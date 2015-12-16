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HFLabs
Качество и интеграция клиентских данных
сегодня в 16:30

Как «Дадата» ищет дубли в списках торговых точек



    Наши клиенты хранят списки из тысяч компаний, и обычно там первозданный хаос.

    Возьмем список торговых точек, через которые сельхозпроизводитель продает товары по всей стране. Названия магазинов пишут как хотят, поэтому типичный список выглядит так:

    1. Евразия.
    2. «САКУРА» Японская кухня.
    3. Доминант.
    4. Магазин-бутик «Евразия».
    5. Милениум, ООО, продуктовый магазин.
    6. Киви/ООО/Челябинск.
    7. Супермаркет эко-продуктов «Доминант».

    Точки № 1 и № 4 — дубли, № 3 и № 7 — тоже, но поди разберись.

    А разобраться надо: когда в списке из 1000 торговых точек 300 дублей, у производителя начинаются проблемы.

    • Проваливается план продаж. Думаешь, что продаешь через 1000 магазинов, а на самом деле 300 из них — дубли;
    • торговые представители занимаются непонятно чем. Торгпреды должны гонять по точкам, наводить порядок на полках и дозаказывать товар. Если в базе дубли, персонал получает непонятные маршруты и работает вхолостую.

    Первая реакция — почистить руками живых операторов. Бесполезно. Люди все равно ошибаются, потому что названия порой пишут уж совсем экзотически. Да и дорого выходит.

    Мы взялись за проблему с перебора готовых решений.

    Готовые инструменты не подходят


    Старый добрый Excel очевидно не справится с задачей, потому что условие дублирования «Название1 = Название2» не сработает. То же самое с «Похожесть Названия1 и Названия2 > 95%»: «Магазин эко-продуктов „Уют“» и «ООО „Уют“» похожи меньше, чем на 95%, и все же это одна точка.

    «Дадатовский» поиск дублей физических лиц, тоже не подошел. Он сравнивает людей по ФИО, адресу и дополнительным полям вроде телефона. Но алгоритм сравнения ФИО не подойдет для названий, а находить дубли по одному только адресу нельзя: любой ТЦ с кучей отделов-бутиков сломает всю статистику.

    Оставался еще шанс: у нас есть enterprise-движок «Фактор», который приводит названия к виду ЕГРЮЛ — госреестра юрлиц. Но и он не помог: название точки часто не имеет отношения к названию юрлица. Если ООО «Вектор+» назвало магазин «Уют», в отчет пойдет «Уют». ЕГРЮЛ не поможет.

    В итоге мы взяли поиск дублей по физическим лицам и доработали. Адреса он и так сравнивал, нужно было научить его сравнивать названия.

    Находим смысловую основу названия


    Чтобы сравнить названия компаний, нужно сначала очистить их от шелухи — найти смысловую основу. Мы это делаем регулярными выражениями.

    Чистим пунктуацию:

    1. добавляем пробелы после запятых;
    2. меняем зачеркивания на пробелы;
    3. удаляем из названия все, кроме букв, цифр и пробелов.

    Удаляем все, что попадает в типичные паттерны. Наш аналитик просмотрел тысячи записей в отчетах о торговых точках. В итоге он составил базу паттернов, которые замусоривают названия. «Дадата» удаляет:

    • типы торговых точек: «прод. магазин», «минимаркет», «супермаркет», «универмаг», «эко-магазин», «сеть магазинов» и т. д.;
    • все, что в скобках и после них: «Социальная Аптека 6 (104, г.Батайск)» → «Социальная Аптека 6»;
    • все, кроме первого слова, если три слова записаны через слэш: «Башмедсервис/ООО/Челябинск» → «Башмедсервис». Вероятно, в таком формате названия выгружают из учетных систем или реестров, потому что проблема очень частая;
    • город из начала: «КРЫМСК, ООО *БЕРЕЗКА*» → «ООО *БЕРЕЗКА*»;
    • адрес из хвоста: «ООО „Нордекс М“ г.Апатиты Мурманская область» → «ООО „Нордекс М“»;
    • хвост после ОПФ: «Статус ООО ДОГОВОРА НЕТ» → «Статус ООО».

    Если захотеть, обойти алгоритм просто: паттернов немного. Но проблемы с дублями появляются из-за отсутствия стандартов, а не злого умысла. В реальной жизни перечисленного хватает.

    Удаляем ОПФ: ЗАО, ОАО, ПАО и расшифровки типа «откр. акц. общ.».

    В результате от названий компаний остаются только смысловые части, которые и сравнивает «Дадата».

