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сегодня в 16:49 Разработка

Конкурс по программированию: JSDash (итоги)

    Сегодня мы публикуем окончательные результаты конкурса по программированию и награждаем тройку призёров.

    Поздравляем победителей!

    1. Yuri Chechushkov — 55954 очка. Приз 3000 USD.
    2. Ouanalao — 55653 очка. Приз 2000 USD.
    3. Anton Ivakin — 54100 очков. Приз 1000 USD.

    (Результаты выше приведены для 100 тестовых уровней.)

    Результаты тестирования опубликованы на GitHub.

    В связи с очень маленьким разрывом между лидерами по результатам тестирования на 20 уровнях мы решили увеличить объём тестового набора до 100 уровней. Разрыв увеличился совсем немного — с 0,34% до 0,54%, однако решение лидера сохранило преимущество. В то же время, третье место заняло другое решение, не то, что на 20 уровнях. Возможно, стоило бы сделать тестовый набор ещё больше, но тогда пришлось бы надолго откладывать объявление результатов. Мы принимаем набор из 100 уровней в качестве официального, так как тестирование на 100 уровнях, очевидно, более точно, чем на 20.

    В директории res находятся протоколы 100 тестов для каждого из решений. Если вы придумаете на основе этих данных какую-то интересную аналитику, о которой мы не подумали, пожалуйста, сообщите нам!
    Метки:
    Hola 82,28
    Компания
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    Комментарии 2
    • 0
      Денежки уплыли денежки (хнык-хнык).
      Когда следующий конкурс, ориентировочно?
      • +2
        Пока не решили. Надеюсь провести ещё один до конца года.

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