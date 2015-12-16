Как «Дадата» ищет дубли в списках торговых точек
Наши клиенты хранят списки из тысяч компаний, и обычно там первозданный хаос.
Возьмем список торговых точек, через которые сельхозпроизводитель продает товары по всей стране. Названия магазинов пишут как хотят, поэтому типичный список выглядит так:
- Евразия.
- «САКУРА» Японская кухня.
- Доминант.
- Магазин-бутик «Евразия».
- Милениум, ООО, продуктовый магазин.
- Киви/ООО/Челябинск.
- Супермаркет эко-продуктов «Доминант».
Точки № 1 и № 4 — дубли, № 3 и № 7 — тоже, но поди разберись.
А разобраться надо: когда в списке из 1000 торговых точек 300 дублей, у производителя начинаются проблемы.
- Проваливается план продаж. Думаешь, что продаешь через 1000 магазинов, а на самом деле 300 из них — дубли;
- торговые представители занимаются непонятно чем. Торгпреды должны гонять по точкам, наводить порядок на полках и дозаказывать товар. Если в базе дубли, персонал получает непонятные маршруты и работает вхолостую.
Первая реакция — почистить руками живых операторов. Бесполезно. Люди все равно ошибаются, потому что названия порой пишут уж совсем экзотически. Да и дорого выходит.
Мы взялись за проблему с перебора готовых решений.
Готовые инструменты не подходят
Старый добрый Excel очевидно не справится с задачей, потому что условие дублирования
«Дадатовский» поиск дублей физических лиц, тоже не подошел. Он сравнивает людей по ФИО, адресу и дополнительным полям вроде телефона. Но алгоритм сравнения ФИО не подойдет для названий, а находить дубли по одному только адресу нельзя: любой ТЦ с кучей отделов-бутиков сломает всю статистику.
Оставался еще шанс: у нас есть enterprise-движок «Фактор», который приводит названия к виду ЕГРЮЛ — госреестра юрлиц. Но и он не помог: название точки часто не имеет отношения к названию юрлица. Если ООО «Вектор+» назвало магазин «Уют», в отчет пойдет «Уют». ЕГРЮЛ не поможет.
В итоге мы взяли поиск дублей по физическим лицам и доработали. Адреса он и так сравнивал, нужно было научить его сравнивать названия.
Находим смысловую основу названия
Чтобы сравнить названия компаний, нужно сначала очистить их от шелухи — найти смысловую основу. Мы это делаем регулярными выражениями.
Чистим пунктуацию:
- добавляем пробелы после запятых;
- меняем зачеркивания на пробелы;
- удаляем из названия все, кроме букв, цифр и пробелов.
Удаляем все, что попадает в типичные паттерны. Наш аналитик просмотрел тысячи записей в отчетах о торговых точках. В итоге он составил базу паттернов, которые замусоривают названия. «Дадата» удаляет:
- типы торговых точек: «прод. магазин», «минимаркет», «супермаркет», «универмаг», «эко-магазин», «сеть магазинов» и т. д.;
- все, что в скобках и после них: «Социальная Аптека 6 (104, г.Батайск)» → «Социальная Аптека 6»;
- все, кроме первого слова, если три слова записаны через слэш: «Башмедсервис/ООО/Челябинск» → «Башмедсервис». Вероятно, в таком формате названия выгружают из учетных систем или реестров, потому что проблема очень частая;
- город из начала: «КРЫМСК, ООО *БЕРЕЗКА*» → «ООО *БЕРЕЗКА*»;
- адрес из хвоста: «ООО „Нордекс М“ г.Апатиты Мурманская область» → «ООО „Нордекс М“»;
- хвост после ОПФ: «Статус ООО ДОГОВОРА НЕТ» → «Статус ООО».
Если захотеть, обойти алгоритм просто: паттернов немного. Но проблемы с дублями появляются из-за отсутствия стандартов, а не злого умысла. В реальной жизни перечисленного хватает.
Удаляем ОПФ: ЗАО, ОАО, ПАО и расшифровки типа «откр. акц. общ.».
В результате от названий компаний остаются только смысловые части, которые и сравнивает «Дадата».
Сравниваем смысловые основы и адреса
Само по себе совпадение названий — очень слабый критерий. Поэтому в «Дадату» обычно загружают еще и адрес, а иногда — телефон.
Сервис находит смысловые основы названий и стандартизует адреса. И начинается собственно дедупликация: «Дадата» собирает записи из входных файлов в кучу и сравнивает каждую с каждой.
Алгоритм проверяет пары по сценариям, всего их десять. Примеры:
|Сценарий
|Вероятность дубля
|Названия совпадают, остальные поля пустые
|100%
|Названия похожи, адреса совпадают
|95%
|Названия совпадают, адрес отличается расширением номера дома (литерой, буквой и т. д.)
|95%
|Названия похожи, телефоны совпадают
|70%
- если основы оканчиваются числом, и числа отличаются, «Дадата» считает названия разными. Иначе под фильтр попадут, например, «Социальная аптека Доктор Живаго 12» и «Социальная аптека Доктор Живаго 13»;
- у совпадения адресов бо́льший вес, чем у совпадения названий. Если названия совпадают на 60%, а адреса — на 100%, то вероятность дубля — 95%;
- среди сценариев, которые подходят паре записей, «Дадата» выбирает тот, что дает наибольший процент похожести.
Когда сервис нашел вероятность дублей, он выносит вердикт:
- > 85% похожести — гарантированный дубль. Можно автоматически сливать записи в одну;
- < 85% — возможно, дубль. Система маркирует записи меткой «похожие» и ID. По ID в итоговом файле пользователь выбирает группы похожих записей;
- если ни один сценарий не подошел, значит, записи разные.
Наш алгоритм не найдет все дубли как 100%. Похожие точки он просто пометит, чтобы оператор разобрал их руками. Тут есть простор для доработок, мы еще будем его допиливать.
Пусть трудятся роботы
Тем временем мы в 10 раз снизили цены на поиск дублей. Теперь «Дадата» ищет одинаковых людей и компании всего по 1 копейке за обработанную запись.
«Дадата» сначала примет файлы и покажет число дублей, и только потом спросит, хотите ли вы платить
Регистрируйтесь, заливайте файлы — и можно чистить от дублей списки торговых точек, контрагентов, клиентов, кого угодно.
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