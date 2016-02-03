Сага о квадрантах и HPE Storage
Aвторитетную аналитику Gartner в ИТ-отрасли воспринимают даже те, кто совсем не доверяет маркетинговым заявлениям. Особенно это касается отчетов в формате Magic Quadrant, которые позволяют с первого взгляда понять, что происходит в соответствующем сегменте индустрии ИТ. Давайте посмотрим на недавние публикации о системах хранения и на оценки предложений HPE, в частности, 3PAR и Nimble Storage с его аналитической платформой InfoSight.
Начнем с новейшего магического квадранта для массивов общего назначения (“Magic Quadrant for General-Purpose Disk Arrays”), опубликованного 31 октября 2017 года. Он находится в открытом доступе на сайте Gartner, и это тот случай, когда картинка стоит тысячи слов (которые в документе тоже есть, и описывают каждого вендора в отдельности).
Продукты HPE (в данном случае речь идет в основном о 3PAR и Nimble Storage, который продается на территории России с 1 ноября 2017 года) не просто расположены в квадранте лидеров. Они занимают абсолютное первое место на рынке по оценке аналитиков Gartner. Лучшая позиция в квадранте – в правом верхнем углу, и она означает, что производитель превосходит своих конкурентов как по характеристикам своих продуктов (Completeness of Vision, горизонтальная ось), так и по своим способностям донести разработанные технологии до потребителей по адекватной цене (Ability to Execute, вертикальная ось). Таким образом, Gartner считает результаты работы команды инженеров-разработчиков и продавцов HPE лучшими в мире.
Важной отличительной особенностью продуктов Nimble Storage, a c января 2018 года и HPE 3PAR, является облачная сервисная система InfoSight, про которую мы писали ранее. По оценкам IDC, InfoSight – это лидирующая в индустрии платформа предиктивного анализа состояния ИТ с индексом качества продукта NPS 85 (Net Promoter Score может находиться в диапазоне от -100 до +100, среднее значение по индустрии систем хранения 15), и образец для копирования другими производителями.
21 ноября объявлено о поддержке c 2018 года первой версии InfoSight для новых и существующих массивов HPE 3PAR StoreServ с операционной системой 3PAR OS 3.3.1. Все системы хранения, начиная с семейства 3PAR StoreServ 7000, находящиеся на поддержке, получат доступ к InfoSight бесплатно и автоматически.
Первая версия HPE InfoSight для массивов HPE 3PAR обладает следующими функциями:
Более подробно об InfoSight и портфеле Nimble Storage можно узнать на вебинаре, который состоится сегодня и будет доступен в записи.
Еще один магический квадрант Gartner опубликован 13 июля 2017, и посвящен массивам, целиком построенным на базе флеш-памяти. В этом квадранте HPE тоже в группе лидеров. Хотя это и не абсолютное первое место, но обратите внимание – продукты Hewlett Packard Enterprise те же самые, 3PAR и Nimble Storage. В отличие от других производителей, HPE обеспечивает полную технологическую совместимость гибридных массивов и систем all-flash в рамках семейств Nimble Storage и 3PAR.
Положение вендоров в этом квадранте вызывает множество вопросов. К примеру, почему в этом квадранте по оси «Ability to Execute» Dell EMC располагается выше HPE, по сравнению с «Magic Quadrant for General-Purpose Disk Arrays»? Технология Nimble и 3PAR едина, ценообразование, маркетинг и персонал, взаимодействующий с заказчиками, один и тот же. Оценки разные. По оси Completeness of Vision” Dell EMC и HPE практически на одном уровне. Однако, в описании Gartner упоминает проблемы портфеля решений Dell EMC:
Тем не менее, никаких выводов для положения вендора в квадранте лидеров не делается.
В случае с позицией Pure все еще сложнее. Вместе с магическим квадрантом Gartner выпустил документ «Critical Capabilities for Solid-State Arrays». Во всех пяти сценариях использования системы хранения (обработка транзакций, серверная виртуализация, виртуализация десктопов, высокопроизводительные вычисления, аналитика) массивы Nimble Storage получили значительно более высокие оценки по сравнению с аналогами Pure Storage, а 3PAR уступил Pure только в номинации VDI.
Победы в MQ и высокие доли рынка свидетельствует, что компания Hewlett Packard Enterprise выбрала правильную стратегию в отрасли СХД. Вместо того, чтобы держать в своем портфеле десяток разных аппаратных платформ, направленных на одни и те же сегменты, HPE стремится делать акцент на совместимости и наличии сильных предложений в каждом сегменте рынка. Расширение InfoSight с линейки Nimble Storage на массивы HPE 3PAR – это пример синергии от приобретений, при которой 1+1=3.
Начнем с новейшего магического квадранта для массивов общего назначения (“Magic Quadrant for General-Purpose Disk Arrays”), опубликованного 31 октября 2017 года. Он находится в открытом доступе на сайте Gartner, и это тот случай, когда картинка стоит тысячи слов (которые в документе тоже есть, и описывают каждого вендора в отдельности).