    Сравниваем смысловые основы и адреса


    Само по себе совпадение названий — очень слабый критерий. Поэтому в «Дадату» обычно загружают еще и адрес, а иногда — телефон.

    Сервис находит смысловые основы названий и стандартизует адреса. И начинается собственно дедупликация: «Дадата» собирает записи из входных файлов в кучу и сравнивает каждую с каждой.

    Алгоритм проверяет пары по сценариям, всего их десять. Примеры:
    Сценарий Вероятность дубля
    Названия совпадают, остальные поля пустые 100%
    Названия похожи, адреса совпадают 95%
    Названия совпадают, адрес отличается расширением номера дома (литерой, буквой и т. д.) 95%
    Названия похожи, телефоны совпадают 70%
    Какие у алгоритма особенности:

    • если основы оканчиваются числом, и числа отличаются, «Дадата» считает названия разными. Иначе под фильтр попадут, например, «Социальная аптека Доктор Живаго 12» и «Социальная аптека Доктор Живаго 13»;
    • у совпадения адресов бо́льший вес, чем у совпадения названий. Если названия совпадают на 60%, а адреса — на 100%, то вероятность дубля — 95%;
    • среди сценариев, которые подходят паре записей, «Дадата» выбирает тот, что дает наибольший процент похожести.

    Когда сервис нашел вероятность дублей, он выносит вердикт:

    • > 85% похожести — гарантированный дубль. Можно автоматически сливать записи в одну;
    • < 85% — возможно, дубль. Система маркирует записи меткой «похожие» и ID. По ID в итоговом файле пользователь выбирает группы похожих записей;
    • если ни один сценарий не подошел, значит, записи разные.

    Наш алгоритм не найдет все дубли как 100%. Похожие точки он просто пометит, чтобы оператор разобрал их руками. Тут есть простор для доработок, мы еще будем его допиливать.

    Пусть трудятся роботы


    Тем временем мы в 10 раз снизили цены на поиск дублей. Теперь «Дадата» ищет одинаковых людей и компании всего по 1 копейке за обработанную запись.


    «Дадата» сначала примет файлы и покажет число дублей, и только потом спросит, хотите ли вы платить

    Регистрируйтесь, заливайте файлы — и можно чистить от дублей списки торговых точек, контрагентов, клиентов, кого угодно.
    Метки:
    HFLabs 59,32
    Качество и интеграция клиентских данных
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    Комментарии 9
    • 0
      >город из начала: «КРЫМСК, ООО *БЕРЕЗКА*» → «ООО *БЕРЕЗКА*»;
      А не приведет это к ложным срабатываниям? В разных городах могут быть разные магазины с одинаковым названием (если мне память не изменяет это должно быть легально).
      • 0

        В связке с адресом — не приведёт. А торговые точки всегда именно в паре с адресами идут.

        • 0
          А ну тогда отлично. А вообще интересное решение кейса.
      • –4

        Расскажите клиентам, что у магазинов ИНН/КПП существуют. Ах, да, тогда вы им не нужны будете…
        Производитель не знает с кем заключает договора, не в курсе инн, кпп клиентов их юридических и физических адресов, только названия (написанные на клочке помятой газеты).
        И тут появляется Герой на белом коне и всех спасает.

        • +2
          Расскажите клиентам, что у магазинов ИНН/КПП существуют


          Да вы чо? Правда что ли? У всех магазинов?
          Вы немного не в теме, похоже.
          Магазин (условно)-«Эльдорадо», у него есть только адрес и телефоны, возможно сайт, а вот юрлицо, фактически ведущее коммерческую деятельность в это магазине, (условно)-ООО «Эльтрейд», вот у него уже есть ИНН/КПП, которые будут регулярно меняться (в наших экономических реалиях), со сменой юрлица.
          • 0
            Зря вы так.
            Дадата крутой сервис.
            Я, правда, использую как частное лицо) Когда письма отправляю — пробиваю индекс.
            • 0

              Ну вот. Есть же реальные клиенты у них, с реальными потребностями. Почему бы не описать несколько реальных задач вместо высосанной из пальца легенды.

          • 0

            Нереальный юзеркейс абсолютно. Какой то сферический агропроизводитель доставляет товары по всей стране, при этом не знает кому именно он их доставляет. При этом зачем то завел в базу 30% дублей.

            • 0
              iodzeranov.ru/olympiad_tasks_backend2 также имел возможность решать такую задачу, реализовывал подобным образом.

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              Информация
              • Дата основания 11 апреля 2005
              • Локация Москва
                Россия
              • Сайт hflabs.ru
              • Численность 51–100 человек
              • Дата регистрации 26 декабря 2013
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