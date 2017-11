HPE ProLiant for Microsoft Azure Stack: частичка облака Azure под вашим полным контролем

Что в комплексе?

управляющие ВМ Azure Stack

продуктивные ВМ

виртуальное хранилище на базе Microsoft Storage Spaces Direct (смотрите, кстати, результаты теста производительности этого решения от наших партнеров Mellanox и Micron

виртуальную сеть Azure Stack

Гибкие опции

конфигурации от четырех до двенадцати узлов – есть возможность добавлять единичные узлы, что позволяет получить систему требуемого объема; дальнейшее расширение (свыше 12 узлов) – добавлением новых «регионов», или групп серверов;

процессоры для разных рабочих нагрузок;

разные варианты памяти и хранения, выбор стеллажей, а также сторонних сетевых коммутаторов и опций электропитания, обеспечивающих бесшовную интеграцию в существующие среды.

Управление

Поддержка и сервисы

В сентябре Hewlett Packard Enterprise и Microsoft объявили о доступности решения HPE ProLiant for Microsoft Azure Stack – программно-аппаратного комплекса, который позволяет разместить часть облака Microsoft Azure в своем ЦОД. Разбираемся, как эта новинка помогает реализовать гибридный подход к ИТ, в котором гибкость облачных решений сочетается с надежностью локальной инфраструктуры.Решение HPE ProLiant for Azure Stack позволяет организациям модернизировать разработку приложений, развертывать приложения на предпочтительных ресурсах, соблюдать требования к хранению и безопасности данных и по максимуму использовать собственную инфраструктуру.HPE ProLiant предоставляет наиболее гибкую на данный момент платформу для Azure Stack с выбором из множества опций по аппаратным ресурсам, сервисам по интеграции и поддержке, консультациям по решению для отдельных подразделений или целых организаций, а также с различными моделями оплаты: от лизинга до оплаты по мере использования.HPE ProLiant предоставляет наиболее гибкую на данный момент платформу для Azure Stack с выбором из множества опций по аппаратным ресурсам, сервисам по интеграции и поддержке, консультациям по решению для отдельных подразделений или целых организаций, а также с различными моделями оплаты: от лизинга до оплаты по мере использования.В конфигурацию программно-аппаратного комплекса на начальном этапе входит от 4 до 12 продуктивных узлов (DL 380 Gen9, в начале 2018 года ожидается также поддержка серверов Gen10), управляющий сервер DL 360, 2 продуктивных коммутатора и один коммутатор для сети управления. В качестве опций – стойки, KVM, источники бесперебойного питания HPE и многое другое.Узлы DL380 составляют гиперконвергентную систему. Каждый узел содержит:Одна из отличительных особенностей HPE ProLiant для Microsoft Azure Stack – это широкий выбор различных конфигураций:Используя преимущества Azure Stack для автоматизации разработки и тестирования в комплексе HPE ProLiant for Azure Stack, заказчики также получают опции автоматизации управления.Аппаратная часть HPE ProLiant для Microsoft Azure Stack использует HPE OneView для простого управления обновлениями программного обеспечения и отслеживания состояния системы. Это также упрощает встраивание комплекса в текущую инфраструктуру на базе решений HPE.OneView позволяет управлять практически всеми серверами HPE, рядом моделей СХД, сетями из одного интерфейса. Управление происходит на основе инфраструктурных шаблонов; доступна интеграция в сторонние средства автоматизации и управления.Полная сборка системы осуществляется на фабрике, в том числе, настройка коммутаторов, обновление прошивок и ПО, верификация настроек. На площадке проводится дополнительная проверка при установке, интеграция системы и передача заказчику под ключ.Поддержка осуществляется совместно HPE и Microsoft, с одним окном входа, вне зависимости от того, где возникла проблема – на программном или аппаратном уровне. Заказчики получают доступ к глобальной базе данных и сообществу экспертов. Доступны также продвинутые тренинги и консультации по интеграции Azure Stack в текущую инфраструктуру, использованию возможностей Azure Stack в разработке – например, контейнеров и инструментов для DevOps.К услугам заказчиков также два центра экспертизы HPE+Microsoft Azure Stack – в Бельвью и Женеве. В этих центрах можно обратиться к специалистам HPE и Microsoft для осуществления бизнес-и технического планирования, тестирования вариантов использования технологий и моделирования, в том числе, в удаленном формате.HPE также способна предложить оплату инфраструктуры для Azure Stack по факту потребления, в гармонии с аналогичной моделю оплаты потребления сервисов Azure от Microsoft. HPE ProLiant для Microsoft Azure Stack можно комбинировать с предложением HPE Flexible Capacity, которое предлагает оплату на основе показателей потребления ресурсов с заданными пороговыми значениями. Возможны различные варианты приобретения решения HPE ProLiant for Microsoft Azure Stack, в том числе, лизинг и другие.Больше о решении можно узнать из записи вебинара – в частности, на нем мы подробнее обсуждаем возможности Azure Stack, варианты конфигурации и сайзинг. А чтобы оперативно получать новости от HPE и Microsoft, присоединяйтесь к каналам в Telegram: @hpedigitize