Продукты HPE (в данном случае речь идет в основном о 3PAR и Nimble Storage, который продается на территории России с 1 ноября 2017 года) не просто расположены в квадранте лидеров. Они занимают абсолютное первое место на рынке по оценке аналитиков Gartner. Лучшая позиция в квадранте – в правом верхнем углу, и она означает, что производитель превосходит своих конкурентов как по характеристикам своих продуктов (Completeness of Vision, горизонтальная ось), так и по своим способностям донести разработанные технологии до потребителей по адекватной цене (Ability to Execute, вертикальная ось). Таким образом, Gartner считает результаты работы команды инженеров-разработчиков и продавцов HPE лучшими в мире.
Важной отличительной особенностью продуктов Nimble Storage, a c января 2018 года и HPE 3PAR, является облачная сервисная система InfoSight, про которую мы писали ранее. По оценкам IDC, InfoSight – это лидирующая в индустрии платформа предиктивного анализа состояния ИТ с индексом качества продукта NPS 85 (Net Promoter Score может находиться в диапазоне от -100 до +100, среднее значение по индустрии систем хранения 15), и образец для копирования другими производителями.
21 ноября объявлено о поддержке c 2018 года первой версии InfoSight для новых и существующих массивов HPE 3PAR StoreServ с операционной системой 3PAR OS 3.3.1. Все системы хранения, начиная с семейства 3PAR StoreServ 7000, находящиеся на поддержке, получат доступ к InfoSight бесплатно и автоматически.
Первая версия HPE InfoSight для массивов HPE 3PAR обладает следующими функциями:
- Анализ стека ВМ. Позволяет системным администраторам обнаруживать исходные причины проблем с производительностью виртуальных машин, использующих ресурсы систем хранения HPE 3PAR. Эта функция также позволяет обнаруживать «шумные» виртуальные машины, создающие проблемы для других рабочих нагрузок СХД.
- Глобальная визуализация. Новый портал для визуализации трендов производительности, емкости и пропускной способности массивов 3PAR.
- База для предиктивной поддержки. Создание базовых модулей для обнаружения аппаратных проблем и ошибок софта, и автоматизации передачи сервисных кейсов разработчикам системного ПО без необходимости взаимодействия с классификаторами по телефону и электронной почте.
Более подробно об InfoSight и портфеле Nimble Storage можно узнать на вебинаре, который состоится сегодня и будет доступен в записи.
Еще один магический квадрант Gartner опубликован 13 июля 2017, и посвящен массивам, целиком построенным на базе флеш-памяти. В этом квадранте HPE тоже в группе лидеров. Хотя это и не абсолютное первое место, но обратите внимание – продукты Hewlett Packard Enterprise те же самые, 3PAR и Nimble Storage. В отличие от других производителей, HPE обеспечивает полную технологическую совместимость гибридных массивов и систем all-flash в рамках семейств Nimble Storage и 3PAR.
Положение вендоров в этом квадранте вызывает множество вопросов. К примеру, почему в этом квадранте по оси «Ability to Execute» Dell EMC располагается выше HPE, по сравнению с «Magic Quadrant for General-Purpose Disk Arrays»? Технология Nimble и 3PAR едина, ценообразование, маркетинг и персонал, взаимодействующий с заказчиками, один и тот же. Оценки разные. По оси Completeness of Vision” Dell EMC и HPE практически на одном уровне. Однако, в описании Gartner упоминает проблемы портфеля решений Dell EMC:
- Перепозиционирование XtremIO с главного универсального твердотельного массива в нишевые игроки на рынке VDI;
- Прекращение продаж флагманского продукта DSSD;
- Перекраска массивов традиционной архитектуры в all-flash;
- Несовместимость технологий и инструментов управления;
Тем не менее, никаких выводов для положения вендора в квадранте лидеров не делается.
В случае с позицией Pure все еще сложнее. Вместе с магическим квадрантом Gartner выпустил документ «Critical Capabilities for Solid-State Arrays». Во всех пяти сценариях использования системы хранения (обработка транзакций, серверная виртуализация, виртуализация десктопов, высокопроизводительные вычисления, аналитика) массивы Nimble Storage получили значительно более высокие оценки по сравнению с аналогами Pure Storage, а 3PAR уступил Pure только в номинации VDI.
Победы в MQ и высокие доли рынка свидетельствует, что компания Hewlett Packard Enterprise выбрала правильную стратегию в отрасли СХД. Вместо того, чтобы держать в своем портфеле десяток разных аппаратных платформ, направленных на одни и те же сегменты, HPE стремится делать акцент на совместимости и наличии сильных предложений в каждом сегменте рынка. Расширение InfoSight с линейки Nimble Storage на массивы HPE 3PAR – это пример синергии от приобретений, при которой 1+1=3.
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