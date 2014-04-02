Разбор задач второго этапа Школы программистов HeadHunter 2017

Задача 1. Тропический остров

Дополняем все, кроме крайних точек, до максимальной высоты

Проходим по острову, начиная с краев, и «сливаем» его:

У каждой точки ищем минимальную высоту ее соседних точек (диагональные не учитываем по условию задачи). Если найденное минимальное значение меньше высоты текущей точки, то уменьшаем значение текущей точки до минимального или до первоначальной высоты этой точки. Проходим по всем точкам, пока значения не перестанут меняться. Далее просто вычисляем скопившуюся воду: поэлементно вычитаем из заполненного острова пустой и складываем получившиеся значения.





public int getWaterVolume(Integer[][] island) { // Определяем длину и ширину острова int length = island.length; int width = island[0].length; // Инициируем новый осторов и заливаем (кроме краев, остров затоплен водой по самую высокую точку) Integer[][] floodedIsland = new Integer[length][width]; int max = Arrays.stream(island).flatMap(Arrays::stream).max(Integer::compareTo).get(); for (int row = 0; row < length; row++) { for (int col = 0; col < width; col++) { if (row == 0 || row == length - 1 || col == 0 || col == width - 1){ floodedIsland[row][col] = island[row][col]; }else{ floodedIsland[row][col] = max; } } } // "Сливаем" остров boolean isChange = true; while (isChange) { isChange = false; for (int row = 1; row < length - 1; row++) { for (int col = 1; col < width - 1; col++) { if (floodedIsland[row][col] != island[row][col]) { int minHeight = getMinHeight(floodedIsland, row, col); if (floodedIsland[row][col] > minHeight) { // учитываем высоту точки if (island[row][col] < minHeight) { floodedIsland[row][col] = minHeight; } else { floodedIsland[row][col] = island[row][col]; } isChange = true; } } } } } int waterCnt = 0; for (int row = 1; row < length - 1; row++) { for (int col = 1; col < width - 1; col++) { waterCnt += floodedIsland[row][col] - island[row][col]; } } return waterCnt; } private int getMinHeight(Integer[][] island, int row, int col) { return Arrays.stream(new int[]{ island[row-1][col], island[row][col-1], island[row+1][col], island[row][col+1] }).min().getAsInt(); }

Задача 2. Бесконечная последовательность

Будет 2 цикла:

По разрядам числа (начинается с 1 и заканчивается размером числа, которое мы ищем); По сдвигу: ведь пришедшее число не обязано начинаться с начала какого-то числа, оно может начинаться в середине одного числа и заканчиваться в середине другого.

В ходе выполнения этих двух циклов проверяем, состоит ли число из последовательных чисел выбранного разряда. Если нет, продолжаем поиск; если да, проходим по всем возможным числам данного разряда, так как может получиться, что первое найденное не наименьшее.

Давайте рассмотрим подробнее, какие исключительные случаи могут возникнуть

public long findSequence(String str) { int strLen = str.length(); int maxNumRank = strLen; if (new BigDecimal(str).equals(BigDecimal.ZERO)) { return getPosition(new BigDecimal("1"+str), 0, strLen) + 1; } for (int numLen = 1; numLen <= maxNumRank; numLen++) { List<Long> positions = new ArrayList<>(); for (int shift = 0; shift < numLen; shift++) { // число не может начинаться с 0 if (str.charAt(shift) == '0') { continue; } BigDecimal firstNum; if (numLen + shift <= maxNumRank) { firstNum = new BigDecimal(str.substring(shift, shift + numLen)); } else { String greatRanks = str.substring(shift, maxNumRank); String lessRanksPrev = str.substring(maxNumRank - numLen, shift); DecimalFormat df = new DecimalFormat(String.format("%0" + numLen + "d", 0)); String lessRanks = df.format(new BigDecimal(lessRanksPrev).add(BigDecimal.ONE)) .substring(numLen - lessRanksPrev.length(), numLen); firstNum = new BigDecimal(greatRanks + lessRanks); } // сравниваю первое число и хвост предыдущего String firstNumMinus1 = String.valueOf(firstNum.subtract(BigDecimal.ONE)); if (shift != 0 && !firstNumMinus1.substring(firstNumMinus1.length() - shift).equals(str.substring(0, shift))) { continue; } boolean isFound = true; int j = shift; int numLenForIter = numLen; BigDecimal firstNumForIter = firstNum; // прохожусь по всей строке while (j < strLen - numLenForIter) { j += numLenForIter; if (firstNumForIter.equals(new BigDecimal(Math.pow(10, numLenForIter) - 1))) { numLenForIter += 1; } if (j + numLenForIter <= strLen) { // сравниваю два числа BigDecimal secondNum = new BigDecimal(str.substring(j, j + numLenForIter)); if (!firstNumForIter.add(BigDecimal.ONE).equals(secondNum)) { isFound = false; break; } firstNumForIter = secondNum; } else { // сравниваю число и начало следующего числа DecimalFormat df = new DecimalFormat(String.format("%0" + numLenForIter + "d", 0)); if (!df.format(firstNumForIter.add(BigDecimal.ONE)).substring(0, strLen - j).equals(str.substring(j))) { isFound = false; break; } return getPosition(firstNum, shift, numLen); } } if (isFound) { positions.add(getPosition(firstNum, shift, numLen)); } } if (!positions.isEmpty()) { return Collections.min(positions); } } return -1; } private long getPosition(BigDecimal num, int shift, int numLen) { int minus = 0; for (int i = 1; i < numLen; i++) { minus += Math.pow(10, i); } return num.multiply(new BigDecimal(numLen)).subtract(new BigDecimal(minus)).subtract(new BigDecimal(shift)).longValue(); }

Начинали последовательность с 0

Ошибались, если число состояло из одних нулей

Не учитывали одну из исключительных ситуаций, описанных выше