо реагирует на рост биткоина (что видно по графикам) и значительно сдвинуть его смогут только соответствующие действия относительно него со стороны CME Group, какие были предприняты с биткоином. Скорее наоборот: рост биткоина оказывает давление на другие криптовалюты, потому что пока этот рынок (относительно фиатного) имеет весьма ограниченный объём. Когда стоимость биткоина растёт, он выступает своеобразным «пылесосом» ликвидности всего рынка криптовалют, снижая привлекательность альткоинов.
Нужно понимать, что если биржевые брокеры проявят интерес к новому фьючерсу, то все их деньги будут «влиты» в капитализацию одного только BTC и не выйдут за его пределы. Ситуация с альткоинами сохранится: единственный источник их ликвидности и капитализации — это деньги частных держателей криптовалют.
Увеличат ли данные события объём торгов криптовалютой?
Несомненно — да. Но главный вопрос: насколько сильно? Потому что CME Group выбрала не самый активный период для введения фьючерса на биткоин. Вся ситуация вокруг торгов осложняется грядущими рождественскими и новогодними каникулами, перед которыми многие брокеры фиксируют прибыль и занимают выжидающую позицию. Так что какие-то осмысленные выводы о влиянии CME Group на курс биткоина можно будет делать только в январе-феврале 2018 года, когда рынки вернутся к активной работе. У нас будет окно с середины января и до середины февраля – один месяц — после чего рынки плавно перейдут к этапу, когда празднуется Китайский Новый год. Токенхолдеры из Поднебесной сейчас оказывают огромное влияние на криптовалюты (и как держатели, и как майнеры), но как показывают другие сферы, во время Нового Года по китайскому календарю деловая активность Китая замирает. Странно будет ожидать, что они изменят своим привычкам ради биткоина — собственный Новый год для Китая имеет огромное значение и не считаться с ним как минимум глупо.
Так что пока весь позитив от выхода фьючерсов и опционов на биткоин компенсируется банальным календарём и расписанием праздников и каникул.
Какие ещё биржи могут ввести торги фьючерсами на биткоин?
Если брокеры CME Group покажут достаточный интерес фьючерсам на биткоин, то это может ускорить их введение и на NASDAQ. О каком-то повальном интересе к криптовалютам со стороны других классических бирж говорить нельзя. Криптовалюты долгое время считались весьма рисковым (а в чем-то и токсичным) инструментом инвестирования и чтобы перебороть этот негативный тренд одного роста курса недостаточно. Если в ближайшие полгода повторится ситуация со взломом какой-либо крупной криптобиржи или кражей токенов, это может отбросить всю сферу назад. Сейчас фонды и брокеры не готовы вкладывать в крипторынки слишком много. Вместо полноценного интереса, какой мы можем наблюдать на рынке ценных бумаг, криптосфера расценивается как экспериментальная площадка, на работу с которой выделяются только безопасные суммы.
Другие биржи проявят интерес только при условии взрывной популярности фьючерсов на биткоин на биржах CME Group (что маловероятно по ряду объективных причин) или если произойдут серьезные подвижки в области регулирования и легализации всего сегмента на уровне основных мировых регуляторов. Также свою роль должна сыграть NASDAQ — если эта биржа будет затягивать процесс выпуска фьючерсов на биткоин, то и другие последуют ее примеру. Пока значительного прорыва для сферы не предвидится, так что в ближайшие полгода-год ожидать торговли фьючерсами на биткоин или другие альткоины кроме бирж CME Group не стоит.
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