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HTML Academy
Интерактивные онлайн-курсы
сегодня в 19:00 Разработка

Ссылки вокруг блоков


    Можно ли оборачивать ссылкой блочные элементы?

    Раньше было нельзя — это было запрещено прямо в спецификации HTML4. В то время мы больше думали про текстовые сайты, где были обычные синие ссылки.


    В современной спецификации HTML5 блочные элементы можно оборачивать в ссылки. На это теперь не ругается валидатор W3C и браузеры правильно обрабатывают такую вложенность.


    Но есть нюанс. Если вы положите ссылку в ссылку, то что получится, когда вы кликнете по такому? Какая ссылка отреагирует? Непонятно.


    Поэтому спецификация прямо запрещает: интерактивные элементы класть в ссылку нельзя.


    <a href="">
  Ссылка
  <a href="">
    Нельзя
  </a>
</a>

    А какие есть ещё интерактивные элементы, кроме ссылки? Например, с которыми можно взаимодействовать. Кнопки, поля формы и лейблы к ним, элементы audio и video, если у них включены контролы.


    <a href="">
  <button>Нельзя</button>
</a>

    Всё дело в интерактивности: если контролы отключены и видео с аудио играют сами по себе — значит уже можно, они стали неинтерактивными.


    <a href="">
  <video>Можно</video>
  <video controls>Нельзя</audio>
</a>

    А если вы зададите атрибут tabindex любому элементу, чтобы его можно было выделить с клавиатуры, то он станет интерактивным и его уже нельзя будет завернуть в ссылку.


    Можно, конечно, делать трюки с позиционированием, когда вы не кладёте блок внутрь ссылки, а позиционируете ссылку поверх блока. Так можно обойти ограничение валидатора, который этого не заметит.


    Но в таком случае вы всё равно можете оказаться в ситуации, когда у вас ссылка над ссылкой или другим интерактивным элементом и непонятно, на что можно кликнуть, а на что нет.


    А ещё это провоцирует делать пустые, недоступные ссылки без текста внутри и тогда скринридерам непонятно куда она ведёт. Не делайте так.


    <a href=""></a>
<article>
  Не надо так
</article>

    Есть и другие, ещё более сложные трюки, чтобы вложить ссылки. Об этом написал Рома Комаров, почитайте, если интересно.


    Запомните главное: блоки можно оборачивать в ссылки, главное, чтобы внутри не было интерактивных элементов.


    Видеоверсия



    Вопросы можно задавать здесь.

    Метки:
    HTML Academy 160,22
    Интерактивные онлайн-курсы
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    Комментарии 5
    • 0
      Спасибо!
      • 0
        Кто-то пользуется валидатором w3c?
      • +3

        Не могу удержаться от пары-тройки занудных дополнений:


        • браузеры и раньше нормально обрабатывали блоки в ссылках, даже во времена IE6;
        • если сама ссылка вложена, например, в span или в p, валидатор-таки ругнется на попытку вложить в нее блок. Дело в том, что в HTML5 у ссылки «прозрачная» модель содержимого — можно вкладывать то же, что можно вкладывать в родителя (за вычетом интерактивщины). В HTML4 два таких элемента тоже были — ins и del;
        • в HTML5 от самого деления элементов на «блочные», «строчные» и еще какие-то (поскольку и в HTML4 не всё получалось изящно раскидать по этим категориям) вообще отказались. Оно приводило к путанице между структурной ролью элементов и их внешним видом и мало говорило о том, что можно вкладывать в сами элементы (вот как угадать, не зная заранее, во что можно вложить блок — в «строчный» a или в «блочный» p?). Современная терминология («фразовый контент», «потоковый контент», «интерактивный контент» и т.п.) однозначнее и, имхо, лучше сразу приучаться к ней.
        • +1
          <video controls>Нельзя</audio>
          Открыли видео, а закрыли аудио — специально так сделали?
          <a> вкладывали в <button> — такое я кстати много где видел.

          Ну и небольшой лайфхак: использовать onclick если требуется как-то обрабатывать клики на элементах… 
          <div class="mylink" role="link" tabindex="0" onclick="location.href='/page2.html';">
  TEXT
</div>


          И еще, большое спасибо, что учитываете скринридеры и не оставляете их без внимания.
          А ещё это провоцирует делать пустые, недоступные ссылки без текста внутри и тогда скринридерам непонятно куда она ведёт. Не делайте так.

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          Информация
          • Дата основания 22 февраля 2012
          • Локация Санкт-Петербург
            Россия
          • Сайт htmlacademy.ru
          • Численность 11–30 человек
          • Дата регистрации 18 октября 2013
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