Сага о квадрантах и HPE Storage

Анализ стека ВМ. Позволяет системным администраторам обнаруживать исходные причины проблем с производительностью виртуальных машин, использующих ресурсы систем хранения HPE 3PAR. Эта функция также позволяет обнаруживать «шумные» виртуальные машины, создающие проблемы для других рабочих нагрузок СХД.

Глобальная визуализация. Новый портал для визуализации трендов производительности, емкости и пропускной способности массивов 3PAR.

База для предиктивной поддержки. Создание базовых модулей для обнаружения аппаратных проблем и ошибок софта, и автоматизации передачи сервисных кейсов разработчикам системного ПО без необходимости взаимодействия с классификаторами по телефону и электронной почте.

Перепозиционирование XtremIO с главного универсального твердотельного массива в нишевые игроки на рынке VDI;

Прекращение продаж флагманского продукта DSSD;

Перекраска массивов традиционной архитектуры в all-flash;

Несовместимость технологий и инструментов управления;

Aвторитетную аналитику Gartner в ИТ-отрасли воспринимают даже те, кто совсем не доверяет маркетинговым заявлениям. Особенно это касается отчетов в формате Magic Quadrant, которые позволяют с первого взгляда понять, что происходит в соответствующем сегменте индустрии ИТ. Давайте посмотрим на недавние публикации о системах хранения и на оценки предложений HPE, в частности, 3PAR и Nimble Storage с его аналитической платформой InfoSight.Начнем с новейшего магического квадранта для массивов общего назначения (“Magic Quadrant for General-Purpose Disk Arrays”), опубликованного 31 октября 2017 года. Он находится в открытом доступе на сайте Gartner , и это тот случай, когда картинка стоит тысячи слов (которые в документе тоже есть, и описывают каждого вендора в отдельности).Продукты HPE (в данном случае речь идет в основном о 3PAR и Nimble Storage, который продается на территории России с 1 ноября 2017 года) не просто расположены в квадранте лидеров. Они занимают абсолютное первое место на рынке по оценке аналитиков Gartner. Лучшая позиция в квадранте – в правом верхнем углу, и она означает, что производитель превосходит своих конкурентов как по характеристикам своих продуктов (Completeness of Vision, горизонтальная ось), так и по своим способностям донести разработанные технологии до потребителей по адекватной цене (Ability to Execute, вертикальная ось). Таким образом, Gartner считает результаты работы команды инженеров-разработчиков и продавцов HPE лучшими в мире.Важной отличительной особенностью продуктов Nimble Storage, a c января 2018 года и HPE 3PAR, является облачная сервисная система InfoSight, про которую мы писали ранее . По оценкам IDC, InfoSight – это лидирующая в индустрии платформа предиктивного анализа состояния ИТ с индексом качества продукта NPS 85 (Net Promoter Score может находиться в диапазоне от -100 до +100, среднее значение по индустрии систем хранения 15), и образец для копирования другими производителями.21 ноября объявлено о поддержке c 2018 года первой версии InfoSight для новых и существующих массивов HPE 3PAR StoreServ с операционной системой 3PAR OS 3.3.1. Все системы хранения, начиная с семейства 3PAR StoreServ 7000, находящиеся на поддержке, получат доступ к InfoSight бесплатно и автоматически.Первая версия HPE InfoSight для массивов HPE 3PAR обладает следующими функциями:Более подробно об InfoSight и портфеле Nimble Storage можно узнать на вебинаре , который состоится сегодня и будет доступен в записи. Еще один магический квадрант Gartner опубликован 13 июля 2017, и посвящен массивам, целиком построенным на базе флеш-памяти. В этом квадранте HPE тоже в группе лидеров. Хотя это и не абсолютное первое место, но обратите внимание – продукты Hewlett Packard Enterprise те же самые, 3PAR и Nimble Storage. В отличие от других производителей, HPE обеспечивает полную технологическую совместимость гибридных массивов и систем all-flash в рамках семейств Nimble Storage и 3PAR.Положение вендоров в этом квадранте вызывает множество вопросов. К примеру, почему в этом квадранте по оси «Ability to Execute» Dell EMC располагается выше HPE, по сравнению с «Magic Quadrant for General-Purpose Disk Arrays»? Технология Nimble и 3PAR едина, ценообразование, маркетинг и персонал, взаимодействующий с заказчиками, один и тот же. Оценки разные. По оси Completeness of Vision” Dell EMC и HPE практически на одном уровне. Однако, в описании Gartner упоминает проблемы портфеля решений Dell EMC:Тем не менее, никаких выводов для положения вендора в квадранте лидеров не делается.В случае с позицией Pure все еще сложнее. Вместе с магическим квадрантом Gartner выпустил документ «Critical Capabilities for Solid-State Arrays». Во всех пяти сценариях использования системы хранения (обработка транзакций, серверная виртуализация, виртуализация десктопов, высокопроизводительные вычисления, аналитика) массивы Nimble Storage получили значительно более высокие оценки по сравнению с аналогами Pure Storage, а 3PAR уступил Pure только в номинации VDI.Победы в MQ и высокие доли рынка свидетельствует, что компания Hewlett Packard Enterprise выбрала правильную стратегию в отрасли СХД. Вместо того, чтобы держать в своем портфеле десяток разных аппаратных платформ, направленных на одни и те же сегменты, HPE стремится делать акцент на совместимости и наличии сильных предложений в каждом сегменте рынка. Расширение InfoSight с линейки Nimble Storage на массивы HPE 3PAR – это пример синергии от приобретений, при которой 1+1=3.