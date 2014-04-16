Ссылки вокруг блоков

Можно ли оборачивать ссылкой блочные элементы?

Раньше было нельзя — это было запрещено прямо в спецификации HTML4. В то время мы больше думали про текстовые сайты, где были обычные синие ссылки.

В современной спецификации HTML5 блочные элементы можно оборачивать в ссылки. На это теперь не ругается валидатор W3C и браузеры правильно обрабатывают такую вложенность.

Но есть нюанс. Если вы положите ссылку в ссылку, то что получится, когда вы кликнете по такому? Какая ссылка отреагирует? Непонятно.

Поэтому спецификация прямо запрещает: интерактивные элементы класть в ссылку нельзя.

<a href=""> Ссылка <a href=""> Нельзя </a> </a>

А какие есть ещё интерактивные элементы, кроме ссылки? Например, с которыми можно взаимодействовать. Кнопки, поля формы и лейблы к ним, элементы audio и video, если у них включены контролы.

<a href=""> <button>Нельзя</button> </a>

Всё дело в интерактивности: если контролы отключены и видео с аудио играют сами по себе — значит уже можно, они стали неинтерактивными.

<a href=""> <video>Можно</video> <video controls>Нельзя</audio> </a>

А если вы зададите атрибут tabindex любому элементу, чтобы его можно было выделить с клавиатуры, то он станет интерактивным и его уже нельзя будет завернуть в ссылку.

Можно, конечно, делать трюки с позиционированием, когда вы не кладёте блок внутрь ссылки, а позиционируете ссылку поверх блока. Так можно обойти ограничение валидатора, который этого не заметит.

Но в таком случае вы всё равно можете оказаться в ситуации, когда у вас ссылка над ссылкой или другим интерактивным элементом и непонятно, на что можно кликнуть, а на что нет.

А ещё это провоцирует делать пустые, недоступные ссылки без текста внутри и тогда скринридерам непонятно куда она ведёт. Не делайте так.

<a href=""></a> <article> Не надо так </article>

Есть и другие, ещё более сложные трюки, чтобы вложить ссылки. Об этом написал Рома Комаров, почитайте, если интересно.

Запомните главное: блоки можно оборачивать в ссылки, главное, чтобы внутри не было интерактивных элементов.

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